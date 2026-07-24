Законопроект на "Възраждане" реже разходите за медикаменти

Политическа партия "Възраждане" внесе законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, който има за цел да ограничи разходите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за лекарствени продукти. С предлаганите поправки се очаква държавата да спести над 30,6 милиона евро на годишна база, включително за медикаменти извън стойността на клиничните пътеки, съобщиха от пресцентъра на партията.

От политическата организация аргументират предложението си с факта, че в момента НЗОК заплаща многократно по-високи цени за медикаменти на лечебни заведения, както и на физически и юридически лица, притежаващи разрешения за търговия и внос. Причината е, че тези субекти, опериращи по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, понастоящем не са задължени да провеждат обществени поръчки.

„Наясно сме, че търговците не могат да работят на загуба, но и категорично смятаме, че е належащо цените на лекарствата да бъдат максимално ниски, поради което предлагаме конкурентен механизъм, предвиждащ състезателно начало“, посочват вносителите на законопроекта.

Предложените поправки предвиждат въвеждането на задължителна процедура за обществена поръчка при закупуване на лекарствени продукти и медицински изделия. Това изискване ще важи за болници, фармацевтични компании, складове на едро и аптеки, при условие че повече от половината от техните приходи се формират от държавния или общинските бюджети, както и от бюджета на здравната каса.

Ако измененията бъдат приети в този вид, те ще въведат нов механизъм за контрол и прозрачност при вноса и придобиването на консумативи и медикаменти в системата на здравеопазването.

В допълнение се уточнява, че законопроектът предвижда транспониране на ключови изисквания от европейското законодателство. Конкретно става въпрос за Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за обществените поръчки, чието прилагане е стандарт за държавите в Европейския съюз.