Новини
България »
Методи Лалов пред ФАКТИ: Цветелина Андреева-следовател, Иво Георгиев-прокурор, и съдия Пейчева - бих ги уволнил (ВИДЕО)

Методи Лалов пред ФАКТИ: Цветелина Андреева-следовател, Иво Георгиев-прокурор, и съдия Пейчева - бих ги уволнил (ВИДЕО)

9 Септември, 2025 14:55 1 122 19

  • лалов-
  • русе-
  • побой-
  • кожухаров-
  • георги димитров-
  • милена пейчева-
  • иво георгиев-
  • цветелина андреева

Тези хора забъркаха невероятна каша с делото за случая в Русе, казва юристът

Методи Лалов пред ФАКТИ: Цветелина Андреева-следовател, Иво Георгиев-прокурор, и съдия Пейчева - бих ги уволнил (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

И преди да стана защитник на непълнолетното лице, задържано в Русе за побоя на шефа на полицията Кожухаров, ще ви кажа следното – ясно се виждат недъзите на съдебната система. С мен се свърза вуйчото на момчета и така ми възложиха защита. Просто виждаме един случай, при който полиция, прокуратура и министъра на вътрешните работи Митов говорят предварително. Митов говори, за да прави внушение. Всички – и министър, и прокуратура, се оплетоха в различни версии. Първо, че станало в 5:30 часа при излизане от фитнес, после било в 3 часа, а се оказа след полунощ. Пълна каша. МВР и прокуратурата особено се дискредитираха до степен, че никой да не им вярва. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Методи Лалов.

„Виждаме една каша, защото тези хора говореха, посочваха нещата в определена насока, но бяха опровергани от видеозаписи. Ето записи от един чудесен независими източник показват друго. И това е за разлика от свидетелските показания, които хората пречупват нещата в различни насоки“, добави гостът.

„От новите записи се оказва, че конфликът е провокиран от спътника на старши-комисар Кожухаров - Георги Димитров. Ето за това в петък ще съм безкомпромисен в съдебна зала. Цветелина Андреева – следовател от прокуратурата в Русе, Иво Георгиев - прокурор в Окръжна прокуратура Русе, и съдия Милена Пейчева от Окръжен съд Русе, ще живеят невероятен срам, от това, което ще им се случи, заради това, което са направили. Те сами са си го направили. Нека хората дойдат в съдебната зала във Велико Търново, защото тези хора пак ще чуят имената си са направили такова безобразие по делото. Аз на тяхно мястото или бих напуснал, или бих ги уволнил и тримата. Съдията е задържала с най-безобразни мотиви един непълнолетен“, добави юристът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голем

    6 5 Отговор
    фyй лапни... големи думи не казвай.

    15:05 09.09.2025

  • 2 К,ВО ЩЕ

    11 3 Отговор
    УВОЛНЯВАШ =======9 ти Е НАРОДНИЯТ СЪД и ВСИЧКО СИ ИДВА НА МЯСТОТО

    15:06 09.09.2025

  • 3 Хехе

    6 11 Отговор
    Този мургав "юрист" беше "Черничкият" 2 в съдебната система! Дотам стигнахме с великото ни правораздаване, че сега да плюе по колеги!

    15:07 09.09.2025

  • 4 Оставка

    13 1 Отговор
    На къдравата СЮ и уволнение на всички мизерници мислещи че са над закона

    15:07 09.09.2025

  • 5 Мдаа

    12 2 Отговор
    Тези трябва да бъдат дисциплинарно уволнени и с повдигнати обвинения, начело с къдравелката СЮ.

    15:08 09.09.2025

  • 6 Утре

    7 6 Отговор
    Като е непълнолетен, какво парави навън след полунощ? Пожелавам ти да те пребие един пълнолетен и тогава ще говориш друго. Полиция, министър, всички са за уволнение, но не можеш да пребиваш ей така, дори да го е ударил. Та тези келеши са следващите полицаи. Спортистчета нереализирани.

    15:08 09.09.2025

  • 7 пенсионер

    8 5 Отговор
    Браво на адв.Лалов. Но как ще напуснат тези мекерета, които получават по 7-8 хиляди лева заплата??? Те са гьот - сурати!!! Няма как да напуснат сами. Дори и да ги предложат за уволнение ще се борят със зъби и нокти. Жалко за правосъдната ни система.

    15:10 09.09.2025

  • 8 Хипотетично

    7 3 Отговор
    Адвокатски интерпретации на версии, а всеки гледал клипа е видял несъобразено високата скорост на колата с младежите за секунда се дръпват дете с колело и майка му и се спасяват от прегазване! Това е истинският първи ""удар"" предизвикал разправията и боя.

    Коментиран от #14

    15:11 09.09.2025

  • 9 Русенец

    2 0 Отговор
    Попита Крум аварските пленници: „От какво, мислите, че загина началникът (архонтът) ви и всичкият народ?“ И те отговорили: „От това, че се умножиха взаимните обвинения, загинаха по-храбрите и по-умните; после несправедливите и крадците станаха съучастници със съдиите; после от пиянството, защото, като се умножи виното, всички станаха пияници; после – от подкупничеството; после – от търговията, защото всички като станаха търговци, взаимно се мамеха. И наистина погибел произлезе от това.“

    15:12 09.09.2025

  • 10 БИВШ РЙОНЕН ПОЛИЦАЙ

    7 4 Отговор
    ГОСПОДИН ЛАЛОВ НАПЪЛНО СТЕ ПРАВ, ТОЗИ ЧОВЕК /МИНИСТЪРА/ Е СРАМ ЗА МВР НИЩО НЕ РАЗБИРА ОТ СИСТЕМАТА НО ГЛАВНИЯ ВИНОВНИК МВР ДА Е НА ТОЗ ХАЛ Е ДОН БИБИ 2015/2016г. НАПЪЛНИ МВР СЪС СЛУЧАЙНИ И.

    15:12 09.09.2025

  • 11 Лелеее 🤭🤭🤭

    4 0 Отговор
    Какво падение!

    15:13 09.09.2025

  • 12 Кит

    1 0 Отговор
    Горката водеща, как само и увисна ченето...
    Тотален нокаут!

    😂😂😂

    15:13 09.09.2025

  • 13 Съдията Дред

    4 1 Отговор
    Чух му интервюто, верни неща каза, макар и с неподходящ тон. Но си спомням и как се държеше с адвокатите, докато беше съдия, така че, хайде да не уволнява. Пък и на всички ни е ясно защо се хвана с тая защита

    15:15 09.09.2025

  • 14 Обаче

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хипотетично":

    Методи през януари 2022 г. е изключен от ПП „Да, България“ за несъвместимост.

    15:15 09.09.2025

  • 15 Предизвикано от БГ Елфи

    4 1 Отговор
    Умишлено се атакуват полицията, прокуратурата и съда в Русе за да се освободи кметата - корумпе на Варна, който е играл там дори с украинската мафия. От петък вечерта започна кампания на платените тролове на ПП-ДБ, известни под "БГ Елфи". Същите елфи преди седмица пуснаха клеветата, че Путин и Русия са искали да направят атентат над Урсула като са изключили/заглушили GPS сигнала на самолета. Искаха се оставки на шефа на ДАНС и министъра на транспорта, като ген. Атанасов най-официално обвини Русия. След като този случай бе отречен от Flight Radar 24 и Евр. Комисия, тези спряха. Сега атаките идват от същите места, раздават се същите клевети, правят се същите манипулации. Лалов е един жълтопаветен юрист със съмнителни приходи и съмнително психично здраве. Продължавайте да подкрепяте ПП-ДБ, следващата стъпка ще бъде да останете без вода, а украинската мафия да безчинства в България.

    15:17 09.09.2025

  • 16 бушприт

    0 0 Отговор
    Цветелина Андреева-следователка, Иво Георгиев-прокурор, и съдийката Пейчева

    15:17 09.09.2025

  • 17 Пълен цирк

    3 0 Отговор
    Е цялата държава .До кога ще търпи този народ безобразията на властимащите не знам

    15:17 09.09.2025

  • 18 Виж

    2 0 Отговор
    Може да е непълнолетен , но е сред най-активно ритащите и удрящите , без да е получил удар ! Това създава чувство за безнаказаност , която утре ще му позволи и да убива ! А ония -ченгето и съседа му изобщо не ги оправдавам ! Но младежите трябва да получат наказание , съобразено с действията им !

    15:19 09.09.2025

  • 19 Методи Лалов

    1 0 Отговор
    е един от творците на последните поправки на конституцията, поправките с които изпраха Бойко Борисов, а Пеевски стана най-влиятелния политик в България.

    15:20 09.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове