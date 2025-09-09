Методи Лалов пред ФАКТИ: Цветелина Андреева-следовател, Иво Георгиев-прокурор, и съдия Пейчева - бих ги уволнил (ВИДЕО)

И преди да стана защитник на непълнолетното лице, задържано в Русе за побоя на шефа на полицията Кожухаров, ще ви кажа следното – ясно се виждат недъзите на съдебната система. С мен се свърза вуйчото на момчета и така ми възложиха защита. Просто виждаме един случай, при който полиция, прокуратура и министъра на вътрешните работи Митов говорят предварително. Митов говори, за да прави внушение. Всички – и министър, и прокуратура, се оплетоха в различни версии. Първо, че станало в 5:30 часа при излизане от фитнес, после било в 3 часа, а се оказа след полунощ. Пълна каша. МВР и прокуратурата особено се дискредитираха до степен, че никой да не им вярва. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Методи Лалов.



„Виждаме една каша, защото тези хора говореха, посочваха нещата в определена насока, но бяха опровергани от видеозаписи. Ето записи от един чудесен независими източник показват друго. И това е за разлика от свидетелските показания, които хората пречупват нещата в различни насоки“, добави гостът.



„От новите записи се оказва, че конфликът е провокиран от спътника на старши-комисар Кожухаров - Георги Димитров. Ето за това в петък ще съм безкомпромисен в съдебна зала. Цветелина Андреева – следовател от прокуратурата в Русе, Иво Георгиев - прокурор в Окръжна прокуратура Русе, и съдия Милена Пейчева от Окръжен съд Русе, ще живеят невероятен срам, от това, което ще им се случи, заради това, което са направили. Те сами са си го направили. Нека хората дойдат в съдебната зала във Велико Търново, защото тези хора пак ще чуят имената си са направили такова безобразие по делото. Аз на тяхно мястото или бих напуснал, или бих ги уволнил и тримата. Съдията е задържала с най-безобразни мотиви един непълнолетен“, добави юристът.



Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.



Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.4 Оценка 4.4 от 14 гласа.