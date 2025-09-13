Новини
Забравените милиарди: Защо в Германия не си търсят тези пари

Забравените милиарди: Защо в Германия не си търсят тези пари

13 Септември, 2025 19:05

Звучи абсурдно, но е факт: в германски банкови сметки дремят забравени милиарди евро, които никой не търси

Deutsche Welle

В неактивни от години или просто забравени банкови сметки в Германия дремят милиарди евро. „В повечето случаи собствениците на сметката са починали и нямат наследници или пък номерът на банковата сметка не фигурира в никакви документи на починалия“, казва икономистът проф. Кристиан Клайн от университета в Касел пред АРД. Той също е изненадан от резултатите в ново проучване, поръчано от министерството на науката и образованието в Германия, което показва, че става дума за до 4,2 милиарда евро непотърсени пари. „Възможно е обаче да става дума за нелегални средства, придобити от пране на пари, от наркотрафик или друг вид престъпност, чиито собственици може и да се радват, че парите се смятат за забравени“, допълва експертът Клайн.

След 30 години банките закриват сметката

Една парична сметка се смята официално за забравена, когато банковата институция в продължение на години не е успяла да издири собственика ѝ и да установи контакт с него. „Трайно неактивните банкови сметки обаче се подлагат на многостепенна система за проверки и регистрация“, казва банков служител.

Ако все пак издирването на притежателя остане без резултат в продължение на 30 години, повечето банки закриват сметката. Но дори ако някой внезапно се обади след 45 години и успее правдоподобно да докаже правата си над сметката, банката е длъжна да му издължи парите.

Банките пазят мълчание

Банките обаче с неудоволствие говорят за тези пари, отбелязва АРД във връзка с това, че множество журналистически въпроси относно този проблем, останали без отговор. „Усеща се сякаш някакво неудобство от това, че банката държи нечии пари, но не знае чии са. А всъщност проблем в това няма“, казва Торстен Хьохе, представител на Германския съюз на частните банки пред АРД. Според него в Германия е съвсем ясно регламентирано какво се прави, когато банковият институт загуби връзка с клиента си и какви усилия трябва да положи.

Има ли право държавата да използва парите

Милиардите евро, които лежат забравени по банкови сметки, разбира се пораждат и различни апетити – включително от страна на германското правителство. В коалиционния договор на сегашното правителство например е записано следното: „Ние насърчаваме социалните иновации и за тази цел използваме средства от безстопанствени сметки в револвиращ фонд“. (Вид паричен фонд, който се попълва сам чрез различни приходи и след това може да използва този капитал отново за нови проекти или за финансиране на други дейности – бел. ред.) За да може федералното правителство да създаде такъв фонд обаче, банките би трябвало да предоставят парите на държавата.

А те смятат това искане за проблематично. „Ние имаме сключен договор с клиента и не мисля, че от нас може да се очаква да предадем тези средства в нечии други ръце. Освен това, разбира се, винаги има неприятен привкус, когато държавата слага ръка на частни имущества“, казва правният експерт Торстен Хьохе.

На други места в Европа обаче има примери как подобно сътрудничество между банките и държавата може да функционира без проблеми. Икономистът проф. Клайн дава за пример Великобритания, където с подобни „забравени“ банкови средства се финансира един социален фонд и то доста успешно.

Проблемът ще става и по-голям

А проблемът със забравените банкови сметки в бъдеще вероятно ще става още по-голям. Това се дължи на факта, че хората обслужват все повече банковите си сметки онлайн. А за тях няма спестовни книжки или

други документи на хартия, които да напомнят за парите, дори когато притежателят на сметката е починал.

Има и случаи, когато забравен ПИН-код пречи да се актуализира компютърното приложение с банковата сметка. Много от подобни данни в наши дни се намират вече само върху смартфоните на хората, а достъп до тях невинаги има друг човек. Актуалните данни в Германия сочат, че от наличните общо 110 милиона дебитни банкови сметки вече над 70% от тях се обслужват само онлайн.

Автор: Кристоф Дьор ARD


  • 1 Боко Престъпникът

    12 2 Отговор
    В кои банки казахте, че са тия пари?😎

    19:07 13.09.2025

  • 2 Панайот

    6 3 Отговор
    В България има само един с толкова пари, който не помни номера на сметката си.

    19:11 13.09.2025

  • 3 Тома

    9 1 Отговор
    При нас тези пари банките ще ги приберат до 6 месеца защото сме номер едно

    19:14 13.09.2025

  • 4 Абе друго

    4 1 Отговор
    си е да, въртиш чужди забравени милиарди... Някак си е по-сладко, нали?

    19:16 13.09.2025

  • 5 УРСУЛАТА ИСКА ДА ГЕПИ

    9 1 Отговор
    И тези пари.

    19:18 13.09.2025

  • 6 Тео

    5 1 Отговор
    Тука в България на тия без наследници още приживе им вземат и банковите сметки и имотите🐮

    19:18 13.09.2025

  • 7 бай чекмеджан: и при мен е така

    5 1 Отговор
    и при мен има едни забравени парици
    но институции органи нап банки потърпевши
    пазят мълчание

    19:19 13.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 нормално

    6 1 Отговор
    Нищо абсурдно няма в това. Най-често това наистина са пари на починали хора без преки наследници. Може да минат десетилетия докато наследниците от втора, трета или четвърта степен, установят, че са получили наследство и си го потърсят. В такива случаи банката е длъжна да им даде парите, защото депозитите не се погасяват по давност. И не е вярно, че банките не знаят на кого са парите, всяка сметка си има титуляр, ако той е починал, има си наследници, които го заместват. Частната собственост е непрекосновена, забравиха ли това либералите, които са хвърлили око на частните депозити? Не е ли по.добре да се провери откъде имат милиарди Меркел, Урсула, Мерц и подобните й, и като не могат да докажат легален произход, да се конфискуват в полза на държавата? Нали уж за правова държава бълнуваха.

    19:28 13.09.2025

  • 10 Факти

    2 3 Отговор
    Кинжал са хиперзвукови ракети въздух- земя, летят с 11-12 Маха, обсег 2000 км. НатО няма ПРО срещу ракети с над 8 Маха. Досега в Украйна няма свалена ракета Кинжал от Пейтриът и Ирис Т. Казват, че шансът за прихващане е 1:200. Вариантът на кораби и подводници е Циркон .
    Орешник е по голяма хирерзвукова ракета земя-земя, обсег 5000+ км.
    Има и Авангард, земя - земя 31 Маха, 18000 км.

    Коментиран от #13

    19:28 13.09.2025

  • 11 Злобното Джуджи

    1 2 Отговор
    Едни поляци си търсят Трилион германски репарации ))

    19:30 13.09.2025

  • 12 Биг Мак със зеле

    0 0 Отговор
    Е как така? Нали според ЕС и ЕК директивите всяка година трябва да ходите до банката да актуализираме лични данни. Нещо ми се струва, че това е лъжлива статия, а Факти пак са преписали от фейсбук.

    19:40 13.09.2025

  • 13 И кой

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Факти":

    Го интерисува това ,освен нашите копеи

    19:45 13.09.2025

