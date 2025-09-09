Новини
Свят »
Германия »
Бандитски схеми: мамят българи за социални помощи в Германия

9 Септември, 2025 10:43 796 11

  • германци-
  • германия-
  • българи-
  • социални помощи

Криминални банди примамват хора от България и Румъния с фалшиви договори за работа в Германия

Бандитски схеми: мамят българи за социални помощи в Германия - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Измамниците живеят луксозно, като се обогатяват за сметка на обществото, и безпощадно експлоатират хора, които търсят работа в Германия - особено от България и Румъния. Схемата работи по следния начин - мошениците примамват хора от Източна Европа, като им дават фалшиви договори за работа с много ниски надници. Жертвите подават молби за социална помощ в Германия, с която да вдигнат нивото на доходите си. Но после биват принудени да предоставят по-голямата част от парите на престъпни групировки.

Измамите със социални помощи са възможни най-вече в градове с евтини жилища, които често са в крайно окаяно състояние, обяснява АРД. Наемодателите на тези „дупки“ и работодателите-измамници често пъти са едни и същи хора или поддържат близък контакт. Федералното министерство на труда обаче отбелязва, че тези престъпни схеми не се наблюдават в цялата страна, защото въпросните жилищни условия не съществуват навсякъде. В Рурската област - например в градове с множество запуснати сгради като Дуисбург и Гелзенкирхен, тези измами са честа практика. Там полицията и митниците редовно извършват обиски и арести по обвинения в такива престъпления.

Различни видове измамни схеми

"Мисля, че тук има съчетание от няколко различни фактора, които действат едновременно", казва кметът на Дуисбург Зьорен Линк пред АРД. "От една страна, тук вече има създадени общности от мигранти. Така че за новопристигащите е сравнително лесно да се установят. Има и сравнително голямо количество евтини жилища в сравнение с други градове. Може да има и други причини, но мисля, че това са основните аргументи”, казва Линк.

Според бюрата по труда съществуват най-различни форми на измами със социални помощи: например несъществуващи работодатели, фалшиви данни за работното време, работа на черно. Тези схеми станаха възможни и благодарение на свободното движение на работната ръка в рамките на ЕС, което от 2014 г. се прилага за България и Румъния. Всеки, който работи и живее в държава-членка на ЕС, има право да кандидатства там и за социални помощи.

Все повече случаи на измами

Новите данни на германското правителство потвърждават, че броят на подобни измами се увеличава: през 2024 година са регистрирани 421 случая на предполагаеми злоупотреби със социални помощи, които са били свързани с организирани престъпни групи. През предходната година са регистрирани 229 такива случая. Само до месец май на 2025 г. забелязаните случаи са вече 225. "При това тези данни не отразяват действителната ситуация, тъй като не всички измами могат да бъдат забелязани и регистрирани. Затова е ясно, че истинският брой на злоупотребите е значително по-висок", казва говорител на германското министерство на труда.

Ситуацията в Гелзенкирхен е подобна на тази в Дуисбург. Хората биват настанявани в порутени сгради, подават молби за социални помощи, но после са принудени да дават много от отпуснати пари на измамниците. “Свободното придвижване на работна ръка означава, че ако някой пристигне в Германия и започне работа, но за съжаление след време я загуби, има право да получава социални помощи. Но да дойдеш тук и почти без да си работил реално да имаш на разположение хиляди евро за цялото семейство - това поражда една доста неприятна социално-политическа дискусия", казва пред АРД кметицата на Гелзенкирхен Карин Велге.

"Мафиотски структури"

Повече от половината от бюджета на град Гелзенкирхен отива за социални помощи. Министърката на труда от Бербел Бас открито говори за "мафиотски структури“, които трябва да бъдат разбити. Бюрата по труда вече прилагат множество мерки за разкриване и предотвратяване на организирани измами със социални помощи, пише още АРД.

“Документите, с които се кандидатства за социални помощи, се проверяват внимателно за евентуални несъответствия, проверява се самоличността на хората, изпращат се служители на съмнителните адреси, анализират се информации и анонимни сигнали", казва говорителка на министерството на труда.

Кметът на Дуисбург Зьорен Линк очаква бързи подобрения в борбата срещу социалните измами: "В интерес на честните данъкоплатци очаквам и тук да бъдат предприети действия." Според него е крайно време държавата да "покаже, че не е беззъб тигър".

Автор: Йенс Еберл ARD


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Самото определение

    19 1 Отговор
    "хора най-вече от България и Румъния" говори,че това не са българи, а български граждани. Демек цигани.

    10:53 09.09.2025

  • 2 Долна Саксония

    11 0 Отговор
    Става въпрос за нашите и румънските цигани. Те и за това отиват тук, да смучат социалната система без да работят. Особено Дуисбург е тяхна територия, сигурен съм че българи там няма. Зелето да не се жалва, никой няма да ги съжали.

    10:53 09.09.2025

  • 3 Ето

    5 4 Отговор
    Затова нашите копейки не ходят в расия ,там помощи нет

    11:02 09.09.2025

  • 4 мьрсуль

    5 0 Отговор
    заглавието трябва да е "българи мамят"

    11:05 09.09.2025

  • 5 Немците

    4 0 Отговор
    позатвориха доста вратички за точене на системата - то не бяха детски, фирми.. Въпрос на време е и тази да я затворят.

    11:07 09.09.2025

  • 6 Цвете

    3 1 Отговор
    ТОВА Е ГРОЗНАТА КАРТИНА НА БЪЛГАРИТЕ ЗАД ГРАНИЦА, КОИТО СЕ ПРАВЯТ НА РАБОТОДАТЕЛИ. ГНУСНО И ДОЛНО Е ДА СЕ ОТНАСЯШ СЪС СЪНАРОДНИЦИТЕ, КОИТО ТЪРСЯТ ПРЕПИТАНИЕ ЧЕСТНО. ЧОВЕК ДА ПОТЪНЕ ОТ СРАМ, ЗАЩОТО ГО ПОКАЗВАТ ПО ВСИЧКИ ТЕЛЕВИЗИИ. ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ, ТРЯБВА ЧРЕЗ КОНСУЛЪТ ДА ОТЗОВАТ ТЕЗИ " РАБОТОДАТЕЛИ " И ДА ИМ БЪДЕ ВРЪЧЕН ЧЕРЕН ПЕЧАТ. ТОВА СЕ ПРАВИ НА ВСЯКЪДЕ В ЕВРОПА. КОГАТО ИСКАТ ДА СИ " ПЛАТЯТ " ДАНЪЦИТЕ ГИ ЗАЛАВЯТ НА МОМЕНТА. НИЩО ЗЛОЖНО, ПРОСТО Е НЕОБХОДИМО ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ СПОРАЗУМЕНИЕ. 😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠

    11:09 09.09.2025

  • 7 Цвете

    3 1 Отговор
    ТОВА Е ГРОЗНАТА КАРТИНА НА БЪЛГАРИТЕ ЗАД ГРАНИЦА, КОИТО СЕ ПРАВЯТ НА РАБОТОДАТЕЛИ. ГНУСНО И ДОЛНО Е ДА СЕ ОТНАСЯШ СЪС СЪНАРОДНИЦИТЕ, КОИТО ТЪРСЯТ ПРЕПИТАНИЕ ЧЕСТНО. ЧОВЕК ДА ПОТЪНЕ ОТ СРАМ, ЗАЩОТО ГО ПОКАЗВАТ ПО ВСИЧКИ ТЕЛЕВИЗИИ. ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ, ТРЯБВА ЧРЕЗ КОНСУЛЪТ ДА ОТЗОВАТ ТЕЗИ " РАБОТОДАТЕЛИ " И ДА ИМ БЪДЕ ВРЪЧЕН ЧЕРЕН ПЕЧАТ. ТОВА СЕ ПРАВИ НА ВСЯКЪДЕ В ЕВРОПА. КОГАТО ИСКАТ ДА СИ " ПЛАТЯТ " ДАНЪЦИТЕ ГИ ЗАЛАВЯТ НА МОМЕНТА. НИЩО ЗЛОЖНО, ПРОСТО Е НЕОБХОДИМО ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ СПОРАЗУМЕНИЕ. 😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠

    11:11 09.09.2025

  • 8 Не, не мамят българи!!!

    6 0 Отговор
    Мамят нискообразовани сигани и източват германската социална система. Скоро очаквайте промени в тази система...

    11:15 09.09.2025

  • 9 Сатана Z

    4 2 Отговор
    Социалните помощи в Германия се плащат от награбеното от немския бизнес в България ,който плаща на местните колкото да не умрат от глад

    11:15 09.09.2025

  • 10 Те ги напускаха там,

    2 0 Отговор
    да не съм ги пускал аз.
    Сега мрънкят, но иначе нас поучават какво да правим с тях.
    Който не знае да целува ръка, ще целува дyпe.

    11:27 09.09.2025

  • 11 Ситуацията прилича малко

    2 0 Отговор
    на оня който пита кой му е aкaл в гащите.

    11:28 09.09.2025

Новини по държави:
