Бандитски схеми: мамят българи за социални помощи в Германия

Измамниците живеят луксозно, като се обогатяват за сметка на обществото, и безпощадно експлоатират хора, които търсят работа в Германия - особено от България и Румъния. Схемата работи по следния начин - мошениците примамват хора от Източна Европа, като им дават фалшиви договори за работа с много ниски надници. Жертвите подават молби за социална помощ в Германия, с която да вдигнат нивото на доходите си. Но после биват принудени да предоставят по-голямата част от парите на престъпни групировки.

Измамите със социални помощи са възможни най-вече в градове с евтини жилища, които често са в крайно окаяно състояние, обяснява АРД. Наемодателите на тези „дупки“ и работодателите-измамници често пъти са едни и същи хора или поддържат близък контакт. Федералното министерство на труда обаче отбелязва, че тези престъпни схеми не се наблюдават в цялата страна, защото въпросните жилищни условия не съществуват навсякъде. В Рурската област - например в градове с множество запуснати сгради като Дуисбург и Гелзенкирхен, тези измами са честа практика. Там полицията и митниците редовно извършват обиски и арести по обвинения в такива престъпления.

Различни видове измамни схеми

"Мисля, че тук има съчетание от няколко различни фактора, които действат едновременно", казва кметът на Дуисбург Зьорен Линк пред АРД. "От една страна, тук вече има създадени общности от мигранти. Така че за новопристигащите е сравнително лесно да се установят. Има и сравнително голямо количество евтини жилища в сравнение с други градове. Може да има и други причини, но мисля, че това са основните аргументи”, казва Линк.

Според бюрата по труда съществуват най-различни форми на измами със социални помощи: например несъществуващи работодатели, фалшиви данни за работното време, работа на черно. Тези схеми станаха възможни и благодарение на свободното движение на работната ръка в рамките на ЕС, което от 2014 г. се прилага за България и Румъния. Всеки, който работи и живее в държава-членка на ЕС, има право да кандидатства там и за социални помощи.

Все повече случаи на измами

Новите данни на германското правителство потвърждават, че броят на подобни измами се увеличава: през 2024 година са регистрирани 421 случая на предполагаеми злоупотреби със социални помощи, които са били свързани с организирани престъпни групи. През предходната година са регистрирани 229 такива случая. Само до месец май на 2025 г. забелязаните случаи са вече 225. "При това тези данни не отразяват действителната ситуация, тъй като не всички измами могат да бъдат забелязани и регистрирани. Затова е ясно, че истинският брой на злоупотребите е значително по-висок", казва говорител на германското министерство на труда.

Ситуацията в Гелзенкирхен е подобна на тази в Дуисбург. Хората биват настанявани в порутени сгради, подават молби за социални помощи, но после са принудени да дават много от отпуснати пари на измамниците. “Свободното придвижване на работна ръка означава, че ако някой пристигне в Германия и започне работа, но за съжаление след време я загуби, има право да получава социални помощи. Но да дойдеш тук и почти без да си работил реално да имаш на разположение хиляди евро за цялото семейство - това поражда една доста неприятна социално-политическа дискусия", казва пред АРД кметицата на Гелзенкирхен Карин Велге.

"Мафиотски структури"

Повече от половината от бюджета на град Гелзенкирхен отива за социални помощи. Министърката на труда от Бербел Бас открито говори за "мафиотски структури“, които трябва да бъдат разбити. Бюрата по труда вече прилагат множество мерки за разкриване и предотвратяване на организирани измами със социални помощи, пише още АРД.

“Документите, с които се кандидатства за социални помощи, се проверяват внимателно за евентуални несъответствия, проверява се самоличността на хората, изпращат се служители на съмнителните адреси, анализират се информации и анонимни сигнали", казва говорителка на министерството на труда.

Кметът на Дуисбург Зьорен Линк очаква бързи подобрения в борбата срещу социалните измами: "В интерес на честните данъкоплатци очаквам и тук да бъдат предприети действия." Според него е крайно време държавата да "покаже, че не е беззъб тигър".

Автор: Йенс Еберл ARD