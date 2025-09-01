За пръв път от десет години над 3 млн. безработни в Германия

През август броят на безработните в Германия е нараснал с 46 000 в сравнение с предходния месец юли, достигайки над 3 милиона души (3 025 000). Това са с 153 000 повече от август 2024, съобщават от Федералната агенция по труда. Това е рекордно ниво за последните десет години. Последно безработните са били над три милиона през февруари 2015 година.
Защо има толкова безработни?
Равнището на безработицата се е повишило с 0,1% в сравнение с юли и така е достигнало 6,4 процента. През юли в цялата страна без работа са били 2 979 000 милиона души. Като причини за увеличението Федералната агенция посочи летния отпуск в много фирми и слабата конюнктура. "Пазарът на труда продължава да бъде засегнат от икономическата стагнация от последните години", подчерта Андреа Налес, която ръководи Федералната агенция по труда. "Въпреки това има и първи признаци за стабилизация."
Равнището на безработицата обикновено се повишава през лятото, тъй като преди ваканциите фирмите наемат по-малко хора, а и някои договори изтичат. В национален мащаб безработицата продължава да е най-висока в провинциите Бремен (11,8%) и Берлин (10,5%), а най-ниска е в Бавария (4,2%) и Баден-Вюртемберг (4,7%). Федералната агенция се позовава на статистически данни, налични към 13 август.
Според федералната министърка на труда Барбел Бас кризата на трудовия пазар е последица от несигурността в световната икономика. Освен това руската агресия срещу Украйна продължава да оставя следи. "Необходими са сигурност и силни стимули за инвестиции и заетост, за да се генерира отново икономически растеж и да се даде тласък на пазара на труда", заяви Бас.
"Германия се нуждае от сериозни реформи"
Председателят на работодателските съюзи Райнер Дулгер заяви, че почти три години рецесия оставят следи. "Германия се нуждае от истинска "есен на реформите", коментира той. "Правителството не трябва да се крие зад многобройните комисии и да отлага, забавя и разводнява необходимите в момента решения." Той призова за по-твърда линия спрямо онези хора в Германия, които отказват да работят, както и за по-високи "нетни доходи" за работещите.
Според икономическия изследовател Клеменс Фюст, директор на Института Ifo в Мюнхен, лошото състояние на пазара на труда се дължи на неблагоприятните условия в Германия като цяло. "Много предприятия в момента съкращават работна ръка – отчасти защото продуктите им не се продават добре, отчасти защото въпреки нарастващата безработица не могат да намерят подходящи специалисти, или защото са решили да преместят производството си в чужбина", казва той и критикува "много високите бюрократични и регулаторни тежести, както и високите данъци и такси".
Фюст съветва федералното правителство да предприеме контрамерки. "Политиците трябва да покажат, че са способни не само да поемат дългове, но и да провеждат трудни структурни реформи. Ако успеят, частните инвестиции в Германия отново ще нараснат, а с това ще се създадат и нови работни места."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Урсула 1984
09:52 01.09.2025
3 хихихи
Коментиран от #19
09:52 01.09.2025
4 Тези безработни
09:52 01.09.2025
5 то е ясно
09:54 01.09.2025
6 Глад за работна ръка има, но социалките
А ние да не се радваме, защото ако Германия е зле, то това ще окаже влияние на БГ
Коментиран от #18
09:54 01.09.2025
7 Хасковски каунь
ОЩЕ!
09:55 01.09.2025
8 Помнещ
Коментиран от #9
09:56 01.09.2025
9 не си прав
До коментар #8 от "Помнещ":Всичко тръгна от Меркел.
09:57 01.09.2025
10 Газпром
09:57 01.09.2025
11 Един
... но вие нема се пуашите! Вие сте в клуба на богатите!
09:59 01.09.2025
12 Месомелачката
10:02 01.09.2025
13 Буха ха
10:03 01.09.2025
14 безпартиен
Коментиран от #21
10:05 01.09.2025
15 Силиций
10:07 01.09.2025
16 защо
Даа, Урсула обеща 600 милиарда инвестиции ... ама в американската икономика.
10:14 01.09.2025
17 Стагфлация и нулиране
10:15 01.09.2025
18 Точно
До коментар #6 от "Глад за работна ръка има, но социалките":това е проблемът в целия ЕС: щедри социални. То е по-изгодно на социал отколкото на работа. И освен това привлича "бежанци". Когато спрат с тази лудост Европа ще се оправи
Коментиран от #23
10:18 01.09.2025
19 Проблема
До коментар #3 от "хихихи":не е Меркел а дойде след нея - Шолц и сега Мерц и изобщо на 2-те политически "сили" , които го играят упраляващи от толкова години. Треси ги много страх от АзГ, но нямат волят и топките за реформи и карат кораба по инерция. Пренебрегвайки собствените си икономически интереси, както и на населенито с безкрайната подкрепа за Украйна - си отрязаха евтините ресурси, стоките станха скъпи и не конкурентни. И вече съвсем не случайно АзГ води по рейтинг. Мерц, надали ще изкара мандата, по скоро сега се чака момента, в който АзГ ще може да вземе изборите.
10:18 01.09.2025
20 Гост
10:19 01.09.2025
21 Силиций
До коментар #14 от "безпартиен":От 1960г в Германия започва да се използва думата "гастарбайтер,ще рече гост-рабтник.Първите са били испанци по международен договор. След като от югоизток надушили врата за влизане в Европа обаче е започнало постепенното пленяване на Европа в лепкавата прегръдка на едни други националности ,които сега се разпореждат с остатъците от някогашна Гемания и германска нация.С Английското кралство е същото,че и по-зле. "Гастарбайтерите " дори са относително по-малкото зло-те работят поне въпреки че продължават да правят всичко за да променят ценности,религия и мироглед на обществото в което са приети навремето. Така наречените "мигранти" провеждат директно завладяване на територии,с опоскване на всичко което могат да се докопат наготово.Ако можеха освен с ножове и тояги ,които размахват,биха започнали да и да стрелят огнестрелно оръжие и естествено биха превънали европейски градове на подобия на тези в Близкия изток и Африка, от които са "емигрирали".
Коментиран от #27
10:19 01.09.2025
22 Това е по- малко
10:24 01.09.2025
23 абсолютно
До коментар #18 от "Точно":си прав, Независимо, че в Германия позатвориха малко вратички, все още има. И по интересното е, че разни адвокато съветват бежанци и други кърлежи как да ги използват. Преди време четох, защо вискящите на "издръжка" не искат да работят - ами оказа се, че ако работят, ше взимат няма и 10-15% повече отколкото ако цял ден лежат и съответно нямат мотивация.
10:25 01.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 А така, нека да страдат
10:49 01.09.2025
27 Оняи гастарбайтери нямат
До коментар #21 от "Силиций":нищо общо с днешните "архитекти" и "атомни инженри".
Ония си работеха, уреждаха си живота.
Тия днешните само лапат и правят зулуми.
Което мен лично много ме кефи.
10:51 01.09.2025