Новини
Свят »
Германия »
За пръв път от десет години над 3 млн. безработни в Германия

За пръв път от десет години над 3 млн. безработни в Германия

1 Септември, 2025 09:47 832 27

  • германци-
  • германия-
  • безработни-
  • работа-
  • труд-
  • заплата

Равнището на безработицата обикновено се повишава през лятото, тъй като преди ваканциите фирмите наемат по-малко хора

За пръв път от десет години над 3 млн. безработни в Германия - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

През август броят на безработните в Германия е нараснал с 46 000 в сравнение с предходния месец юли, достигайки над 3 милиона души (3 025 000). Това са с 153 000 повече от август 2024, съобщават от Федералната агенция по труда. Това е рекордно ниво за последните десет години. Последно безработните са били над три милиона през февруари 2015 година.

Защо има толкова безработни?

Равнището на безработицата се е повишило с 0,1% в сравнение с юли и така е достигнало 6,4 процента. През юли в цялата страна без работа са били 2 979 000 милиона души. Като причини за увеличението Федералната агенция посочи летния отпуск в много фирми и слабата конюнктура. "Пазарът на труда продължава да бъде засегнат от икономическата стагнация от последните години", подчерта Андреа Налес, която ръководи Федералната агенция по труда. "Въпреки това има и първи признаци за стабилизация."

Равнището на безработицата обикновено се повишава през лятото, тъй като преди ваканциите фирмите наемат по-малко хора, а и някои договори изтичат. В национален мащаб безработицата продължава да е най-висока в провинциите Бремен (11,8%) и Берлин (10,5%), а най-ниска е в Бавария (4,2%) и Баден-Вюртемберг (4,7%). Федералната агенция се позовава на статистически данни, налични към 13 август.

Според федералната министърка на труда Барбел Бас кризата на трудовия пазар е последица от несигурността в световната икономика. Освен това руската агресия срещу Украйна продължава да оставя следи. "Необходими са сигурност и силни стимули за инвестиции и заетост, за да се генерира отново икономически растеж и да се даде тласък на пазара на труда", заяви Бас.

"Германия се нуждае от сериозни реформи"

Председателят на работодателските съюзи Райнер Дулгер заяви, че почти три години рецесия оставят следи. "Германия се нуждае от истинска "есен на реформите", коментира той. "Правителството не трябва да се крие зад многобройните комисии и да отлага, забавя и разводнява необходимите в момента решения." Той призова за по-твърда линия спрямо онези хора в Германия, които отказват да работят, както и за по-високи "нетни доходи" за работещите.

Според икономическия изследовател Клеменс Фюст, директор на Института Ifo в Мюнхен, лошото състояние на пазара на труда се дължи на неблагоприятните условия в Германия като цяло. "Много предприятия в момента съкращават работна ръка – отчасти защото продуктите им не се продават добре, отчасти защото въпреки нарастващата безработица не могат да намерят подходящи специалисти, или защото са решили да преместят производството си в чужбина", казва той и критикува "много високите бюрократични и регулаторни тежести, както и високите данъци и такси".

Фюст съветва федералното правителство да предприеме контрамерки. "Политиците трябва да покажат, че са способни не само да поемат дългове, но и да провеждат трудни структурни реформи. Ако успеят, частните инвестиции в Германия отново ще нараснат, а с това ще се създадат и нови работни места."


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Урсула 1984

    26 3 Отговор
    Санкциите действат.

    09:52 01.09.2025

  • 3 хихихи

    23 1 Отговор
    И ще расте безработицата, докато има ялови политици, като Меркел например.

    Коментиран от #19

    09:52 01.09.2025

  • 4 Тези безработни

    1 15 Отговор
    са от руските роби!

    09:52 01.09.2025

  • 5 то е ясно

    24 1 Отговор
    Германия се ДЕиндустриализира. Вчера, видяхте ли посраната Урсула и препикания Бо.....о?

    09:54 01.09.2025

  • 6 Глад за работна ръка има, но социалките

    17 2 Отговор
    са много високи и по този начин ги демотивират да бачкат. Това ще се промени в един момент, когато господарите на Дойче Веле престанат да клатят Германия и Европа.
    А ние да не се радваме, защото ако Германия е зле, то това ще окаже влияние на БГ

    Коментиран от #18

    09:54 01.09.2025

  • 7 Хасковски каунь

    15 0 Отговор
    Малко са!
    ОЩЕ!

    09:55 01.09.2025

  • 8 Помнещ

    21 0 Отговор
    Сега ми стана ясно защо навремето Ангела Меркел постави Мерц в девета глуха. Беше наясно със способностите на един нарцистичен комплексар, криещ салфетки и лъжички във влака за Киев.

    Коментиран от #9

    09:56 01.09.2025

  • 9 не си прав

    12 0 Отговор

    До коментар #8 от "Помнещ":

    Всичко тръгна от Меркел.

    09:57 01.09.2025

  • 10 Газпром

    21 1 Отговор
    Сбогом Газпром, здравей мизерия

    09:57 01.09.2025

  • 11 Един

    21 1 Отговор
    Германия запада, Франция я следва заедно с Италия - ЕС върви към икономически крах! Такива са данните не за Септември а от няколко години!
    ... но вие нема се пуашите! Вие сте в клуба на богатите!

    09:59 01.09.2025

  • 12 Месомелачката

    11 1 Отговор
    Нищо де, безработните ще ги набутат във вермахта и от там към окопите

    10:02 01.09.2025

  • 13 Буха ха

    8 0 Отговор
    От тези три милиона, колко са църни които никога не са работили

    10:03 01.09.2025

  • 14 безпартиен

    4 0 Отговор
    Истинската Германия и истинските германци свършиха на 9 май 1945!

    Коментиран от #21

    10:05 01.09.2025

  • 15 Силиций

    2 0 Отговор
    2900000 Не са гермаци предполагам?

    10:07 01.09.2025

  • 16 защо

    2 0 Отговор
    "Необходими са сигурност и силни стимули за инвестиции"

    Даа, Урсула обеща 600 милиарда инвестиции ... ама в американската икономика.

    10:14 01.09.2025

  • 17 Стагфлация и нулиране

    2 0 Отговор
    Камъкът е хвърлен Вълната иде

    10:15 01.09.2025

  • 18 Точно

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Глад за работна ръка има, но социалките":

    това е проблемът в целия ЕС: щедри социални. То е по-изгодно на социал отколкото на работа. И освен това привлича "бежанци". Когато спрат с тази лудост Европа ще се оправи

    Коментиран от #23

    10:18 01.09.2025

  • 19 Проблема

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "хихихи":

    не е Меркел а дойде след нея - Шолц и сега Мерц и изобщо на 2-те политически "сили" , които го играят упраляващи от толкова години. Треси ги много страх от АзГ, но нямат волят и топките за реформи и карат кораба по инерция. Пренебрегвайки собствените си икономически интереси, както и на населенито с безкрайната подкрепа за Украйна - си отрязаха евтините ресурси, стоките станха скъпи и не конкурентни. И вече съвсем не случайно АзГ води по рейтинг. Мерц, надали ще изкара мандата, по скоро сега се чака момента, в който АзГ ще може да вземе изборите.

    10:18 01.09.2025

  • 20 Гост

    3 1 Отговор
    Що емигранти има дето им бачкат за доста по-ниски заплати.. ..Тука ни чака същото узбеки непалци филипинци за по 1600 лева бачкат..

    10:19 01.09.2025

  • 21 Силиций

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "безпартиен":

    От 1960г в Германия започва да се използва думата "гастарбайтер,ще рече гост-рабтник.Първите са били испанци по международен договор. След като от югоизток надушили врата за влизане в Европа обаче е започнало постепенното пленяване на Европа в лепкавата прегръдка на едни други националности ,които сега се разпореждат с остатъците от някогашна Гемания и германска нация.С Английското кралство е същото,че и по-зле. "Гастарбайтерите " дори са относително по-малкото зло-те работят поне въпреки че продължават да правят всичко за да променят ценности,религия и мироглед на обществото в което са приети навремето. Така наречените "мигранти" провеждат директно завладяване на територии,с опоскване на всичко което могат да се докопат наготово.Ако можеха освен с ножове и тояги ,които размахват,биха започнали да и да стрелят огнестрелно оръжие и естествено биха превънали европейски градове на подобия на тези в Близкия изток и Африка, от които са "емигрирали".

    Коментиран от #27

    10:19 01.09.2025

  • 22 Това е по- малко

    0 1 Отговор
    от 4% от населението на Германия.

    10:24 01.09.2025

  • 23 абсолютно

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Точно":

    си прав, Независимо, че в Германия позатвориха малко вратички, все още има. И по интересното е, че разни адвокато съветват бежанци и други кърлежи как да ги използват. Преди време четох, защо вискящите на "издръжка" не искат да работят - ами оказа се, че ако работят, ше взимат няма и 10-15% повече отколкото ако цял ден лежат и съответно нямат мотивация.

    10:25 01.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 А така, нека да страдат

    0 0 Отговор
    руснаците, като няма да има кой да им прави БМВ-тата.

    10:49 01.09.2025

  • 27 Оняи гастарбайтери нямат

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Силиций":

    нищо общо с днешните "архитекти" и "атомни инженри".
    Ония си работеха, уреждаха си живота.
    Тия днешните само лапат и правят зулуми.
    Което мен лично много ме кефи.

    10:51 01.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания