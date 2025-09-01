За пръв път от десет години над 3 млн. безработни в Германия

През август броят на безработните в Германия е нараснал с 46 000 в сравнение с предходния месец юли, достигайки над 3 милиона души (3 025 000). Това са с 153 000 повече от август 2024, съобщават от Федералната агенция по труда. Това е рекордно ниво за последните десет години. Последно безработните са били над три милиона през февруари 2015 година.

Защо има толкова безработни?

Равнището на безработицата се е повишило с 0,1% в сравнение с юли и така е достигнало 6,4 процента. През юли в цялата страна без работа са били 2 979 000 милиона души. Като причини за увеличението Федералната агенция посочи летния отпуск в много фирми и слабата конюнктура. "Пазарът на труда продължава да бъде засегнат от икономическата стагнация от последните години", подчерта Андреа Налес, която ръководи Федералната агенция по труда. "Въпреки това има и първи признаци за стабилизация."

Равнището на безработицата обикновено се повишава през лятото, тъй като преди ваканциите фирмите наемат по-малко хора, а и някои договори изтичат. В национален мащаб безработицата продължава да е най-висока в провинциите Бремен (11,8%) и Берлин (10,5%), а най-ниска е в Бавария (4,2%) и Баден-Вюртемберг (4,7%). Федералната агенция се позовава на статистически данни, налични към 13 август.

Според федералната министърка на труда Барбел Бас кризата на трудовия пазар е последица от несигурността в световната икономика. Освен това руската агресия срещу Украйна продължава да оставя следи. "Необходими са сигурност и силни стимули за инвестиции и заетост, за да се генерира отново икономически растеж и да се даде тласък на пазара на труда", заяви Бас.

"Германия се нуждае от сериозни реформи"

Председателят на работодателските съюзи Райнер Дулгер заяви, че почти три години рецесия оставят следи. "Германия се нуждае от истинска "есен на реформите", коментира той. "Правителството не трябва да се крие зад многобройните комисии и да отлага, забавя и разводнява необходимите в момента решения." Той призова за по-твърда линия спрямо онези хора в Германия, които отказват да работят, както и за по-високи "нетни доходи" за работещите.

Според икономическия изследовател Клеменс Фюст, директор на Института Ifo в Мюнхен, лошото състояние на пазара на труда се дължи на неблагоприятните условия в Германия като цяло. "Много предприятия в момента съкращават работна ръка – отчасти защото продуктите им не се продават добре, отчасти защото въпреки нарастващата безработица не могат да намерят подходящи специалисти, или защото са решили да преместят производството си в чужбина", казва той и критикува "много високите бюрократични и регулаторни тежести, както и високите данъци и такси".

Фюст съветва федералното правителство да предприеме контрамерки. "Политиците трябва да покажат, че са способни не само да поемат дългове, но и да провеждат трудни структурни реформи. Ако успеят, частните инвестиции в Германия отново ще нараснат, а с това ще се създадат и нови работни места."