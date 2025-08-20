Новини
Разочаровани от Германия: защо поляци се връщат в Полша

20 Август, 2025 09:36 1 221 13

  • германци-
  • германия-
  • полша-
  • поляци-
  • миграция

От началото на 80-те години миграцията от Полша към Германия тече интензивно. Но това явно вече не е така

Разочаровани от Германия: защо поляци се връщат в Полша - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

"Когато много дреболии се съберат накуп, те могат да се превърнат в голям проблем", казва пред германската обществена медия АРД Збишек Перчина, който заедно със съпругата си Камила Гирко е решил да се върне от Германия в Полша.

Имат и добра работа, и добри доходи, но искат да се върнат

Перчина шеговито споделя, че досега е преодолявал всички препятствия, защото произхожда от нация, известна с таланта си да импровизира. В Германия се занимава с организацията на международни изложби, а съпругата му Камила работи като преводачка. И двамата са самостоятелни предприемачи. Имат хубава работа и печелят добре, но въпреки това искат да се върнат в Полша. Търсят малка къща в околностите на Варшава и знаят, че бързо ще получат кредит - нещо обичайно за Полша, докато в Германия не им дали дори договор за лизинг на кола поради недостатъчна надеждност във финансов план, въпреки високите им доходи. В Полша успели да уредят лизинга по телефона - за 8 минути.

Обратно в Полша след пет години в Берлин

Яцек Денел също се е върнал обратно във Варшава след по-малко от пет години в Берлин. Навремето напуснал Полша заради хомофобията сред части от обществото, но и по политически причини. Денел е писател и открито хомосексуален, има брак със своя партньор. Когато пристигнал в Брелин, оценявал много високо либералната откритост на града. Държавата обаче го отрезвила.

"Имам чувството, че Германия не функционира, когато става дума за осигуряване на делничното качество на живота", казва Денел, визирайки например факта, че за всичко трябва да се подават специални заявки, службите са твърде бюрократични, а и често не са достъпни по дигитален път.

Писателят може дълго да разказва за разправиите си с различни служби, завършвали в повечето случаи с това, че нещата така и не се изяснявали. Или пък че решението е същото искане да бъде подавано наново всяко тримесечие. А и когато заговарял на английски, неизменно срещал трудности, разказва Денел пред АРД.

Впечатлението му е, че германското общество е свикнало нещата да се случват по този начин и гледа на това като на нещо нормално. Ядовете с различните служби са ежедневие, а данъчната система е твърде сложна, оплаква се още Денел и добавя: "И всички възприемат това като част от живота, която се разбира от само себе си". В крайна смета именно борбата с германската бюрокрация става причина за него и съпруга му да решат да се върнат в Полша.

Полша привлича с икономическия си подем

Пред германската медия писателят споделя, че в Полша, за разлика от Германия, има усещането за "постоянен растеж, подобрение, модернизация, облекчение и оптимиране на делника".

Поне що се отнася до икономическия растеж, числата потвърждават неговото впечатление, пише АРД. От 2015 година насам Полша редовно отбелязва по около 5% годишен растеж. А рекордът на Германия през това десетилетие е 2,7%, при това преди осем години.

От началото на 1980-те години миграцията от Полша към Германия тече интензивно - ежегодно пристигат десетки хиляди души повече, отколкото напускат. Но това явно вече не е така: Федералната статистическа служба отчита минус от 11 239 души като салдо за миналата година.

Поляците ще липсват на германския трудов пазар

Според Нилс Вите от Федералния институт за изследване на населението това е логично следствие от развитието в съседната държава - а в икономически план това развитие е по-добро, отколкото в Германия. "Това е нещо, което всъщност е желано в Европейския съюз - пазарите постепенно да се изравнят", казва Вите. И точно това се случва - полската икономика догонва германската.

"Броят на хората, които напускат Германия в посока Полша, остава постоянен. Промяната е, че поляците, които идват в Германия, стават все по-малко", обяснява Вите.

Тази тенденция буди загриженост у германските работодатели, защото поляците от години помагат в редица браншове за запълване на работните места - например при полагането на грижи за болни и възрастни, в строителството и в много други сфери.

Андре Фриче от Индустриално-търговската камара в Котбус заявява пред АРД, че става все по-трудно да се привличат полски работници. "В момента Полша е на 20-о място в света по икономически показатели. Страната определено се е превърнала в атрактивно място и все повече хора искат да се върнат."

Автор: Андре Карчал (АРД)


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 В ГРАДИНАТА НА БАРОЗУ

    15 0 Отговор
    Нещо загниват нещата.

    09:37 20.08.2025

  • 2 стоян георгиев

    10 3 Отговор
    Връщат се щото Полша забогатя.те и българите почнаха да се връщат и ако се запази тенденцията в заплатите ще се увеличи сериозно миграцията на обратно.

    09:38 20.08.2025

  • 3 полша

    15 0 Отговор
    в полша няма толкова емигранти и боклуци за това

    09:41 20.08.2025

  • 4 бай Ставри

    17 0 Отговор
    Дойче зеле, защо не написахте историята на някой стругар, шофьор на такси или дърводелец, а сте подбрали само ЛГТБ ?

    09:42 20.08.2025

  • 5 име

    17 3 Отговор
    А да не би да са разочаровани са от еврото? Я сега ни разкажете как така в Полша имало икономически подем без да са в еврозоната?! Ние бяхме останали с впечатлението, че който не е в еврозоната изпада от европейската икономика, не го канят да играе в А отбора на ЕССР и други подобни празни приказки за ползата от еврото. Такива ни ги наприказваха, сякаш в Полша, Дания, Унгария и други стари извън еврозонана умират от глад и мизерстват целогодишно.

    09:43 20.08.2025

  • 6 минаващ

    7 0 Отговор
    Поляците може да се връщат , но нашите ,,българи ,, си остават там .За тях и трохите , които им дават са по-добре от това , което ще вземат тук .

    Коментиран от #11

    09:44 20.08.2025

  • 7 Още малко антиимигрантска пропаганда

    5 2 Отговор
    Че в Германия нещата се забатачват спор няма, но страната продължава да е локомотива на европейската икономика. В повече им дойдоха имигрантите от извън Европа, та сега са решили първо да започнат да се освобождават от европейските такива. Правено е вече в Обединеното Кралство. Западняците явно обичат да имат неграмотни имигранти за да не се чувстват застрашени в работата си. Това, че престъпността им расте явно не ги грее.

    09:48 20.08.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 1 Отговор
    "...Полша е на 20-о място в света по икономически показатели."
    Въпрос за напреднали ПО ПЕЙКИ:
    Как така Полша не е въвела €, а е на 20-място❓
    А дали ако беше с € щеше щеше да е още по-напред❓
    Или е в топ 20 ИМЕННО ЗАЩОТО НЕ Е ВЪВЕЛА €❓🤔❓🤔‼️

    Коментиран от #10

    09:51 20.08.2025

  • 9 връщат в Полша

    13 0 Отговор
    понеже Германия вече не е европейска страна. И другото, хваща ги ужас, при мисълта, ако и тяхната страна стане същата. Урсулите ще ги натискат, "да има справедливо разпределение на мигрантите" и Полша може да стане същото. Голям плюс на Полша е, че те не са в еврозоната. Ако бяха, Урсулите могат просто да им спрат еврото за 5 дена и Полша ще се съгласи веднага да приеме 10 милиона мигранти... И най-лошото е, че западналите страни НЕ искат да спрат притока и не си затварят и границите, НО искали "справедливо да ги разпределят" между всичките европейски страни? Това по-скоро е умишлено подменяне на населението на Европа, отколкото нещо друго! Не само поляците, даже вече и коренните немци не им се живее в такава "нова" страна!

    09:53 20.08.2025

  • 10 Ами то и Швейцария и

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Британия не са в еврото и НИКОГА няма и да бъдат.
    На всеки е известно, че тези две страни са много силни във финансите и много активни на финансовите пазари.
    И точно тука е въпросът, щом те са такива експерти и работят добре с финанси, защо те НЕ искат еврото???? Ако беше полезно и градивно за тях, те щяха първи да влязат в еврозоната.

    09:59 20.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ха-ха-ха

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "да, ама не":

    То ко4ина вече е цяла Европа. За некакви си 30-ина години тези некадърници успяха да унищожат хубавата, стара Европа до това Столипиново днеска!

    10:04 20.08.2025

  • 13 Дзъ

    4 0 Отговор
    Германия не е това което е било. Превръща се в държава, в която собствените й граждани се чувстват малцинства. Кривите й сметки с имигрантите от близкия изток и Северна Африка тепърва ще се отразят върху работещите имигранти от Европа. Става все по-трудно за белите и все по-лесно за лежащите на социални

    10:07 20.08.2025

