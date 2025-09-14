Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че с премахването на лидерите на "Хамас", които живеят в Катар, ще бъде отстранено и основното препятствие за освобождаването на всички заложници и за прекратяването на войната в ивицата Газа, предаде израелският в. "Джерузалем пост".
По-рано тази седмица израелската армия атакува представители на "Хамас" в катарската столица Доха.
“Терористичните лидери на "Хамас", които живеят в Катар, не се интересуват от хората в Газа“, написа израелският премиер в социалната мрежа "Екс". "Те блокираха всички опити за прекратяване на огъня, за да удължат войната до безкрай. Премахването им би отстранило и основната пречка за освобождаването на всички наши заложници и за прекратяването на войната“, добави Нетаняху.
Междувременно американският държавен секретар Марко Рубио каза, че несъгласието между Израел и САЩ относно ударите в Катар "няма да промени" подкрепата на Вашингтон за Израел, предаде Франс прес.
По-късно роднини на заложниците, държани в Газа, обвиниха Нетаняху, че всъщност той е "пречка" за освобождаването на пленените израелци и за постигането на мир в Газа.
"Операцията в Катар доказа без съмнение, че съществува пречка за връщането на заложниците и края на войната - премиерът Нетаняху", пише в прессъобщение на Форума на семействата на израелските заложници. "Всеки път, когато се стигне до сключване на споразумение, Нетаняху го саботира", добавят роднините на заложниците.
Нетаняху: Трябва да се премахнат лидерите на "Хамас", които живеят в Катар
14 Септември, 2025 05:33, обновена 14 Септември, 2025 05:37 613 8
Това е последното препятствие пред освобождаването на всички заложници и прекратяването на войната в ивицата Газа, заяви израелският премиер
Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че с премахването на лидерите на "Хамас", които живеят в Катар, ще бъде отстранено и основното препятствие за освобождаването на всички заложници и за прекратяването на войната в ивицата Газа, предаде израелският в. "Джерузалем пост".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коста
Коментиран от #3, #4
05:44 14.09.2025
2 Иван
06:04 14.09.2025
3 Иван
До коментар #1 от "Коста":Има равин зад Халите.
06:05 14.09.2025
4 Пиночет
До коментар #1 от "Коста":А в масква??
06:07 14.09.2025
5 Иван
06:09 14.09.2025
6 име
06:09 14.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Иван
06:12 14.09.2025