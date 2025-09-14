Новини
Нетаняху: Трябва да се премахнат лидерите на "Хамас", които живеят в Катар

14 Септември, 2025 05:33, обновена 14 Септември, 2025 05:37 613 8

Това е последното препятствие пред освобождаването на всички заложници и прекратяването на войната в ивицата Газа, заяви израелският премиер

Снимка: ЕПА
БТА БТА

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че с премахването на лидерите на "Хамас", които живеят в Катар, ще бъде отстранено и основното препятствие за освобождаването на всички заложници и за прекратяването на войната в ивицата Газа, предаде израелският в. "Джерузалем пост".

По-рано тази седмица израелската армия атакува представители на "Хамас" в катарската столица Доха.

“Терористичните лидери на "Хамас", които живеят в Катар, не се интересуват от хората в Газа“, написа израелският премиер в социалната мрежа "Екс". "Те блокираха всички опити за прекратяване на огъня, за да удължат войната до безкрай. Премахването им би отстранило и основната пречка за освобождаването на всички наши заложници и за прекратяването на войната“, добави Нетаняху.

Междувременно американският държавен секретар Марко Рубио каза, че несъгласието между Израел и САЩ относно ударите в Катар "няма да промени" подкрепата на Вашингтон за Израел, предаде Франс прес.

По-късно роднини на заложниците, държани в Газа, обвиниха Нетаняху, че всъщност той е "пречка" за освобождаването на пленените израелци и за постигането на мир в Газа.

"Операцията в Катар доказа без съмнение, че съществува пречка за връщането на заложниците и края на войната - премиерът Нетаняху", пише в прессъобщение на Форума на семействата на израелските заложници. "Всеки път, когато се стигне до сключване на споразумение, Нетаняху го саботира", добавят роднините на заложниците.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Коста

    2 0 Отговор
    В България дали има лидери на Хамас?

    Коментиран от #3, #4

    05:44 14.09.2025

  • 2 Иван

    3 0 Отговор
    Боклука Тръмп беше обещал да пресуши сатанинското ционистко блато във Вашингтон.......а върши точно обратното.

    06:04 14.09.2025

  • 3 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Коста":

    Има равин зад Халите.

    06:05 14.09.2025

  • 4 Пиночет

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Коста":

    А в масква??

    06:07 14.09.2025

  • 5 Иван

    0 0 Отговор
    Нарко Рубио.

    06:09 14.09.2025

  • 6 име

    2 1 Отговор
    Израел няма съсед, с който да не е водил война, а с някои продължава и сега. На всеки здравомислещ му е ясно къде е проблема и явно евреите скоро пак ще реват, че ги гонят по земята. Ама тоя път викам да изгоним направо от Земята. Да ги качва Илън Мъск на космически кораби и докъдето стигнат.

    06:09 14.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Иван

    1 0 Отговор
    Еврейската са.танинска нацистка хазарска сп.ер.ма Бенямин Нетаняху е родена в Бруклин, Ню Йорк.

    06:12 14.09.2025