Експлозия разруши бар в Мадрид, пострадалите са над двадесет ВИДЕО

14 Септември, 2025 07:31, обновена 14 Септември, 2025 07:35 865 7

За спасителната операция са задействани кучета-търсачи и дронове

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Експлозия разруши бар в Мадрид в събота, ранявайки 21 души, трима от които тежко, съобщиха испанските служби за спешна помощ.

Пожарникари разчистваха развалините в помещенията в квартал "Валекас" в столицата, съобщиха службите за спешна помощ в Мадрид в мрежата Х, споделяйки кадри от частично срутения таван на бара и разпръснати по земята тухли.

Вратите бяха изтръгнати от пантите си с парчета стъкло, разпръснати по пътя отвън, докато екипи за първа помощ изнасяха жертва на носилка.

За спасителната операция са задействани кучета-търсачи и дронове.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Злобното Джуджи

    3 8 Отговор
    Русия, Орловска област, отломки, експлозия на влак с цистерни, руско ежедневие.

    Коментиран от #5, #6

    07:41 14.09.2025

  • 2 и после

    5 1 Отговор
    Испания ще се дърпа да не си вдигне военния бюджет на 5% и нямала да купува американско оръдие. Наказателна акция за сплашване. Израилите не прощават.

    07:53 14.09.2025

  • 3 Някой

    3 0 Отговор
    Сигурно газ. По държави като Германия махаха газовите инсталации, а тук обратното. Преди по немски телевизии всеки втори ден съобщаваха за гръмнала къща от газ.

    07:55 14.09.2025

  • 4 Тъкмо са...

    3 0 Отговор
    ...изтрезнели от взрива...!

    07:55 14.09.2025

  • 5 Киевско ежедневие!

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Злобното Джуджи":

    А КРАЙ КИЕВ
    ГРЪМНАХА РАФИНЕРИЯ И ВЛАК С ,,КЛИМАТИЦИ"
    .....
    2 ЧАСА ВТОРИЧНИ ДЕТОНАЦИИ

    07:58 14.09.2025

  • 6 НАЛИ?!

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Злобното Джуджи":

    А в това време Руснаците превземат вече градове и в Днепропетровска област...!

    08:01 14.09.2025

  • 7 Иван С

    4 0 Отговор
    Нито дума какво точно е гръмнало. Сега тази пуста неизвестност направо ме убива. Виновен ли е Путин? Заблуден руски, полски, украински дрон? Не се издържа вече... Отивам за кафе!

    08:01 14.09.2025

