Експлозия разруши бар в Мадрид, пострадалите са над двадесет ВИДЕО

Експлозия разруши бар в Мадрид в събота, ранявайки 21 души, трима от които тежко, съобщиха испанските служби за спешна помощ.
Пожарникари разчистваха развалините в помещенията в квартал "Валекас" в столицата, съобщиха службите за спешна помощ в Мадрид в мрежата Х, споделяйки кадри от частично срутения таван на бара и разпръснати по земята тухли.
Вратите бяха изтръгнати от пантите си с парчета стъкло, разпръснати по пътя отвън, докато екипи за първа помощ изнасяха жертва на носилка.
За спасителната операция са задействани кучета-търсачи и дронове.
1 Злобното Джуджи
Коментиран от #5, #6
07:41 14.09.2025
2 и после
07:53 14.09.2025
3 Някой
07:55 14.09.2025
4 Тъкмо са...
07:55 14.09.2025
5 Киевско ежедневие!
До коментар #1 от "Злобното Джуджи":А КРАЙ КИЕВ
ГРЪМНАХА РАФИНЕРИЯ И ВЛАК С ,,КЛИМАТИЦИ"
.....
2 ЧАСА ВТОРИЧНИ ДЕТОНАЦИИ
07:58 14.09.2025
6 НАЛИ?!
До коментар #1 от "Злобното Джуджи":А в това време Руснаците превземат вече градове и в Днепропетровска област...!
08:01 14.09.2025
7 Иван С
08:01 14.09.2025