Испания към САЩ: Природните ресурси на Венецуела са собственост на нейния народ

Природните ресурси на Венецуела са собственост на венецуелския народ, заяви испанският министър на външните работи Хосе Мануел Албарес, цитиран от националното радио. Той категорично отхвърли претенциите на Съединените щати към венецуелския петрол, както и военната им намеса в страната, предава News.bg.

Албарес призова „нещата да бъдат наричани с истинските им имена“ и подчерта, че нарушението на международното право остава такова независимо кой го извършва и къде се случва. В този контекст той направи паралел между ситуацията във Венецуела и войната в Украйна.

Министърът повтори позицията на испанското правителство относно американската военна операция, довела до ареста на Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес. По думите му случилото се през уикенда във Венецуела създава „изключително опасен прецедент за световния ред, основан на правила“.

„В този момент трябва да се направи избор - дали ще се придържаме към международното право, или не“, заяви Албарес и определи събитията в Каракас като „незаконно действие от гледна точка на международното право“.

Той подчерта и позицията си срещу войната и използването на сила като инструмент на външната политика, като отбеляза, че испанската дипломация работи за това подобни практики, довели в миналото до огромни страдания и трагедии, да останат в историята.

По повод изявленията на Доналд Тръмп, че петролът е основният мотив за американската намеса във Венецуела, Албарес заяви, че природните ресурси са неразделна част от държавния суверенитет. „Експлоатацията на тези ресурси е един от най-важните атрибути на суверенитета“, подчерта той.

„Природните ресурси на Венецуела принадлежат на венецуелския народ - това е ясно установено в международното право и ние със сигурност ще защитаваме този принцип“, добави външният министър.

В заключение Албарес посочи, че изборът пред международната общност е дали да се вярва в суверенното равенство на държавите и правото им върху собствените им ресурси, или да се приеме логиката на сферите на влияние. Той подчерта, че мултилатерализмът не е просто добра идея, а основата на мирните и стабилни отношения между държавите.