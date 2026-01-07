Новини
Испания към САЩ: Природните ресурси на Венецуела са собственост на нейния народ

7 Януари, 2026 12:55, обновена 7 Януари, 2026 13:10

Външният министър Хосе Мануел Албарес заяви, че природните ресурси на Венецуела принадлежат на нейния народ и предупреди за опасен прецедент в международния ред

Испания към САЩ: Природните ресурси на Венецуела са собственост на нейния народ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Природните ресурси на Венецуела са собственост на венецуелския народ, заяви испанският министър на външните работи Хосе Мануел Албарес, цитиран от националното радио. Той категорично отхвърли претенциите на Съединените щати към венецуелския петрол, както и военната им намеса в страната, предава News.bg.

Албарес призова „нещата да бъдат наричани с истинските им имена“ и подчерта, че нарушението на международното право остава такова независимо кой го извършва и къде се случва. В този контекст той направи паралел между ситуацията във Венецуела и войната в Украйна.

Министърът повтори позицията на испанското правителство относно американската военна операция, довела до ареста на Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес. По думите му случилото се през уикенда във Венецуела създава „изключително опасен прецедент за световния ред, основан на правила“.

„В този момент трябва да се направи избор - дали ще се придържаме към международното право, или не“, заяви Албарес и определи събитията в Каракас като „незаконно действие от гледна точка на международното право“.

Той подчерта и позицията си срещу войната и използването на сила като инструмент на външната политика, като отбеляза, че испанската дипломация работи за това подобни практики, довели в миналото до огромни страдания и трагедии, да останат в историята.

По повод изявленията на Доналд Тръмп, че петролът е основният мотив за американската намеса във Венецуела, Албарес заяви, че природните ресурси са неразделна част от държавния суверенитет. „Експлоатацията на тези ресурси е един от най-важните атрибути на суверенитета“, подчерта той.

„Природните ресурси на Венецуела принадлежат на венецуелския народ - това е ясно установено в международното право и ние със сигурност ще защитаваме този принцип“, добави външният министър.

В заключение Албарес посочи, че изборът пред международната общност е дали да се вярва в суверенното равенство на държавите и правото им върху собствените им ресурси, или да се приеме логиката на сферите на влияние. Той подчерта, че мултилатерализмът не е просто добра идея, а основата на мирните и стабилни отношения между държавите.


Венецуела
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    5 1 Отговор
    Какво ще направи испания по въпроса? Ще напечата декларация?

    13:08 07.01.2026

  • 2 $$$

    3 5 Отговор
    САЩ към Испания: духайте супата!

    13:09 07.01.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 0 Отговор
    Не е ПРЕЦЕДЕНТ, те така конекрадците преди двадесет години обещаха да управляват петрола на Ирак в интерес на иракския народ🤠❗

    13:11 07.01.2026

  • 4 не може да бъде

    9 0 Отговор
    Да ама не!?Има нова международно правило -природните богатства са на този който е по-силен!? ...То и по-рано беше така ама някои ни заблуждаваха ..не това е друго и наивниците вярваха!?Тръмп просто е по -откровен и по -праволинеен до бруталност ...и това май не е негова прищявка ...изглежда положението в САЩ изисква такива мерки!?

    13:12 07.01.2026

  • 5 Гост

    14 0 Отговор
    Намери се един от ЕС, който да каже, че "царят е гол"!

    13:14 07.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Чрез Испания цяла Западна Европа внася евтин петрол от Венецуела.

    13:15 07.01.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор
    Открийте общото:
    Садам обяви , че продава петрол НЕ само срещу долари- САЩинци влязоха в Ирак и го ликвидираха 🤠❗
    Кадафи обяви, че продава петрол НЕ само срещу долари- САЩинци влязоха в Либия и го ликвидираха🤠❗
    Мадуро обяви, че ще продава петрол НЕ само срещу долари- САЩинци влязоха във Венецуела и го отвлякоха🤠❗
    СлучаЕно съвпадение ли 🤔❗

    Коментиран от #8, #9

    13:16 07.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Вашето мнение

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Русия продава петрол срещу юани и рубли, но бай дончо цвили безпомощно.

    Коментиран от #15

    13:18 07.01.2026

  • 10 не може да бъде

    0 2 Отговор
    На този испанец му предлагам да си пуска за утешение песента на Хулио Иглесияс /всъщност това е песен на Карлос Гардел / -Vuela amigo /лети приятелю/лети приятелю лети високо не гледай чайките в морето хората убиват тези които летят ниско ...Всички в ЕС даже не летяха... като чайките ...и сега подлежат на отстрел...!?

    13:19 07.01.2026

  • 11 Коста

    7 0 Отговор
    Един западняк да има смелостта да нарече нещата с истинските им имена !

    13:20 07.01.2026

  • 12 Сама питам

    6 1 Отговор
    А ние с нашите ф16 можем ли да отвлечем Македонския президент и да го съдим за търговия с козе сирене ?

    13:21 07.01.2026

  • 13 и пак да питам

    3 1 Отговор
    Ако турците отвлекат Президента Радев , ние как ще постъпим ?!

    13:22 07.01.2026

  • 14 Мдаа

    2 2 Отговор
    Бившият испански президент Сапатеро, заедно с върхушката на управляващите в момента социалисти , са първи дружки с режима на Мадуро ! Журналистически разследвания установиха, че откакто беше президент, само той е увеличил състоянието си над 100 пъти, и то без да се знае всичко ! Междувременно, огромна част от испанците, дори работейки не могат да си позволят да имат самостоятелно жилище, а за получаване на помощи от държавата приоритет имат нелегалните имигранти ! Социализъм в действие !

    13:23 07.01.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Вашето мнение":

    Защо мислиш е всичко което се случва в Сирия и У...йна❗
    СА отказа да преподпише договора за ПЕТРОЛсамовДОЛАРИ. така възникна ПЕТРОДОЛАРА❗Та сега и там се крои нещо.

    13:23 07.01.2026

  • 16 Дако

    2 0 Отговор
    Сега потника има да се чуди дали бай Доню няма да го отвлече и да го съди за корупция или Путин да го отвлече и да го прати в Сибир .

    13:24 07.01.2026

  • 17 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Във Венецуела се говори испански ,и 2/3 от латинска Америка ,демек говедата ще си трябва да нападат и Испания и испаноговорящиъе държави

    13:25 07.01.2026

  • 18 Ел Кондор паса

    1 1 Отговор
    Така е, испански крадци конкистадори. Златото и среброто което крадяхте векове от цяла Латинска Америка принадлежи на корените и жители. Не сте върнали и грам, нито извинение на високо ниво. Бивши колонизатори нямат думата. И като тръгнете да бягате от Европа, да не идвате, не сте добре дошли, нито вие , нито вашите диваци завоеватели от 5 -тия свят.

    13:25 07.01.2026

  • 19 До и пак питам

    1 1 Отговор
    Ама Радев (макар че не го долюбвам) да не би да е диктатор и наркотрафикант бе !!?? Кажи да чуем ! На Мадуро само в Швейцария са му запорирали в момента 10 000 милиона долара, Радев къде го слагаш !?

    Коментиран от #20

    13:28 07.01.2026

  • 20 и пак да питам

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "До и пак питам":

    Зависи от коя камбанария гледаш !Нашето злато защо мислиш го държат Англичаните ? Те какви са ни ? Дори не са в Ес .
    Ама ако утре гъкнем , златото няма да го видим !

    13:41 07.01.2026

  • 21 политиката я удариха на саморазправа

    1 0 Отговор
    Влизаш в кръчмата , намираш най слабия и после бой че ти е седнал на мястото !

    13:43 07.01.2026