Турция блокира достъпа до 16 уебсайта

Съветът за капиталови пазари на Турция (SPK) блокира достъпа до 16 уебсайта, включително борсата за криптовалути "Даркекс" (Darkex), като част от усилията за ограничаване на неразрешените офшорни търговски дейности, съобщи турският сайт "Тюркийе Тудей", цитиран от БТА.

Според седмичния бюлетин на SPK, публикуван на 11 септември, решението е взето поради неразрешени валутни и крипто транзакции с ливъридж, предлагани на жителите на Турция.

Регулаторът заяви, че тази мярка има за цел да защити местните инвеститори от нелицензирани валутни и крипто услуги. Той потвърди, че ограниченията за достъп са наложени със съдебно решение. SPK отбеляза, че разследванията са установили, че тези платформи позволяват на жителите да извършват валутни транзакции с ливъридж без необходимото разрешение.

Освен "Даркеркс", блокираните уебсайтове включват "ФБС Брокер" (FBS Broker) и "Олив Маркет" (OliveMarket).

"Даркекс", криптовалутна борса със седалище в Дубай, основана през 2024 г., предлага спот, фючърси и маржин търговия с над 100 дигитални актива и наскоро навлезе на турския пазар.

Съгласно регулаторната рамка на Турция, доставчиците на крипто активи трябва да получат лиценз от Съвета за капиталовите пазари, преди да предлагат търговски, попечителски или консултантски услуги на жителите.

Платформите, които работят без разрешение, са изправени пред съдебни действия, а уебсайтовете им могат да бъдат блокирани, за да се ограничи достъпът до тях.