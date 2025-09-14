Новини
Турция блокира достъпа до 16 уебсайта

14 Септември, 2025 15:54 1 038 5

Платформите, които работят без разрешение, са изправени пред съдебни действия

Турция блокира достъпа до 16 уебсайта - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съветът за капиталови пазари на Турция (SPK) блокира достъпа до 16 уебсайта, включително борсата за криптовалути "Даркекс" (Darkex), като част от усилията за ограничаване на неразрешените офшорни търговски дейности, съобщи турският сайт "Тюркийе Тудей", цитиран от БТА.

Според седмичния бюлетин на SPK, публикуван на 11 септември, решението е взето поради неразрешени валутни и крипто транзакции с ливъридж, предлагани на жителите на Турция.

Регулаторът заяви, че тази мярка има за цел да защити местните инвеститори от нелицензирани валутни и крипто услуги. Той потвърди, че ограниченията за достъп са наложени със съдебно решение. SPK отбеляза, че разследванията са установили, че тези платформи позволяват на жителите да извършват валутни транзакции с ливъридж без необходимото разрешение.

Освен "Даркеркс", блокираните уебсайтове включват "ФБС Брокер" (FBS Broker) и "Олив Маркет" (OliveMarket).

"Даркекс", криптовалутна борса със седалище в Дубай, основана през 2024 г., предлага спот, фючърси и маржин търговия с над 100 дигитални актива и наскоро навлезе на турския пазар.

Съгласно регулаторната рамка на Турция, доставчиците на крипто активи трябва да получат лиценз от Съвета за капиталовите пазари, преди да предлагат търговски, попечителски или консултантски услуги на жителите.

Платформите, които работят без разрешение, са изправени пред съдебни действия, а уебсайтовете им могат да бъдат блокирани, за да се ограничи достъпът до тях.


Турция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    4 2 Отговор
    Хаха, VPN ще ползват и пак ще си ги достъпват.

    16:03 14.09.2025

  • 2 Дали и там

    5 2 Отговор
    ще стане като в Непал?

    16:06 14.09.2025

  • 3 Професор

    4 1 Отговор
    Важното е Роrnhub да бачка.

    16:09 14.09.2025

  • 4 онзи

    2 2 Отговор
    Турците скоро европейци няма да станат ...

    16:33 14.09.2025

  • 5 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Европа не блокира ли ??? Питам аз и отговор не искам или трябва да се вярва само на ционистките медии които всяват пропаганда колко лоши били турци руснаци иранци палестинци кои от изброените е нападнал сринал и ограбил някоя държава

    16:37 14.09.2025

Новини по държави:
