Турските власти са блокирали над 311 000 уебсайта

Турските власти са блокирали над 311 000 уебсайта

4 Септември, 2025 09:04

Броят на блокираните сайтове в страната расте с изключително бързи темпове през последните години

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Властите в Турция са блокирали над 311 000 уебсайта през 2024 г., с което е достигнат най-високият брой блокирани сайтове откакто се води подобна статистика, сочи доклад на турската Асоциация за свободата на изразяване (İFÖD), цитиран от сайта „Търкиш минит“, предаде БТА.

Според доклада на Агенцията, която се занимава със следене на цензурата в онлайн пространството в Турция, над 80 процента от сайтовете са били блокирани от турския Институт за информационни технологии и комуникации (BTK), а на челните места се нареждат още Турската футболна федерация (TFF), турското министерство на здравеопазването и Отделът за тютюневи изделия и алкохол към турското министерство на земеделието. В доклада се посочва още, че наред с множеството блокирани сайтове, през 2024 г. турските власти са ограничили повече от 17 000 акаунта в социалната мрежа Екс, над 25 000 видеа в платформата Ютюб и над 30 000 публикации във Фейсбук и Инстаграм.

В заключение докладът отчита, че през 2024 г. цензурата в онлайн пространството в Турция достига „абсурдно и непредсказуемо ниво“, като се посочват случаи като временното блокиране на достъпа до Инстаграм през август м.г. и блокирането за неопределен период на платформи като Уатпад (Wattpad), Роблокс (Roblox) и Дискорд (Discord).

Броят на блокираните сайтове в страната расте с изключително бързи темпове през последните години - през 2022 г. те са били близо 140 000, през 2023 г. – над 240 000, а през изминалата година – над 311 000, отбелязва „Търкиш минит“, цитирайки данни от доклада на İFÖD.

През последното десетилетие Турция въвежда все по-строги закони, насочени към дигиталните платформи. Един от тях е приетият през 2022 г. закон за дезинформацията, който криминализира разпространението на „невярна или подвеждаща информация“ и предвижда до три години затвор за нарушителите – мярка, която критиците на правителството виждат като опит за потискане на несъгласието и заглушаване на гласовете на опозицията, отбелязва още медията.


