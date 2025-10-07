Новини
Турция прави първите си стъпки за обща азбука на тюркскоезичните държави

7 Октомври, 2025 16:10

Подобни стъпки за уеднаквяване на правописа и използване на обща азбука целят културно и икономическо сближаване на народите

Турция прави първите си стъпки за обща азбука на тюркскоезичните държави - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обяви, че Турция прави първите си стъпки за използването на обща азбука от тюркскоезичните държави, предаде БТА.

Изказването му дойде по време на среща на Организацията на тюркските държави, която се провежда в Азербайджан и което беше излъчено на живо в профила му в социалните мрежи. Ердоган обяви, че първата стъпка в тази посока е направена с отпечатването на тази азбука на творба, посветена на киригзкия писател Джингиз Айматов.

Подобни стъпки за уеднаквяване на правописа и използване на обща азбука целят културно и икономическо сближаване на народите. Сред основните теми в речта на турския президент бяха енергийната сигурност, инвестициите в технологиите, изкуствения интелект, транспортните връзки. В този контекст Ердоган заяви, че Турция подкрепя всички усилия за осигуряване на стабилност и мир в региона.

По традиция турският президент осъди действията на Израел и изрази подкрепа за териториалната цялост на Сирия. Той приветства също така мира между Азербайджан и Армения, както и споразумението между Узбекистан, Киргизстан и Таджикистан, свързано с мястото, където границите им се срещат.

Ердоган подчерта, че коридорът в Каспийския регион трябва да води до постигането на още по-добри икономически резултати.

Наред с това турският президент изрази задоволството си от присъствието на форума на унгарския премиер Виктор Орбан и президента на Република Северен Кипър Ерсин Татар.


  • 1 Методий

    3 4 Отговор
    Ще ни вземат кирилицата !

    16:11 07.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    Великата Българска цивилизация на основата на кирилицата и православието се простира от Адриатика до Аляска.

    16:11 07.10.2025

  • 3 3.14К

    3 3 Отговор
    Започна се ерата на Ердоган Великолепния!

    16:16 07.10.2025

  • 4 Гост

    4 2 Отговор
    Ердоган трябва да бъде спрян .
    Това е идеологическо поробване.
    Заличаване на култури и традиции.

    16:19 07.10.2025

  • 5 Анджо

    2 1 Отговор
    Какъв тюркски народ са турците, те са най мешаната нация в света и крадът името турци.
    Гърците и те са над 20се, етноса и те крадът името гърци. Грайките , Елините или още наричани Сели са тракийски етноними , казано Българи. Гърците защо не са се кръстили данация а градът имена и то два пъти, защото гърция е държава от 1828година.

    16:27 07.10.2025

