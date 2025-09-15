Събраха 6 милиона долара за семейството на убития Чарли Кърк. Тръмп ще присъства на погребението

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че планира да присъства на погребението на десния активист Чарли Кърк в Аризона на 21 септември.
„Загубихме велик човек. Тръгвам рано в неделя сутринта за Аризона. Ще вземем няколко души на борда на Air Force One“, каза той, докато разговаряше с репортери, преди да отлети за Вашингтон от Бедминстър, Ню Джърси. Събитието е планирано да се проведе на стадион в Глендейл.
Тръмп заяви, че се надява САЩ да се излекуват след убийството на Кърк, предаде Anadolu Ajansı, цитирана от ФОКУС.
"Бих искал да видя как (бел. от ред: САЩ) се оправя“, каза Тръмп в телефонно интервю за NBC News. "Но си имаме работа с радикално лява група лунатици и те не играят честно и никога не са играли.“
"Ще видим какво ще се случи. Те (левите) не харесват това, което се случва. Ние печелим много“, продължи той.
31-годишният Кърк беше смъртоносно прострелян в сряда, докато се обръщаше към студенти в университета Юта Вали в град Орем, на около 64,4 километра южно от Солт Лейк Сити.
Очевидно целенасочената атака е станала въпреки охраната, включваща шестима университетски полицаи и частния екип на Кърк.
Онлайн видеоклипове запечатаха момента, в който куршум удря Кърк, докато говори, карайки студентите да бягат панически. Той е откаран по спешност в болница, където часове по-късно е обявен за мъртъв.
"Към моите прекрасни американски сънародници, изказвам желание да изразя скръбта и гневa си заради ужасното убийство на Чарли Кърк в университетски кампус в Юта“, заяви Тръмп в платформата си Truth Social.
В същия пост Тръмп коментира, че "от години радикалните леви сравняват прекрасни американци като Чарли с нацисти и най-лошите масови убийци и престъпници в света“, добавяйки: "Този вид реторика е пряко отговорна за тероризма, който наблюдаваме в страната днес“.
Мъжът, арестуван за убийството, не сътрудничи на властите, обяви губернаторът на американския щат Юта Спенсър Кокс, цитиран от Ройтерс и dariknews.bg.
Следователите работят по установяването на мотива за стрелбата, произведена от двайсет и две годишния заподозрян Тайлър Робинсън, като разпитват негови приятели и роднини, допълни Кокс.
Той каза, че на Робинсън ще бъде повдигнато официално обвинение във вторник. Той остава в арест в щата Юта.
Следователите трябва да съберат улики за причините, поради които Робинсън се е качил на покрива на Университета "Юта Вали" по време на публичната изява на Кърк в сряда и е застрелял активиста във врата от разстояние.
Събрани са над 6 милиона долара дарения в подкрепа на семейството на убития Кърк, съобщи списание Newsweek.
Според него по-голямата част от даренията - около 4,65 милиона долара - са получени в резултат на събиране, организирано от американския журналист Тъкър Карлсън, 500 хиляди долара са събрани от радиоводещия Глен Бек, а сумата на даренията от събирането, стартирано от компанията на Кърк Turning Action, надхвърля 1,25 милиона долара.
1 Нормално
Коментиран от #9, #12
05:21 15.09.2025
2 ПОМОЩ 112
05:22 15.09.2025
4 Много шанталяци
05:38 15.09.2025
6 койдазнай
06:03 15.09.2025
8 Вашето Мнение
06:05 15.09.2025
9 Вашето Мнение
До коментар #1 от "Нормално":Може и още как, точно тия са способни на убийство, когато с увреденият си мозък си помислят, че някой застрашава начина им на съществуване.
06:06 15.09.2025
10 Убит, а
Странно защо му събират тези пари... 🤔За другите убити американци има ли нещо подобно?
06:10 15.09.2025
11 az СВО Победа80
1. Тръмп заяви, че Джордж Сорос и неговото "Отворено общество" са виновни за тероризма в САЩ и че Сорос трябва да отиде в затвора!
2. Убиецът Тайлър Робинсън живее с 22г. транссексуален сбърканяк.
06:19 15.09.2025
12 Факти
До коментар #1 от "Нормално":Чарли Кърк беше убит от Мосад след като Чарли започна да говори истината за еврейските организации като ADL които финансират BLM и разпространяват пропаганда за омраза срещу белите хора ,даже Тъкър Карлсон миналата седмица в интервю каза че еврейдките организации разпространяват марксизъм идеология,убийците напускат САЩ с частен самолет N888KJ от летище Provo , след като незаконно изключва радара си ,самолета се оказва собственост на Шабад Любавич
06:21 15.09.2025
13 1488
06:29 15.09.2025