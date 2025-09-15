Събраха 6 милиона долара за семейството на убития Чарли Кърк. Тръмп ще присъства на погребението

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че планира да присъства на погребението на десния активист Чарли Кърк в Аризона на 21 септември.

„Загубихме велик човек. Тръгвам рано в неделя сутринта за Аризона. Ще вземем няколко души на борда на Air Force One“, каза той, докато разговаряше с репортери, преди да отлети за Вашингтон от Бедминстър, Ню Джърси. Събитието е планирано да се проведе на стадион в Глендейл.

Тръмп заяви, че се надява САЩ да се излекуват след убийството на Кърк, предаде Anadolu Ajansı, цитирана от ФОКУС.



"Бих искал да видя как (бел. от ред: САЩ) се оправя“, каза Тръмп в телефонно интервю за NBC News. "Но си имаме работа с радикално лява група лунатици и те не играят честно и никога не са играли.“



"Ще видим какво ще се случи. Те (левите) не харесват това, което се случва. Ние печелим много“, продължи той.



31-годишният Кърк беше смъртоносно прострелян в сряда, докато се обръщаше към студенти в университета Юта Вали в град Орем, на около 64,4 километра южно от Солт Лейк Сити.



Очевидно целенасочената атака е станала въпреки охраната, включваща шестима университетски полицаи и частния екип на Кърк.



Онлайн видеоклипове запечатаха момента, в който куршум удря Кърк, докато говори, карайки студентите да бягат панически. Той е откаран по спешност в болница, където часове по-късно е обявен за мъртъв.



"Към моите прекрасни американски сънародници, изказвам желание да изразя скръбта и гневa си заради ужасното убийство на Чарли Кърк в университетски кампус в Юта“, заяви Тръмп в платформата си Truth Social.



В същия пост Тръмп коментира, че "от години радикалните леви сравняват прекрасни американци като Чарли с нацисти и най-лошите масови убийци и престъпници в света“, добавяйки: "Този ​​вид реторика е пряко отговорна за тероризма, който наблюдаваме в страната днес“.

Мъжът, арестуван за убийството, не сътрудничи на властите, обяви губернаторът на американския щат Юта Спенсър Кокс, цитиран от Ройтерс и dariknews.bg.

Следователите работят по установяването на мотива за стрелбата, произведена от двайсет и две годишния заподозрян Тайлър Робинсън, като разпитват негови приятели и роднини, допълни Кокс.

Той каза, че на Робинсън ще бъде повдигнато официално обвинение във вторник. Той остава в арест в щата Юта.

Следователите трябва да съберат улики за причините, поради които Робинсън се е качил на покрива на Университета "Юта Вали" по време на публичната изява на Кърк в сряда и е застрелял активиста във врата от разстояние.

Събрани са над 6 милиона долара дарения в подкрепа на семейството на убития Кърк, съобщи списание Newsweek.

Според него по-голямата част от даренията - около 4,65 милиона долара - са получени в резултат на събиране, организирано от американския журналист Тъкър Карлсън, 500 хиляди долара са събрани от радиоводещия Глен Бек, а сумата на даренията от събирането, стартирано от компанията на Кърк Turning Action, надхвърля 1,25 милиона долара.