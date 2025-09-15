Новини
Събраха 6 милиона долара за семейството на убития Чарли Кърк. Тръмп ще присъства на погребението

15 Септември, 2025 06:07, обновена 15 Септември, 2025 06:07 1 801 13

Заподозреният не съдейства на разследването. "Надявам се страната да се излекува. Левите не харесват това, което се случва, ние печелим много", заяви Тръмп

Събраха 6 милиона долара за семейството на убития Чарли Кърк. Тръмп ще присъства на погребението - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че планира да присъства на погребението на десния активист Чарли Кърк в Аризона на 21 септември.

„Загубихме велик човек. Тръгвам рано в неделя сутринта за Аризона. Ще вземем няколко души на борда на Air Force One“, каза той, докато разговаряше с репортери, преди да отлети за Вашингтон от Бедминстър, Ню Джърси. Събитието е планирано да се проведе на стадион в Глендейл.

Тръмп заяви, че се надява САЩ да се излекуват след убийството на Кърк, предаде Anadolu Ajansı, цитирана от ФОКУС.

"Бих искал да видя как (бел. от ред: САЩ) се оправя“, каза Тръмп в телефонно интервю за NBC News. "Но си имаме работа с радикално лява група лунатици и те не играят честно и никога не са играли.“

"Ще видим какво ще се случи. Те (левите) не харесват това, което се случва. Ние печелим много“, продължи той.

31-годишният Кърк беше смъртоносно прострелян в сряда, докато се обръщаше към студенти в университета Юта Вали в град Орем, на около 64,4 километра южно от Солт Лейк Сити.

Очевидно целенасочената атака е станала въпреки охраната, включваща шестима университетски полицаи и частния екип на Кърк.

Онлайн видеоклипове запечатаха момента, в който куршум удря Кърк, докато говори, карайки студентите да бягат панически. Той е откаран по спешност в болница, където часове по-късно е обявен за мъртъв.

"Към моите прекрасни американски сънародници, изказвам желание да изразя скръбта и гневa си заради ужасното убийство на Чарли Кърк в университетски кампус в Юта“, заяви Тръмп в платформата си Truth Social.

В същия пост Тръмп коментира, че "от години радикалните леви сравняват прекрасни американци като Чарли с нацисти и най-лошите масови убийци и престъпници в света“, добавяйки: "Този ​​вид реторика е пряко отговорна за тероризма, който наблюдаваме в страната днес“.

Мъжът, арестуван за убийството, не сътрудничи на властите, обяви губернаторът на американския щат Юта Спенсър Кокс, цитиран от Ройтерс и dariknews.bg.

Следователите работят по установяването на мотива за стрелбата, произведена от двайсет и две годишния заподозрян Тайлър Робинсън, като разпитват негови приятели и роднини, допълни Кокс.

Той каза, че на Робинсън ще бъде повдигнато официално обвинение във вторник. Той остава в арест в щата Юта.

Следователите трябва да съберат улики за причините, поради които Робинсън се е качил на покрива на Университета "Юта Вали" по време на публичната изява на Кърк в сряда и е застрелял активиста във врата от разстояние.

Събрани са над 6 милиона долара дарения в подкрепа на семейството на убития Кърк, съобщи списание Newsweek.

Според него по-голямата част от даренията - около 4,65 милиона долара - са получени в резултат на събиране, организирано от американския журналист Тъкър Карлсън, 500 хиляди долара са събрани от радиоводещия Глен Бек, а сумата на даренията от събирането, стартирано от компанията на Кърк Turning Action, надхвърля 1,25 милиона долара.


  • 1 Нормално

    5 5 Отговор
    Защото, той не е убиецът. Това перфектно изпълнено убийство е на мосад. Има много инфо вече за това . Не може един третополов младеж живял с транс мъж да направи това 😉

    Коментиран от #9, #12

    05:21 15.09.2025

  • 2 ПОМОЩ 112

    2 4 Отговор
    То излезнаха кадри от охранителни камери и се вижда, че тоя и оня са различни хора, също така излезнаха снимки от погребението на убития пичага и се вижда, че е восъчна фигура... :Д :Д :Д

    05:22 15.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Много шанталяци

    4 2 Отговор
    населяват САЩ и разполагат с оръжие!

    05:38 15.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 койдазнай

    2 2 Отговор
    Тръмп в прав текст. казва, кой печели от убийството. Не че някой се е съмнявал от реалните подбудители, но това си директно признание, каквото рядко се вижда!

    06:03 15.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Вашето Мнение

    3 2 Отговор
    Заподозрения е розово пони, дано поне в затвора се порадват на ласките му, преди да му сложат инжекцията.

    06:05 15.09.2025

  • 9 Вашето Мнение

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Нормално":

    Може и още как, точно тия са способни на убийство, когато с увреденият си мозък си помислят, че някой застрашава начина им на съществуване.

    06:06 15.09.2025

  • 10 Убит, а

    5 3 Отговор
    жена му вече е милионер...

    Странно защо му събират тези пари... 🤔За другите убити американци има ли нещо подобно?

    06:10 15.09.2025

  • 11 az СВО Победа80

    2 1 Отговор
    Забравили сте да напишете най-важното!

    1. Тръмп заяви, че Джордж Сорос и неговото "Отворено общество" са виновни за тероризма в САЩ и че Сорос трябва да отиде в затвора!

    2. Убиецът Тайлър Робинсън живее с 22г. транссексуален сбърканяк.

    06:19 15.09.2025

  • 12 Факти

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Нормално":

    Чарли Кърк беше убит от Мосад след като Чарли започна да говори истината за еврейските организации като ADL които финансират BLM и разпространяват пропаганда за омраза срещу белите хора ,даже Тъкър Карлсон миналата седмица в интервю каза че еврейдките организации разпространяват марксизъм идеология,убийците напускат САЩ с частен самолет N888KJ от летище Provo , след като незаконно изключва радара си ,самолета се оказва собственост на Шабад Любавич

    06:21 15.09.2025

  • 13 1488

    2 0 Отговор
    бащата на сияна сьбра повече

    06:29 15.09.2025