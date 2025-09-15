Тръмп: Надявам се да се излекуваме след убийството на Чарли. Левите не харесват това, което се случва, ние печелим много

Президентът Доналд Тръмп заяви, че се надява САЩ да се излекуват след убийството на консервативния активист Чарли Кърк, предаде Anadolu Ajansı, цитирана от ФОКУС.



"Бих искал да видя как (бел. от ред: САЩ) се оправя“, каза Тръмп в телефонно интервю за NBC News. "Но си имаме работа с радикално лява група лунатици и те не играят честно и никога не са играли.“



"Ще видим какво ще се случи. Те (левите) не харесват това, което се случва. Ние печелим много“, продължи той.



31-годишният Кърк беше смъртоносно прострелян в сряда, докато се обръщаше към студенти в университета Юта Вали в град Орем, на около 64,4 километра южно от Солт Лейк Сити.



Очевидно целенасочената атака е станала въпреки охраната, включваща шестима университетски полицаи и частния екип на Кърк.



Онлайн видеоклипове запечатаха момента, в който куршум удря Кърк, докато говори, карайки студентите да бягат панически. Той е откаран по спешност в болница, където часове по-късно е обявен за мъртъв.



"Към моите прекрасни американски сънародници, изказвам желание да изразя скръбта и гневa си заради ужасното убийство на Чарли Кърк в университетски кампус в Юта“, заяви Тръмп в платформата си Truth Social.



В същия пост Тръмп коментира, че "от години радикалните леви сравняват прекрасни американци като Чарли с нацисти и най-лошите масови убийци и престъпници в света“, добавяйки: "Този ​​вид реторика е пряко отговорна за тероризма, който наблюдаваме в страната днес“.

Мъжът, арестуван за убийството, не сътрудничи на властите, обяви губернаторът на американския щат Юта Спенсър Кокс, цитиран от Ройтерс и dariknews.bg.

Следователите работят по установяването на мотива за стрелбата, произведена от двайсет и две годишния заподозрян Тайлър Робинсън, като разпитват негови приятели и роднини, допълни Кокс.

Той каза, че на Робинсън ще бъде повдигнато официално обвинение във вторник. Той остава в арест в щата Юта.

Следователите трябва да съберат улики за причините, поради които Робинсън се е качил на покрива на Университета "Юта Вали" по време на публичната изява на Кърк в сряда и е застрелял активиста във врата от разстояние.