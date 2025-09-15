Новини
Тръмп атакува НАТО: Европа пълни руската хазна с петрол

Тръмп атакува НАТО: Европа пълни руската хазна с петрол

15 Септември, 2025 08:43

Американският президент настоява за по-строги санкции и предлага мита срещу Китай като средство за натиск

Тръмп атакува НАТО: Европа пълни руската хазна с петрол - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Европа, че продължава да купува руски петрол, и заяви, че съюзниците от НАТО проявяват мекост към Москва въпреки войната в Украйна, съобщава NDTV, предава News.bg.

Тръмп призова европейските партньори да затегнат санкциите си срещу Русия заедно със Съединените щати:

„Европа купува петрол от Русия. Не искам те да купуват петрол – и санкциите, които налагат, не са достатъчно строги.“

Американският президент подчерта, че Вашингтон е готов да наложи по-строги мерки само ако Европа действа „съизмеримо“ със САЩ:

„Готов съм да наложа санкции, но те ще трябва да затегнат своите санкции, така че да са съизмерими с това, което правя.“

Той допълни, че НАТО говори, но не предприема конкретни действия:

„В момента те говорят, а не правят нищо. Вижте, те купуват петрол от Русия. Ние не купуваме, а те купуват много. Не това е сделката.“

Обещания за нови санкции и разочарованието на Киев

Тръмп неведнъж е заплашвал Русия с допълнителни санкции, включително след последния масиран въздушен обстрел срещу Украйна, целейки да удари приходите, от които Москва се нуждае за войната. До момента обаче обещанията му не са реализирани, което буди разочарование в Киев.

Републиканският лидер, който миналия месец се срещна с руския президент Владимир Путин на среща на върха в Аляска, определи покупките на руски петрол от НАТО-държавите като „шокиращи“ и отслабващи преговорната позиция на съюзниците.

„Както и да е, готов съм да ‘отида’, когато вие сте готови. Само кажете кога“, каза Тръмп миналата седмица.

Предложение: мита срещу Китай

Американският президент повдигна и идеята НАТО да наложи мита върху китайски стоки, аргументирайки се, че това ще отслаби стратегическото сътрудничество между Пекин и Москва.

„Смятам, че санкциите на НАТО срещу Русия, плюс мита от 50% до 100% върху Китай, които да бъдат оттеглени след края на войната, ще помогнат за прекратяване на тази смъртоносна, но нелепа война.“

Тръмп заяви, че Китай има „силен контрол“ над Русия и че подобни мита ще разрушат този натиск.

„Ако Алиансът направи това, което казвам, войната ще приключи бързо. Ако не – само ми губите времето.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    23 9 Отговор
    Сега пък петрол. Абе дроновете майка. Там САЩ са дзеро. Андурили, Палантири - видя се на фронта, че са скъпи бутилки въздух под налягане. Няма кой да купува Ф-ки и Патриоти
    за милиарди.

    Коментиран от #6

    08:47 15.09.2025

  • 2 Временното явление ЕС

    22 12 Отговор
    Фрау фон SS-Урсуланка призова
    да се купува руски петрол
    за да не прави Путин повече пари
    някъде другаде !!! 😁

    08:47 15.09.2025

  • 3 Руснаков

    12 15 Отговор
    Клоун,не слагай Европа под един знаменател...бъди по конкретен...знаем кои са метилявите оФце...

    08:47 15.09.2025

  • 4 Пич

    27 7 Отговор
    Политиката и бизнеса не са едно и също , и Тръмп няма да успее с бизнес номера !!!

    08:48 15.09.2025

  • 5 Ритуално самоубийство

    23 9 Отговор
    Бай Дончо се гъбарка с юропските пудели. Да наложат 100% мита на Китай и Индия, за юропските пудели значи да си увеличат сами неколкократно цената на петрола. Това окончателно ще закопае ес. Бай Дончо ги подканва към ритуално самоубийство. И когато юропските пудели кажат, че не щат, тогава Бай Дончо ги обвинява че не са достатъчно твърди и не искат край на конфликта. Бай Дончо тука няма губещ ход, юропските пудели пък нямат печеливш ход. Голям майтап. Обора действа срещу собствен си съюзници, иска да ги изцеди тотално и да ги докара до крах. Което за пореден път доказва максимата на Бисмарк, с Русия или се играе честно или не се играе. И за пореден път доказва, че да си враг на Обора е опасно, да си съюзник е смъртоносно

    Коментиран от #10

    08:52 15.09.2025

  • 6 Дания

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Отказваме се от Патриотите. Много са скъпи. Купуваме Европейско ПВО

    08:52 15.09.2025

  • 7 ,,,,,,

    14 2 Отговор
    Айде спирайте да купуват вече, така нареди Тръмп.

    08:54 15.09.2025

  • 8 Баба ти

    13 5 Отговор
    Лудото дони е напълно неадекватен. Бедните българи за своя сметка пълнят джобовете на подли мафиоти посредници в петролната търговия, прекупвачи на руски петрол, продаван за арабски на двойна цена.

    08:54 15.09.2025

  • 9 ООрана държава

    19 5 Отговор
    Трябва да пълним американската хазна ли?

    Коментиран от #14

    08:54 15.09.2025

  • 10 Копеи не философствай!

    7 11 Отговор

    До коментар #5 от "Ритуално самоубийство":

    Марш да пълниш барут!

    Коментиран от #11, #19

    08:56 15.09.2025

  • 11 Ох душица

    9 4 Отговор

    До коментар #10 от "Копеи не философствай!":

    Разстрои ти се третия пол ли? Този дето си се намира в подопашието

    08:57 15.09.2025

  • 12 Шопо

    20 37 Отговор
    ЕС може ли да победи Русия ?
    Като не може защо удължават агонията на Зеленски.

    Коментиран от #15, #42

    08:58 15.09.2025

  • 13 пламен

    9 11 Отговор
    Санкциите са без значение. Кой може да накара Турция Китай Индия да не купуват
    Истината е Украинските удари по нефтогазовия сектор на русия.
    За един месец го съкратиха с 20%
    За три месеца ще е наполовина.
    Ето това са истинските санкции

    08:59 15.09.2025

  • 14 ЧИЧО ДОНЧО

    6 5 Отговор

    До коментар #9 от "ООрана държава":

    РАЗБИРА СЕ 😆
    КЪДЕ ЩЕ ХОДИТЕ
    🤣
    НЕ МОЖЕТЕ ДА ВОЮВАТЕ,
    НЕ МОЖЕТЕ ДА РАБОТИТЕ,
    НЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗМИСЛИТЕ НИЩО ОСВЕН ПРАЗНИ И НИКОМУ НЕНУЖНИ ПРИКАЗКИ И ПИСАНИЯ.
    😆
    ПЛАЩАЙТЕ. 😡

    09:00 15.09.2025

  • 15 Град Козлодуй

    14 32 Отговор

    До коментар #12 от "Шопо":

    Украйна не е държава а територрия, руска територия.

    Коментиран от #41

    09:02 15.09.2025

  • 16 Факти

    12 10 Отговор
    Дълга на Франция е 3 400 000 000 000 евро !!!Това ли е клуба на богатите, където ще ходим на 1.01.2026 година?

    09:06 15.09.2025

  • 17 Невероятни боклуци

    11 4 Отговор
    мита от 50% до 100% върху Китай искали. Само това липсва и съвсем ще я втаса Европа

    09:09 15.09.2025

  • 18 Фен

    8 4 Отговор
    Целият цирк е за пари. Защо Европа да купува евтина енергия от Русия, като може да купува скъпа от САЩ.

    09:10 15.09.2025

  • 19 Марш да пълниш барут!

    7 5 Отговор

    До коментар #10 от "Копеи не философствай!":

    Урсулайко! Марш да браниш Буферайна

    09:11 15.09.2025

  • 20 оня с коня

    8 4 Отговор
    Засилва се квиченето на соросоидната сган, движим се в правилната посока...

    09:13 15.09.2025

  • 21 Факти

    8 5 Отговор
    Китай и Индия пълнят руската хазна. Те заедно са купили точно 85% от руския износ на нефт през август, а ЕС е купил само 6%. Тръмп вместо да натиска нас, да натисне Китай и Индия, които са основните спонсори на Русия. Нека да им наложи тежки санкции. Той наложи мита на ЕС и така го отслаби, а сега иска от него да оказва натиск на Изтока, въпреки, че има по-малка икономика. Логиката много му куца на този човек. Всичко говори, че играе театър и помага на Путин. Руснаците 100% са събрали компромати срещу него още от посещенията му в Москва през 80-те.

    09:14 15.09.2025

  • 22 Както ясно става

    7 2 Отговор
    САЩ не се припознава с НАТО ! (Той допълни, че НАТО говори, но не предприема конкретни действия. Те говорят, а не правят нищо...) ... ТЕ не сме ние! Че толкова относно НАТО

    09:14 15.09.2025

  • 23 Историк

    6 3 Отговор
    САЩ бяха водеща страна в НАТО, т.е. Тръмп е срещу себе си. Агент Краснов е заедно с Путин, а НАТО е организация, създадена след Втората световна война за предпазване от агресията на Русия . Пълен парадокс ,който прави света хаотичен и объркан. В настоящата ситуация се вижда колко е опасно мира да зависи от един човек, който е заобиколен от страхливци. Ситуацията в Белия дом е сходна с тази в Кремъл. Тръмп действа по ленински и управлява САЩ противоконституционно с декрети, за него Конгреса не съществува и извършва непрекъснато политически чистки,като обявява за врагове на САЩ всички несъгласни с него, сякаш той е САЩ, едноличен собственик. Републиканската партия вече не съществува, тя е тръмпистка и САЩ е Тръмпландия, а републиканците в Конгреса се държат като членовете на КПСС и ръкопляскат на безумията на Тръмп и му стават на крака ,точно както по време на конгрес на КПСС. Никой няма собствено мнение.

    Коментиран от #52

    09:16 15.09.2025

  • 24 Топят ви се парите с минути

    5 2 Отговор
    Атлантиците мамиту ви разказват а вие още ги търпите

    09:17 15.09.2025

  • 25 мита от 50% до 100% върху Китай

    4 3 Отговор
    Нека да страдате еврозонци . Така ви се пада. Аз от 20 декември се преселвам в Грузия. Там са 0%

    09:20 15.09.2025

  • 26 Факти

    3 9 Отговор
    Не е важно колко е дълга, а колко пари ти остават като си платиш вноската. Повярвай ми, на Франция й остават много повече, отколкото на Русия. Французите живеят средно над 10 години повече от руснаците. Франция не я мисли. Притеснявай се за любимата ти Русия, че китайското робство хич не й се отразява добре.

    Коментиран от #29

    09:25 15.09.2025

  • 27 мита от 50% до 100% върху Китай

    5 4 Отговор
    Ще ви пращам колетчета от Грузия само с 30% горница ..... еврозонци ....щото ще сте в клуба на богатите

    09:25 15.09.2025

  • 28 Боляр

    8 1 Отговор
    Компании, като BP/Бритиш Петролиум/ основно купуват от Русия, но зареждат бензиностанции в цяла Европа. Това са хиляди точки за продажба...за какви санкции говорят от ЕС? Тръмп е прав...санкции ама не, всеки си гледа интереса!

    Коментиран от #30

    09:28 15.09.2025

  • 29 Никакви пари няма

    7 4 Отговор

    До коментар #26 от "Факти":

    да ти остават като си платиш вноската след като ЕЦБ вдигне с 1% основната лихва, а това категорично ще се случи и поне 6 водещи европейски икономики ще са в технически фалит да ти кажа. И дори ударните покупки на злато няма да помогнат на централните банки защото много закъсняха. С 10- 11 години след Русия

    09:30 15.09.2025

  • 30 А не бееее

    6 2 Отговор

    До коментар #28 от "Боляр":

    Роснефт“ е най-голямата руска петролна компания. Най-големите акционери са държавата чрез „Роснефтегаз“ (40,4%), британската BP Russian Investments Limited (19,75%) и катарската QH Oil Investments (18,46%).....

    Коментиран от #38

    09:34 15.09.2025

  • 31 1488

    4 1 Отговор
    можв би имате предвид "пълни руската хазна ЧРЕЗ петрол", мисирки неграмотни
    🦃🐦🐤

    09:37 15.09.2025

  • 32 Атлантиците

    3 5 Отговор
    Съвсем до просешка тояга ще ви докарат.

    09:37 15.09.2025

  • 34 Е нема по просто нещо

    3 5 Отговор
    от Атлантенцето. Просто няма

    09:39 15.09.2025

  • 35 Моето мнение

    4 3 Отговор
    Прав е, но Европа едва ли може да реагира бързо.

    09:43 15.09.2025

  • 36 Хи хи

    3 3 Отговор
    А у нас стана безумно скъпо, за да могат еурожендърите да се репчат на Русия. А на Русия и е през оная, неизползвания петрол, стомана тя ще използва за да удари още по здраво урките съоветно нато !!

    09:44 15.09.2025

  • 37 мита от 50% до 100% върху Китай

    5 2 Отговор
    И на вас еврозонци в България много хубавичко ще ви стане да знаете. Ама така хубавичко атлантическо. Диви и щастливи ще станете и няма да има ама хич инфлация щото НСИ пак ще ви я набуха на 2,5 % ама категорично. А и като ЕЦБ вдигне лихвите съвсем пък в рая ще отлетите....зад клуба на "богатите"....

    09:44 15.09.2025

  • 38 А познайте атлантенца

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "А не бееее":

    Дали британската BP Russian Investments Limited плаща дивиденти на британците или ги е замразила ? А?

    09:47 15.09.2025

  • 39 Прав е Тръмп,

    4 1 Отговор
    европейците лицемерничат по въпроса за руския нефт.
    Имаха токова години да скъсат руската нефтена котва, но продължават да купуват нефт от руски тръби и горива от Индия, произведени от руски нефт.
    От година поне приказват, че ще наложат ембарго върху руския тръбен нефт, но нищо не правят!

    Съюзниците на Тръмп- Унгария и Словакия, издържат само на руски нефт!

    09:49 15.09.2025

  • 40 Хи хи

    2 1 Отговор
    Имам съмненията, че Русия е ограничила петрола/ суровините към евро жендърите, които сега се опитват да го изкарат че те санкционирали Русия. Не жендъри, май Русия ви е спряла кранчето !.

    Коментиран от #43, #51

    09:51 15.09.2025

  • 41 Не е руска територия...

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Град Козлодуй":

    100% е украинска и такава ще си остане...

    09:53 15.09.2025

  • 42 Може разбира се, но Украйна

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Шопо":

    ще го направи по-лесно.

    09:55 15.09.2025

  • 43 Абе клатят ги яко

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Хи хи":

    С парите на британската BP братушките финансират ЖП превозите и един куп други дейности и великобританците дивеят и за това са терористичните олигофрении по влаковете

    09:57 15.09.2025

  • 44 Силиций

    2 0 Отговор
    Други оправдания за очевидното,г-н Президент?

    09:58 15.09.2025

  • 46 Симеон Иванов

    2 1 Отговор
    Ха-ха-ха!
    Нефтът поскъпва, заради украинските атаки на рафинерии в Русия!
    Само дето това е много по-изгодно за Русия, защото щетите ще ги оправят и ще продават по-скъп нефт ...
    А ЕС и САЩ ги чака повишена инфлация и понижен ръст на икономиката (ако не и рецесия) ...

    Коментиран от #49

    10:03 15.09.2025

  • 47 китайски балон

    0 0 Отговор
    БайДончо попна да тропа с копитце, като заления клoyн, "искам това", "не искам онова", колко е жалък и изпаднал, много олекна горкия😅

    10:04 15.09.2025

  • 48 Тръмп атакува НАТО

    2 0 Отговор
    Ама НЕ атакува НАТО, а съсипва Европа дефакто. И само атлантенцата не са го разбрали, щото са със специални потребности и ментално повредени интелектуално

    10:06 15.09.2025

  • 49 хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Симеон Иванов":

    само дето реално е точно обраното. Рашисктите лъжи много лесно се опровергават. Просто влизаш в гугъл и виждаш че петрола пада. Цялата ви рашистка пропаганда се държи на лъжи. Като кула от карти ще се срути

    10:09 15.09.2025

  • 50 Дончо от Тръмплина

    1 0 Отговор
    Всички трябва да ДАВАТ на ФАЩ и всички трябва да КУПУВАТ само от ФАЩ!!!
    Това е най-демократичната демокрация!

    10:10 15.09.2025

  • 51 хахах

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Хи хи":

    това е най-голямата смешка. Тея идио... ти измислят какви ли не схеми само и само да продат на накой петрол. Били ги спряли нарочно.

    10:11 15.09.2025

  • 52 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Историк":

    САЩ никога няма да падне на нивото на Русия. Не забравяй, че американският народ е свободен да протестира и е въоръжен до зъби. В САЩ има повече оръжия в цивилни ръце, отколкото хора. Тръмп никога не може да стане диктатор като Путин. Може да акумулира малко повече власт, но с мярка. Американският народ няма да го остави да мине границата на демокрацията.

    10:11 15.09.2025

  • 53 Ойде Еуропата у киреча, айде Еуропу

    0 0 Отговор
    застреляй се у слепоочието с 45 Калибър?
    🤣❤️🇺🇸⚡️

    10:12 15.09.2025

  • 54 “Не купувайте от Русия,

    0 0 Отговор
    купувайте от мен.”

    10:14 15.09.2025