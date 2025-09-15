Тръмп атакува НАТО: Европа пълни руската хазна с петрол

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Европа, че продължава да купува руски петрол, и заяви, че съюзниците от НАТО проявяват мекост към Москва въпреки войната в Украйна, съобщава NDTV, предава News.bg.

Тръмп призова европейските партньори да затегнат санкциите си срещу Русия заедно със Съединените щати:

„Европа купува петрол от Русия. Не искам те да купуват петрол – и санкциите, които налагат, не са достатъчно строги.“

Американският президент подчерта, че Вашингтон е готов да наложи по-строги мерки само ако Европа действа „съизмеримо“ със САЩ:

„Готов съм да наложа санкции, но те ще трябва да затегнат своите санкции, така че да са съизмерими с това, което правя.“

Той допълни, че НАТО говори, но не предприема конкретни действия:

„В момента те говорят, а не правят нищо. Вижте, те купуват петрол от Русия. Ние не купуваме, а те купуват много. Не това е сделката.“

Обещания за нови санкции и разочарованието на Киев

Тръмп неведнъж е заплашвал Русия с допълнителни санкции, включително след последния масиран въздушен обстрел срещу Украйна, целейки да удари приходите, от които Москва се нуждае за войната. До момента обаче обещанията му не са реализирани, което буди разочарование в Киев.

Републиканският лидер, който миналия месец се срещна с руския президент Владимир Путин на среща на върха в Аляска, определи покупките на руски петрол от НАТО-държавите като „шокиращи“ и отслабващи преговорната позиция на съюзниците.

„Както и да е, готов съм да ‘отида’, когато вие сте готови. Само кажете кога“, каза Тръмп миналата седмица.

Предложение: мита срещу Китай

Американският президент повдигна и идеята НАТО да наложи мита върху китайски стоки, аргументирайки се, че това ще отслаби стратегическото сътрудничество между Пекин и Москва.

„Смятам, че санкциите на НАТО срещу Русия, плюс мита от 50% до 100% върху Китай, които да бъдат оттеглени след края на войната, ще помогнат за прекратяване на тази смъртоносна, но нелепа война.“

Тръмп заяви, че Китай има „силен контрол“ над Русия и че подобни мита ще разрушат този натиск.

„Ако Алиансът направи това, което казвам, войната ще приключи бързо. Ако не – само ми губите времето.“