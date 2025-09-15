Тръмп обявява национално извънредно положение и федерализира Вашингтон

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще обяви национално извънредно положение и ще федерализира столицата Вашингтон, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

До този ход се стигна след като кметът Мюриъл Баузър заяви, че местната полиция няма да сътрудничи с Имиграционната и митническа служба. Спорът е относно предоставянето на информация за лица, които живеят или влизат незаконно в Съединените щати. Заплахата на Тръмп е възприета от критиците като потенциално превишаване на федералните правомощия.

Протести и военни мерки

Няколко хиляди протестиращи излязоха по улиците този месец заради разполагането на войски от Националната гвардия в столицата през август. Тогава Тръмп мотивира действията с цел „възстановяване на закона, реда и обществената безопасност“, наричайки високата престъпност „позор за града“.

„Само за няколко седмици. ‘Мястото’ напълно процъфтява за първи път от десетилетия, на практика няма престъпление“, обяви Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Той обвини „радикалните леви демократи“, че са оказали натиск върху Баузър да информира федералното правителство за несътрудничеството на местната полиция.

Националната гвардия в действие

Националната гвардия служи като милиция, която обикновено е подчинена на губернаторите на 50-те щата, освен когато е призована на федерална служба. Националната гвардия на Вашингтон се отчита директно пред президента.