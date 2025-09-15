Ключово дело в Турция! Съдът решава съдбата на ръководството на Народнорепубликанската партия

Десетки хиляди хора протестираха в Анкара преди ключовото съдебно заседание днес, насочено срещу основната опозиционна Народнорепубликанска партия в Турция (НРП), съобщава БГНЕС.

То може да доведе до смяна на нейното ръководство.

Според критиците делото за купуване на гласове е политически мотивиран опит да се подкопае най-старата политическа партия в Турция, която спечели огромна победа над Партията на справедливостта и развитието (ПСР) на президента Реджеп Тайип Ердоган на местните избори през 2024 г. и се радва на нарастваща популярност в проучванията.

НРП отрича обвиненията и упреква правителството, че се опитва да я обезвреди като опозиционна сила.

Популярността ѝ нарасна, след като през март тя поведе най-големите улични протести в Турция от десетилетие насам, предизвикани от ареста на нейния кандидат за президент - кметът на Истанбул Екрем Имамоглу.

Най-малко 50 000 души участваха в митинг в столицата Анкара, където лидерът на НРП Йозгюр Йозел призова тълпата да застане "на позиция" срещу правната атака.

"Този случай е политически, обвиненията са клевети. Това е преврат и ние ще се съпротивляваме", изтъкна той.

"Ние сме изправени пред тежките последствия от това, че турското правителство се отказва от "влака на демокрацията" и избира да управлява чрез потисничество, а не чрез изборните урни", допълни Йозел.

Делото цели да отмени резултата от конгреса на НРП през ноември 2023 г. на основание фалшифициране на гласове. Конгресът отстрани дългогодишния председател на партията Кемал Кълъчдароглу и избра Йозел.

В обвинителния акт Кълъчдароглу е посочен като пострадалата страна и се искат наказания от до три години затвор за Имамоглу и десет други кметове и служители на НРП за "фалшифициране на гласове".

Ако делото успее, Йозел може да бъде свален от лидерското място.

Той и осем други депутати също са разследвани по подобни обвинения, но делото им се разглежда от парламентарна комисия, тъй като всички са с имунитет.

На 2 септември съдът отстрани ръководството на клонът на НРП в Истанбул поради обвинения в купуване на гласове на провинциалния конгрес и назначи управител, който да поеме управлението - ход, считан за тест за делото днес.

Решението предизвика гневни протести и доведе до спад на фондовата борса с 5,5%, което породи опасения, че резултатът може да навреди на крехката икономика на Турция.

Ако съдът в Анкара отмени резултатите от конгреса на НРП, това може да предвещава завръщането на бившия лидер Кълъчдароглу, който претърпя поредица от изборни поражения, които оставиха партията в криза.

Експерти считат, че такова решение вероятно ще предизвика сериозен вътрешен конфликт в централата на НРП в Анкара.

В опит да защити лидерството си, НРП свика извънреден конгрес на 21 септември. Това означава, че ако съдът отстрани Йозел и възстанови Кълъчдароглу, членовете могат просто да гласуват за Йозел шест дни по-късно.

Задържаният кмет на Истанбул осъди изслушването като атака срещу демокрацията.

"Това не е въпрос на НРП, а на съществуването или липсата на демокрация в Турция", изтъкна Имамоглу, след като се яви в съда по несвързани обвинения.

Когато Йозел пое поста през ноември 2023 г., НРП беше в криза, но до март 2024 г. той беше довел партията до убедителна победа на местните избори.

Йозел се превърна в лицето на мащабните улични протести, които избухнаха след като Имамоглу бе арестуван, и оттогава води седмични протести в цяла Турция, които привличат огромни тълпи, а това ядосва Ердоган.