Метеоролозите предупреждават: Стойте далеч от Истанбул! Идва силна буря с проливни валежи

6 Октомври, 2025 21:06 1 170 6

  • истанбул-
  • турция-
  • босфор-
  • циклон-
  • реджеп ердоган

Жизненоважно е гражданите да се вслушат в предупрежденията, издадени от Метеорологичната служба, за да предотвратят загуба на човешки живот и имущество

Метеоролозите предупреждават: Стойте далеч от Истанбул! Идва силна буря с проливни валежи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Турската държавна метеорологична служба публикува критичен метеорологичен доклад за новата седмица. Очаква се Турция да бъде засегната от "циклонална вълна“ от силно, дъждовно време, идващо от Гърция, започваща тази вечер. Очакват се проливни валежи в Истанбул и Бурса, започващи от 3:00 ч. сутринта тази вечер, пише Нaberler.com, цитиран от Фокус.

Според последната прогноза на Турската държавна метеорологична служба, първите последици от циклона ще бъдат усетени тази вечер по западното и южното крайбрежие на региона на Мармара. Метеорологичните условия ще се влошат бързо и до 3:00 ч. сутринта градовете в региона на Мармара, особено Истанбул, ще бъдат засегнати от проливни валежи.

Предупреждение за валежи: Истанбул и крайбрежните градове са ключови точки

Системата ще засили въздействието си и ще се разпространи на юг от вторник сутринта. Очакват се непрекъснати и обилни валежи по крайбрежието на Егейско и Средиземно море и във вътрешните райони. Поради високата влажност и потенциала за обилни валежи, донесени от циклона, съществува висок риск от наводнения и заливания в районите на Мраморно море, Егейско море и Средиземно море, особено във вторник и сряда. Възможни са прекъсвания на морското корабоплаване по крайбрежията и покачване на морското равнище поради бурята.

Тази тежка, дъждовна въздушна маса, движеща се над Гърция , няма да се ограничи само до западните региони. Според Съвета за национална сигурност (MGM), циклоничната вълна ще засегне голяма част от страната през цялата седмица, носейки периодични обилни валежи. Въздействието на дъждовната система ще продължи, докато не се измести към източните региони към уикенда.

Поради въздействието на циклоналната вълна, движеща се над Гърция, метеорологичните условия в Истанбул и Измир ще се влошат бързо тази вечер (нощта между понеделник и вторник) и ще продължат да бъдат трудни през цялата седмица. Истанбул ще бъде един от първите и най-силно засегнати райони от циклона; очакват се обилни и продължителни валежи, което ще доведе до висок риск от наводнения във вторник и сряда. По подобен начин Измир и цялото крайбрежие на Егейско море ще бъдат в центъра на системата; издадени са проливни валежи, силни ветрове и предупреждения за бури, което изисква изключително внимание срещу наводнения.

Анкара, разположена във вътрешността на страната, ще влезе в системата малко по-късно и по-слабо от западните провинции. Въпреки че градът все още ще се сблъска с обилни валежи, рискът от наводнения не се очаква да бъде толкова висок, колкото този в Истанбул и Измир. Жителите на столицата обаче трябва да бъдат подготвени за хладно и дъждовно време през цялата седмица.

Жизненоважно е гражданите да се вслушат в предупрежденията, издадени от Метеорологичната служба, за да предотвратят загуба на човешки живот и имущество. Основните предпазни мерки, които трябва да се вземат срещу риска от наводнения, включват: Преместване на вещи от речните корита и мазета на безопасни места. Паркиране на превозни средства на безопасни, повдигнати места, за да се предотвратят внезапни наводнения. Бъдете внимателни за потенциални опасности като отвяване на покриви и падащи дървета или стълбове поради силни ветрове и бури. Избягвайте излизането по време на валежи, освен ако не е абсолютно необходимо, и шофирайте бавно и внимателно.


