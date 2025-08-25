Ердоган ще изпрати турски войски в Украйна?

Турция е готова да участва в следвоенното разминиране на Черно море. Анкара обмисля и изпращането на войски в Украйна като част от гаранциите за сигурност. Това съобщи посланикът на Украйна в Турция Нариман Джелял, цитиран от РБК-Украйна.
Джелял каза, че вече е разговарял с турския министър на отбраната Яшар Гюлер.
"Приветстваме подобни стъпки от страна на Турция“, добави посланикът на Украйна.
От друга страна трябва да се отбележи, че президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган многократно е заявявал готовността си за улесняване на преговорите между Русия и Украйна.
1 Ердоган:
20:52 25.08.2025
3 Дух
Да Живее Турция 🇹🇷🇹🇷
20:53 25.08.2025
4 Може ли да не лъжете
20:54 25.08.2025
5 Следвоенна
20:54 25.08.2025
6 Изпратете Байрактари
20:55 25.08.2025
7 Като през 1878г
До коментар #3 от "Дух":ли, да ти питам или историята ти е непозната наука.
20:55 25.08.2025
10 мошЕто
20:56 25.08.2025
11 Безполезно е да ти казваме какво д авика
До коментар #2 от "Копейка":толкова си tъъъп че пак ще объркаш нео/
20:56 25.08.2025
12 Турция сваля руските кюнци СУ
Гръмнаха руският посланик насред Истанбул преди години!
20:56 25.08.2025
13 Кримската война
20:57 25.08.2025
15 Българин
20:58 25.08.2025
16 Злобното Джуджи
Явно ще се наложи да се запиша като заптие в Турската армия Освободителка 😁👍
20:58 25.08.2025
17 Тръмпакис
До коментар #3 от "Дух":Американците са подготвили следващата "антидържава" на Русия да е Турция 😉 инфото ми е споделено от българин който от 20 години работи в ЦРУ
20:58 25.08.2025
18 Я пък тоя
20:59 25.08.2025
19 Аллаху Акбар
20:59 25.08.2025
20 Ами 2022г.
До коментар #6 от "Изпратете Байрактари":нали ги пратиха и след това ги резнаха турците, защото руснаците смачкаха напълно имиджа на тези фърчила и тези които ги бяха поръчали се отказаха на бърза ръка.
20:59 25.08.2025
21 Радост от Младост
21:01 25.08.2025
22 Не е лошо
21:01 25.08.2025
23 Джо
21:02 25.08.2025
24 Злобното Джуджи
До коментар #4 от "Може ли да не лъжете":Падналия в калта бива стъпкан, смазан и забравен.
2022г руснята трябваше да си седи домой и пие водка с огурцами 😄
Коментиран от #29, #56
21:02 25.08.2025
26 Ами
До коментар #16 от "Злобното Джуджи":Отиваш в окраинското посолство и казваш, че искаш да умреш за демокрацият.
Не само, че ще посетиш Русия. Ще останеш там завинаги :)
21:03 25.08.2025
27 Швейк
21:04 25.08.2025
28 оли ,
До коментар #16 от "Злобното Джуджи":По-добре се запиши при укрите - сега имат най-голяма нужда от такива лапнишарани като теб и ония с ,,капейките ,,и ,,трите дня ,, !
21:05 25.08.2025
30 Яли, яли колко да са яли като
До коментар #13 от "Кримската война":Крим след това си го връщат и през 1877-78г.сриват Османската империя, като ни освобождават и нас бе фасул очукан. От тогава им държи влага и не смеят да се заиграва с руснаците.
21:06 25.08.2025
31 Бате Ердо
И да си връща Крим.
Време е .
21:07 25.08.2025
32 😁.........
До коментар #2 от "Копейка":Евалла султанъм...евалла!
21:08 25.08.2025
33 Преди да се запишеш
До коментар #16 от "Злобното Джуджи":вземи та прочети историята,че зерката ще ти се търкаля нейде из поляната и ще е храна за гарги и чавки.
21:08 25.08.2025
34 Шопо
Ха ха, вие луди ли сте?
Украйна не е държава а територия, руска територия.
Коментиран от #40, #41
21:08 25.08.2025
35 Да и затова
До коментар #30 от "Яли, яли колко да са яли като":Думнаха Едно Руско Хвърчило
В Сирия
И Пуся даже и гък не каза на Ердоган
Защото му държи влага .
21:09 25.08.2025
37 доцент Дърдорий Насирийски
До коментар #2 от "Копейка":Викай за Еврото .Като Волга.
21:09 25.08.2025
39 От кой ще те спасяват бе глу...
До коментар #25 от "Здрасти":п@к?????
21:10 25.08.2025
44 Град Козлодуй
До коментар #1 от "Ердоган:":Един наш политик каза че Крим е руски и излезе прав, сега спора е за Одеса.
21:13 25.08.2025
46 Злобното Джуджи
До коментар #30 от "Яли, яли колко да са яли като":"... като ни освобождават и нас..."
Ти вярваш ли на камунистическите легенди че Русия е асвабадила България ??? Русия Четири Года деревня Покровск не може превзе......
Истината е че 1876 г Русия нахлува в България да попречи на Българското Въстание, на въпреки това България сама се освобождава от Турция !!!
21:14 25.08.2025
47 Те турците показаха среден
До коментар #17 от "Тръмпакис":на краварника след,като турците свалиха руският Су 24 в гръб и първи краварите казаха, че нямат нищо общо с това и казаха, че никакъв увиснал член 5 няма да се задейства а харашите на каишка от ЕС ЕС дружно казаха същото като и краварите. Така турците се оказаха сами като Марко на Косово поле.
21:14 25.08.2025
48 Здрасти
21:14 25.08.2025
50 Ердоган
21:15 25.08.2025
51 Ами кофти
До коментар #2 от "Копейка":Бате Ердо уж наш човек
Пък гледай какви работи
Предлага .
Объркването е тотално
Сред Червената Биомаса.
21:15 25.08.2025
52 С Акбара ша си идете в
До коментар #19 от "Аллаху Акбар":небитието. Крим ша го гледате през крив макарон иначе Босфора ще стане широк поне 200 км.
21:16 25.08.2025
53 е , да , де ,
До коментар #50 от "Ердоган":Ама - НЕ Е И НЯМА ДА БЪДЕ ! Питай Путин , той ще ти каже на кого е !
21:17 25.08.2025
54 Кво стана пак ве копейки?
21:18 25.08.2025
55 кух ,
До коментар #46 от "Злобното Джуджи":,,България сама се освобождава от Турция !!!,, достойно за най-тъпото в Гинес ! ! !
21:19 25.08.2025
56 Русия ще властва над
До коментар #24 от "Злобното Джуджи":цяла skaпаna Geyроpa потънала в мрак и ядрен прах.
21:19 25.08.2025
57 Някой Късоокрак Ботокс
21:19 25.08.2025
58 Ердоган
До коментар #44 от "Град Козлодуй":Един наш политик каза, че Русия е малка бензиностанция с ракети. Оказа се прав, но дори и той не предвиди, че бензиностанцията остана без бензин, а опашките са километрични. Сега остава да остане и без оръжия
21:20 25.08.2025
59 Видьо Видев
До коментар #1 от "Ердоган:":Помните ли как турците свалиха руският самолет? Ердоган хич не му пука от Путлер, нали?
21:21 25.08.2025
60 оли ,
До коментар #54 от "Кво стана пак ве копейки?":Пак не си си пил хаповете или си прекалил с пърцуцата в хоремага .
21:21 25.08.2025
61 Здрасти
До коментар #51 от "Ами кофти":Личи ти че нямаш български гени, не ти се удава да разсъждаваш.
21:21 25.08.2025
62 5666
До коментар #1 от "Ердоган:":Абе турски е бе ахмак
21:22 25.08.2025
63 НИЕ.
21:25 25.08.2025
65 Няма спор и там
До коментар #44 от "Град Козлодуй":и тя е руска. На който не му изнася на палатка с калорифер.
21:27 25.08.2025
66 Българин
До коментар #58 от "Ердоган":Ще остане, баш без оръжия. Цялата Менделеева таблица я имат в изобилие, военната им промишленост е в пъти по бърза от тея къде им оближеш д-то.
Чета коментари и се чудя, толкова ли ниско интелигентно ли е станало "обществото"
21:27 25.08.2025
67 С неграмотници
До коментар #46 от "Злобното Джуджи":не се занимавам, ти си един от тях. Лошото е,че трябваше тогава да не си мърда пръста и днес щеше да носиш потури, фес и да си биеш празното конче на раменете в цимента.
21:30 25.08.2025
68 Тити
21:31 25.08.2025
69 Ами.....
До коментар #63 от "НИЕ.":Докато чакаш Путина и туко виж си гушнал китките.
21:36 25.08.2025
70 А ти глуп...
До коментар #67 от "С неграмотници":ако, да не си мислиш че ризница и шлем си щял да носиш ако не са били те.
21:38 25.08.2025
71 Ердо си
21:39 25.08.2025
72 Я кажи кой
До коментар #67 от "С неграмотници":От бившите под турско носи потури разкажи.Компетентен си,нещо.
21:40 25.08.2025
74 Този
21:46 25.08.2025
75 Сатана Z
21:48 25.08.2025
78 Ами като си tъp
До коментар #54 от "Кво стана пак ве копейки?":гьон сурат ще задаваш тъпи въпроси иначе щеше да знаеш, че Красноармейск/Покровск/, е в пълно обкръжение и ако си наясно какво значи това няма и да задаваш тъпанарски???, в момента се унищожава всичко живо укро питека в Красноармейск. Центъра на града е превзет от руснаците от поне 2 седмици и разширяват зоната, която контролират. Между другото напредъка е вече и в Днепропетровска област, а ние чакаме втора година контранаступа ви.
21:53 25.08.2025
79 Миналия път
До коментар #74 от "Този":Като им свали самальотчето Путин му се закани пак и Ердо си направи Секуро.
21:54 25.08.2025
81 Ябе Имноя кажи
До коментар #78 от "Ами като си tъp":Колко ватенки ма ден мрът.За тях не ти ли е жал.За Баймур 50хил фира и всичко сринато.Идва руский мир всичко е сринато.В Донбас още няма вода редят се наопашки пред водоноските.
21:56 25.08.2025
83 Мит ьо Пищова съм
22:00 25.08.2025
84 И аз си задавам
До коментар #66 от "Българин":същия въпрос и все повече се убеждавам, че няма никой в хралупи те на раменете на не малко сива биомаса водещи се за разумни хора, а разума тотално отсъства.
22:02 25.08.2025
85 Моряка
До коментар #44 от "Град Козлодуй":Ами Одеса,както и Николаев са си
толкова руски,колкото и Крим.Построени преди 250 години с указ на Екатерина втора,с руски пари от руски работници под ръководството на руснака княз Потьомкин.Можем и за тях да кажем- ами чии да са?
22:04 25.08.2025
86 Усещаш ли се,
До коментар #70 от "А ти глуп...":че нищо не казваш, защото си мозъчно изчерпан. Дори и смислен отгвор не можеш да сглоби. Падението ти е видно.
22:05 25.08.2025
87 Боби
До коментар #75 от "Сатана Z":Другари,я обяснете 90те години като се сгромоляса СеСеСеРето,заедно с Варшавския договор, защо Турция не ни превзе?Сигурно са се уплашили от фантастичната ни армия,или пък нашите освободители,докато воюваха по опашките за хляб някак са ни защитили, коментирайте моля
22:08 25.08.2025
89 Дернев
22:16 25.08.2025