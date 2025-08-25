Новини
Ердоган ще изпрати турски войски в Украйна?
  Тема: Украйна

Ердоган ще изпрати турски войски в Украйна?

25 Август, 2025 20:50

  • володимир зеленски-
  • реджеп ердоган-
  • турция-
  • украйна-
  • черно море

Президентът на Турция многократно е заявявал готовността си за улесняване на преговорите между Русия и Украйна

Ердоган ще изпрати турски войски в Украйна? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Турция е готова да участва в следвоенното разминиране на Черно море. Анкара обмисля и изпращането на войски в Украйна като част от гаранциите за сигурност. Това съобщи посланикът на Украйна в Турция Нариман Джелял, цитиран от РБК-Украйна.

Джелял каза, че вече е разговарял с турския министър на отбраната Яшар Гюлер.

"Приветстваме подобни стъпки от страна на Турция“, добави посланикът на Украйна.

От друга страна трябва да се отбележи, че президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган многократно е заявявал готовността си за улесняване на преговорите между Русия и Украйна.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ердоган:

    21 48 Отговор
    "Крим е украински".

    Коментиран от #44, #59, #62

    20:52 25.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дух

    16 63 Отговор
    Тъпите руснаци ще ядат турски шамари и ще бъдат на шиш изпечени
    Да Живее Турция 🇹🇷🇹🇷

    Коментиран от #7, #17, #76

    20:53 25.08.2025

  • 4 Може ли да не лъжете

    50 8 Отговор
    толкова нагло и безочливо. Измислят си и съчинявате простотии и ги давате за истина, а то тлъста, нагла и безочлива лъжа.

    Коментиран от #24

    20:54 25.08.2025

  • 5 Следвоенна

    46 10 Отговор
    укра няма да има излаз на море,така че как ще и помага ердо не се знае!

    20:54 25.08.2025

  • 6 Изпратете Байрактари

    15 38 Отговор
    Те отлично ликвидираха руснята в Армения!

    Коментиран от #20

    20:55 25.08.2025

  • 7 Като през 1878г

    35 8 Отговор

    До коментар #3 от "Дух":

    ли, да ти питам или историята ти е непозната наука.

    20:55 25.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 мошЕто

    27 5 Отговор
    Султанът и той - на всяко гърне - мерудия ...

    20:56 25.08.2025

  • 11 Безполезно е да ти казваме какво д авика

    12 5 Отговор

    До коментар #2 от "Копейка":

    толкова си tъъъп че пак ще объркаш нео/

    20:56 25.08.2025

  • 12 Турция сваля руските кюнци СУ

    13 30 Отговор
    като яребици!
    Гръмнаха руският посланик насред Истанбул преди години!

    20:56 25.08.2025

  • 13 Кримската война

    7 28 Отговор
    Тогава маскалите як кютек изядоха!

    Коментиран от #30, #36

    20:57 25.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Българин

    27 4 Отговор
    За кой ли път турчулята искат да го идът,стокхолмски синдром.

    20:58 25.08.2025

  • 16 Злобното Джуджи

    9 24 Отговор
    Винаги съм искал да посетя Русия.....
    Явно ще се наложи да се запиша като заптие в Турската армия Освободителка 😁👍

    Коментиран от #26, #28, #33, #38

    20:58 25.08.2025

  • 17 Тръмпакис

    7 17 Отговор

    До коментар #3 от "Дух":

    Американците са подготвили следващата "антидържава" на Русия да е Турция 😉 инфото ми е споделено от българин който от 20 години работи в ЦРУ

    Коментиран от #47

    20:58 25.08.2025

  • 18 Я пък тоя

    21 7 Отговор
    Правилно е да прати армия, доста украинки станаха самотни, а може и украинци да има желаещи.

    20:59 25.08.2025

  • 19 Аллаху Акбар

    4 28 Отговор
    Турция ще си върне Крим!

    Коментиран от #52

    20:59 25.08.2025

  • 20 Ами 2022г.

    24 5 Отговор

    До коментар #6 от "Изпратете Байрактари":

    нали ги пратиха и след това ги резнаха турците, защото руснаците смачкаха напълно имиджа на тези фърчила и тези които ги бяха поръчали се отказаха на бърза ръка.

    20:59 25.08.2025

  • 21 Радост от Младост

    2 6 Отговор
    А Саяна я изпратихме в Бояна. Хайде баща и с оскубаните вежди да ни покаже бедро.

    21:01 25.08.2025

  • 22 Не е лошо

    2 16 Отговор
    турски войски в Украйна и турски войски в България нали?

    21:01 25.08.2025

  • 23 Джо

    7 12 Отговор
    Ще изпрати,а после ще вземе лъвския пай от възстановяването на Украйна.Просто нали!

    21:02 25.08.2025

  • 24 Злобното Джуджи

    10 19 Отговор

    До коментар #4 от "Може ли да не лъжете":

    Падналия в калта бива стъпкан, смазан и забравен.
    2022г руснята трябваше да си седи домой и пие водка с огурцами 😄

    Коментиран от #29, #56

    21:02 25.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ами

    19 5 Отговор

    До коментар #16 от "Злобното Джуджи":

    Отиваш в окраинското посолство и казваш, че искаш да умреш за демокрацият.
    Не само, че ще посетиш Русия. Ще останеш там завинаги :)

    21:03 25.08.2025

  • 27 Швейк

    9 16 Отговор
    Стане ли това , над Кремъл ще се вее бялото руско знаме.

    21:04 25.08.2025

  • 28 оли ,

    14 3 Отговор

    До коментар #16 от "Злобното Джуджи":

    По-добре се запиши при укрите - сега имат най-голяма нужда от такива лапнишарани като теб и ония с ,,капейките ,,и ,,трите дня ,, !

    21:05 25.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Яли, яли колко да са яли като

    21 6 Отговор

    До коментар #13 от "Кримската война":

    Крим след това си го връщат и през 1877-78г.сриват Османската империя, като ни освобождават и нас бе фасул очукан. От тогава им държи влага и не смеят да се заиграва с руснаците.

    Коментиран от #35, #46

    21:06 25.08.2025

  • 31 Бате Ердо

    3 15 Отговор
    Да праща Аскера
    И да си връща Крим.

    Време е .

    21:07 25.08.2025

  • 32 😁.........

    1 12 Отговор

    До коментар #2 от "Копейка":

    Евалла султанъм...евалла!

    21:08 25.08.2025

  • 33 Преди да се запишеш

    12 0 Отговор

    До коментар #16 от "Злобното Джуджи":

    вземи та прочети историята,че зерката ще ти се търкаля нейде из поляната и ще е храна за гарги и чавки.

    21:08 25.08.2025

  • 34 Шопо

    20 6 Отговор
    Путин ще изпрати руски войски в Истамбул, като гаранция за мир.
    Ха ха, вие луди ли сте?
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #40, #41

    21:08 25.08.2025

  • 35 Да и затова

    4 12 Отговор

    До коментар #30 от "Яли, яли колко да са яли като":

    Думнаха Едно Руско Хвърчило
    В Сирия

    И Пуся даже и гък не каза на Ердоган
    Защото му държи влага .

    Коментиран от #64

    21:09 25.08.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 доцент Дърдорий Насирийски

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Копейка":

    Викай за Еврото .Като Волга.

    21:09 25.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 От кой ще те спасяват бе глу...

    1 7 Отговор

    До коментар #25 от "Здрасти":

    п@к?????

    21:10 25.08.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Град Козлодуй

    20 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ердоган:":

    Един наш политик каза че Крим е руски и излезе прав, сега спора е за Одеса.

    Коментиран от #58, #65, #85

    21:13 25.08.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Злобното Джуджи

    4 14 Отговор

    До коментар #30 от "Яли, яли колко да са яли като":

    "... като ни освобождават и нас..."

    Ти вярваш ли на камунистическите легенди че Русия е асвабадила България ??? Русия Четири Года деревня Покровск не може превзе......
    Истината е че 1876 г Русия нахлува в България да попречи на Българското Въстание, на въпреки това България сама се освобождава от Турция !!!

    Коментиран от #55, #67, #73

    21:14 25.08.2025

  • 47 Те турците показаха среден

    11 3 Отговор

    До коментар #17 от "Тръмпакис":

    на краварника след,като турците свалиха руският Су 24 в гръб и първи краварите казаха, че нямат нищо общо с това и казаха, че никакъв увиснал член 5 няма да се задейства а харашите на каишка от ЕС ЕС дружно казаха същото като и краварите. Така турците се оказаха сами като Марко на Косово поле.

    21:14 25.08.2025

  • 48 Здрасти

    16 3 Отговор
    Само да обясня на простолюдието, че някаква Турция няма как да победи ядрена Русия. Нито ги превъзхождат във въоръжение нито в хора нито в опит на бойното поле. В реални бойни действия не като в Украйна, султана ще бъде ликвидиран за часове, а Турзия разпирдушинена с няколко бройки ядрени ракети. Дано не се стига до военни сблъсъци, защото са ни съседи и ще усетим облака и ние.

    21:14 25.08.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Ердоган

    1 8 Отговор
    Крим наш

    Коментиран от #53

    21:15 25.08.2025

  • 51 Ами кофти

    2 8 Отговор

    До коментар #2 от "Копейка":

    Бате Ердо уж наш човек
    Пък гледай какви работи
    Предлага .

    Объркването е тотално
    Сред Червената Биомаса.

    Коментиран от #61

    21:15 25.08.2025

  • 52 С Акбара ша си идете в

    13 1 Отговор

    До коментар #19 от "Аллаху Акбар":

    небитието. Крим ша го гледате през крив макарон иначе Босфора ще стане широк поне 200 км.

    21:16 25.08.2025

  • 53 е , да , де ,

    9 0 Отговор

    До коментар #50 от "Ердоган":

    Ама - НЕ Е И НЯМА ДА БЪДЕ ! Питай Путин , той ще ти каже на кого е !

    21:17 25.08.2025

  • 54 Кво стана пак ве копейки?

    2 10 Отговор
    Превзехтели Покровск или не?, чакаме вече десет години, днес да не сте превзели стотина села?, байраци щяхте да носите на Райхстага, нас щяхте да освобождавате, н@,срх....те се, и сега, айде Доньо гърмяното ушо да помага, къде остана величието на непобедимая и легендарная?

    Коментиран от #60, #78

    21:18 25.08.2025

  • 55 кух ,

    13 1 Отговор

    До коментар #46 от "Злобното Джуджи":

    ,,България сама се освобождава от Турция !!!,, достойно за най-тъпото в Гинес ! ! !

    21:19 25.08.2025

  • 56 Русия ще властва над

    10 2 Отговор

    До коментар #24 от "Злобното Джуджи":

    цяла skaпаna Geyроpa потънала в мрак и ядрен прах.

    21:19 25.08.2025

  • 57 Някой Късоокрак Ботокс

    1 10 Отговор
    Май пак ще целува КУРанът.

    Коментиран от #80

    21:19 25.08.2025

  • 58 Ердоган

    2 12 Отговор

    До коментар #44 от "Град Козлодуй":

    Един наш политик каза, че Русия е малка бензиностанция с ракети. Оказа се прав, но дори и той не предвиди, че бензиностанцията остана без бензин, а опашките са километрични. Сега остава да остане и без оръжия

    Коментиран от #66

    21:20 25.08.2025

  • 59 Видьо Видев

    1 11 Отговор

    До коментар #1 от "Ердоган:":

    Помните ли как турците свалиха руският самолет? Ердоган хич не му пука от Путлер, нали?

    21:21 25.08.2025

  • 60 оли ,

    8 0 Отговор

    До коментар #54 от "Кво стана пак ве копейки?":

    Пак не си си пил хаповете или си прекалил с пърцуцата в хоремага .

    21:21 25.08.2025

  • 61 Здрасти

    8 1 Отговор

    До коментар #51 от "Ами кофти":

    Личи ти че нямаш български гени, не ти се удава да разсъждаваш.

    21:21 25.08.2025

  • 62 5666

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ердоган:":

    Абе турски е бе ахмак

    21:22 25.08.2025

  • 63 НИЕ.

    7 0 Отговор
    Чакамете Путине!!! Идвай!!!

    Коментиран от #69

    21:25 25.08.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Няма спор и там

    6 0 Отговор

    До коментар #44 от "Град Козлодуй":

    и тя е руска. На който не му изнася на палатка с калорифер.

    21:27 25.08.2025

  • 66 Българин

    9 0 Отговор

    До коментар #58 от "Ердоган":

    Ще остане, баш без оръжия. Цялата Менделеева таблица я имат в изобилие, военната им промишленост е в пъти по бърза от тея къде им оближеш д-то.
    Чета коментари и се чудя, толкова ли ниско интелигентно ли е станало "обществото"

    Коментиран от #84

    21:27 25.08.2025

  • 67 С неграмотници

    8 0 Отговор

    До коментар #46 от "Злобното Джуджи":

    не се занимавам, ти си един от тях. Лошото е,че трябваше тогава да не си мърда пръста и днес щеше да носиш потури, фес и да си биеш празното конче на раменете в цимента.

    Коментиран от #70, #72

    21:30 25.08.2025

  • 68 Тити

    2 0 Отговор
    На този не може да се вярва.

    21:31 25.08.2025

  • 69 Ами.....

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "НИЕ.":

    Докато чакаш Путина и туко виж си гушнал китките.

    21:36 25.08.2025

  • 70 А ти глуп...

    0 2 Отговор

    До коментар #67 от "С неграмотници":

    ако, да не си мислиш че ризница и шлем си щял да носиш ако не са били те.

    Коментиран от #86

    21:38 25.08.2025

  • 71 Ердо си

    0 1 Отговор
    Слага ка Путин на шнорхела.

    21:39 25.08.2025

  • 72 Я кажи кой

    0 2 Отговор

    До коментар #67 от "С неграмотници":

    От бившите под турско носи потури разкажи.Компетентен си,нещо.

    Коментиран от #88

    21:40 25.08.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този

    3 0 Отговор
    Басмач си търси белята.Навира се между шамарите.

    Коментиран от #79

    21:46 25.08.2025

  • 75 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Значи ще минат през България,че може и да поостанат още 500 години.

    Коментиран от #87

    21:48 25.08.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Ами като си tъp

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Кво стана пак ве копейки?":

    гьон сурат ще задаваш тъпи въпроси иначе щеше да знаеш, че Красноармейск/Покровск/, е в пълно обкръжение и ако си наясно какво значи това няма и да задаваш тъпанарски???, в момента се унищожава всичко живо укро питека в Красноармейск. Центъра на града е превзет от руснаците от поне 2 седмици и разширяват зоната, която контролират. Между другото напредъка е вече и в Днепропетровска област, а ние чакаме втора година контранаступа ви.

    Коментиран от #81

    21:53 25.08.2025

  • 79 Миналия път

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Този":

    Като им свали самальотчето Путин му се закани пак и Ердо си направи Секуро.

    21:54 25.08.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Ябе Имноя кажи

    0 1 Отговор

    До коментар #78 от "Ами като си tъp":

    Колко ватенки ма ден мрът.За тях не ти ли е жал.За Баймур 50хил фира и всичко сринато.Идва руский мир всичко е сринато.В Донбас още няма вода редят се наопашки пред водоноските.

    21:56 25.08.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Мит ьо Пищова съм

    0 0 Отговор
    Ей Руски тръбари ще ви п,о,р,я, като рибки.

    22:00 25.08.2025

  • 84 И аз си задавам

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Българин":

    същия въпрос и все повече се убеждавам, че няма никой в хралупи те на раменете на не малко сива биомаса водещи се за разумни хора, а разума тотално отсъства.

    22:02 25.08.2025

  • 85 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Град Козлодуй":

    Ами Одеса,както и Николаев са си
    толкова руски,колкото и Крим.Построени преди 250 години с указ на Екатерина втора,с руски пари от руски работници под ръководството на руснака княз Потьомкин.Можем и за тях да кажем- ами чии да са?

    22:04 25.08.2025

  • 86 Усещаш ли се,

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "А ти глуп...":

    че нищо не казваш, защото си мозъчно изчерпан. Дори и смислен отгвор не можеш да сглоби. Падението ти е видно.

    22:05 25.08.2025

  • 87 Боби

    0 1 Отговор

    До коментар #75 от "Сатана Z":

    Другари,я обяснете 90те години като се сгромоляса СеСеСеРето,заедно с Варшавския договор, защо Турция не ни превзе?Сигурно са се уплашили от фантастичната ни армия,или пък нашите освободители,докато воюваха по опашките за хляб някак са ни защитили, коментирайте моля

    22:08 25.08.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Дернев

    0 0 Отговор
    Войски в Украйна - абсурд. Армения, Азербайджан в далечината беше Китай. В Украйна ги няма.

    22:16 25.08.2025

