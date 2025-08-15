Новини
Турция отново се тресе! Има ли риск за Истанбул?

Турция отново се тресе! Има ли риск за Истанбул?

15 Август, 2025

Учените обаче не са единодушни в оценките си за риска от предстоящ силен земен трус за над 16-милионния мегаполис

Турция отново се тресе! Има ли риск за Истанбул? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Въпросът дали турският мегаполис Истанбул е застрашен от ново силно земетресение в близките години разедини турските учени в момент, когато районът на Западна Турция продължава да се люлее след земетресението с магнитуд 6,1 на 11 август в тази част на страната, пише БТА.

Учените отдавна прогнозират, че в района на Мраморно море, към който спада и Истанбул, може да се очаква силно земетресение в близко бъдеще с магнитуд от над 7-а степен по Рихтер. Темата отново стана особено актуална след труса от 6,1 в окръг Балъкесир, при който един човек загина в срутила се жилищна сграда. Земетресението беше усетено и в Истанбул и други околни окръзи, а така също и в България. Оттогава в района се наблюдава засилена сеизмична активност, като днес по обяд беше регистриран поредният трус с магнитуд 4 по Рихтер.

Учените обаче не са единодушни в оценките си за риска от предстоящ силен земен трус за над 16-милионния Истанбул.

Според известния турски геолог и сеизмолог проф. Наджи Гьорюр, цитиран от сайта Хаберлер, вероятността за земетресение с магнитуд от поне 7,2 в Истанбул е много висока. Той обърна внимание на опасността от Северноанадолския разлом, един от най-активните разломи в света, който по думите му предизвиква голямо земетресение на всеки около 250 години. Този срок, посочи проф. Гьорюр, вече е изтекъл, тъй като последното голямо земетресение е станало през 1766 г.

"Можете да се молите колкото искате, но не можете да спрете този механизъм. Земетресенията се случват според неизменните закони на природата", заяви той. Според учения най-голям риск при силно земетресение ще има за европейската част на Истанбул.

Неговото мнение противоречи на изказаната по-рано позиция на друг известен турски сеизмолог - проф. Шенер Юшумезсой, който казва, че няма риск поне за сто години напред, а жителите на Истанбул могат да спят спокойно.

"Може би съм го казвал хиляди пъти, вече се уморих. В Истанбул няма разлом, който да се разкъса", каза той, като защити тезата, че градът няма да бъде засегнат от земетресение поне през следващия век.

Според него именно Истанбул е "градът в Турция, в който можете да спите най-спокойно, без да се страхувате от земетресения", посочват турски медии.


Турция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    10 6 Отговор
    Молим се за България! Също и на Турция! 🇧🇬❤️🇹🇷

    18:54 15.08.2025

  • 2 Разберете това

    5 1 Отговор
    В Истанбул има много изселници от Турция.

    18:55 15.08.2025

  • 3 Отец Дионисий

    13 7 Отговор
    Докато Света София е джамия все така ще бъде.

    Коментиран от #7, #8, #11

    18:56 15.08.2025

  • 4 Искам турция да бъде унищожена много

    5 11 Отговор
    скоро!

    Коментиран от #6, #18

    19:01 15.08.2025

  • 5 БОТАШ

    5 3 Отговор
    Сърдечно благодарим на президента румен радев!

    19:03 15.08.2025

  • 6 Таkа.

    1 9 Отговор

    До коментар #4 от "Искам турция да бъде унищожена много":

    Вие също ще бъдете унищожени, но доста повече от тази на Турция. Също и Гърция.

    19:05 15.08.2025

  • 7 Така ли

    2 8 Отговор

    До коментар #3 от "Отец Дионисий":

    Гърците като вас много скоро ще изчезнете като нация и така 🇬🇷 ще бъде заличена от 🇹🇷. Никога повече 🇬🇷!

    19:08 15.08.2025

  • 8 Крайно време е

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Отец Дионисий":

    Да заминете в 🇬🇷 или 🇨🇾.

    🇬🇷🚾🇬🇷🚾🇬🇷🚾

    19:11 15.08.2025

  • 9 Смех!

    3 2 Отговор
    Брежнев им беше обещал да отвори тесният провлак, ама не го направи! Сега да внимават с Израел да ни им затворят дарданелите.

    19:14 15.08.2025

  • 10 🇬🇷 е кенеф

    2 2 Отговор
    А пък гърците се карат на турците кой е по-по-най

    19:15 15.08.2025

  • 11 А сега

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Отец Дионисий":

    Е време да забравите за Византия и Гърция. Йунанистанъ унутун.

    Коментиран от #12

    19:17 15.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Четете пророците

    4 1 Отговор
    Не си търсете земите в Беломорска Тракия защото Гърция ще потъне. Бяло море ще дойде до един български град. Босфора ще стане много широк и окончателно ще отдели Турция от Европа. И това няма да стане постепенно, а само за две седмици с големи трусове. Камък върху камък няма да остане. Ще се спасят тези по високото.

    Коментиран от #16

    19:20 15.08.2025

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 6 Отговор
    ДАНО ГОСПОД ДА МЕ ПРЕДУПРЕДИ ЗА ДА МОГА СЛЕД ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО
    ДА УДАРЯ И ЕДИН НАПАЛМ НА ГАДЖАЛИТЕ
    ....
    ПОНЯКОГА СИ ТРЯБВА И ЧОВЕШКА РЪКА

    19:20 15.08.2025

  • 15 🇧🇬❤️🇹🇷

    2 3 Отговор
    Откакто тоталитарния режим на БГ в периода 1984-89г., беше изцяло по заповед на СССР. Сега 🇧🇬❤️🇹🇷 и завинаги ще е така.

    19:22 15.08.2025

  • 16 Варна 3

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Четете пророците":

    А пък Варна е под морското равнище. При трус в Турция, варненската почва става нестабилна и може да потъне. Така че затова се моля за Варна. По повод Денят на града ми.

    Коментиран от #19

    19:24 15.08.2025

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 2 Отговор
    АКО БРАТУШКИТЕ РАЗШИРЯТ БОСФОРА
    С ПО 1О КМ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ
    ......
    ЧЕРНО МОРЕ ЩЕ ЖИВНЕ. СЯРАТА ОТ КОЯТО
    СЕ ПОЛУЧАВА СЕРОВОДОРОДА КОЙТО ГО ТРОВИ
    ИДВА ОТ СРЕДИЗЕМНО МОРЕ

    Коментиран от #20, #21

    19:29 15.08.2025

  • 18 Без име

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Искам турция да бъде унищожена много":

    Ти си психопат,щом искаш такива неща!

    19:29 15.08.2025

  • 19 Мдааа

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Варна 3":

    Новите крайбрежни градове ще са Шумен и Сливен. Морското ниво ще се вдигне с 60 метра. Вземи картата и сложи линията 60 м. надморска височина и ще видиш новото крайбрежие.

    19:31 15.08.2025

  • 20 ДОЛУ РУZИЯ

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    🇷🇺 не е братушка, националист. Вие не знаете колко са крадливи вашите "братушки"

    19:36 15.08.2025

  • 21 Един по различен в страната ни България

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    А през Дарданелите как ще мине това.
    А пък между Средиземно море има още едно море дето му викаме Бяло пък нека не забравяме и Мраморно абе то на някой му е много слаба географията.
    Но какво да се прави то простотията е само по хората.

    С такива мозъци като вас АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ много голяма.
    Направо сте образец за т@πунгери.
    Неповторими образец и моСтра.

    20:02 15.08.2025

