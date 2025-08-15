Турция отново се тресе! Има ли риск за Истанбул?

Въпросът дали турският мегаполис Истанбул е застрашен от ново силно земетресение в близките години разедини турските учени в момент, когато районът на Западна Турция продължава да се люлее след земетресението с магнитуд 6,1 на 11 август в тази част на страната, пише БТА.
Учените отдавна прогнозират, че в района на Мраморно море, към който спада и Истанбул, може да се очаква силно земетресение в близко бъдеще с магнитуд от над 7-а степен по Рихтер. Темата отново стана особено актуална след труса от 6,1 в окръг Балъкесир, при който един човек загина в срутила се жилищна сграда. Земетресението беше усетено и в Истанбул и други околни окръзи, а така също и в България. Оттогава в района се наблюдава засилена сеизмична активност, като днес по обяд беше регистриран поредният трус с магнитуд 4 по Рихтер.
Учените обаче не са единодушни в оценките си за риска от предстоящ силен земен трус за над 16-милионния Истанбул.
Според известния турски геолог и сеизмолог проф. Наджи Гьорюр, цитиран от сайта Хаберлер, вероятността за земетресение с магнитуд от поне 7,2 в Истанбул е много висока. Той обърна внимание на опасността от Северноанадолския разлом, един от най-активните разломи в света, който по думите му предизвиква голямо земетресение на всеки около 250 години. Този срок, посочи проф. Гьорюр, вече е изтекъл, тъй като последното голямо земетресение е станало през 1766 г.
"Можете да се молите колкото искате, но не можете да спрете този механизъм. Земетресенията се случват според неизменните закони на природата", заяви той. Според учения най-голям риск при силно земетресение ще има за европейската част на Истанбул.
Неговото мнение противоречи на изказаната по-рано позиция на друг известен турски сеизмолог - проф. Шенер Юшумезсой, който казва, че няма риск поне за сто години напред, а жителите на Истанбул могат да спят спокойно.
"Може би съм го казвал хиляди пъти, вече се уморих. В Истанбул няма разлом, който да се разкъса", каза той, като защити тезата, че градът няма да бъде засегнат от земетресение поне през следващия век.
Според него именно Истанбул е "градът в Турция, в който можете да спите най-спокойно, без да се страхувате от земетресения", посочват турски медии.
