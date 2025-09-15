Сериозна промяна в тона! Доналд Тръмп за първи път нарече Русия агресор във войната срещу Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп за първи път определи Русия като "агресор" във войната срещу Украйна, демонстрирайки затягане на позицията си спрямо Москва, пише "Политико".

"8 000 войници загинаха тази седмица и от двете страни. Малко повече от Русия, но когато си агресор, губиш повече", е казал Тръмп пред журналисти в неделя.

Досега президентът отказваше да осъди Москва за инвазията. През февруари САЩ се присъединиха към Русия и Северна Корея в отхвърлянето на резолюция на ООН, защитаваща териториалната цялост на Украйна, а Вашингтон възрази и на декларация на Г-7, в която Русия бе наречена агресор. През април Тръмп дори обвини Киев за войната, заявявайки: "Не започваш война срещу някой 20 пъти по-голям от теб и после да очакваш ракети от други."

Промяната в тона идва след месеци на усилия от страна на администрацията да засили натиска върху Владимир Путин, който продължава да отказва директни мирни преговори с украинския президент Володимир Зеленски. "Спрях седем войни и мислех, че тази ще е лесна за мен, но тя се оказа трудна. Те [Зеленски и Путин] се мразят толкова, че не могат да се дишат", заяви Тръмп.

САЩ обмислят нови санкции срещу Москва, но президентът уточни, че те ще бъдат въведени само ако Европа засили собствените си мерки и прекрати покупките на руски енергоносители. "Европейците са ни приятели, но те все още купуват петрол от Русия. Не искам да купуват петрол, а санкциите им не са достатъчно твърди", подчерта Тръмп.

По данни на Европейската комисия Унгария и Словакия остават сред най-големите клиенти на руска енергия в ЕС и се противопоставят на ускорено прекратяване на вноса.

В петък американският министър на енергетиката Крис Райт заяви пред Politico, че Вашингтон цели "пълно изместване на руския газ", добавяйки: "Колкото повече успеем да задушим способността на Русия да финансира тази убийствена война, толкова по-добре за всички нас.