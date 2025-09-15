Новини
Сериозна промяна в тона! Доналд Тръмп за първи път нарече Русия агресор във войната срещу Украйна
  Тема: Украйна

Сериозна промяна в тона! Доналд Тръмп за първи път нарече Русия агресор във войната срещу Украйна

15 Септември, 2025 15:55 1 511 51

САЩ обмислят нови санкции срещу Москва, но Тръмп уточни, че те ще бъдат въведени само ако Европа засили собствените си мерки и прекрати покупките на руски енергоносители

Сериозна промяна в тона! Доналд Тръмп за първи път нарече Русия агресор във войната срещу Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Президентът на САЩ Доналд Тръмп за първи път определи Русия като "агресор" във войната срещу Украйна, демонстрирайки затягане на позицията си спрямо Москва, пише "Политико".

"8 000 войници загинаха тази седмица и от двете страни. Малко повече от Русия, но когато си агресор, губиш повече", е казал Тръмп пред журналисти в неделя.

Досега президентът отказваше да осъди Москва за инвазията. През февруари САЩ се присъединиха към Русия и Северна Корея в отхвърлянето на резолюция на ООН, защитаваща териториалната цялост на Украйна, а Вашингтон възрази и на декларация на Г-7, в която Русия бе наречена агресор. През април Тръмп дори обвини Киев за войната, заявявайки: "Не започваш война срещу някой 20 пъти по-голям от теб и после да очакваш ракети от други."

Промяната в тона идва след месеци на усилия от страна на администрацията да засили натиска върху Владимир Путин, който продължава да отказва директни мирни преговори с украинския президент Володимир Зеленски. "Спрях седем войни и мислех, че тази ще е лесна за мен, но тя се оказа трудна. Те [Зеленски и Путин] се мразят толкова, че не могат да се дишат", заяви Тръмп.

САЩ обмислят нови санкции срещу Москва, но президентът уточни, че те ще бъдат въведени само ако Европа засили собствените си мерки и прекрати покупките на руски енергоносители. "Европейците са ни приятели, но те все още купуват петрол от Русия. Не искам да купуват петрол, а санкциите им не са достатъчно твърди", подчерта Тръмп.

По данни на Европейската комисия Унгария и Словакия остават сред най-големите клиенти на руска енергия в ЕС и се противопоставят на ускорено прекратяване на вноса.

В петък американският министър на енергетиката Крис Райт заяви пред Politico, че Вашингтон цели "пълно изместване на руския газ", добавяйки: "Колкото повече успеем да задушим способността на Русия да финансира тази убийствена война, толкова по-добре за всички нас.


  • 1 честен ционист

    4 11 Отговор
    Каждый наш район сафари по сравнению с вашим Бронском.

    Коментиран от #8, #10

    15:56 15.09.2025

  • 2 Бен Вафлек

    17 11 Отговор
    В следващия пакет санкции ще има забрана за влизане на ватници в ЕС

    Коментиран от #15, #29, #36

    15:57 15.09.2025

  • 3 УдоМача

    14 3 Отговор
    Тръмп така или иначе е п0миаp и от край време просто играе своята роля!

    15:57 15.09.2025

  • 5 Реалист

    13 14 Отговор
    Жужака изтръпна в землянката си под Москва...тази зима на Русия ще й е много струдно, доста бл ядове ще изпукат от глад и студ по площадите.

    15:58 15.09.2025

  • 6 Хипотетично

    9 3 Отговор
    Дали бай Дончо ще дойде на мнението на бай Дънчо е загадка. Пътят към мир е зацикляне в Украйна. Победа в Украйна е поощрение и път за нападение над балтийските държави.

    15:59 15.09.2025

  • 7 Атина Палада

    12 1 Отговор
    Не ме гледай какво говоря ,гледай ме какво правя!:))

    Коментиран от #13

    15:59 15.09.2025

  • 8 Тихо!

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    ПрадляКк

    15:59 15.09.2025

  • 9 Америка си гони интересите

    16 3 Отговор
    Колкото по-зависима е Европа от американските енергоносители, толкова по-добре за Америка. Произведената с тях продукция ще се продава изключително и само в Европа, т.к. за останалите страни ще е прекалено скъпа. Сами си надробихме тази попара и сами ще си я сърбаме.

    Коментиран от #35

    16:01 15.09.2025

  • 10 Що си мисля, че си от редакцията.

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Аз като пиша само на руски ме трият.
    Пошел най....
    ШЛ.ха, советская!

    16:01 15.09.2025

  • 11 нано

    20 6 Отговор
    Както й да я наричат Русия си защитава интересите в 0крайне !!

    Коментиран от #17

    16:01 15.09.2025

  • 12 Роко Сифреди

    9 9 Отговор
    Накрая пробитите рубашки Орбан и Фицо ще бъдат принудени да купуват газ и петрол от друго място. Ще им намерят цаката.

    16:02 15.09.2025

  • 13 Ти точно праиш

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Атина Палада":

    Фupкu, за по 20 лева. На руснаците правиш скидка.
    Глoтaeш за 50 рубль.

    Коментиран от #39

    16:02 15.09.2025

  • 14 Ганя Путинофила

    11 14 Отговор
    Руснята бавно потъва в блатото!

    16:02 15.09.2025

  • 15 Атина Палада

    11 8 Отговор

    До коментар #2 от "Бен Вафлек":

    Ама кой иска да влиза вече в ЕС бре? Да му режат главата като на пиле ли от "инжЕнЕрите на Меркел:) В ЕС е страшно...Айде да не съм толкова крайна ,...малко по спокойно е в Източна Европа..

    Коментиран от #21, #22

    16:03 15.09.2025

  • 16 Глюпости ,

    4 2 Отговор
    Дончо и Вован ги хапи едно и също кучи .. 🤭😁

    16:03 15.09.2025

  • 17 Цяла Русия защитава интересите на...

    8 10 Отговор

    До коментар #11 от "нано":

    скритото в бункера хипофизно жуже-negoфuл/социопат.
    И се гордеят с това.....

    Коментиран от #27

    16:04 15.09.2025

  • 18 Майна

    8 4 Отговор
    Чудят се откъде да извадят вода..
    Но само тиня
    Лондонсити умира- Тръмп и Русия ще го удушат
    Защо нашите подлоги днес прилика Митрофанова , ето -
    ,,Великобритания привика руския посланик след инцидент с дрон в Полша и Румъния
    Руският посланик във Великобритания Андрей Келин е спешно извикан в дипломатическата мисия. "
    Радев изчезна, този натовски лалугер..

    16:06 15.09.2025

  • 19 604

    3 1 Отговор
    И прати военни в беларусия...пхахахахахя...

    16:06 15.09.2025

  • 20 Пълномащабен и с нищо непредизвикан

    7 3 Отговор
    Виете ли виете от мъка ,злоба и безпомощност козяшки зюмбюли ,бай Дончо и той редовно си джафка но не вреди ,а новият Искандер М1000 гордо лети ли лети вечи и на 1000км за ужас на враговете !

    16:07 15.09.2025

  • 21 Кой иска? Сериозно?

    8 7 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    Даже руската република Сърбия се моли да влезе, и най-накрая да може да покаже cpegeн на Путин.
    За Македония, Албания, Грузия, дори Турция, няма да говорим, кyxa, pyCИФИлucтuчнa, npocтaкeco!

    Коментиран от #32, #34

    16:07 15.09.2025

  • 22 различно мнение

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    За едни е страшно в одумваната Европа, а за други е чудесно и особено привлекателно. Въпрос на преценка.

    Коментиран от #28

    16:07 15.09.2025

  • 23 Тръмп да нашока канчето на Тиквата

    2 1 Отговор
    Той пуска газ към Маджария от турски поток!

    16:07 15.09.2025

  • 24 Игра на думи

    5 0 Отговор
    Когато е казал "агресора" дава повече жертви е имал предвид - нападащия дава повече жертви! Но журналистите не се усещат или им просто им харесва.

    Коментиран от #37

    16:08 15.09.2025

  • 25 az СВО Победа80

    5 0 Отговор
    Пак надежди говежди! 🤣🤣🤣

    Не се ли научихте, че не трябва да слушате какви ги говори, а да гледате какви ги върши! 🤣🤣🤣

    16:09 15.09.2025

  • 26 Майна

    5 1 Отговор
    Аз не пиша под емоции..
    Русия и САЩ са съюзници
    Лондонсити от 200 години е истинското зло за света
    Те създадоха и фанатичното чудовище Израел
    Виждаме и ще сме свидетели на хегемонията му.

    Коментиран от #31, #46

    16:09 15.09.2025

  • 27 Дългия Мич -Дюкяна

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Цяла Русия защитава интересите на...":

    Не се прави на висок,прав си точно на нивото на дюкяна ми ,готов за обслужване .

    Коментиран от #44

    16:09 15.09.2025

  • 28 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "различно мнение":

    Чудесно е когато ти я предават по БтВ :)) от там е чудесна:)))

    Коментиран от #41

    16:09 15.09.2025

  • 29 604

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бен Вафлек":

    И то ние ли тъй от 2022? Що тъй .....?

    16:09 15.09.2025

  • 30 Майна

    3 4 Отговор
    Пияния агресор трябва да бъде унищожен, а бункерното да изгние в Хага.

    Коментиран от #33

    16:09 15.09.2025

  • 31 Майна

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Майна":

    Майна свидетели на КРАЯТ на хегемонията

    16:10 15.09.2025

  • 32 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Кой иска? Сериозно?":

    Тихоо !Тихо бе πрррррр ∆ уееееkkk,спазвай добрия тон в дискусията !

    16:10 15.09.2025

  • 33 Майна

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Майна":

    Много сте закъсали щом пак крадете никове, ха ха ха

    16:11 15.09.2025

  • 34 604

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Кой иска? Сериозно?":

    Мъ нъправу си чупят кръкатъ дъ изсипънуту ес...въх

    16:11 15.09.2025

  • 35 Роко Сифреди

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Америка си гони интересите":

    "Сами си надробихме тази попара и сами ще си я сърбаме."

    Какво си надробил, бе? Русия ползваше енергийните си източници за рекет. Европа най-накрая го разбра по трудния начин. За съжаление малко късно. Макрон още преди 1-2 години обяви изграждането на нови 16 ядрени реактора. Меркел изигра най-тъпата роля в ЕС като затвори всички ядрени централи и ТЕЦ-ове. А Германия сега можеше да е енергийно независима. Но всичко ще си дойде на мястото.

    Коментиран от #43

    16:11 15.09.2025

  • 36 Атина Палада

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Бен Вафлек":

    Да, не трябва да се пускат терористште в цивилизацията, да си се въргалят в блатата заградени с бодлива тел, ще им пратим и рисоробите там да им слугуват!

    Коментиран от #45

    16:11 15.09.2025

  • 37 Разбира се че нападащия

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "Игра на думи":

    дава повече жертви, но Тръмп няма кой да го информира че на всяка руска атака и превземане на ново парче територия се падат по 4-5 отчаяни украински контра атаки.

    16:12 15.09.2025

  • 38 604

    1 1 Отговор
    Дъ влязъш у юрозонътъ сигъ е кът да си купиш завод нъ 08.09.1944....у бг

    16:12 15.09.2025

  • 39 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ти точно праиш":

    Бъркаш ме нещо с м@й касси Айшетто маги страллната труженичка .

    Коментиран от #48

    16:13 15.09.2025

  • 40 Цвете

    2 1 Отговор
    ВЕРНО ЛИ Е КАЗАЛ ТОВА???? ПО ДОБРЕ КЪСНО ОТ КОЛКОТО НИКОГА. 🤗🤔🤕

    16:15 15.09.2025

  • 41 различно мнение

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада":

    Много повече от единици българи бягат на работа в близката Русия, а твърде по-малко от милион отиват в срашната Европа на работа, връщат се за празниците и отново заминават на запад, там са , защото гледат само цитираната от Вас телевизия.

    16:16 15.09.2025

  • 42 Т90

    2 2 Отговор
    Срещу най-мощната военна сила в света, стана ясно, че никакви заплахи и санкции не работят. Скоро ще са най-стабилната икономика!

    16:16 15.09.2025

  • 43 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Роко Сифреди":

    Кви реактори бе ,Цоци,това е стара и опасна технология ,бучваш си отзад една перка като мен и носиш шлем със соларни панели и по цял ден си зареждаш преносими батерии .под пари ще останеш ,миши ...

    16:16 15.09.2025

  • 44 Ако застана пред теб,

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Дългия Мич -Дюкяна":

    от дюкяна си ще можеш да ми намокриш краката, от моя ще ти пълня ycтaтa.

    Коментиран от #47

    16:17 15.09.2025

  • 45 Ивайло Крачунов

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Атина Палада":

    Мартине ,пак ти е пресъхнало гърлото и грачиш !Явно пак трябва да посвириш на бати Ивайло на вълшебната Фли Горна .

    16:19 15.09.2025

  • 46 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Майна":

    Но дойде време гнилата матушка да бъде наритана пак в азия, няма място в Европа!

    Коментиран от #50

    16:20 15.09.2025

  • 47 Дългия Мич -Дюкяна

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Ако застана пред теб,":

    Прекалил си явно с елексира ,машкотто муеkko и затова сега и пелтечиш вече ,джуджи .

    16:21 15.09.2025

  • 48 Нищо не бъркам.

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Атина Палада":

    Джуките са ти кабарясали от немити, пияни, руски чушки!

    16:21 15.09.2025

  • 49 бай Ставри

    0 0 Отговор
    Нещо сте се объркали в превода. От английски на украински и чак след това на български.

    16:22 15.09.2025

  • 50 Ивайло Крачунов

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "Атина Палада":

    Мартине ,пак ти е пресъхнало гърлото и грачиш !Явно пак трябва да посвириш на бати Ивайло на вълшебната Фли Горна .

    16:22 15.09.2025

  • 51 МЕЖДУ РЕДОВЕТЕ

    0 0 Отговор
    САЩ СВЕТОВЕНИ МИРОТВОРЦИ,ВОЕННИ БАЗИ НАД ОСЕМ СТОТИН, ВОЕННЕН БЮДЖЕТ КОЛКОТО ДЕСЕТТЕ ДЪРЖАВИ ОТ ДВЕ ДО ДЕСЕТ ПО БЮДЖЕТ

    16:22 15.09.2025