Сериозна промяна в тона! Доналд Тръмп за първи път нарече Русия агресор във войната срещу Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп за първи път определи Русия като "агресор" във войната срещу Украйна, демонстрирайки затягане на позицията си спрямо Москва, пише "Политико".
"8 000 войници загинаха тази седмица и от двете страни. Малко повече от Русия, но когато си агресор, губиш повече", е казал Тръмп пред журналисти в неделя.
Досега президентът отказваше да осъди Москва за инвазията. През февруари САЩ се присъединиха към Русия и Северна Корея в отхвърлянето на резолюция на ООН, защитаваща териториалната цялост на Украйна, а Вашингтон възрази и на декларация на Г-7, в която Русия бе наречена агресор. През април Тръмп дори обвини Киев за войната, заявявайки: "Не започваш война срещу някой 20 пъти по-голям от теб и после да очакваш ракети от други."
Промяната в тона идва след месеци на усилия от страна на администрацията да засили натиска върху Владимир Путин, който продължава да отказва директни мирни преговори с украинския президент Володимир Зеленски. "Спрях седем войни и мислех, че тази ще е лесна за мен, но тя се оказа трудна. Те [Зеленски и Путин] се мразят толкова, че не могат да се дишат", заяви Тръмп.
САЩ обмислят нови санкции срещу Москва, но президентът уточни, че те ще бъдат въведени само ако Европа засили собствените си мерки и прекрати покупките на руски енергоносители. "Европейците са ни приятели, но те все още купуват петрол от Русия. Не искам да купуват петрол, а санкциите им не са достатъчно твърди", подчерта Тръмп.
По данни на Европейската комисия Унгария и Словакия остават сред най-големите клиенти на руска енергия в ЕС и се противопоставят на ускорено прекратяване на вноса.
В петък американският министър на енергетиката Крис Райт заяви пред Politico, че Вашингтон цели "пълно изместване на руския газ", добавяйки: "Колкото повече успеем да задушим способността на Русия да финансира тази убийствена война, толкова по-добре за всички нас.
1 честен ционист
Коментиран от #8, #10
15:56 15.09.2025
2 Бен Вафлек
Коментиран от #15, #29, #36
15:57 15.09.2025
3 УдоМача
15:57 15.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Реалист
15:58 15.09.2025
6 Хипотетично
15:59 15.09.2025
7 Атина Палада
Коментиран от #13
15:59 15.09.2025
8 Тихо!
До коментар #1 от "честен ционист":ПрадляКк
15:59 15.09.2025
9 Америка си гони интересите
Коментиран от #35
16:01 15.09.2025
10 Що си мисля, че си от редакцията.
До коментар #1 от "честен ционист":Аз като пиша само на руски ме трият.
Пошел най....
ШЛ.ха, советская!
16:01 15.09.2025
11 нано
Коментиран от #17
16:01 15.09.2025
12 Роко Сифреди
16:02 15.09.2025
13 Ти точно праиш
До коментар #7 от "Атина Палада":Фupкu, за по 20 лева. На руснаците правиш скидка.
Глoтaeш за 50 рубль.
Коментиран от #39
16:02 15.09.2025
14 Ганя Путинофила
16:02 15.09.2025
15 Атина Палада
До коментар #2 от "Бен Вафлек":Ама кой иска да влиза вече в ЕС бре? Да му режат главата като на пиле ли от "инжЕнЕрите на Меркел:) В ЕС е страшно...Айде да не съм толкова крайна ,...малко по спокойно е в Източна Европа..
Коментиран от #21, #22
16:03 15.09.2025
16 Глюпости ,
16:03 15.09.2025
17 Цяла Русия защитава интересите на...
До коментар #11 от "нано":скритото в бункера хипофизно жуже-negoфuл/социопат.
И се гордеят с това.....
Коментиран от #27
16:04 15.09.2025
18 Майна
Но само тиня
Лондонсити умира- Тръмп и Русия ще го удушат
Защо нашите подлоги днес прилика Митрофанова , ето -
,,Великобритания привика руския посланик след инцидент с дрон в Полша и Румъния
Руският посланик във Великобритания Андрей Келин е спешно извикан в дипломатическата мисия. "
Радев изчезна, този натовски лалугер..
16:06 15.09.2025
19 604
16:06 15.09.2025
20 Пълномащабен и с нищо непредизвикан
16:07 15.09.2025
21 Кой иска? Сериозно?
До коментар #15 от "Атина Палада":Даже руската република Сърбия се моли да влезе, и най-накрая да може да покаже cpegeн на Путин.
За Македония, Албания, Грузия, дори Турция, няма да говорим, кyxa, pyCИФИлucтuчнa, npocтaкeco!
Коментиран от #32, #34
16:07 15.09.2025
22 различно мнение
До коментар #15 от "Атина Палада":За едни е страшно в одумваната Европа, а за други е чудесно и особено привлекателно. Въпрос на преценка.
Коментиран от #28
16:07 15.09.2025
23 Тръмп да нашока канчето на Тиквата
16:07 15.09.2025
24 Игра на думи
Коментиран от #37
16:08 15.09.2025
25 az СВО Победа80
Не се ли научихте, че не трябва да слушате какви ги говори, а да гледате какви ги върши! 🤣🤣🤣
16:09 15.09.2025
26 Майна
Русия и САЩ са съюзници
Лондонсити от 200 години е истинското зло за света
Те създадоха и фанатичното чудовище Израел
Виждаме и ще сме свидетели на хегемонията му.
Коментиран от #31, #46
16:09 15.09.2025
27 Дългия Мич -Дюкяна
До коментар #17 от "Цяла Русия защитава интересите на...":Не се прави на висок,прав си точно на нивото на дюкяна ми ,готов за обслужване .
Коментиран от #44
16:09 15.09.2025
28 Атина Палада
До коментар #22 от "различно мнение":Чудесно е когато ти я предават по БтВ :)) от там е чудесна:)))
Коментиран от #41
16:09 15.09.2025
29 604
До коментар #2 от "Бен Вафлек":И то ние ли тъй от 2022? Що тъй .....?
16:09 15.09.2025
30 Майна
Коментиран от #33
16:09 15.09.2025
31 Майна
До коментар #26 от "Майна":Майна свидетели на КРАЯТ на хегемонията
16:10 15.09.2025
32 Атина Палада
До коментар #21 от "Кой иска? Сериозно?":Тихоо !Тихо бе πрррррр ∆ уееееkkk,спазвай добрия тон в дискусията !
16:10 15.09.2025
33 Майна
До коментар #30 от "Майна":Много сте закъсали щом пак крадете никове, ха ха ха
16:11 15.09.2025
34 604
До коментар #21 от "Кой иска? Сериозно?":Мъ нъправу си чупят кръкатъ дъ изсипънуту ес...въх
16:11 15.09.2025
35 Роко Сифреди
До коментар #9 от "Америка си гони интересите":"Сами си надробихме тази попара и сами ще си я сърбаме."
Какво си надробил, бе? Русия ползваше енергийните си източници за рекет. Европа най-накрая го разбра по трудния начин. За съжаление малко късно. Макрон още преди 1-2 години обяви изграждането на нови 16 ядрени реактора. Меркел изигра най-тъпата роля в ЕС като затвори всички ядрени централи и ТЕЦ-ове. А Германия сега можеше да е енергийно независима. Но всичко ще си дойде на мястото.
Коментиран от #43
16:11 15.09.2025
36 Атина Палада
До коментар #2 от "Бен Вафлек":Да, не трябва да се пускат терористште в цивилизацията, да си се въргалят в блатата заградени с бодлива тел, ще им пратим и рисоробите там да им слугуват!
Коментиран от #45
16:11 15.09.2025
37 Разбира се че нападащия
До коментар #24 от "Игра на думи":дава повече жертви, но Тръмп няма кой да го информира че на всяка руска атака и превземане на ново парче територия се падат по 4-5 отчаяни украински контра атаки.
16:12 15.09.2025
38 604
16:12 15.09.2025
39 Атина Палада
До коментар #13 от "Ти точно праиш":Бъркаш ме нещо с м@й касси Айшетто маги страллната труженичка .
Коментиран от #48
16:13 15.09.2025
40 Цвете
16:15 15.09.2025
41 различно мнение
До коментар #28 от "Атина Палада":Много повече от единици българи бягат на работа в близката Русия, а твърде по-малко от милион отиват в срашната Европа на работа, връщат се за празниците и отново заминават на запад, там са , защото гледат само цитираната от Вас телевизия.
16:16 15.09.2025
42 Т90
16:16 15.09.2025
43 стоян георгиев
До коментар #35 от "Роко Сифреди":Кви реактори бе ,Цоци,това е стара и опасна технология ,бучваш си отзад една перка като мен и носиш шлем със соларни панели и по цял ден си зареждаш преносими батерии .под пари ще останеш ,миши ...
16:16 15.09.2025
44 Ако застана пред теб,
До коментар #27 от "Дългия Мич -Дюкяна":от дюкяна си ще можеш да ми намокриш краката, от моя ще ти пълня ycтaтa.
Коментиран от #47
16:17 15.09.2025
45 Ивайло Крачунов
До коментар #36 от "Атина Палада":Мартине ,пак ти е пресъхнало гърлото и грачиш !Явно пак трябва да посвириш на бати Ивайло на вълшебната Фли Горна .
16:19 15.09.2025
46 Атина Палада
До коментар #26 от "Майна":Но дойде време гнилата матушка да бъде наритана пак в азия, няма място в Европа!
Коментиран от #50
16:20 15.09.2025
47 Дългия Мич -Дюкяна
До коментар #44 от "Ако застана пред теб,":Прекалил си явно с елексира ,машкотто муеkko и затова сега и пелтечиш вече ,джуджи .
16:21 15.09.2025
48 Нищо не бъркам.
До коментар #39 от "Атина Палада":Джуките са ти кабарясали от немити, пияни, руски чушки!
16:21 15.09.2025
49 бай Ставри
16:22 15.09.2025
50 Ивайло Крачунов
До коментар #46 от "Атина Палада":Мартине ,пак ти е пресъхнало гърлото и грачиш !Явно пак трябва да посвириш на бати Ивайло на вълшебната Фли Горна .
16:22 15.09.2025
51 МЕЖДУ РЕДОВЕТЕ
16:22 15.09.2025