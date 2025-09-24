Доналд Тръмп обеща: Няма да позволя на Нетаняху да анексира Западния бряг

Президентът Доналд Тръмп обеща на арабските лидери по време на среща във вторник, че няма да позволи на израелския премиер Бенямин Нетаняху да анексира Западния бряг, според шестима източници на "Ройтерс", запознати с дискусията.
Двама от тези източници заявиха, че Тръмп е твърд по темата и че президентът е обещал, че на Израел няма да бъде позволено да абсорбира Западния бряг, който се управлява от Палестинската администрация, а не от Хамас.
Друг от запознатите с разговорите хора отбеляза, че въпреки уверението на Тръмп, прекратяването на огъня за близо двегодишната война на Израел срещу Хамас все още не е постигнато. Двама други, запознати с въпроса, казаха, че Тръмп и екипът му са представили бяла книга, в която е очертан планът на администрацията за прекратяване на войната, включително обещанието за анексиране и други подробности като управление и следвоенна сигурност.
Тръмп заяви пред репортери преди срещата си с осем арабски държави в централата на ООН, че това е "най-важната" среща за деня, но си тръгна, без да говори с репортери, а участниците все още не са издали официално съобщение за съдържанието на разговора си.
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган определи срещата като "плодотворна" във вторник вечерта по време на интервю за Fox News Channel, но не даде подробности. Ердоган и Тръмп планират да се срещнат отново в Белия дом в четвъртък.
Арабските лидери са разочаровани от противопоставянето на Тръмп на признаването на палестинска държава и от продължаващата му подкрепа за нападението на Нетаняху срещу Хамас, което се разшири отвъд Газа по-рано този месец, когато Израел се опита да елиминира служители на Хамас, докато те бяха в Катар за мирни преговори. Преди срещата във вторник те целяха да внушат на американския президент, че всяко израелско нахлуване на Западния бряг вероятно ще доведе до провал на Авраамовите споразумения, казаха двама от запознатите с разговора източници.
1 Абе
22:08 24.09.2025
2 дончо
22:12 24.09.2025
3 Бенямин
22:13 24.09.2025
4 Ха ха
22:21 24.09.2025
5 665
Население 10 млн, територия 5 пъти по малка от българската и никой копче не може да им каже.
Феноменално е ,трябва се признае .
22:21 24.09.2025
6 абе
Коментиран от #8
22:25 24.09.2025
7 Ами
Нормално е да се изниже. Вие новини не четете ли?
Преди седмица Саудитска Арабия и Пакистан подписаха пакт за взаимна отбрана.
22:38 24.09.2025
8 Чакай,бе!
До коментар #6 от "абе":Цял свят разбра,че брадвата на Тръмп,не сече два пъти на едно и също място...!
Утре ще се отметне и каже точно обратното ...!
22:39 24.09.2025
9 ссссссс
Газа за три дни
...
22:43 24.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ашколсун
23:00 24.09.2025
14 Артилерист
23:00 24.09.2025
15 Подлият Тръмп отново лъже
23:33 24.09.2025
16 Cepceм Дончо обещал…
От тук нататък, само цирка за тебе, с един червен нос с ластик и перука с плешиво теме!
Да радваш децата.
23:37 24.09.2025
17 Не е важно какво
23:37 24.09.2025
18 Дончо бил обещал
23:39 24.09.2025
19 Олигофрен ционистки
23:43 24.09.2025