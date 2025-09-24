Новини
Доналд Тръмп обеща: Няма да позволя на Нетаняху да анексира Западния бряг

Доналд Тръмп обеща: Няма да позволя на Нетаняху да анексира Западния бряг

24 Септември, 2025 22:07

Арабските лидери са разочаровани от противопоставянето на Тръмп на признаването на палестинска държава и от продължаващата му подкрепа за нападението на Израел срещу Хамас

Президентът Доналд Тръмп обеща на арабските лидери по време на среща във вторник, че няма да позволи на израелския премиер Бенямин Нетаняху да анексира Западния бряг, според шестима източници на "Ройтерс", запознати с дискусията.

Двама от тези източници заявиха, че Тръмп е твърд по темата и че президентът е обещал, че на Израел няма да бъде позволено да абсорбира Западния бряг, който се управлява от Палестинската администрация, а не от Хамас.

Друг от запознатите с разговорите хора отбеляза, че въпреки уверението на Тръмп, прекратяването на огъня за близо двегодишната война на Израел срещу Хамас все още не е постигнато. Двама други, запознати с въпроса, казаха, че Тръмп и екипът му са представили бяла книга, в която е очертан планът на администрацията за прекратяване на войната, включително обещанието за анексиране и други подробности като управление и следвоенна сигурност.

Тръмп заяви пред репортери преди срещата си с осем арабски държави в централата на ООН, че това е "най-важната" среща за деня, но си тръгна, без да говори с репортери, а участниците все още не са издали официално съобщение за съдържанието на разговора си.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган определи срещата като "плодотворна" във вторник вечерта по време на интервю за Fox News Channel, но не даде подробности. Ердоган и Тръмп планират да се срещнат отново в Белия дом в четвъртък.

Арабските лидери са разочаровани от противопоставянето на Тръмп на признаването на палестинска държава и от продължаващата му подкрепа за нападението на Нетаняху срещу Хамас, което се разшири отвъд Газа по-рано този месец, когато Израел се опита да елиминира служители на Хамас, докато те бяха в Катар за мирни преговори. Преди срещата във вторник те целяха да внушат на американския президент, че всяко израелско нахлуване на Западния бряг вероятно ще доведе до провал на Авраамовите споразумения, казаха двама от запознатите с разговора източници.


САЩ
