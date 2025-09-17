Полска ракета ли повреди покрива на къща при неутрализирането на руски дронове?

Полските власти разследват какъв обект е причинил щети на къща в село Вирики, Източна Полша, по време на инцидент в нощта на 9 срещу 10 септември, когато около 20 руски дрона нарушиха въздушното пространство на страната.

Първоначално се смяташе, че става дума за отломки от руски дрон, свален от полската противовъздушна отбрана, но полските медии съобщиха, че повредата вероятно е нанесена от ракета въздух-въздух AIM-120 AMRAAM, изстреляна от полски изтребител F-16.

Според изданието Rzeczpospolita ракетата е имала проблем с насочването и не е избухнала, но при удара е разрушила част от покрива и стените на къщата. Прокуратурата в Люблин засега не потвърждава официално този сценарий и заявява, че обектът все още не е идентифициран нито като дрон, нито като негов фрагмент. Министерството на отбраната обяви, че повредената къща ще бъде възстановена със средства на държавата.

Президентът Карол Навроцки е поискал пълно обяснение по случая, а премиерът Доналд Туск подчерта, че независимо от това дали става дума за руски дрон или за полска ракета, отговорността пада изцяло върху Москва заради провокацията с безпилотните апарати. Русия отрича да е атакувала Полша и твърди, че нейните операции са насочени единствено срещу Украйна.

Инцидентът напомня за трагедията от ноември 2022 г. в полското село Пшеводов, когато ракета, изстреляна от украинската противовъздушна отбрана, падна на полска територия и причини смъртта на двама души. Тогава Варшава и съюзниците ѝ от НАТО подчертаха, че отговорността за трагичния случай отново е на Русия, заради масираните ѝ удари срещу Украйна, които доведоха до използването на системите за отбрана.