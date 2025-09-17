Новини
Свят »
Полша »
Полска ракета ли повреди покрива на къща при неутрализирането на руски дронове?
  Тема: Украйна

Полска ракета ли повреди покрива на къща при неутрализирането на руски дронове?

17 Септември, 2025 20:39 1 364 91

  • полша-
  • украйна-
  • дронове-
  • ракети-
  • нато-
  • доналд туск

Инцидентът напомня за трагедията от ноември 2022 г. в село Пшеводов, когато ракета, изстреляна от украинската противовъздушна отбрана, падна на полска територия и причини смъртта на двама души

Полска ракета ли повреди покрива на къща при неутрализирането на руски дронове? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Полските власти разследват какъв обект е причинил щети на къща в село Вирики, Източна Полша, по време на инцидент в нощта на 9 срещу 10 септември, когато около 20 руски дрона нарушиха въздушното пространство на страната.

Първоначално се смяташе, че става дума за отломки от руски дрон, свален от полската противовъздушна отбрана, но полските медии съобщиха, че повредата вероятно е нанесена от ракета въздух-въздух AIM-120 AMRAAM, изстреляна от полски изтребител F-16.

Още новини от Украйна

Според изданието Rzeczpospolita ракетата е имала проблем с насочването и не е избухнала, но при удара е разрушила част от покрива и стените на къщата. Прокуратурата в Люблин засега не потвърждава официално този сценарий и заявява, че обектът все още не е идентифициран нито като дрон, нито като негов фрагмент. Министерството на отбраната обяви, че повредената къща ще бъде възстановена със средства на държавата.

Президентът Карол Навроцки е поискал пълно обяснение по случая, а премиерът Доналд Туск подчерта, че независимо от това дали става дума за руски дрон или за полска ракета, отговорността пада изцяло върху Москва заради провокацията с безпилотните апарати. Русия отрича да е атакувала Полша и твърди, че нейните операции са насочени единствено срещу Украйна.

Инцидентът напомня за трагедията от ноември 2022 г. в полското село Пшеводов, когато ракета, изстреляна от украинската противовъздушна отбрана, падна на полска територия и причини смъртта на двама души. Тогава Варшава и съюзниците ѝ от НАТО подчертаха, че отговорността за трагичния случай отново е на Русия, заради масираните ѝ удари срещу Украйна, които доведоха до използването на системите за отбрана.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Варна 3

    3 49 Отговор
    100 процента руска вина

    Коментиран от #70

    20:42 17.09.2025

  • 4 Масон

    5 41 Отговор
    4 роми-русофили да отиват да ремонтират покрива!Заплащане в евро!

    Коментиран от #45, #89

    20:42 17.09.2025

  • 5 Бай той Толстой

    63 4 Отговор
    И вие ще се биете с Русия?😁Те ще ви смелят за седмица бе.

    Коментиран от #14, #21, #33, #55

    20:43 17.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Па съм я бе

    56 3 Отговор
    Ще се изтрепете сами бе!

    Коментиран от #38

    20:44 17.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Таkа.

    5 52 Отговор
    Отломки от руски БПЛА са паднали не само в Полша, но и в Румъния, Молдова и Беларус. Това ескалира напрежението от войната. Затова ни трябва европейски щит.

    Коментиран от #19, #79

    20:44 17.09.2025

  • 11 ТеатроТ0 Буча

    52 2 Отговор
    То не бяха северни потоци,
    то не бяха гътнати трактори в Полша
    естествено от " руски " ракети,
    то не бяха взривени рафинерии,
    които захранват неудобни страни от ЕС-то....
    Шоута е пълно 🤣😁🤣

    Коментиран от #24

    20:44 17.09.2025

  • 12 БОЛШЕВИК

    42 3 Отговор
    Х и хо лите и паляците сами ще се избият! После Русия им е виновна.

    20:44 17.09.2025

  • 13 Пич

    27 1 Отговор
    Же чпо....жа чпо.....жръч пос......абе ждро льо вците се из те паха сами !!!

    20:44 17.09.2025

  • 14 Киев за два дня.

    4 28 Отговор

    До коментар #5 от "Бай той Толстой":

    Има ли признаци на живот в тръбата пред Купянск?

    Коментиран от #18, #62

    20:46 17.09.2025

  • 15 Излизат интервюта

    30 2 Отговор
    На местните жители,
    които твърдят, че покривите на къщите им
    са били отнесени.....от самолети !

    Коментиран от #20

    20:47 17.09.2025

  • 16 Разберете това

    3 35 Отговор
    Русия поразил Нова Каховка. За какво? Да тероризират Черно море и да не може да се отиде на плаж заради отломките? Съд за Руzия. Съд за Путин. Добре че са почистили морето. Благодаря на Украйна Спасителя.

    Коментиран от #71

    20:47 17.09.2025

  • 17 А где

    4 17 Отговор
    Герасимов?

    Коментиран от #22, #25, #31, #34

    20:47 17.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ахах

    22 4 Отговор

    До коментар #10 от "Таkа.":

    Глей са как сам си противоречиш сега.. Искаш европейски щит, а то уж самите европейци сами се стрелят себе си. Нали си НАТОТО е, върви се бий като си толкоз смел

    Коментиран от #30

    20:48 17.09.2025

  • 20 гайтанджиева

    2 18 Отговор

    До коментар #15 от "Излизат интервюта":

    Излизат руско фейкове.

    Коментиран от #28

    20:48 17.09.2025

  • 21 Разберете това

    3 16 Отговор

    До коментар #5 от "Бай той Толстой":

    Може и за години както Русия воюва с Украйна. Вярвам че Русия губи.

    Коментиран от #29, #53

    20:48 17.09.2025

  • 22 Варна 3

    3 14 Отговор

    До коментар #17 от "А где":

    Пукнал е като целия ЧВК Вагнер.

    20:49 17.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Да те допълня само...!

    27 2 Отговор

    До коментар #11 от "ТеатроТ0 Буча":

    То не бе безумно и безотговорно бомбандиране от Украйна на ЗАЕЦ...!
    То не бе също безумно и безотговорно взривяване от Украйна на Язовир ,,Нова Каховка" ...!
    И отново обвиняваха най-цинично и нагло-Русия...!

    Коментиран от #27

    20:50 17.09.2025

  • 25 А где

    2 19 Отговор

    До коментар #17 от "А где":

    Крайцера Москва?

    Коментиран от #32, #36, #44

    20:50 17.09.2025

  • 26 Ха,ха,ха

    19 1 Отговор
    На страха очите са големи....навсякъде им се привеждат руснаци.

    20:51 17.09.2025

  • 27 Хахахаха

    2 26 Отговор

    До коментар #24 от "Да те допълня само...!":

    Кремълски Тампон

    Я се пробвай пак за язовира

    Кой го взриви , бре Рублоидиот?

    Коментиран от #63, #64

    20:51 17.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Маман

    8 2 Отговор

    До коментар #21 от "Разберете това":

    Искаш ли да изкараш пари със свирене? Важното е да вярваш.

    20:51 17.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 А где-

    18 4 Отговор

    До коментар #17 от "А где":

    Кулеба...?!

    Коментиран от #40

    20:52 17.09.2025

  • 32 Крайцер

    15 3 Отговор

    До коментар #25 от "А где":

    Акостирал е точно зад жена ти.Скоро ще паркира.3854

    Коментиран от #39

    20:52 17.09.2025

  • 33 Да де

    1 8 Отговор

    До коментар #5 от "Бай той Толстой":

    Тази седмица вече
    Мина 3 години и половина

    Хахахахаха.

    20:53 17.09.2025

  • 34 А где...

    17 3 Отговор

    До коментар #17 от "А где":

    ...Кая Калас...?!

    20:53 17.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Разберете това

    2 20 Отговор

    До коментар #25 от "А где":

    Завинаги потопен в дълбоките води от украинската вилица! Курск също! Рафинериите и заводите горят! Няма войници освен дронове!

    20:53 17.09.2025

  • 37 минаващ

    18 2 Отговор
    не само че поляците са свалили покрива но и дрон над правителството е от усраински бянде ровефец

    20:54 17.09.2025

  • 38 Менгеле

    15 2 Отговор

    До коментар #8 от "Па съм я бе":

    Те демокрацията са така.

    20:54 17.09.2025

  • 39 Крайцера

    18 3 Отговор

    До коментар #32 от "Крайцер":

    Потъна
    В шоколадения ти цех .

    20:54 17.09.2025

  • 40 А где:

    12 6 Отговор

    До коментар #31 от "А где-":

    Сирски?

    Коментиран от #50, #74

    20:55 17.09.2025

  • 41 Георги

    16 2 Отговор
    дано поне внесат малко останки от свалени руски дрони, че иначе много тъ п о се получава

    20:55 17.09.2025

  • 42 Атина Палада

    4 20 Отговор
    Как преживяват руснаците със 180€ месечна заплата?Колко мъка има по тоя свят.

    Коментиран от #59, #85

    20:55 17.09.2025

  • 43 ПАН ПАНИЦА

    20 2 Отговор
    ПЪНОВЕТЕ,.....пардон ПАНОВЕТЕ САМИ ЩЕ СЕ ИЗПОТРЕПАТ ЗА ЕДНИ БУТАФОРНИ ДРОНОВЕ , АКО ИМ ПУАНАТ РАКЕТА,......100% ЩЕ ПУСНАТ,.....У ГАЩИТЕ

    20:56 17.09.2025

  • 44 А где...

    22 4 Отговор

    До коментар #25 от "А где":

    Завод -,,ЮжМаш"...?!
    Ах Да-,,Орешник" ево сделал на...
    - ,,Миш-Маш"...!

    20:56 17.09.2025

  • 45 Георги

    13 2 Отговор

    До коментар #4 от "Масон":

    ромите гласуват за баце и шиши, а те са си жълт опаветни нако. ленки

    20:56 17.09.2025

  • 46 Варна 3

    6 12 Отговор
    Сравнете войната с Ну погоди - Заекът е Украйна, а вълкът - Русия.

    Коментиран от #56

    20:57 17.09.2025

  • 47 Докога бе

    2 19 Отговор
    русофили? Вярвате фейковете? Подозирам, че на всичко не трябва да се вярва.

    20:59 17.09.2025

  • 48 Механик

    20 1 Отговор
    Абе, май нещата отиват на към "полска ракета повреди къща докато преследваше УКРАИНСКИ дронове"???
    И към горното ще добавим "а поляците изпонапълниха underwear-а".

    20:59 17.09.2025

  • 49 Ами

    22 1 Отговор
    Ракетата не е полска а американска. И не е изстеляна от полски Ф 16, а от холандски Ф 35.
    Това бе известно още в деня на инцидента. Сега просто се чудят как да замажат нещата.
    С такива приятели, не са ти необходими врагове :)

    20:59 17.09.2025

  • 50 Он в ,,00"...!

    21 1 Отговор

    До коментар #40 от "А где:":

    Патаму что-
    ... Сирски,стал -...НаСирски...🙄😟🫢!

    21:01 17.09.2025

  • 51 А така.. сега

    21 1 Отговор
    И къща в село Вирики, си взривиха кухите поляци

    21:02 17.09.2025

  • 52 Каунь

    18 1 Отговор
    Май даже не е и полска ами хамериканстка

    21:03 17.09.2025

  • 53 Атина Палада

    18 1 Отговор

    До коментар #21 от "Разберете това":

    До тук съм разбрала това,че Русия и Украйна си играят на война докато изсмукаха кинтите на матЮвските държави..Видно е от това,което става в Париж ,Лондон и Берлин.За останалите като нас даже няма да говорим.. Изпразниха и военните им складове..Ако някой си мисли,че Русия ще воюва с него така,както с Украйна,значи не живее на тази планета или е прекалено г.лупав за да се мери с Украйна!

    21:03 17.09.2025

  • 54 604

    17 1 Отговор
    От 19 3, за 3 един покрив...смятай ко ще става ако почнат да бутат яко...наще че ни изтрепят...бааа маа

    21:03 17.09.2025

  • 55 Баш Балък

    17 1 Отговор

    До коментар #5 от "Бай той Толстой":

    Бъркаш, сами ще се саботират, не са много ориентирани. Щом се самоунищожават от укродронове, ако Русия се намеси, не ми се мисли как се бяга през глава.

    21:04 17.09.2025

  • 56 Лошо сравнение!

    16 1 Отговор

    До коментар #46 от "Варна 3":

    Защото във филмчето има и...Мечок...Руски Мечок,който стиска яко глави...😝!

    21:04 17.09.2025

  • 57 Украинците

    20 1 Отговор
    Са ударили и взривили къщата на работливият полски земеделец

    Коментиран от #69

    21:04 17.09.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Атина Палада

    15 3 Отговор

    До коментар #42 от "Атина Палада":

    КолежкЕ,а ти как си с купонната система за вода?

    21:05 17.09.2025

  • 60 Абе това виц ли е ?

    20 2 Отговор
    С ракета въздух-въздух AIM-120 AMRAAM ще сваляш малко дронче а? И кой вярва на подобни глупости ? Естествено че ракетата е украинска

    21:08 17.09.2025

  • 61 az СВО Победа80

    21 2 Отговор
    Накратко фактите:

    1. НАТО води битка срещу 19 "руски" дрона примамки /без бойна част/ във въздушното пространство на Полша в продължение на внимание(!) 7 /седем/ часа.🤣

    2. Сваля 3 от тях. Два са свалени от холандски самолети F-35. В Холандия празнуват внимание (!) "победата" като невидели! 🤣

    3. Резултатът от седемте часа битка на НАТО с дроновете е два свалени дрона и една унищожена къща. Слава Богу, жертви няма, за разлика от предния път....

    4. Както гласи пропагандната евроатлантическа мантра "НАТО е най-мощният военен съюз в историята на света" 🤣

    5. На фона дори на хусите, НАТО изглежда като отбора по футбол на помощното училище, попаднал в Шампионската лига! 🤣

    Коментиран от #66, #68, #75

    21:10 17.09.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Каунь

    13 2 Отговор
    Русофобията, води до ментални отклонения и загуба на територия.

    21:15 17.09.2025

  • 66 При това!

    16 2 Отговор

    До коментар #61 от "az СВО Победа80":

    Руските дронове навлизат във въздушното пространство на една от най-квалитетните и престижни армии на НАТО-Полската...!
    И резултатът е плачевен...!
    А смятайте,каква пародия ще е защитата на НАТО,ако навлезат Руски дронове в... БГ-то...!
    Сетих се!
    Запрянов заяви гордо,че ще ги сваляме с...,,Миг-29"...🤣😝😂!

    21:15 17.09.2025

  • 67 нннн

    15 2 Отговор
    Няма значение дали ракетата е полска, американска или украинска.
    ,,И за дъжд, и за град
    Путин все е виноват.!"

    Коментиран от #81

    21:16 17.09.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 На Поляците им писна вече...!

    11 1 Отговор

    До коментар #57 от "Украинците":

    Първо им утрепаха двама невинни трактористи...!
    Сега пък взривиха къщата на работлив полски земеделец...!
    Явно искат да им сринат земеделието...!

    21:19 17.09.2025

  • 70 До Максуда 3

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Варна 3":

    100 процента от.заде си правен

    21:19 17.09.2025

  • 71 Благодаря на Коеслчук, че призна

    11 1 Отговор

    До коментар #16 от "Разберете това":

    В статия, публикувана през декември 2022 г., „Вашингтон Пост“ цитира ген.-майор Андрий Ковалчук, първи командир на украинската контраофанзива в района на Херсон. Украинският главнокомандващ разказва пред американските журналисти как украинските сили са извършили атака с американска ракетна установка „Хаймарс“ срещу водноелектрическата централа „Каховка“

    21:24 17.09.2025

  • 72 Дзверцов

    10 1 Отговор
    Пияна полска ракета с крива траектория пада мъртвонеориентирана в населен район с постройки от полския колхоз. За справка- руснаците плевници и кравеферми не закачат!

    21:26 17.09.2025

  • 73 А Где Главний Войнолюбец...

    10 1 Отговор
    ...Макрон...?!
    Ах,Да...у нево сейчась балшие главоболия, в свой стране и не паказъйвается,изпод пола на свой бабушке...🙄!

    21:27 17.09.2025

  • 74 Абе

    10 2 Отговор

    До коментар #40 от "А где:":

    Той вече не е Сирски,той е Кашкавлски

    21:28 17.09.2025

  • 75 Атина Палада

    9 3 Отговор

    До коментар #61 от "az СВО Победа80":

    Смях голям😂😂😂 Това бях написала и ми изтриха коментара . Всъщност бях те и помолила всеки ден да поставяш този коментар тук за незнаещите да четат:)

    Коментиран от #83

    21:29 17.09.2025

  • 76 Ако е ракета

    7 0 Отговор
    да ги изхвърлят всичките !

    Коментиран от #82

    21:31 17.09.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Ракетчик

    6 1 Отговор
    Ако е ракета,нямаше да има постройка,а дупка на кратер !

    Коментиран от #87

    21:36 17.09.2025

  • 79 АБВ

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Таkа.":

    "Отломки от руски БПЛА са паднали не само в Полша, но и в Румъния, Молдова и Беларус. Това ескалира напрежението от войната. Затова ни трябва европейски щит."

    Не ни трябва никакъв щит, а добронамерени, честни и взаимоизгодни отношения със съседите, почиващи на разбирателство и уважаване на чуждото мнение при зачитане на всички интереси.

    21:36 17.09.2025

  • 80 Евреина Кобзон

    1 3 Отговор
    Капейките видяха ли ?

    Путян

    Оня ден на
    Военното учение Запад 2025,
    пак се появи във военна униформа

    И всички изпопадаха от смях .

    Коментиран от #84

    21:38 17.09.2025

  • 81 Механик

    3 1 Отговор

    До коментар #67 от "нннн":

    Х.ер дочиш, а сам женат?
    Ето П.утин виноват.
    Кошка б.росила котять?
    Тож.е П.утин виноват.
    У те,бя ушла жена?
    Ето П.утина вина.

    21:39 17.09.2025

  • 82 АБВ

    2 1 Отговор

    До коментар #76 от "Ако е ракета":

    "Ако е ракета да ги изхвърлят всичките !"

    Кое ? Ракетите ли да изхвърлят ?! Те за високотехнологични продукти на оръжейната промишленост на САЩ, платени с полски пари. Е, може да има и някой боклук между тях, но нали са от съюзник.

    21:40 17.09.2025

  • 83 az СВО Победа80

    2 0 Отговор

    До коментар #75 от "Атина Палада":

    Дадено!
    Истината трябва да се знае!

    21:43 17.09.2025

  • 84 Механик

    7 1 Отговор

    До коментар #80 от "Евреина Кобзон":

    Видяхме, видяхме. Видяхме как Литва, Латвия и Естония копаят ровове против танковете на "разгромена Руия". (Да не забравяме, че Русия отдавна няма танкове.)
    Видяхме колко е смешен Путин когато Урусла иска 800 милиарда евро да бъдат вложени във въоръжаването на ЕС, понеже 3 пъти умрелия Путин с "разпаднатата държава дето е в 18-ти век" може да анексира цяла европа,
    Голем смех пада.

    21:43 17.09.2025

  • 85 АБВ

    4 1 Отговор

    До коментар #42 от "Атина Палада":

    Какво общо има със статията как преживяват руснаците със 180 евро на месец ? Тролиш ли с отвличане от темата ?

    21:44 17.09.2025

  • 86 Какво разследване бре!!!

    3 1 Отговор
    И за децата е ясно че такива картонени дрончета не могат да разрушат къщата.
    Има снимка такова дронче залеппено с тиксо от хората на Зелко и паднало върху полска външна тоалетна и нищо и няма на ламаринения и покрив. Седи си там като паркирало.

    Половин милион евро потрошиха за вдигнат патардия за дрончета-уловки за ПВО направени от стиропор и картон.
    Без да знаят дори кой им ги е пратил, защото няма как да долетят от Русия.

    21:48 17.09.2025

  • 87 Знаещ

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "Ракетчик":

    Това е самолетна противовъздушна ракета въздух , въздух чиято бойна глава е с около половин кило взрив бе , шемет . За сравнение бойните глави на новите Герани носят 90 килограма взрив ! Ако това бе дрон Геран на мястото на къщата наистина щеше да има само трап . Показаните на снимките дронове в Полша даже визуално нямат нищо общо с Геран която има 2 малки вертикални стабилизатора в края на крилата , а тези от снимките само 1 стабилизатор в опашната част . И за капак на всичко са лепени с тиксо и явно са сглабявани от чаркалъци на различни дронове в някой украински гараж .

    Коментиран от #88

    21:52 17.09.2025

  • 88 Тебе

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Знаещ":

    ако те хвърлят от 20 метра ,повече ще разрушиш !

    21:57 17.09.2025

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    Еб. Ти си м.й.к.та фека ....и

    22:03 17.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания