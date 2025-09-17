Полска ракета ли повреди покрива на къща при неутрализирането на руски дронове?

Полските власти разследват какъв обект е причинил щети на къща в село Вирики, Източна Полша, по време на инцидент в нощта на 9 срещу 10 септември, когато около 20 руски дрона нарушиха въздушното пространство на страната.
Първоначално се смяташе, че става дума за отломки от руски дрон, свален от полската противовъздушна отбрана, но полските медии съобщиха, че повредата вероятно е нанесена от ракета въздух-въздух AIM-120 AMRAAM, изстреляна от полски изтребител F-16.
Според изданието Rzeczpospolita ракетата е имала проблем с насочването и не е избухнала, но при удара е разрушила част от покрива и стените на къщата. Прокуратурата в Люблин засега не потвърждава официално този сценарий и заявява, че обектът все още не е идентифициран нито като дрон, нито като негов фрагмент. Министерството на отбраната обяви, че повредената къща ще бъде възстановена със средства на държавата.
Президентът Карол Навроцки е поискал пълно обяснение по случая, а премиерът Доналд Туск подчерта, че независимо от това дали става дума за руски дрон или за полска ракета, отговорността пада изцяло върху Москва заради провокацията с безпилотните апарати. Русия отрича да е атакувала Полша и твърди, че нейните операции са насочени единствено срещу Украйна.
Инцидентът напомня за трагедията от ноември 2022 г. в полското село Пшеводов, когато ракета, изстреляна от украинската противовъздушна отбрана, падна на полска територия и причини смъртта на двама души. Тогава Варшава и съюзниците ѝ от НАТО подчертаха, че отговорността за трагичния случай отново е на Русия, заради масираните ѝ удари срещу Украйна, които доведоха до използването на системите за отбрана.
3 Варна 3
Коментиран от #70
20:42 17.09.2025
4 Масон
Коментиран от #45, #89
20:42 17.09.2025
5 Бай той Толстой
Коментиран от #14, #21, #33, #55
20:43 17.09.2025
8 Па съм я бе
Коментиран от #38
20:44 17.09.2025
10 Таkа.
Коментиран от #19, #79
20:44 17.09.2025
11 ТеатроТ0 Буча
то не бяха гътнати трактори в Полша
естествено от " руски " ракети,
то не бяха взривени рафинерии,
които захранват неудобни страни от ЕС-то....
Шоута е пълно 🤣😁🤣
Коментиран от #24
20:44 17.09.2025
12 БОЛШЕВИК
20:44 17.09.2025
13 Пич
20:44 17.09.2025
14 Киев за два дня.
До коментар #5 от "Бай той Толстой":Има ли признаци на живот в тръбата пред Купянск?
Коментиран от #18, #62
20:46 17.09.2025
15 Излизат интервюта
които твърдят, че покривите на къщите им
са били отнесени.....от самолети !
Коментиран от #20
20:47 17.09.2025
16 Разберете това
Коментиран от #71
20:47 17.09.2025
17 А где
Коментиран от #22, #25, #31, #34
20:47 17.09.2025
19 Ахах
До коментар #10 от "Таkа.":Глей са как сам си противоречиш сега.. Искаш европейски щит, а то уж самите европейци сами се стрелят себе си. Нали си НАТОТО е, върви се бий като си толкоз смел
Коментиран от #30
20 гайтанджиева
До коментар #15 от "Излизат интервюта":Излизат руско фейкове.
Коментиран от #28
Коментиран от #29, #53
20:48 17.09.2025
22 Варна 3
20:49 17.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Да те допълня само...!
До коментар #11 от "ТеатроТ0 Буча":То не бе безумно и безотговорно бомбандиране от Украйна на ЗАЕЦ...!
То не бе също безумно и безотговорно взривяване от Украйна на Язовир ,,Нова Каховка" ...!
И отново обвиняваха най-цинично и нагло-Русия...!
Коментиран от #27
20:50 17.09.2025
До коментар #17 от "А где":Крайцера Москва?
Коментиран от #32, #36, #44
20:50 17.09.2025
26 Ха,ха,ха
20:51 17.09.2025
27 Хахахаха
До коментар #24 от "Да те допълня само...!":Кремълски Тампон
Я се пробвай пак за язовира
Кой го взриви , бре Рублоидиот?
Коментиран от #63, #64
20:51 17.09.2025
До коментар #21 от "Разберете това":Искаш ли да изкараш пари със свирене? Важното е да вярваш.
20:51 17.09.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 А где-
До коментар #17 от "А где":Кулеба...?!
Коментиран от #40
20:52 17.09.2025
32 Крайцер
До коментар #25 от "А где":Акостирал е точно зад жена ти.Скоро ще паркира.3854
Коментиран от #39
20:52 17.09.2025
33 Да де
До коментар #5 от "Бай той Толстой":Тази седмица вече
Мина 3 години и половина
Хахахахаха.
20:53 17.09.2025
34 А где...
До коментар #17 от "А где":...Кая Калас...?!
20:53 17.09.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Разберете това
До коментар #25 от "А где":Завинаги потопен в дълбоките води от украинската вилица! Курск също! Рафинериите и заводите горят! Няма войници освен дронове!
20:53 17.09.2025
37 минаващ
20:54 17.09.2025
38 Менгеле
До коментар #8 от "Па съм я бе":Те демокрацията са така.
20:54 17.09.2025
39 Крайцера
До коментар #32 от "Крайцер":Потъна
В шоколадения ти цех .
20:54 17.09.2025
40 А где:
До коментар #31 от "А где-":Сирски?
Коментиран от #50, #74
20:55 17.09.2025
41 Георги
20:55 17.09.2025
42 Атина Палада
Коментиран от #59, #85
20:55 17.09.2025
43 ПАН ПАНИЦА
20:56 17.09.2025
44 А где...
До коментар #25 от "А где":Завод -,,ЮжМаш"...?!
Ах Да-,,Орешник" ево сделал на...
- ,,Миш-Маш"...!
20:56 17.09.2025
45 Георги
До коментар #4 от "Масон":ромите гласуват за баце и шиши, а те са си жълт опаветни нако. ленки
20:56 17.09.2025
46 Варна 3
Коментиран от #56
20:57 17.09.2025
47 Докога бе
20:59 17.09.2025
48 Механик
И към горното ще добавим "а поляците изпонапълниха underwear-а".
20:59 17.09.2025
49 Ами
Това бе известно още в деня на инцидента. Сега просто се чудят как да замажат нещата.
С такива приятели, не са ти необходими врагове :)
20:59 17.09.2025
50 Он в ,,00"...!
До коментар #40 от "А где:":Патаму что-
... Сирски,стал -...НаСирски...🙄😟🫢!
21:01 17.09.2025
51 А така.. сега
21:02 17.09.2025
52 Каунь
21:03 17.09.2025
53 Атина Палада
До коментар #21 от "Разберете това":До тук съм разбрала това,че Русия и Украйна си играят на война докато изсмукаха кинтите на матЮвските държави..Видно е от това,което става в Париж ,Лондон и Берлин.За останалите като нас даже няма да говорим.. Изпразниха и военните им складове..Ако някой си мисли,че Русия ще воюва с него така,както с Украйна,значи не живее на тази планета или е прекалено г.лупав за да се мери с Украйна!
21:03 17.09.2025
54 604
21:03 17.09.2025
55 Баш Балък
До коментар #5 от "Бай той Толстой":Бъркаш, сами ще се саботират, не са много ориентирани. Щом се самоунищожават от укродронове, ако Русия се намеси, не ми се мисли как се бяга през глава.
21:04 17.09.2025
56 Лошо сравнение!
До коментар #46 от "Варна 3":Защото във филмчето има и...Мечок...Руски Мечок,който стиска яко глави...😝!
21:04 17.09.2025
57 Украинците
Коментиран от #69
21:04 17.09.2025
59 Атина Палада
До коментар #42 от "Атина Палада":КолежкЕ,а ти как си с купонната система за вода?
21:05 17.09.2025
60 Абе това виц ли е ?
21:08 17.09.2025
61 az СВО Победа80
1. НАТО води битка срещу 19 "руски" дрона примамки /без бойна част/ във въздушното пространство на Полша в продължение на внимание(!) 7 /седем/ часа.🤣
2. Сваля 3 от тях. Два са свалени от холандски самолети F-35. В Холандия празнуват внимание (!) "победата" като невидели! 🤣
3. Резултатът от седемте часа битка на НАТО с дроновете е два свалени дрона и една унищожена къща. Слава Богу, жертви няма, за разлика от предния път....
4. Както гласи пропагандната евроатлантическа мантра "НАТО е най-мощният военен съюз в историята на света" 🤣
5. На фона дори на хусите, НАТО изглежда като отбора по футбол на помощното училище, попаднал в Шампионската лига! 🤣
Коментиран от #66, #68, #75
21:10 17.09.2025
65 Каунь
21:15 17.09.2025
66 При това!
До коментар #61 от "az СВО Победа80":Руските дронове навлизат във въздушното пространство на една от най-квалитетните и престижни армии на НАТО-Полската...!
И резултатът е плачевен...!
А смятайте,каква пародия ще е защитата на НАТО,ако навлезат Руски дронове в... БГ-то...!
Сетих се!
Запрянов заяви гордо,че ще ги сваляме с...,,Миг-29"...🤣😝😂!
21:15 17.09.2025
67 нннн
,,И за дъжд, и за град
Путин все е виноват.!"
Коментиран от #81
21:16 17.09.2025
69 На Поляците им писна вече...!
До коментар #57 от "Украинците":Първо им утрепаха двама невинни трактористи...!
Сега пък взривиха къщата на работлив полски земеделец...!
Явно искат да им сринат земеделието...!
21:19 17.09.2025
70 До Максуда 3
До коментар #3 от "Варна 3":100 процента от.заде си правен
21:19 17.09.2025
71 Благодаря на Коеслчук, че призна
До коментар #16 от "Разберете това":В статия, публикувана през декември 2022 г., „Вашингтон Пост“ цитира ген.-майор Андрий Ковалчук, първи командир на украинската контраофанзива в района на Херсон. Украинският главнокомандващ разказва пред американските журналисти как украинските сили са извършили атака с американска ракетна установка „Хаймарс“ срещу водноелектрическата централа „Каховка“
21:24 17.09.2025
72 Дзверцов
21:26 17.09.2025
73 А Где Главний Войнолюбец...
Ах,Да...у нево сейчась балшие главоболия, в свой стране и не паказъйвается,изпод пола на свой бабушке...🙄!
21:27 17.09.2025
74 Абе
До коментар #40 от "А где:":Той вече не е Сирски,той е Кашкавлски
21:28 17.09.2025
75 Атина Палада
До коментар #61 от "az СВО Победа80":Смях голям😂😂😂 Това бях написала и ми изтриха коментара . Всъщност бях те и помолила всеки ден да поставяш този коментар тук за незнаещите да четат:)
Коментиран от #83
21:29 17.09.2025
76 Ако е ракета
Коментиран от #82
21:31 17.09.2025
78 Ракетчик
Коментиран от #87
21:36 17.09.2025
79 АБВ
До коментар #10 от "Таkа.":"Отломки от руски БПЛА са паднали не само в Полша, но и в Румъния, Молдова и Беларус. Това ескалира напрежението от войната. Затова ни трябва европейски щит."
Не ни трябва никакъв щит, а добронамерени, честни и взаимоизгодни отношения със съседите, почиващи на разбирателство и уважаване на чуждото мнение при зачитане на всички интереси.
21:36 17.09.2025
80 Евреина Кобзон
Путян
Оня ден на
Военното учение Запад 2025,
пак се появи във военна униформа
И всички изпопадаха от смях .
Коментиран от #84
21:38 17.09.2025
81 Механик
До коментар #67 от "нннн":Х.ер дочиш, а сам женат?
Ето П.утин виноват.
Кошка б.росила котять?
Тож.е П.утин виноват.
У те,бя ушла жена?
Ето П.утина вина.
21:39 17.09.2025
82 АБВ
До коментар #76 от "Ако е ракета":"Ако е ракета да ги изхвърлят всичките !"
Кое ? Ракетите ли да изхвърлят ?! Те за високотехнологични продукти на оръжейната промишленост на САЩ, платени с полски пари. Е, може да има и някой боклук между тях, но нали са от съюзник.
21:40 17.09.2025
83 az СВО Победа80
До коментар #75 от "Атина Палада":Дадено!
Истината трябва да се знае!
21:43 17.09.2025
84 Механик
До коментар #80 от "Евреина Кобзон":Видяхме, видяхме. Видяхме как Литва, Латвия и Естония копаят ровове против танковете на "разгромена Руия". (Да не забравяме, че Русия отдавна няма танкове.)
Видяхме колко е смешен Путин когато Урусла иска 800 милиарда евро да бъдат вложени във въоръжаването на ЕС, понеже 3 пъти умрелия Путин с "разпаднатата държава дето е в 18-ти век" може да анексира цяла европа,
Голем смех пада.
21:43 17.09.2025
85 АБВ
До коментар #42 от "Атина Палада":Какво общо има със статията как преживяват руснаците със 180 евро на месец ? Тролиш ли с отвличане от темата ?
21:44 17.09.2025
86 Какво разследване бре!!!
Има снимка такова дронче залеппено с тиксо от хората на Зелко и паднало върху полска външна тоалетна и нищо и няма на ламаринения и покрив. Седи си там като паркирало.
Половин милион евро потрошиха за вдигнат патардия за дрончета-уловки за ПВО направени от стиропор и картон.
Без да знаят дори кой им ги е пратил, защото няма как да долетят от Русия.
21:48 17.09.2025
87 Знаещ
До коментар #78 от "Ракетчик":Това е самолетна противовъздушна ракета въздух , въздух чиято бойна глава е с около половин кило взрив бе , шемет . За сравнение бойните глави на новите Герани носят 90 килограма взрив ! Ако това бе дрон Геран на мястото на къщата наистина щеше да има само трап . Показаните на снимките дронове в Полша даже визуално нямат нищо общо с Геран която има 2 малки вертикални стабилизатора в края на крилата , а тези от снимките само 1 стабилизатор в опашната част . И за капак на всичко са лепени с тиксо и явно са сглабявани от чаркалъци на различни дронове в някой украински гараж .
Коментиран от #88
21:52 17.09.2025
88 Тебе
До коментар #87 от "Знаещ":ако те хвърлят от 20 метра ,повече ще разрушиш !
21:57 17.09.2025
91 И Киев е Руски
22:03 17.09.2025