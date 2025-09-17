Киев потвърди: САЩ одобриха първия пакет помощи за украинската армия

САЩ одобриха първите пакети военна помощ за Украйна по нов механизъм, финансиран от други съюзници, потвърди говорителят на външното министерство в Киев Георгий Тихи, цитиран от Укринформ и Ройтерс, пише БТА.
Киев очаква от САЩ официална информация за първите пакети, разпределени по инициативата, добави Тихи на брифинг. Той подчерта, че това потвърждава, че механизмът работи и е изключително важен.
Говорителят отказа да разкрие подробности.
"Нуждите на Украйна по време на войната са големи и ще останат големи. Ето защо очакваме нашите партньорски държави да продължат да попълват инициативата с допълнителни вноски. Това е изключително важно", подчерта дипломатът.
Заместник-министърът на отбраната по политическите въпроси Елбридж Колби е одобрил две доставки на стойност 500 милиона долара по новия механизъм, наречен "Приоритетен списък с нуждите на Украйна" (PURL), съобщиха източници.
Първите партиди американско военно оборудване за Украйна, закупени по ново финансово споразумение със съюзниците, вече са в процес на доставка, заяви висшият представител на НАТО в Украйна Патрик Търнър. Става дума за четири пакета, уточни той.
Вчера Ройтерс съобщи, като се позовава на свои източници, че първите пратки с оръжейна помощ от САЩ са били одобрени.
