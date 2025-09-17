Новини
Киев потвърди: САЩ одобриха първия пакет помощи за украинската армия
  Тема: Украйна

Киев потвърди: САЩ одобриха първия пакет помощи за украинската армия

17 Септември, 2025 20:09 576 36

Първите партиди американско военно оборудване за Украйна, закупени по ново финансово споразумение със съюзниците, вече са в процес на доставка, заяви висш представител на НАТО

Киев потвърди: САЩ одобриха първия пакет помощи за украинската армия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

САЩ одобриха първите пакети военна помощ за Украйна по нов механизъм, финансиран от други съюзници, потвърди говорителят на външното министерство в Киев Георгий Тихи, цитиран от Укринформ и Ройтерс, пише БТА.

Киев очаква от САЩ официална информация за първите пакети, разпределени по инициативата, добави Тихи на брифинг. Той подчерта, че това потвърждава, че механизмът работи и е изключително важен.

Говорителят отказа да разкрие подробности.

"Нуждите на Украйна по време на войната са големи и ще останат големи. Ето защо очакваме нашите партньорски държави да продължат да попълват инициативата с допълнителни вноски. Това е изключително важно", подчерта дипломатът.

Заместник-министърът на отбраната по политическите въпроси Елбридж Колби е одобрил две доставки на стойност 500 милиона долара по новия механизъм, наречен "Приоритетен списък с нуждите на Украйна" (PURL), съобщиха източници.

Първите партиди американско военно оборудване за Украйна, закупени по ново финансово споразумение със съюзниците, вече са в процес на доставка, заяви висшият представител на НАТО в Украйна Патрик Търнър. Става дума за четири пакета, уточни той.

Вчера Ройтерс съобщи, като се позовава на свои източници, че първите пратки с оръжейна помощ от САЩ са били одобрени.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Видьо Видев

    6 12 Отговор
    Мине не мине време, и някой нададе ник за ЛУСТРАЦИЯ!
    За да отклони вниманието от повсеместните кражби и беззаконието в България!
    Нужни ли са примери?
    Минаха години, а прокуратурата още превеждала от испански делото за Барселона тейт!
    А за пачките в чекмеджето, които самият Борисов потвърди!
    Като първо обвини президентът че го е заснимал с някакъв китайски дрон,
    а после каза, че е била някакво Мата Хари, но той знаел "коя му скроила номера".
    Да сте чули прокуратурата да попита Борисов, коя е тая Мата Хари", щом Борисов я е знаел?
    Не Пеевски, а Борисов командва Прокуратурата, чрез ВСС!

    И крещящите за лустрация как си я представят лустрацията?
    Ще забранят на някой комунист да не участва в изборите?
    На кого на челото му пише, че е комунист?
    Ще забранят на неокомунистическата ГЕРБ да участва в изборите?
    Ще забранят на руската партия Възраждане да участва в изборите?
    Ще забранят на ДС-ДПС да участва в изборите?
    Ами те ще си сменят името,/както го и правят/ и пак ще се явят на избори.

    Аз твърдя, че именно крещящите ЛУСТРАЦИЯ са комунисти!
    Или безмозъчни идиоти с претенции!
    Лустрацията в ЕС, представлява законни демократични избори!
    -С възможност за гласуване и по пощата!
    -С възможнос за гласуване дни преди денят на изборите!
    -Гласуване с неотбелязана прифиринция да се отчита като недействително!
    А не с гласовете на неотбелязалите преференции да се привилегироват партийните олигалси-водачи на листи!
    В нарушение на ал.2 от чл 6 на Конст

    Коментиран от #27, #34

    20:11 17.09.2025

  • 3 Чебурашки

    16 6 Отговор
    Готови,ли сте за еврото?

    Коментиран от #17

    20:11 17.09.2025

  • 4 Мдаааа дааа

    14 21 Отговор
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече е разбрал, че страната му и Украйна са загубили от Русия и иска да прекрати този конфликт.
    Тръмп призна, дори под сурдинка, вината на САЩ за случката с Украйна.
    Затова и иска да спре това безумие!
    „Президентът на Украйна Зеленски ще бъде принуден да сключи споразумение за прекратяване на огъня с Русия.“ Това заяви Тръмп, предава Clash Report, пише Фокус.
    Мирният план на Тръмп: Украйна се отказва от НАТО, губи Крим де юре, САЩ признават де факто руския контрол над територията на Запорожие, Донецк, Луганск и Херсон като част от уреждането на конфликта в Украйна, а санкциите срещу Русия се отменят.... Това съобщи "Ройтерс"
    А от историята се знае, че падналия плаща и репарации та може 0крайна и това да я стигне...
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия вече е направила "доста голяма отстъпка", за да сложи край на войната в Украйна, като е спряла малко преди да поеме контрола над цялата страна, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

    20:11 17.09.2025

  • 5 Пич

    16 18 Отговор
    Смех !!! То не остана украинска армия , кравите помощи и дават !!! Просто ще крадат пари в сената !!!

    Коментиран от #13

    20:11 17.09.2025

  • 6 име

    9 18 Отговор
    Сега ясно ли ви е къде са асанчо милиардите кредити и "излишъци". Не отиват само за увеличение на шапкарите и депутатите, които брагодарение на тяхните промени не работят поне 1 месец преди и два месеца след избори. Отиват за да плащаме оръжията на киевската хунта.

    20:11 17.09.2025

  • 7 Майна

    6 12 Отговор
    За колко хотела ще стигнат..?
    Да си направим сметката
    Ние имаме мярка- Хаяши
    Едно Хаяши- нова мярка

    20:11 17.09.2025

  • 9 Съветник

    22 12 Отговор
    Путлер да приготви един бял чаршаф, ако няма бяло знаме.

    20:11 17.09.2025

  • 10 Карлуково

    22 5 Отговор

    До коментар #1 от "9 МИНУТИ, ЗА УНИЩОЖ. НА НАТО И САЩ":

    ИМАШ 9 МИНУТИ САМ ДА СЕ ПРИБЕРЕШ.

    20:12 17.09.2025

  • 12 Ганчев

    16 7 Отговор
    Американски ракети ще падат по главите на руснаците докато и последният жив руснак не избяга от Украйна.Това е за отбелязване.

    20:13 17.09.2025

  • 13 Тихо пръдляков!

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Некомпетентен си.

    Коментиран от #23

    20:14 17.09.2025

  • 14 Републиканец

    3 8 Отговор
    Укрите организират майдан в САЩ и покушение на президента Тръмп, а американците им дават пари и оръжие, вместо да ги размажат от бомбардировки. Храни куче да те лай.

    20:14 17.09.2025

  • 15 Спецназ

    4 5 Отговор
    Явно има още някое апетитно за янките
    находище на редки минерали от което ще извадят 5 милиарда.

    иначе старите снаряди и джипки от войната в персийския,

    които и така и така вече трябва да се утилизират
    МОЖЕ с кеф да ги бутнеш на такъв лох за 500 милиона.

    20:14 17.09.2025

  • 16 Ото фон Бисмарк

    5 2 Отговор
    Отлично е описал х0х0ляките,
    колко са проΔажни и ΔοΛни
    и как биха проΔали и маΝка си,
    но ще ми ΝζΤρΝяΤ κοΜεΗΤαρα
    ако го цитирам.

    20:14 17.09.2025

  • 17 Пепи Волгата

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Чебурашки":

    Аз избрах ЕВРОТО!

    Коментиран от #24, #29

    20:15 17.09.2025

  • 18 Майна

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "9 МИНУТИ, ЗА УНИЩОЖ. НА НАТО И САЩ":

    Един съвет- Скот и Лари и всички други уж " бивши" са милионери. Някога ги харесвах.. Сега всички клеймосвате Тръмп(?). За аналитиците е ясно- Тръмп и Путин са против " лондонсити"

    20:15 17.09.2025

  • 19 Мхмхмх

    3 2 Отговор
    „Забележете, до 2065 година България гарантира заемите на общините в Украйна, вместо да финансира, например, водния цикъл, образованието или здравеопазването в собствените си общини. На всичкото отгоре Европейската инвестиционна банка за това "удоволствие" ще ни взима по 100 хиляди евро на година такса в рамките на следващите три години.“, коментира още депутатът Димо Дренчев............и т н.
    Статията е от вчера от този сайт 21:37 ч. раздел България

    Коментиран от #21

    20:16 17.09.2025

  • 20 Българин

    2 3 Отговор
    Това потвърждава прогнозите ми,че Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.

    20:17 17.09.2025

  • 21 гайтанджиева

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Мхмхмх":

    Това е руски фейк.

    20:17 17.09.2025

  • 22 Хе хе...

    3 2 Отговор
    Днес зеле е заявил пред съпартийци, че за 2026 има два варианта: или войната приключва, или 4о4 трябва да намери от някъде $120млрд. свръх досега осигурените.
    Кой разбрал, разбрал.

    20:17 17.09.2025

  • 23 Не бе

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Тихо пръдляков!":

    Не ти го подавам защото си грозен ! Видя ли , компетентен съм !

    20:18 17.09.2025

  • 24 Кое €вро ❓

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Пепи Волгата":

    Катито €вро, или Кончита Вурст ?

    20:18 17.09.2025

  • 25 Бялджип

    2 1 Отговор
    Нека изключим емоциите си за едната, или другата воюващи държави и поставим на масата цифрите. Всеки сам да си състави мнение. 172 млн. долара струва 1 ден война на Украйна. Това е. Това твърдят украински източници.

    20:20 17.09.2025

  • 28 Бай Тошо

    1 1 Отговор
    Социализмът е едно недоносче.
    КОПЕЙЦИТЕ ДА ЧЕТАТ!

    20:21 17.09.2025

  • 29 Кривогледа лайкова

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Пепи Волгата":

    Аз също джиткам на евро.

    20:22 17.09.2025

  • 30 Злобното Джуджи

    1 2 Отговор
    Очертават се още Четири Года Покровск, Торецк, Часов Яр и още 400 000 немоглики на вятъра 👍

    Коментиран от #31

    20:23 17.09.2025

  • 31 аz СВО Победа80

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Злобното Джуджи":

    Още не са ми спуснали какво да излъжа.

    20:26 17.09.2025

  • 33 Ае копейките

    2 2 Отговор
    Много сте тихи нещо?

    20:27 17.09.2025

  • 34 1944

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Видьо Видев":

    заради липсата на лустрация още сте слепи че управляват същите селендури дето на девети септември от кошарите се изтипосаха на жълтите павета.

    20:29 17.09.2025

  • 35 Баш Балък

    0 1 Отговор
    Пъъъълни складове със снаряди, няаааама кой да ги изстрелва. Тъъъъъжна работа, направо ми се плаче.

    20:32 17.09.2025

