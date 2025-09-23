Новини
Гласът на Путин: Русия ще отговори, ако САЩ не приемат удължаването на новия договор СТАРТ

Гласът на Путин: Русия ще отговори, ако САЩ не приемат удължаването на новия договор СТАРТ

23 Септември, 2025 19:55

  • дмитрий песков-
  • русия-
  • ракети-
  • ядрено оръжие-
  • владимир путин

Дмитрий Песков каза още, че липсата на подобни споразумения може да доведе до сериозни опасности

Гласът на Путин: Русия ще отговори, ако САЩ не приемат удължаването на новия договор СТАРТ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Ако Съединените щати не приемат реципрочна позиция по Договора за съкращаване на стратегическите оръжия (СТАРТ), Русия ще трябва да предприеме мерки, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, съобщава РИА Новости.

"Ако той не бъде изпълнен от другата страна, тогава, разбира се, ще трябва да се предприемат мерки“, каза Песков пред репортери, говорейки за изтичането на новия СТАРТ.

Той каза, че липсата на подобни споразумения може да доведе до сериозни опасности.

По-рано руският президент Владимир Путин заяви, че Русия е готова да продължи да се придържа към централните количествени ограничения по договора СТАРТ в продължение на една година след 5 февруари 2026 г., според Telegram канала "Радиоточка НСН“.

СТАРТ е договор за ограничаване на стратегическите ядрени оръжия, тоест – на ракетите с далечен обсег, оборудвани с ядрени бойни глави.


Русия
Оценка 4.1 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    9 14 Отговор
    Русията ще отговори с пълзене пред Си и Ким.

    Коментиран от #12

    19:56 23.09.2025

  • 2 Глас от отвъдното

    6 10 Отговор
    4 години,само говорене и отговаряне !

    19:57 23.09.2025

  • 3 БЕЗ МАЙТАП

    8 14 Отговор
    Дилемата пред Путин е голяма като какъв да влезе в историята-ядрен агресор или велик Руски владетел.Мисля че и двете са обречени.

    Коментиран от #7

    19:59 23.09.2025

  • 4 Време е

    6 8 Отговор
    САЩ да започнат с изпитаната стратегия за надпреварата във въоръжаването. При действието на санкциите на Московията хич няма да й е лесно да постигне ядрен паритет?

    Коментиран от #9

    20:01 23.09.2025

  • 5 До амебите

    12 7 Отговор
    Америте си глътнаха езиците при изстрелването на Орешак. А те какво имат да изстрелват? Нещо от Холивуд с Том Круз? 😂😂😂

    Коментиран от #21

    20:01 23.09.2025

  • 6 аz СВОПобеда80

    4 6 Отговор
    Накратко:Сега нямаме пари брат.Дайте да се договорим!Да посъкратим малко.Кво ще кажете?
    🤣🤣🤣

    20:02 23.09.2025

  • 7 Пора

    6 10 Отговор

    До коментар #3 от "БЕЗ МАЙТАП":

    Путинова русия си отива.

    20:03 23.09.2025

  • 8 Живял и Видял

    9 4 Отговор
    Още помня как сащисаните реваха с пълно гърло през Кубинската криза. Руския атом до портите им, ореваха орталъка. Сега се правят на ощипани, но знаят че Русия е най-голямата ядрена сила в света. Цялото им континентче ще се изпари за минути.

    20:06 23.09.2025

  • 9 ПРАВИШ СИ ВЯТЪР НА УСТАТА

    5 5 Отговор

    До коментар #4 от "Време е":

    ВИДЯ ЛИ НА ПАРАДА В КИТАЙ КОЛКО СА НА ПРЕД 😂

    Коментиран от #24

    20:07 23.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дух

    5 4 Отговор
    Скапани долни либерални демократични олигофрени,света ви мрази вие сте изроди

    20:07 23.09.2025

  • 12 Казюто гледам

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    твоето пълзене и виждам запада колко е пропаднал да опростачи първият срещнат глупак.

    20:08 23.09.2025

  • 13 Абе центажии

    6 3 Отговор
    Как е кантранаступа? Зелю пие ли си кафето в Крим? За Курск нещо? Пътя за Москва свободен ли е? Ха ха ха ха ха м3

    20:08 23.09.2025

  • 14 Руски трол

    4 6 Отговор

    До коментар #10 от "Колеги под тази статия точка 5 - 1,2 и 3":

    Това е шефа на руските тролове които спамят под всяка статия . Сами се разкриха

    20:09 23.09.2025

  • 15 Дух

    4 4 Отговор
    Не американците са виновни, нормални хора са по нормални са от редица други държави и народи,само българите като най големите олигофрени робуват на предразсъдъци и комплекси но нормално е за слабоумен народ като българският който дълги години е бил под комплексиран византийски крепостен селски ботуш

    20:10 23.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Спецназ

    5 0 Отговор
    За да имам още по-сигурен свят,
    ракетите не трябва да летят повече от 1000 километра.

    Всичко друго е БЛА-БЛА!

    20:11 23.09.2025

  • 18 Трол със сопол

    4 1 Отговор
    Мама ме роди прос, но каза че и от нас демократите имат нужда. И каза… за най-прос.ите има повече работа и слабо заплащане. И аз работя….

    20:12 23.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Боби

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "До амебите":

    Американците са дълбоко потресени, спят в скривалища,редят се на опашки за бензин като руснаци,и разтреперани чакат производството на следващия Орешник,некъде към 2050 г.

    Коментиран от #23

    20:19 23.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Абе като гледам

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Боби":

    що боклук са изкарали за тролеи да борят Русия, явно яко са се наакали боклуците зад океана.

    Коментиран от #25

    20:28 23.09.2025

  • 24 БЕЗ МАЙТАП

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "ПРАВИШ СИ ВЯТЪР НА УСТАТА":

    Всеки диктатор демонстрира силата си с военен парад.След това следва пропаганда и възхищение на простолюдието и такива като теб които живеят далеч от диктаторските режими.

    20:33 23.09.2025

  • 25 А аз като гледам

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Абе като гледам":

    На тебе ти натискат копчето все когато другите червеноперки са си глътнали граматиката и чакат опорки

    Коментиран от #26, #27

    20:36 23.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Абе като гледам

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "А аз като гледам":

    що боклук са изкарали за тролеи да борят Русия, явно яко са се наакали боклуците зад океана.

    20:38 23.09.2025

  • 28 Руснята утече

    3 2 Отговор
    у каналя!

    20:48 23.09.2025

  • 29 Горски

    1 1 Отговор
    Войната в Украйна върви с бавна, но постоянна настъпателна скорост в полза на Москва. И ако в началото Западът беше този, който провокира години наред Русия и постигна целите си, то днес Кремъл умишлено не дава и минимален шанс този конфликт да приключи. Причината е ясна – на територията на Украйна се пише епилогът на западната икономика и неолиберален политически модел. е договорил ново разпределение на влиянията: Западна Европа – под протекцията на Великобритания, а срещу това – пълен контрол върху Федералния резерв. Ако овладее печатницата на долара, американският президент ще държи истинската власт и ще се опита да стопи дълга на САЩ чрез крипто-механизми. Ами, стана каквото си търсила Европа, намерила си го. А ние какво търсим, дано някой знае, че тия, дето претендират да са ни управници, твърдо не знаят. Не за себе си, те си оправят положението прекрасно, а за народа и държавата не знаят или просто не ги интересува.

    21:19 23.09.2025

