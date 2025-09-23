Ако Съединените щати не приемат реципрочна позиция по Договора за съкращаване на стратегическите оръжия (СТАРТ), Русия ще трябва да предприеме мерки, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, съобщава РИА Новости.
"Ако той не бъде изпълнен от другата страна, тогава, разбира се, ще трябва да се предприемат мерки“, каза Песков пред репортери, говорейки за изтичането на новия СТАРТ.
Той каза, че липсата на подобни споразумения може да доведе до сериозни опасности.
По-рано руският президент Владимир Путин заяви, че Русия е готова да продължи да се придържа към централните количествени ограничения по договора СТАРТ в продължение на една година след 5 февруари 2026 г., според Telegram канала "Радиоточка НСН“.
СТАРТ е договор за ограничаване на стратегическите ядрени оръжия, тоест – на ракетите с далечен обсег, оборудвани с ядрени бойни глави.
Гласът на Путин: Русия ще отговори, ако САЩ не приемат удължаването на новия договор СТАРТ
23 Септември, 2025 19:55 1 282 29
Дмитрий Песков каза още, че липсата на подобни споразумения може да доведе до сериозни опасности
Ако Съединените щати не приемат реципрочна позиция по Договора за съкращаване на стратегическите оръжия (СТАРТ), Русия ще трябва да предприеме мерки, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, съобщава РИА Новости.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #12
19:56 23.09.2025
2 Глас от отвъдното
19:57 23.09.2025
3 БЕЗ МАЙТАП
Коментиран от #7
19:59 23.09.2025
4 Време е
Коментиран от #9
20:01 23.09.2025
5 До амебите
Коментиран от #21
20:01 23.09.2025
6 аz СВОПобеда80
🤣🤣🤣
20:02 23.09.2025
7 Пора
До коментар #3 от "БЕЗ МАЙТАП":Путинова русия си отива.
20:03 23.09.2025
8 Живял и Видял
20:06 23.09.2025
9 ПРАВИШ СИ ВЯТЪР НА УСТАТА
До коментар #4 от "Време е":ВИДЯ ЛИ НА ПАРАДА В КИТАЙ КОЛКО СА НА ПРЕД 😂
Коментиран от #24
20:07 23.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Дух
20:07 23.09.2025
12 Казюто гледам
До коментар #1 от "си дзън":твоето пълзене и виждам запада колко е пропаднал да опростачи първият срещнат глупак.
20:08 23.09.2025
13 Абе центажии
20:08 23.09.2025
14 Руски трол
До коментар #10 от "Колеги под тази статия точка 5 - 1,2 и 3":Това е шефа на руските тролове които спамят под всяка статия . Сами се разкриха
20:09 23.09.2025
15 Дух
20:10 23.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Спецназ
ракетите не трябва да летят повече от 1000 километра.
Всичко друго е БЛА-БЛА!
20:11 23.09.2025
18 Трол със сопол
20:12 23.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Боби
До коментар #5 от "До амебите":Американците са дълбоко потресени, спят в скривалища,редят се на опашки за бензин като руснаци,и разтреперани чакат производството на следващия Орешник,некъде към 2050 г.
Коментиран от #23
20:19 23.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Абе като гледам
До коментар #21 от "Боби":що боклук са изкарали за тролеи да борят Русия, явно яко са се наакали боклуците зад океана.
Коментиран от #25
20:28 23.09.2025
24 БЕЗ МАЙТАП
До коментар #9 от "ПРАВИШ СИ ВЯТЪР НА УСТАТА":Всеки диктатор демонстрира силата си с военен парад.След това следва пропаганда и възхищение на простолюдието и такива като теб които живеят далеч от диктаторските режими.
20:33 23.09.2025
25 А аз като гледам
До коментар #23 от "Абе като гледам":На тебе ти натискат копчето все когато другите червеноперки са си глътнали граматиката и чакат опорки
Коментиран от #26, #27
20:36 23.09.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Абе като гледам
До коментар #25 от "А аз като гледам":що боклук са изкарали за тролеи да борят Русия, явно яко са се наакали боклуците зад океана.
20:38 23.09.2025
28 Руснята утече
20:48 23.09.2025
29 Горски
21:19 23.09.2025