Мощна кибератака! Украинското разузнаване удари сървърите на руската ЦИК

Главното управление на разузнаването на Украйна (ГУР) е извършило мащабна атака срещу сървърите на Централната избирателна комисия на Русия, съобщиха украински медии, включително "Интерфакс-Украйна" и "РБК-Украйна", позовавайки се на свои източници.

По данни на разузнаването целта е била да се възпрепятства провеждането на онлайн-изборите, които се състояха през уикенда, включително в окупираните от Русия територии на Украйна. Според информацията атаките са били насочени срещу сървърите на ЦИК, платформата за дистанционно електронно гласуване, портала "Госуслуги", както и срещу магистрални маршрутизатори на "Ростелеком".

Роскомнадзор съобщи, че на 14 септември са били регистрирани 181 DDoS-атаки срещу ресурсите на ЦИК и системата за дистанционно гласуване. Ведомството потвърди и временен срив в работата на магистрален маршрутизатор на "Ростелеком".

Председателят на ЦИК Елла Памфилова заяви, че атаките не са повлияли на електронното гласуване и на финалното въвеждане на резултатите. "През целия ден продължаваха атаки срещу ресурсите на ЦИК, имаше временни затруднения, но всичко, свързано с дистанционното гласуване и резултатите, функционираше и бе своевременно въведено", цитира думите ѝ РИА Новости.

Единният ден на гласуване в Русия се проведе от 12 до 14 септември. В 20 региона се състояха избори за губернатори, като всички действащи ръководители запазиха постовете си.