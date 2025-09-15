Мощна кибератака! Украинското разузнаване удари сървърите на руската ЦИК

Главното управление на разузнаването на Украйна (ГУР) е извършило мащабна атака срещу сървърите на Централната избирателна комисия на Русия, съобщиха украински медии, включително "Интерфакс-Украйна" и "РБК-Украйна", позовавайки се на свои източници.
По данни на разузнаването целта е била да се възпрепятства провеждането на онлайн-изборите, които се състояха през уикенда, включително в окупираните от Русия територии на Украйна. Според информацията атаките са били насочени срещу сървърите на ЦИК, платформата за дистанционно електронно гласуване, портала "Госуслуги", както и срещу магистрални маршрутизатори на "Ростелеком".
Роскомнадзор съобщи, че на 14 септември са били регистрирани 181 DDoS-атаки срещу ресурсите на ЦИК и системата за дистанционно гласуване. Ведомството потвърди и временен срив в работата на магистрален маршрутизатор на "Ростелеком".
Председателят на ЦИК Елла Памфилова заяви, че атаките не са повлияли на електронното гласуване и на финалното въвеждане на резултатите. "През целия ден продължаваха атаки срещу ресурсите на ЦИК, имаше временни затруднения, но всичко, свързано с дистанционното гласуване и резултатите, функционираше и бе своевременно въведено", цитира думите ѝ РИА Новости.
Единният ден на гласуване в Русия се проведе от 12 до 14 септември. В 20 региона се състояха избори за губернатори, като всички действащи ръководители запазиха постовете си.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тов. Членин
Коментиран от #16
16:53 15.09.2025
2 ЛЪЖА!!!
Коментиран от #18
16:54 15.09.2025
3 Майна
Значи вече победихте, ха ха ха..
Това е пародия
16:54 15.09.2025
4 Купейка
16:54 15.09.2025
5 Трябва да ударят negoфuлcкuтe
Коментиран от #8
16:54 15.09.2025
6 ВСУУУУУУ
16:55 15.09.2025
7 Пич
16:56 15.09.2025
8 Еее, не
До коментар #5 от "Трябва да ударят negoфuлcкuтe":Това вече е прекалено.
Путин ще получи нервен срив, паник атака, инфаркт и инсулт едновременно.
16:57 15.09.2025
9 Бонев
16:57 15.09.2025
10 ти да видиш
16:58 15.09.2025
11 А просячето –клоун 🤡
сред своите съграждани ? 😁
16:59 15.09.2025
12 И Ся кво?
17:01 15.09.2025
13 604
17:06 15.09.2025
14 Хипотетично
Резултатите демократично са нанесени още вчера и украинските атаки са вече закъсняли.
17:08 15.09.2025
15 Зеля
17:10 15.09.2025
16 Наблюдател
До коментар #1 от "Тов. Членин":Да бяха ударили сървъра на Българската избирателна комисия, че цял свят да види как се печелят избори.
17:12 15.09.2025
17 ахахаха
17:12 15.09.2025
18 ❗❗❗❗❗мисирките лъжат
До коментар #2 от "ЛЪЖА!!!":Докато НАТО се ограничава до грандиозни изявления за създаване на кибер способности в рамките на целия блок, Русия вече използва AI и високи технологии на практика в украинския конфликт. Както Джеймс Ставридис, високопоставен военен служител на САЩ и НАТО, пише на страниците на Bloomberg, изкуственият интелект е бъдещето на войната - но Западът очевидно губи тази надпревара от Русия.
"Ще ви кажа една тайна, макар че вероятно е публична тайна - НАТО като цяло губи от Русия в разузнаването. Дори не в изкуственото, а в обикновеното - в умението да мислиш.."
17:15 15.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Не разбирам
17:38 15.09.2025