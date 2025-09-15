Новини
Свят »
Украйна »
Мощна кибератака! Украинското разузнаване удари сървърите на руската ЦИК
  Тема: Украйна

Мощна кибератака! Украинското разузнаване удари сървърите на руската ЦИК

15 Септември, 2025 16:52 857 20

  • русия-
  • украйна-
  • кибератака-
  • хакери-
  • елла памфилова

По данни от Киев целта е била да се възпрепятства провеждането на онлайн-изборите, които се състояха през уикенда, включително в окупираните от Русия територии на Украйна

Мощна кибератака! Украинското разузнаване удари сървърите на руската ЦИК - 1
Снимка: Shutterstock
News.bg News.bg

Главното управление на разузнаването на Украйна (ГУР) е извършило мащабна атака срещу сървърите на Централната избирателна комисия на Русия, съобщиха украински медии, включително "Интерфакс-Украйна" и "РБК-Украйна", позовавайки се на свои източници.

По данни на разузнаването целта е била да се възпрепятства провеждането на онлайн-изборите, които се състояха през уикенда, включително в окупираните от Русия територии на Украйна. Според информацията атаките са били насочени срещу сървърите на ЦИК, платформата за дистанционно електронно гласуване, портала "Госуслуги", както и срещу магистрални маршрутизатори на "Ростелеком".

Роскомнадзор съобщи, че на 14 септември са били регистрирани 181 DDoS-атаки срещу ресурсите на ЦИК и системата за дистанционно гласуване. Ведомството потвърди и временен срив в работата на магистрален маршрутизатор на "Ростелеком".

Председателят на ЦИК Елла Памфилова заяви, че атаките не са повлияли на електронното гласуване и на финалното въвеждане на резултатите. "През целия ден продължаваха атаки срещу ресурсите на ЦИК, имаше временни затруднения, но всичко, свързано с дистанционното гласуване и резултатите, функционираше и бе своевременно въведено", цитира думите ѝ РИА Новости.

Единният ден на гласуване в Русия се проведе от 12 до 14 септември. В 20 региона се състояха избори за губернатори, като всички действащи ръководители запазиха постовете си.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тов. Членин

    5 15 Отговор
    Аааааа Ета невазможна ..

    Коментиран от #16

    16:53 15.09.2025

  • 2 ЛЪЖА!!!

    20 5 Отговор
    Не вярвайте, поредната укрофилска пропаганда!!!

    Коментиран от #18

    16:54 15.09.2025

  • 3 Майна

    14 4 Отговор
    И....
    Значи вече победихте, ха ха ха..
    Това е пародия

    16:54 15.09.2025

  • 4 Купейка

    6 18 Отговор
    може ли някоя купейка да обясни как от Киев за за 3 дни стигнахте до 4та година в която войските на Русия са в подземен канал край Купянск?

    16:54 15.09.2025

  • 5 Трябва да ударят negoфuлcкuтe

    5 19 Отговор
    сайтове, откъдето Путин си поръчва момченца, за да им cyчe чypкuтe в бункера.

    Коментиран от #8

    16:54 15.09.2025

  • 6 ВСУУУУУУ

    15 4 Отговор
    ДРЪН ДРЪН ДРЪН

    16:55 15.09.2025

  • 7 Пич

    16 4 Отговор
    Аа , ето кои смотаняци вместо ЦИК са ударили Старлинк и никой сателит над Украйна не фърчеше! Или не е случайно объркване , а протест срещу Зелю.......???!!!

    16:56 15.09.2025

  • 8 Еее, не

    7 9 Отговор

    До коментар #5 от "Трябва да ударят negoфuлcкuтe":

    Това вече е прекалено.
    Путин ще получи нервен срив, паник атака, инфаркт и инсулт едновременно.

    16:57 15.09.2025

  • 9 Бонев

    16 3 Отговор
    Украинската ЦИК и да я хакнеш файда няма.там избори няма.

    16:57 15.09.2025

  • 10 ти да видиш

    13 2 Отговор
    Диктаторът узурпатор зеленияпор не обича избори!

    16:58 15.09.2025

  • 11 А просячето –клоун 🤡

    13 3 Отговор
    Кога ще излезе да се разкара из Киев
    сред своите съграждани ? 😁

    16:59 15.09.2025

  • 12 И Ся кво?

    18 0 Отговор
    Зеления ще спечели изборите в Русия ли?

    17:01 15.09.2025

  • 13 604

    9 0 Отговор
    И ко...тия избури за главен мюфтия ли съ? Пхахахахя...

    17:06 15.09.2025

  • 14 Хипотетично

    7 1 Отговор
    💲 атаките не са повлияли на електронното гласуване и на финалното въвеждане на резултатите.💲
    Резултатите демократично са нанесени още вчера и украинските атаки са вече закъсняли.

    17:08 15.09.2025

  • 15 Зеля

    7 2 Отговор
    Влизам с 8 мака директно под дос...баце...бацнах 2 дискети с имена на наши тролчетъ....

    17:10 15.09.2025

  • 16 Наблюдател

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тов. Членин":

    Да бяха ударили сървъра на Българската избирателна комисия, че цял свят да види как се печелят избори.

    17:12 15.09.2025

  • 17 ахахаха

    2 5 Отговор
    Ще им хакнат веншая тоалета

    17:12 15.09.2025

  • 18 ❗❗❗❗❗мисирките лъжат

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "ЛЪЖА!!!":

    Докато НАТО се ограничава до грандиозни изявления за създаване на кибер способности в рамките на целия блок, Русия вече използва AI и високи технологии на практика в украинския конфликт. Както Джеймс Ставридис, високопоставен военен служител на САЩ и НАТО, пише на страниците на Bloomberg, изкуственият интелект е бъдещето на войната - но Западът очевидно губи тази надпревара от Русия.

    "Ще ви кажа една тайна, макар че вероятно е публична тайна - НАТО като цяло губи от Русия в разузнаването. Дори не в изкуственото, а в обикновеното - в умението да мислиш.."

    17:15 15.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Не разбирам

    1 0 Отговор
    Какво постигат с това укро-нацистите!??? Някой ако може да ми обясни!

    17:38 15.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания