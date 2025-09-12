Новини
Свят »
Полша »
Това руски дронове над Полша ли са: проверка на фактите

12 Септември, 2025 20:33 941 35

  • русия-
  • полша-
  • нато-
  • дронове-
  • украйна

Руското външно министерство пък твърди, че Полша разпространява "митовете" за навлизането на руски дронове във въздушното ѝ пространство, за да задълбочи украинската криза

Това руски дронове над Полша ли са: проверка на фактите - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Около свалените от небето над Полша руски дронове се разпространява и много дезинформация. Някои от тези постове станаха вирални в интернет. ДВ провери фактите.

Полските военновъздушни сили свалиха руски дронове, които навлязоха във въздушното пространство на страната тази седмица. Малко след инцидента се появиха видеа и изображения, които твърдят, че показват събитията. Полският премиер Доналд Туск написа в Х, че руската пропаганда е проблем за сигурността на Полша.

В същото време прокремълски медии и военни блогъри активно споделят дезинформация за дроновете, твърдейки погрешно, че няма никакво доказателство, че част от тях са били свалени. Някои руски медии наричат инцидента дори "украинска провокация", а дроновете - "неидентифицирани обекти".

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен каза, че дроновете са били "Шахед" - иранският модел, с който Русия непрекъснато напада Украйна. Това не е и първият случай, в който руски "Шахед" стига до полска територия.

Екипът за проверка на фактите на ДВ провери някои от популярните кадри, които се разпространяват онлайн.

Истинско видео или видеоигра?

Твърдение: Потребител в ТикТок споделя няколко видеа, за които твърди, че показват руските дронове, навлезли в небето над Полша. Едно от видеата е със следното описание: “Преди 5 минути! Полски самолети на НАТО унищожават рекорден брой дронове "Шахед". Видеата изглеждат по подобен начин и имат стотици хиляди гледания.

Проверка на фактите: Невярно

Тези кадри са всъщност от видеоиграта "Арма 3". Няколко потребители изразиха съмнения и в коментари в социалните мрежи. Чрез обратно търсене по изображение от кадрите във видеото се стига до профил на друг потребител в ЮТюб, който споделя абсолютно същото видео с коментара "Кадри от "Арма 3". Не са истински!". Този профил редовно споделя кадри с военни сцени от видеоигри и често те се представят от други потребители за показващи войната в Украйна. Кадри от играта "Арма 3" са били представяни и за реални видеа от конфликта между Индия и Пакистан.

Руски дрон в Полша или някъде другаде

Твърдение: Потребител в ТикТок публикува видео, на което се вижда дрон във въздуха. Твърди се, че то е заснето в Полша на 10 септември 2025 г. Публикацията е видяна от над 2,4 млн. души.

Проверка на фактите: Невярно

Видеото не показва руски дрон над Полша и това е лесно да се установи. На първо време видеото е заснето през деня, а руските дронове навлязоха в полското въздушно пространство през нощта. Първият е засечен около 23:30 часа местно време, а следващите нарушения на въздушното пространство са продължили до 6:30 сутринта. През цялото това време навън е било тъмно.

Обратно търсене по изображения дава още информация по въпроса. Това видео вече е качвано в интернет многократно - например през февруари тази година, когато украински уебсайт съобщи за руско нападение в Украйна. Качено е повторно и през юли. Това видео не показва инцидента от тази седмица в Полша. Първоизточникът и оригиналната му локация обаче не са ясни.

Къде са паднали дроновете?

Твърдение: Потребител в Х сподели изображение на карта, на която се вижда място, на което е паднал един от дроновете в Мнишков. Публикацията твърди, че това е един от руските дронове, навлезли в полското небе. Мястото се намира на близо 300 километра от източната граница на Полша, където са открити останалите дронове.

Проверка на фактите: Вярно

Според полското министерство на вътрешните работи има най-малко три локации, на които са паднали отломки от общо 19-те дрона, които са влезли в полското въздушно пространство. Дрон е намерен и в Мнишков, далеч от другите локации в източната част на страната.

Според местните власти от окръг Опочно, на 10 септември сутринта в поле край Мнишков е бил открит обект, за който се подозира, че е чуждестранен военен дрон. Това съответства на картата, прикачена в публикацията в социалните медии. Снимката от публикацията в X може да бъде намерена чрез фотографската агенция imago. Това е същата снимка, на която се вижда дронът с военния номер „ЫЫ31402" и според imago обектът е бил намерен от властите в Мнишков. Няколко медии публикуваха снимката.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 11 Отговор
    Като висне трупин от башнята на спаска ще има тридневна заря над калния площад‼️

    Коментиран от #11

    20:36 12.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    7 9 Отговор
    Онова с токчетата ще изгние в Хага

    20:37 12.09.2025

  • 4 Дух

    2 0 Отговор
    Когато ми дойде реда да умра тогава ще съм в пълна степен на нирвана 😔🖤☠️

    20:37 12.09.2025

  • 5 Атина Палада

    2 12 Отговор
    До като не се унищожи втарая няма да има мир по света.

    20:38 12.09.2025

  • 6 Европеец

    15 4 Отговор
    Поредната провокация на Лондон, на Киев и Варшава..... Гледам Рютето и някакъв натовски генерал ще почват въздушна и сухопътна операцикрай источния край на натюто.... Ама трябва да са много внимателни, да не направят някоя беля, що ще стане голям сакатлък.... а па и аналена почнала работа в оонето, ще го върти на 360 градуса, големи смехории ще бъдат...

    20:38 12.09.2025

  • 7 Русия е виновна за всичко

    10 4 Отговор
    То не беше Буча, то не бяха газопроводи....
    Вой до небесата от колективния западНАЛ !

    20:38 12.09.2025

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 5 Отговор
    копеите бая рубли изкароха покрай тия дронове

    20:39 12.09.2025

  • 9 Делю Хайдутин

    3 6 Отговор
    От векове тероризират света, сега Зеленски им раздава правосъдие, нищо няма да остане от ватата!

    20:39 12.09.2025

  • 10 Лобут за кочината РаZZия

    7 6 Отговор
    Тия не са жулени скоро . Докато не ги нажули НАТО няма да мирясат

    Коментиран от #23

    20:40 12.09.2025

  • 11 Ъ, дреме ти

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    На тβ0ЙΤα καΛΗα τ04κα
    постоянно И правят заря.

    20:40 12.09.2025

  • 12 Бялджип

    6 0 Отговор
    Гьобелс казва колкото лъжата е по-невероятна, толкова е по сигурно е да повярват. Умна мисъл е възникнала в главата на хитлеровия министър. Така е до днес.

    20:40 12.09.2025

  • 13 Европеец

    4 6 Отговор
    Сириски унищожава по 1000 блатни на ден, не остана леш вече у втарая!

    Коментиран от #20, #25

    20:41 12.09.2025

  • 14 Дика

    1 3 Отговор
    Това че някакъв пуснал клипче от някаква игра и това не са заснети руски дронове, не означава и не опровергава че не е имало изобщо такива.

    20:41 12.09.2025

  • 15 стоян георгиев

    6 3 Отговор
    Шорошката дезинформационна либерастка медия. DW -🚾 е информационна кло@ка за разпространение на лъжи,дезинформация и долнопробна пропаганда..

    20:41 12.09.2025

  • 16 Уилям Херингтън герой СВО

    1 3 Отговор
    Володимир Зеленски се превърна в символ на светлина, надежда и човечност- лидер, който носи на народа си вяра и сила в най-мрачните времена. Той е държавник, който стои редом до своя народ, който споделя болката, но и вдъхва кураж. Обратната картина е Путин- човекът-мрак, който разпръсква терор, разруха и смърт. Докато Зеленски говори за бъдеще, за свобода и достойнство, Путин е заклещен в миналото, в имперски бълнувания и лъжи. Докато украинският президент печели сърцата на милиони със смелост и почтеност, кремълският диктатор бяга от въпроси, крие се зад охрана и пропаганда, и показва лицето на страхлив тиранин. Контрастът е ясен: Зеленски – лидер на надеждата, Путин- джуджето на страха. Историята вече е избрала страната на светлината.

    20:41 12.09.2025

  • 17 Данко Харсъзина

    4 3 Отговор
    Няма по подло, долно и продажно от копейката и пияния му господар

    Коментиран от #31

    20:42 12.09.2025

  • 18 К.О.т.а.Р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    Днес съм неραζΠοΛο жΕнα,
    моля не ви звънете.
    Да ме търсят само желаещи
    за шоколадовия цех.

    20:43 12.09.2025

  • 19 Д-р До литър

    1 2 Отговор
    Дълбок ли е на Хаяско бункера ? Чудя се как ще излезе после

    20:43 12.09.2025

  • 20 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Европеец":

    Така е, над милион зпушиха през комините на крематорките, а още по 3 са н колички без краиници, всичко е по план!

    20:43 12.09.2025

  • 21 Чудовище, сатана, демон2979

    0 3 Отговор
    За да живее минимум до 150 години, Путин е готов да отнеме живота на няколко хиляди деца за органи

    20:45 12.09.2025

  • 22 Ттт

    2 0 Отговор
    Хахах,дойчезеле,ще проверява фактите..това виц ли е?

    20:45 12.09.2025

  • 23 За кое НАТЮ иде реч❓

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Лобут за кочината РаZZия":

    🤣😁🤣.......

    20:46 12.09.2025

  • 24 Много лъжци

    0 0 Отговор
    в коментарите.
    Лъжци, с дежурните си лъжи.
    Лъжци с едни и същи имена.

    20:46 12.09.2025

  • 25 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Европеец":

    КъФ европеец си ти бе, щом ползваш чужди никове.... Чакаш да видиш мой коментар и веднага се пишеш и ти европеец....

    20:47 12.09.2025

  • 26 Соваж бейби

    2 0 Отговор
    За мен това е чиста украинска провокация ,нали никой не е забравил в началото на войната .Как наркомана пусна видео че руски самолети напада Париж ?Логично не е никак трудно да хвърлят в Полша руски дронове къде ги събират из улиците.

    20:47 12.09.2025

  • 27 Урсул фон РептиЛайнян

    1 1 Отговор
    Еврейски и шорошки п$ета колко и да лаете и да се гърчите истината е една и тя е,че Русия,Китай и глобалния Юг приключиха еврейско-англо-саксонския ви джендърясал и покварен световен(ред)..

    Коментиран от #30

    20:47 12.09.2025

  • 28 Това е

    1 1 Отговор
    Работа на укрите.майстори като буча

    20:47 12.09.2025

  • 29 раша блатна разбита и на колене

    1 1 Отговор
    В спешен телефонен разговор с Ким-Чен-Ун ,Путин е поискал нова помощ в жива сила този път от 70 хиляди войници!

    Майкъл Наки, руски опозиционен журналист-

    Руските войници масово бягат от армията

    Руските войници масово бягат от армията. През последните месеци броят на дезертьорите се е увеличил двойно, а на някои направления – тройно. Това показва изследване на екипа Front Intelligence Inside, публикувано от известния аналитик Taterigami. Такива мащаби на дезертьорство в руската армия не е имало. Нещо явно се случва. Колкото по-висок става този показател, толкова по-добре, защото за изтощаване на руските попълнения подхожда всеки сценарий: недостиг на хора при вербуване, убийства на бойното поле и дезертьорство. Математиката е проста: колкото по-малко войници имат руснаците за хвърляне като пушечно месо, толкова по-бързо ще свърши войната.

    20:48 12.09.2025

  • 30 БгТoпИдиoт🇧🇬

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Урсул фон РептиЛайнян":

    руски нещастници ги трепят в Украйна! Американци и Европейци по домовете си след почивките! руснаците в катафалките....ей за такъв разгром на НАТО си мечтаех

    Коментиран от #34

    20:49 12.09.2025

  • 31 Ббб

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Данко Харсъзина":

    Данко стегна ли мешката ,сложи и две юнашки фланелки и потеглйя към източния фронт?!П.с ,да не забравиш да вземеш със себе си и професор, доктор по украински науки Магарето?

    20:49 12.09.2025

  • 32 да да

    0 0 Отговор
    Щом дойче зеле започва да говори за истина...Дойче сороснерес пропаганден...А днеска в новини по БГ соросоидни медии показаха страшилки...имитация на шахед от шперплат..без никакви бомби или др.взривоопадни закачени за тях..един видпромамка..И какво излиза 19 дрона на цена на една свирка ...уплашила НАТО и те стреляха ли..изхапчиха десетки милиони евро за да унищожат тези играчки..Малоумници и половина..

    20:49 12.09.2025

  • 33 Гориил

    1 0 Отговор
    Възможно е това да са били руски дронове, но дезориентирани от системите за електронна война на НАТО. По-вероятно е това да са резултатите от първата или втората вълна от атаки, симулиращи бойни дронове, тъй като тези дронове не са носили експлозиви.Руските оператори тестват слабостите и уязвимостите на своите безпилотни системи. За целта се използват стотици дронове като симулатори и примамки. Това позволява, от една страна, бързо и ефективно обезвреждане на арсенала на ПВО на НАТО, а от друга, въвеждане на нови инженерни и технически решения.

    20:49 12.09.2025

  • 34 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "БгТoпИдиoт🇧🇬":

    Затова пyтитo се крие в бункера🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍 нападна Украйна преди 4 години да смени Зеленски и да няма общи граници с НАТО🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍само че неутралните от 200 години Швеция и Финландия като видяха и подадоха заявление за членство в алианса 🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣 пияния медвед ги заплаши с "необратими последици" 🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍
    показаха му среден пръст и сега русийката има 1300 км.обща граница с НАТО 🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍Финландия оказва една от най големите помощи на Украйна 🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍 има 15 НАТОвски бази там и е изчислено че ядрените ракети стигат до московията за 27 секунди 🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍 Наздраве 🍸🍷🍾

    20:49 12.09.2025

  • 35 Стига с тия дронове бе глупаци

    0 0 Отговор
    Нападение, какво ли не измислихте за простите и те реват тук срещу Русия. Ранъ за прости ора.

    20:49 12.09.2025

