Това руски дронове над Полша ли са: проверка на фактите

Около свалените от небето над Полша руски дронове се разпространява и много дезинформация. Някои от тези постове станаха вирални в интернет. ДВ провери фактите.

Полските военновъздушни сили свалиха руски дронове, които навлязоха във въздушното пространство на страната тази седмица. Малко след инцидента се появиха видеа и изображения, които твърдят, че показват събитията. Полският премиер Доналд Туск написа в Х, че руската пропаганда е проблем за сигурността на Полша.

Руското външно министерство пък твърди, че Полша разпространява "митовете" за навлизането на руски дронове във въздушното ѝ пространство, за да "задълбочи украинската криза".

В същото време прокремълски медии и военни блогъри активно споделят дезинформация за дроновете, твърдейки погрешно, че няма никакво доказателство, че част от тях са били свалени. Някои руски медии наричат инцидента дори "украинска провокация", а дроновете - "неидентифицирани обекти".

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен каза, че дроновете са били "Шахед" - иранският модел, с който Русия непрекъснато напада Украйна. Това не е и първият случай, в който руски "Шахед" стига до полска територия.

Екипът за проверка на фактите на ДВ провери някои от популярните кадри, които се разпространяват онлайн.

Истинско видео или видеоигра?

Твърдение: Потребител в ТикТок споделя няколко видеа, за които твърди, че показват руските дронове, навлезли в небето над Полша. Едно от видеата е със следното описание: “Преди 5 минути! Полски самолети на НАТО унищожават рекорден брой дронове "Шахед". Видеата изглеждат по подобен начин и имат стотици хиляди гледания.

Проверка на фактите: Невярно

Тези кадри са всъщност от видеоиграта "Арма 3". Няколко потребители изразиха съмнения и в коментари в социалните мрежи. Чрез обратно търсене по изображение от кадрите във видеото се стига до профил на друг потребител в ЮТюб, който споделя абсолютно същото видео с коментара "Кадри от "Арма 3". Не са истински!". Този профил редовно споделя кадри с военни сцени от видеоигри и често те се представят от други потребители за показващи войната в Украйна. Кадри от играта "Арма 3" са били представяни и за реални видеа от конфликта между Индия и Пакистан.

Руски дрон в Полша или някъде другаде

Твърдение: Потребител в ТикТок публикува видео, на което се вижда дрон във въздуха. Твърди се, че то е заснето в Полша на 10 септември 2025 г. Публикацията е видяна от над 2,4 млн. души.

Проверка на фактите: Невярно

Видеото не показва руски дрон над Полша и това е лесно да се установи. На първо време видеото е заснето през деня, а руските дронове навлязоха в полското въздушно пространство през нощта. Първият е засечен около 23:30 часа местно време, а следващите нарушения на въздушното пространство са продължили до 6:30 сутринта. През цялото това време навън е било тъмно.

Обратно търсене по изображения дава още информация по въпроса. Това видео вече е качвано в интернет многократно - например през февруари тази година, когато украински уебсайт съобщи за руско нападение в Украйна. Качено е повторно и през юли. Това видео не показва инцидента от тази седмица в Полша. Първоизточникът и оригиналната му локация обаче не са ясни.

Къде са паднали дроновете?

Твърдение: Потребител в Х сподели изображение на карта, на която се вижда място, на което е паднал един от дроновете в Мнишков. Публикацията твърди, че това е един от руските дронове, навлезли в полското небе. Мястото се намира на близо 300 километра от източната граница на Полша, където са открити останалите дронове.

Проверка на фактите: Вярно

Според полското министерство на вътрешните работи има най-малко три локации, на които са паднали отломки от общо 19-те дрона, които са влезли в полското въздушно пространство. Дрон е намерен и в Мнишков, далеч от другите локации в източната част на страната.

Според местните власти от окръг Опочно, на 10 септември сутринта в поле край Мнишков е бил открит обект, за който се подозира, че е чуждестранен военен дрон. Това съответства на картата, прикачена в публикацията в социалните медии. Снимката от публикацията в X може да бъде намерена чрез фотографската агенция imago. Това е същата снимка, на която се вижда дронът с военния номер „ЫЫ31402" и според imago обектът е бил намерен от властите в Мнишков. Няколко медии публикуваха снимката.