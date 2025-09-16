Новини
Срещу руските танкове! Естония изгражда 40 км ров като част от Балтийската отбранителна зона

16 Септември, 2025 15:27

  • естония-
  • нато-
  • русия-
  • танкове-
  • украйна

Строителните дейности започнаха през юли 2025 г., а завършването им се планира за 2027 г.

Срещу руските танкове! Естония изгражда 40 км ров като част от Балтийската отбранителна зона - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg

Естония започна изграждането на противотанков ров в югоизточната част на страната, който ще бъде част от разширените гранични укрепления на Балтийската отбранителна зона, съобщи националният телевизионен канал ERR.

Представителят на Генералния щаб на Силите за отбрана на Естония Айвар Афанасиьев обясни, че ровът ще допълни вече съществуващите природни препятствия. "На североизток от страната имаме добро естествено препятствие - река Нарва, а по-източно - Чудското езеро," посочи той.

В участъците с блатиста местност изкопаването на ров няма да е необходимо, тъй като там техниката не би могла да премине, уточни Афанасиев.

Строителните дейности започнаха през юли 2025 г., а завършването им се планира за 2027 г. Дотогава Естония ще разполага и с около 600 бункера като част от системата за отбрана по източната си граница.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    60 11 Отговор
    Идеално за масов гроб на цялата измислена нацийка.

    15:30 16.09.2025

  • 3 Уффф

    64 12 Отговор
    Тези фашизоиди съвсем са психясали

    Коментиран от #50

    15:31 16.09.2025

  • 4 дядото

    61 10 Отговор
    прав е човека който твърди,че колкото по-малки са държавиците,толкова по-злобни,алчни,безумни и продажни са управляващите им.

    15:31 16.09.2025

  • 5 Само това ли ? 😀

    57 9 Отговор
    " 600 бункера " ! Тези естонци ще задминат по идиотизъм албанския Енвер Ходжа ! 😀

    15:32 16.09.2025

  • 6 А срещу сатаните кво ше издигнете🤣🤣🤣

    40 8 Отговор
    А Срещу гаубиците мрежи ли ше вдигнете🤣🤣🤣или икони ше турите да ви закрилят

    15:33 16.09.2025

  • 7 Трол

    32 5 Отговор
    Този ров ще се напълни с вода и ще завъдят вътре крокодили.

    Коментиран от #12, #52

    15:34 16.09.2025

  • 8 АСАНЖ

    41 12 Отговор
    Руснаците носят свобода, а европейците - режим цензура и пресладване

    Коментиран от #10

    15:34 16.09.2025

  • 9 Русия=С.Корея 2

    10 33 Отговор
    И няма бензин.

    15:34 16.09.2025

  • 10 Оди у

    10 27 Отговор

    До коментар #8 от "АСАНЖ":

    Русиа.

    Коментиран от #51

    15:34 16.09.2025

  • 11 Ти да видиш

    43 6 Отговор
    Молете се руснаците да не тръгнат към Вас,че нито ровове,нито противотанкови ежове ще ви помогнат.

    15:34 16.09.2025

  • 12 императорът

    11 10 Отговор

    До коментар #7 от "Трол":

    Естонците са сциентолози, като Историческия парк и сектантите от Величие.

    15:35 16.09.2025

  • 13 НИЕ

    12 6 Отговор
    Водни Путине!!! Чакаме знак!

    Коментиран от #37

    15:35 16.09.2025

  • 14 ЗАЩО

    41 4 Отговор
    Гаранция, че рова се копае с европейски пари... и ние участваме !!!

    15:35 16.09.2025

  • 15 Аналднена

    25 5 Отговор
    Ще стигне за всички пишман либералфашисти.Даже и за онзи парад с цветовете дъгови.

    15:35 16.09.2025

  • 16 ЕВРОАТЛАНТИК

    24 2 Отговор
    ЖЕЛЕЗНИ СМЕ

    15:35 16.09.2025

  • 17 Яяя...

    25 4 Отговор
    Пълни откачалки...

    15:36 16.09.2025

  • 19 Изперкал

    28 3 Отговор
    Естонците или имат много излишни пари, или нямат много доверие, че НАТО ще ги защити от руснаците щом са прибегнали до такава отчаяна инициатива.

    Коментиран от #34, #55

    15:36 16.09.2025

  • 20 Анти трап

    15 5 Отговор
    Нищо друго не остава на руснаците, освен да побързат.

    15:38 16.09.2025

  • 21 Верно ли

    24 3 Отговор
    Хахахаха, че не се сещам какво друго да кажа.... Естонските булонки, доколкото разбрах, са се предложили първи да атакуват руснаците и казали, че ще устискат 2-3 дни, докато дойде подкреплението :))))

    Коментиран от #101

    15:39 16.09.2025

  • 22 Присмехулник

    13 0 Отговор
    Аха! Нещо като линията Метаксас. Дано не им се налага да го използват!

    15:39 16.09.2025

  • 23 Сократ

    24 2 Отговор
    Браво на естонците. Само горките, както винаги не разбраха, че с танкове Русия няма да им ходи на гости.

    Коментиран от #30

    15:39 16.09.2025

  • 24 Инна

    12 3 Отговор

    До коментар #18 от "Инна":

    Това разбирам...
    изкопаха ров и граница на замъка..
    е, с една дума естонци!!!!!!!!!

    15:39 16.09.2025

  • 25 Боже, Боже

    25 5 Отговор
    НАТОвците вече тотално изкукуригаха! 21 век строят ровове!? А защо на вдигнат и цитадели?? Демокрацията се оказа строй при който човеците се връщат векове назад!

    Коментиран от #29

    15:41 16.09.2025

  • 26 д-р Гълъбова

    24 4 Отговор
    Има ли ров срещу рактетите с термоядрени заряди? Тия сигурно са като нас с разрушена водопроводна мрежа, но хвърлят пари за глупости срещу комисиона на някой техен политик.

    15:43 16.09.2025

  • 27 Пиши на български руснако

    7 12 Отговор

    До коментар #18 от "Инна":

    Това е български форум. Ако не можеш....марш оттук.

    Коментиран от #103

    15:43 16.09.2025

  • 28 Читател

    19 6 Отговор
    Те и Украйна бяха направили това в Мариупол и около други градове но у това не спаси щангистите от Азов и десен сектор.

    Коментиран от #36

    15:44 16.09.2025

  • 29 Без казармен ху есос,да?

    5 10 Отговор

    До коментар #25 от "Боже, Боже":

    Хахахахах
    Виж Ху..ЙЛО пеДо-фила как прекопаваше магистралите, гърмеше мостевете и ровеше траншеи и окопи около мумията и кремля!))))))
    А после Избега по прашки от ЛОШИО ГОТВАЧ ))).))

    Коментиран от #39, #48, #54

    15:44 16.09.2025

  • 30 оня с коня

    5 9 Отговор

    До коментар #23 от "Сократ":

    Ама за какви Руски "гости" говориш - нали болшинството в Анкетата твърди че Русия няма да напада НАТО?А ако държиш на мнението си,преди това ги наречи "ЛЪЖЦИ" за да са логично издържани нещата!

    15:44 16.09.2025

  • 31 Ха-ха-ха-ха

    12 1 Отговор
    Направете също и катапулти каквито е имало по време на древна Гърция за защита на крепостите.

    15:45 16.09.2025

  • 32 Тя вече с дронове войната

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тия се некой ги напада":

    Кви танкове? Опънете една рибарска мрежа по - хубаво -)

    15:46 16.09.2025

  • 33 Швейк

    11 0 Отговор
    Възстановете си кавалерията, а също така бойците с мечове, копия и лъкове.

    15:46 16.09.2025

  • 34 Доцент Дърдорий Насирийски

    6 18 Отговор

    До коментар #19 от "Изперкал":

    Естонеца има 4 пъти по-висок доход от руската ватенка.
    Аре пътувай за Мухонасрснск.

    Коментиран от #38, #43, #53

    15:48 16.09.2025

  • 35 И защо да се мъчат?

    5 3 Отговор
    Да викнат окропите на помощ - они са изкопале Черно море, та един ров ли ще им се опре?

    15:48 16.09.2025

  • 36 Българин

    4 11 Отговор

    До коментар #28 от "Читател":

    Азов режат руски тикви в Покровск и Сумско.

    Коментиран от #40, #42

    15:49 16.09.2025

  • 37 Йоската Кобзон

    5 4 Отговор

    До коментар #13 от "НИЕ":

    Види ни ги.Досега над милион.

    Коментиран от #49

    15:50 16.09.2025

  • 38 И десет пъти

    6 1 Отговор

    До коментар #34 от "Доцент Дърдорий Насирийски":

    По-високи цени. Аре оди се пЕри, че мажо ти ша та кръпи!

    15:51 16.09.2025

  • 39 Последния софиянец

    4 10 Отговор

    До коментар #29 от "Без казармен ху есос,да?":

    😂👍 Всички помним как дъртия Монголоиден фашага ПИЧ КИН избяга посред нощ само по трусики от Готвача.
    А копаеше магистралите за да СПИРА танковата колона от 25 танка на готвача и 5 И пияници
    😂👍

    Коментиран от #47, #68

    15:51 16.09.2025

  • 40 Читател

    3 3 Отговор

    До коментар #36 от "Българин":

    По скоро са на работа в далечния Изток в някоя мина.

    15:51 16.09.2025

  • 41 Пазиш се

    1 1 Отговор
    Като от ромите в Монтанско.

    15:51 16.09.2025

  • 42 България

    4 7 Отговор

    До коментар #36 от "Българин":

    Пред ПОКРОВСК има най- много москалска ЛЕШ от всички други части на фронта!
    97 К ГРУЗирана монголоидна МЪР...ша на КОМПОСТ !!
    Красота
    АааааааХахахаха

    15:54 16.09.2025

  • 43 Пълни глупости

    6 1 Отговор

    До коментар #34 от "Доцент Дърдорий Насирийски":

    Дай да хванем облог от 100 000 Евро, че даже по информация на МВФ това, което казваш е пълна лъжа. Ти имаш ли дори средно образование?

    15:54 16.09.2025

  • 44 Хидрохимик дупководен

    10 1 Отговор
    Пък Българското правителство е решило да направи дупка в Черно море, за да се изтече водата в нея и да пресъхне морето.Пък после ще се копае ров.Естонските управляващи са корупционери ама нашите са на квадрат.

    15:55 16.09.2025

  • 45 име

    6 1 Отговор
    А за защита на нашата граница ще направим две укрепления с як бетон и във всяка от тях ще монтираме на вътящ се купол нашите два броя Кен Еф16!

    15:55 16.09.2025

  • 46 Еми копайте...!

    9 1 Отговор
    Белким тоя ,,Циркон" ,с чип от руска пералня,не може да го прескочи тоя ров...?!?!

    15:55 16.09.2025

  • 47 Ти откъде избяга?

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Последния софиянец":

    Егати тъпия трол.

    15:55 16.09.2025

  • 48 Боже, Боже

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Без казармен ху есос,да?":

    Я се скрий там от де си се пръкнал да не станеш на Qрбан ...

    15:55 16.09.2025

  • 49 Малка Корекция

    5 8 Отговор

    До коментар #37 от "Йоската Кобзон":

    Близо 2 Милиона москалчета гният у полята и нивята на Украйна!
    ФАКТ

    Коментиран от #66, #76

    15:56 16.09.2025

  • 50 фашистки рашастан в изолация

    5 9 Отговор

    До коментар #3 от "Уффф":

    На русофашистките мижитурки въобще останаха ли им танкове?

    Коментиран от #57, #58, #61

    15:56 16.09.2025

  • 51 Глупак

    9 2 Отговор

    До коментар #10 от "Оди у":

    Ти оди у Естония да кОпаш дупката

    15:57 16.09.2025

  • 52 За крокодили-не знам...?!

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Трол":

    Но със сигурност,като се напълни с вода и ще се завъдят цели ята комари...,които ще са по- опустошителни за тях,от нападението на руснаците...!

    15:57 16.09.2025

  • 53 604

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Доцент Дърдорий Насирийски":

    По 2 .!. имат ли?

    15:58 16.09.2025

  • 54 Град Козлодуй

    6 9 Отговор

    До коментар #29 от "Без казармен ху есос,да?":

    Прав сте господине
    Пу тин е престъпник масов убиец страхливец педофил и фашист издирван от закона

    15:59 16.09.2025

  • 56 Оооооо

    10 4 Отговор
    На ,,Орешник,,му е все едно какво изграждате,неща.......ци

    Коментиран от #64

    16:00 16.09.2025

  • 57 604

    5 1 Отговор

    До коментар #50 от "фашистки рашастан в изолация":

    Слатът им надкрилки да прелитът ровове...скоро ще кацът у полшъ...

    16:01 16.09.2025

  • 58 Имат още 2-- 3 хиляди

    4 4 Отговор

    До коментар #50 от "фашистки рашастан в изолация":

    Само за 3 год и половина Украйна занулиха 11 Хиляди москалски танка

    Коментиран от #98

    16:01 16.09.2025

  • 59 фаб 10000

    6 2 Отговор
    Копаят залудо! Няколко авиационни бомби и всичко става в кратери.
    А защо си мислят, че руснаците ще ги пожалят този път...

    16:02 16.09.2025

  • 60 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    Айвар Афанасьев както и Сирски са руснаци.

    Коментиран от #69

    16:03 16.09.2025

  • 61 Останаха им само...

    4 2 Отговор

    До коментар #50 от "фашистки рашастан в изолация":

    ...лопати,с чип...!
    Ама удрят,обаче яко с тях...!
    Питай Зелката,дето ката ден квичи и хленчи на рамото на Урсула от ударите на тЕа руски лопати,с чип от пералня...!

    16:03 16.09.2025

  • 62 Ушанка

    7 1 Отговор
    Много са смешни тези плюнки Литва, Латвия и Естония. Трите държави заедно са с население 5 милиона души, колкото среден руски град, но непрекъснато пъчат мускули и дразнят голямата мечка. Някой ден, ще осъмнат с руски знамена над парламентите си.

    16:03 16.09.2025

  • 63 Идеалист

    2 0 Отговор
    Как може да се спре войната в покрайнината на Русия.Много просто.Като се пресуши Черно море,англичаните и поляците ще загубят интерес към войната,понеже няма да има море и мечтите им за излаз към топлото Черно море,ще се изпарят тутакси като вода .Те все още си мислят, че на дъното на морето има горещ пясък.Мечтателииииии.......

    16:03 16.09.2025

  • 64 Хехехехех

    3 3 Отговор

    До коментар #56 от "Оооооо":

    Видееме го Орешакав у СИРИЯ, у Харков, Херсон, Одеса,, СУМА, ЧЕРНИГОВ и...12 години пред селото ПОКРОВСК
    Хехехехехехе
    Тее.. БА. У МАЛО...умнико
    Хехехехе

    16:04 16.09.2025

  • 65 Голяма парична награда

    3 0 Отговор
    Давам голяма парична награда ако ми намерите коментар със следните условия за неговия автор. 1. Да не е алкохолик или наркоман 2. Да има престижна професия, образование и честни доходи. 3. Да няма психични отклонения 4. Да има минимален IQ > 40.

    16:05 16.09.2025

  • 66 Ей,русофичета прикрити...!

    4 3 Отговор

    До коментар #49 от "Малка Корекция":

    Не се спряхте да плачете и хленчите за... ,,руските жертви"...!

    16:06 16.09.2025

  • 67 Данко Харсъзина

    1 3 Отговор
    Командващите въоръжените сили на Украйна и Естония са етнически руснаци. Никой не иска путиновия рай.

    Коментиран от #71

    16:06 16.09.2025

  • 68 Важен е крайният резултат!

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Последния софиянец":

    ,,Готвача"...- ,,Сготвен"...!

    Коментиран от #72

    16:09 16.09.2025

  • 69 Аре бе....

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "Данко Харсъзина":

    У коя република живеят.."тия...руснаци" ?!?
    ХУ.. ЙЛО..русняк ли е или... УДМУРТ? )))))
    Герасимав? Тик Ток аму джата... рамАзан?)))))
    АПТИ АУАДИНОВ? )))

    16:09 16.09.2025

  • 70 Данко Харсъзина

    3 4 Отговор
    60% от населението на Естония са етнически руснаци с руски паспорти. Но никой не се е засилил да се връща в Русия, в рая на Путин. Дори българските копейки не искат да са там, а в лошия ЕС.

    Коментиран от #74, #78, #82

    16:10 16.09.2025

  • 71 Искаше да кажеш!

    2 3 Отговор

    До коментар #67 от "Данко Харсъзина":

    Командващите въоръжените сили на Украйна и Естония са етнически руснаци. Никой не иска путиновия Край.

    Коментиран от #81

    16:11 16.09.2025

  • 72 Последния софиянец

    3 2 Отговор

    До коментар #68 от "Важен е крайният резултат!":

    Тупой,да? Готвача е 2 пъти ГЕРОЙ на Р.П ЕДЕРАЦИЯ!
    Навсякъде го посрещаха като ОСВОБОДИТЕЛ със хляб и сол,...а НИТО ЕДИН БЛАТЕН АЛКАШ не излезе да спасява монголяка пе-ДОФИЛ от ГОТВАЧА!
    ФАКТ

    Коментиран от #79

    16:12 16.09.2025

  • 73 Вертоломей първи

    2 2 Отговор
    Teя чисто са се побъркали, кой пък е тръгнал да ги напда и защо да го прави ? Излишно трошене на пари само и голяяяяяма кражба

    Коментиран от #80

    16:13 16.09.2025

  • 74 Ти си луд, лекувай се!

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "Данко Харсъзина":

    Според Уикипедия, руснаците са 28%. Как не те е срам да лъжеш!

    16:13 16.09.2025

  • 75 ТИЯ КЪРТЯТ МИВКИ

    4 2 Отговор
    Копаят ровове срещу хиперзвуковите ракети. Смешнищи. Ха ха ха

    16:14 16.09.2025

  • 76 Куцукуща ушанка

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Малка Корекция":

    И към 3 милиона приличаме на джак Спароу

    16:14 16.09.2025

  • 77 ТАКАВА ГЛУПОСТ

    3 2 Отговор
    Може да измисли само Кая Калас

    16:14 16.09.2025

  • 79 Кога Столипиново стана част от София?

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "Последния софиянец":

    Какъв столичанин си, бе неграмотен?

    Коментиран от #95

    16:15 16.09.2025

  • 80 гост

    3 0 Отговор

    До коментар #73 от "Вертоломей първи":

    С такъв съсед като Русия,никога нищо не се знае...вържи попа да ти е мирно селото...

    Коментиран от #89

    16:15 16.09.2025

  • 81 Абе четете я тая ИСТОРИЯ

    2 3 Отговор

    До коментар #71 от "Искаше да кажеш!":

    НИКОГА в ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ НЕ Е ИМАЛО. НЯМА И НЯМА ДА ИМА ТАКЪВ ЕТНОС/ НАРОД....русняци!!
    Вижте ФАКТИТЕ,ДРЕВНИТЕ ДОКУМЕНТИ, АРТЕФАКТИ И ДОКАЗАТЕЛСТВА !!

    Коментиран от #83, #85, #94

    16:16 16.09.2025

  • 83 Ти какво си чел, неграмотен тъпак?

    1 2 Отговор

    До коментар #81 от "Абе четете я тая ИСТОРИЯ":

    Дори една книга не си прочел в живота си като Борисов? Пенсиониран общак от строежите.

    Коментиран от #87

    16:18 16.09.2025

  • 84 Ицо

    4 0 Отговор
    Никой не иска бандит за съсед.

    16:19 16.09.2025

  • 85 604

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "Абе четете я тая ИСТОРИЯ":

    Туй съ наследниците на вулгарити....

    16:19 16.09.2025

  • 86 Я пък тоя

    2 1 Отговор
    А срещу ракетите и дроновете, стена 40 км. ли ще вдигнат!?

    16:20 16.09.2025

  • 87 604

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Ти какво си чел, неграмотен тъпак?":

    Те май не си чел ме си лапъл .!. и се гълтъл

    16:20 16.09.2025

  • 89 Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #80 от "гост":

    Тия Човеко-- подобни гюбрета, У-- РОДИ, НИЩО -- жества и ДЕ.били -- москалья, така и не улучиха на съседи!!))))
    Няма нито една съседна държава която да не е била нападана от тия монголяци!! Барабар със ОНИЯ 168 народността и 22 РЕПУБЛИКИ Поробени от Монголо- Татарските роби москаля т Фашаги)))))

    16:22 16.09.2025

  • 91 Цъкай и не разсъждавай

    1 0 Отговор

    До коментар #88 от "Факти, затваряйте този форум!":

    Не го можеш!

    16:26 16.09.2025

  • 92 Луд

    0 0 Отговор
    Който гроб копае сам пада в него.

    16:26 16.09.2025

  • 93 Руснаците са таквиз убавци

    1 0 Отговор
    и миролюбци.
    Те ров им копаят.

    16:27 16.09.2025

  • 94 България

    2 0 Отговор

    До коментар #81 от "Абе четете я тая ИСТОРИЯ":

    Пич , не ги отразявай тия бок луци! Това са предимно копейки -Лепилари и НЕ грамотни мургавелки от маалата

    16:27 16.09.2025

  • 95 Възраждане

    2 1 Отговор

    До коментар #79 от "Кога Столипиново стана част от София?":

    Истината боли, нали ? Хахаха
    Прав е Софето, нито една пияница не излезе в помощ на вовка пич-КИНа ху.. ЙЛО

    16:30 16.09.2025

  • 96 Перо

    3 0 Отговор
    Огромни средства са хвърлени за изграждането на линията Зигфрид, на германско-френската граница с дължина 630 км със стотици бункери, подземни железници, картечни гнезда, артилерия и най-важното над 10 реда “драконови зъби” фронтално, /противотанкови вкопани, каменни пирамиди с височина до 1 м./. Този огромен ресурс и съоръжения, американците са преодоляли без никакво забавяне, затрупвайки един малък участък от “драконовите зъби” с няколко камиона пръст! Така и това препятствие на естонците ще бъде преодоляно на малки участъци, от мобилни инжинерни съоръжения! Поредното безумие на комплексари!

    16:35 16.09.2025

  • 97 така, така

    0 0 Отговор
    Намерили начин на крадат! Какви танкове?!
    Ако Русия реши да ги занулява не трябват никакви танкове - ракети и дронове ще свършат тая работа.

    16:37 16.09.2025

  • 98 Орк

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Имат още 2-- 3 хиляди":

    Тя цялата европа занули, а ти за някакви танки говориш

    16:39 16.09.2025

  • 99 Ровът е добра идея

    0 0 Отговор
    Пияните руснаци ще падат заедно с лопатите.

    16:40 16.09.2025

  • 100 Французин

    2 0 Отговор
    Този ров едва ли ще помогне, защого танковете могат да заобиколят през Литва.

    16:40 16.09.2025

  • 101 Те и

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Верно ли":

    2 часа не могат да устоят,бита карта са отвсякъде. Войската им е колкото на руския духов оркестър за парада в чест на победата над нацизма и хитлеро фашизма на 09.05.

    16:43 16.09.2025

  • 102 Българин

    0 0 Отговор
    А колко процента е населението ви от етнически руснаци?

    16:45 16.09.2025

