Срещу руските танкове! Естония изгражда 40 км ров като част от Балтийската отбранителна зона

Естония започна изграждането на противотанков ров в югоизточната част на страната, който ще бъде част от разширените гранични укрепления на Балтийската отбранителна зона, съобщи националният телевизионен канал ERR.
Представителят на Генералния щаб на Силите за отбрана на Естония Айвар Афанасиьев обясни, че ровът ще допълни вече съществуващите природни препятствия. "На североизток от страната имаме добро естествено препятствие - река Нарва, а по-източно - Чудското езеро," посочи той.
В участъците с блатиста местност изкопаването на ров няма да е необходимо, тъй като там техниката не би могла да премине, уточни Афанасиев.
Строителните дейности започнаха през юли 2025 г., а завършването им се планира за 2027 г. Дотогава Естония ще разполага и с около 600 бункера като част от системата за отбрана по източната си граница.
