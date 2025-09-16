ЕС иска да спре визите за руснаци: Защо това ще е грешно

ЕС съвсем на сериозно се готви да ограничи или дори да спре издаването на туристически визи за руснаци. Подобна мярка е чисто лицемерие. Защото реални санкции срещу путинските елити още няма, пише Татяна Фелгенхауер.
Вече три години и половина Русия води война срещу Украйна. От три години и половина Владимир Путин и неговата армия убиват стотици хиляди украинци и руснаци. От три години и половина европейските страни и западните съюзници подкрепят Украйна, но сякаш все изостават на крачка след Путин.
Не всички руснаци са „врагове и завоеватели”
През това време в Русия репресиите рязко се засилиха, огромно количество хора се озоваха зад решетките заради антивоенната си позиция, а още повече бяха принудени да напуснат страната. След началото на мобилизацията към тях се присъединиха и значителен брой мъже, които не искаха да воюват за Путин и срещу Украйна. И сега дезертьори и укриващи се от военна служба продължават да бягат от армията, включително и в страните от Европейския съюз (ЕС).
Въпреки това, три и половина години след началото на войната, европейските лидери и чиновници решиха да се върнат към въпроса за колективната отговорност. Не знам как иначе да определя идеята за затягане на визовия режим и по-точно – искането за ограничаване (ако не и пълна забрана) за издаването на шенгенски туристически визи за руснаци. Аз също съм изненадана от това предложение, което се обсъжда напълно сериозно и на най-високо равнище – сега, през есента на 2025 година.
Често туристическата виза е единственият начин за руснак, който е против войната, да се озове в страна, където може да поиска политическо убежище. Често туристическата виза е единствената възможност за родителите да видят децата си, които заради антивоенни публикации или други подобни причини са били принудени да напуснат Русия. Разбира се, някой може да възрази с право, че на фона на страданията на украинския народ всичко това са дреболии. И ще бъде вярно! Но тогава възниква въпросът: какъв е смисълът на такива забрани и ограничения? Как точно, според европейските политици и чиновници, такива мерки ще помогнат в противопоставянето на Владимир Путин? Как това ще доближи победата на Украйна?
Лицемерна позиция
18 пакета от санкции засега не са довели до нищо особено. Освен това не е ясно защо процесът с целевите санкции протича толкова неясно. Италия спокойно пропуска в своето въздушно пространство самолет с председателката на Съвета на Федерацията Валентина Матвиенко, а роднини и семейства на функционери - често и самите подпалвачи на войната могат редовно да пътуват и да се чувстват в безопасност в най-различни страни от Европейския съюз. Ще се изненадате, но дори не всички активни поддръжници на тоталната забрана за руснаците са преустановили търговията с Русия! И в този смисъл настоящата позиция на ЕС лично за мен изглежда лицемерна. Смятам, че за да се бори ефективно с режима на Путин, Европейският съюз трябва да удари по неговите елити, трябва да удари по основните сектори на икономиката. И най-накрая да опита да се разбере с Унгария, чийто лидер съвсем открито е приятел с Владимир Путин!
Нека се изразя образно: ако от чисто отчаяние нанесеш ритник на някоя преминаваща котка, това няма да реши нито един твой проблем. И тук възниква въпросът за липсата на реални мерки срещу путинските елити (защото в края на краищата всички имена, разрешения за пребиваване, гражданства и дори адреси на вили са добре известни). Пита се - това липса на политическа воля ли е? Или е, за да не се ядоса Путин? Може би е резултат от някакво лобиране или пък е проявление на подхода „бизнесът си върви както обикновено“ (business as usual)?
Безрезервната подкрепа за Украйна е единственият път
Ако целта е да бъде спрян Путин, страхувам се, че забраната за издаване на визи няма да помогне. След три години и половина война това трябваше да е станало ясно на всички. Победа над Путин може да се има само ако Украйна победи във войната! Но без средства за противовъздушна отбрана, ракети с голям обсег и много други неща това е невъзможно. Украйна осигурява сигурността на Европа с цената на живота на своите граждани, с цената на собствените си територии. Дори след нахлуването на руски дронове във въздушното пространство на Полша, страните от НАТО явно все още не реагират адекватно. Затова пък едни умни глави предлагат да се забранят визите.
Ефектът от това ще бъде съвсем различен от очаквания в ЕС: руските елити ще продължат да почиват във френските курорти, а пропагандата с удоволствие ще подхване припева „Как в Европа мразят руснаците“. Ако шумът от възгласите в телевизионните студия в Останкино се счита за ключов показател за ефективност на следващия пакет от санкции, то планът със сигурност ще успее. Но искам да вярвам, че сред европейските политици и чиновници има хора, способни да проявят здрав разум и да направят вече реална крачка напред.
Този коментар изразява личното мнение на авторката и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хъхъ
Коментиран от #26
17:20 16.09.2025
2 Луганск
Тук гледате САЩ, Европа и вашият Западен малък свят предизвиква такова съжаление, отвращение и смях!!
Вие сте толкова изостанали и примитивни по отношение на Русия, че дори не можете да го осъзнаете!
Дори няма да говоря за величието на руския дух, за природата, за великата история и победи, за природата, за великия народ - ясно е, че според тези критерии Русия е най-добрата!
Ще дам само малка част от обикновените, разбираеми за вас неща, за които можете само да мечтаете:
1) руският интернет по отношение на съотношението "цена-качество" е много по-добър и модерен, отколкото в САЩ и Европа. Освен това това наблюдение се отнася както за стационарния, така и за мобилния интернет. Това включва и най-добрите социални мрежи в света, търсачки, олайни кина и други;
2) банковите услуги в Русия са едни от най — развитите и достъпни в света. Платете общински апартамент, глоба или попълнете баланса на мобилен телефон, незабавно издаване на карти, дистанционно безконтактно плащане и всичко останало-западният човек може само да мечтае за достъпността на това;
3) руското споделяне на автомобили е по-технологично и по-удобно, отколкото в много други страни по света. Както и дистанционна поръчка и доставка на храна и стоки, онлайн търговия!;
4)
..... .....
Коментиран от #14, #15, #21
17:23 16.09.2025
3 Луганск
4) общественият транспорт е един от най - добрите в Европа и в много отношения превъзхожда обществения транспорт в САЩ. Дори няма да говорим за Москва и Санкт Петербург, метрото, в което потапя чужденците в ступор с красота и функционалност. Чисти, модерни и точни по график автобуси, тролейбуси, трамваи и таксита - навсякъде в страната!;
5) най-добрите бюрократични услуги. Получаването на сертификати, услуги и документи от държавата или плащането на данъци в Русия е несравнимо по - удобно, отколкото в други развити страни. Ние имаме най-добрите данъчна система и държавни сайтове и приложения! Всичко се прави дистанционно, без опашки и бързо!
6) най-доброто централно отопление в света! Сравнително евтино!
7) денонощни удобни, отворени на всеки ъгъл, супермаркети с достъпна и висококачествена храна и стоки от руско производство!..
Всичко това в цялата огромна страна!
Добре, няма да продължавам повече, иначе ще се натъжите. Чакам отговори от ценителите на тоалетните с кръгла дупка)))
СЛАВА НА НАЙ-ВЕЛИКАТА ДЪРЖАВА-ЦИВИЛИЗАЦИЯ В ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО-РУСИЯ!
Коментиран от #6, #13, #28
17:24 16.09.2025
4 Баш Балък
17:25 16.09.2025
5 За протокола
По-рано беше съобщено, че дрон се е разбил в жилищна сграда в Люблинското войводство близо до границата с Беларус, като частично я е разрушил. Прокуратурата на Люблин го нарече „неидентифициран летящ обект“.
Вестникът, позовавайки се на източници от разследващите служби, твърди, че ракета от полски изтребител F-16, използван за свалянето на дрона, е паднала върху къщата.
„Това беше ракета „въздух-въздух“ AIM-120 AMRAAM от нашия F-16, която претърпя неизправност в системата си за насочване по време на полета и несработи. За щастие, тя не експлодира, защото предпазителите са работили“, цитира Rzeczpospolita един от източниците.""
Коментиран от #20
17:26 16.09.2025
6 Герги
До коментар #3 от "Луганск":За теб спасение няма.....
17:26 16.09.2025
7 Кривоверен алкаш
17:28 16.09.2025
8 Закъсняла мярка,
17:29 16.09.2025
9 Анджо
17:31 16.09.2025
10 Цензура
Първо - как така руската армия убива руснаци? Сами себе си ли се избиват?
Второ - дайте доказателства за тоя "огромен брой руснаци зад решетките" заради "антивоенни позиции"?
Трето - в Русия мобилизация няма, значи няма и смисъл руснаци да бягат от мобилизация. Няколко стотин хиляди избягаха 22-ра година, мнозинството от тях се върнаха много скоро. Вие явно бъркате Русия с нaцистка ykропия?
Четвърто - ако председателката на Съвета на федерацията пътува с дипломатическа мисия, Италия - и всяка друга страна, е длъжна да я пропусне, по силата на Виенските спроазумения.
Пето - мрсната нaцистка ykропия не може да победи Русия и никога няма да я победи !!! Щkpoпия е смазана и не и остава нищо, освен да рeве за милост. Набийтe си най-после това в тимбeриците !!!
Коментиран от #18
17:34 16.09.2025
11 пешо
17:36 16.09.2025
12 ЕС иска
17:37 16.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Мунчо
До коментар #2 от "Луганск":А да га наСтата,и ативай в руския мир
17:39 16.09.2025
15 ЕХ ПРИЯТЕЛЮ!
До коментар #2 от "Луганск":Едно две съветчета! 1. Когато пишеш за русия недей да се аргументираш само с москва и питер. То все едно аз да пиша за България и да се аргументирам със София и Пловдив,… А къде е Видин, Лом Силистра и т.н. 2. Колко е добра за живеене една страна личи от миграцията към неа…пример колко американци са мигрирали към Русия и обратното. А иначе, че градския транспорт в русия е по добър от този в САЩ това го знаят и бездомните кучета в Африка…американците просто ползват личните си автомобили…
Коментиран от #25, #33
17:39 16.09.2025
16 Само
Коментиран от #38
17:40 16.09.2025
17 Европистан в упадък
17:42 16.09.2025
18 Ама
До коментар #10 от "Цензура":Нали в Домбаска област а и в цяла Украйна ,няма украинци ,кого избиват там руснаците
17:42 16.09.2025
19 Него
До коментар #13 от "Проектанта":Хапчетата не го управят ,трябват му кожени инДжекции
17:45 16.09.2025
20 хаха
До коментар #5 от "За протокола":полският вестник Rzeczpospolita им бръкна в кухите черепи на кречеталата, които вдигат денонощна гюрултия по случая, но те ще си продължават, защото са кухи. Еех, а колко хубаво планирана и изпълнена операция беше, ще трябва спешно да пускаме следващата.
17:48 16.09.2025
21 666
До коментар #2 от "Луганск":Ти си болен, приятел.Потърси помощ.
17:51 16.09.2025
22 АУТ
АУТ
17:57 16.09.2025
23 Фори
17:58 16.09.2025
24 абе да ги спират
17:59 16.09.2025
25 БПФ
До коментар #15 от "ЕХ ПРИЯТЕЛЮ!":Там е въпросът, че ВСЕКИ руски провинциален град, е на много по-високо ниво като благоустройство и качество на живот от Видин, Лом и Силистра. Има достатъчно видеа из Интернет. Можеш да разгледаш дори градове като Петропавловск Камчатский или Салеханд, дето е отвъд полярния кръг !!! Американците пътуват със своите си коли, защото в автобусът и метрото може просто да бъдат заклaни !!!
17:59 16.09.2025
26 Само че
До коментар #1 от "хъхъ":Руснаците не са Ора ,те са нав.леци
18:03 16.09.2025
27 Бай Хой
Коментиран от #32
18:04 16.09.2025
28 Слава
До коментар #3 от "Луганск":И на маке.ти
18:04 16.09.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Перо
Коментиран от #34
18:06 16.09.2025
31 Сзо
18:07 16.09.2025
32 То па
До коментар #27 от "Бай Хой":Твоята като е бардака ,какво очакваш ,че някой ще я пази ли
18:09 16.09.2025
33 Ти остави колко
До коментар #15 от "ЕХ ПРИЯТЕЛЮ!":американци са мигрирали в РФ. Около 5млн. руснаци са емигрирали в САЩ и още толкова в страните от ЕС включително и у нас. Сега налазват Турция и арабските държави. Бременни рускини отиват в Аржентина възползвайки се от един техен закон, че родените там стават техни граждани. Много са изобретателни. Има една руска поговорка: "Най-добре се живее не там където сме били, а там където никога не сме ходили".
Коментиран от #35
18:09 16.09.2025
34 На никой
До коментар #30 от "Перо":Не му липсва русия ,даже и на нашите копейки
18:10 16.09.2025
35 Как
До коментар #33 от "Ти остави колко":Пък един русофил не взе виза за рушландия
18:12 16.09.2025
36 Как
18:12 16.09.2025
37 Поръсен с джоджен
ЕВАЛА! Да се маха тази гадна сган, та даже да е с цената на икономиката ни! Вън!
Вън и украинците!
18:16 16.09.2025
38 ХА ХА
До коментар #16 от "Само":Точно така е, за това требе да им се помага. Време е за томахавки.
18:16 16.09.2025
39 Цвете
18:17 16.09.2025
40 55 от Козлодуй
18:21 16.09.2025