ФБР обяви важна новина във връзка с убийството на Чарли Кърк

ФБР обяви важна новина във връзка с убийството на Чарли Кърк

15 Септември, 2025 21:05

  • чарли кърк-
  • фбр-
  • сащ-
  • убийство-
  • каш пател-
  • тайлър робинсън

Полицията е събрала множество доказателства, сред които отвертка, намерена на покрива

ФБР обяви важна новина във връзка с убийството на Чарли Кърк - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

ДНК следи, открити върху два предмета, намерени близо до мястото на убийството на Чарли Кърк, съвпадат с ДНК профила на основния заподозрян, задържан от властите, обяви днес директорът на ФБР Каш Пател, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

Пет дни след покушението, което разтърси САЩ и изостри политическите разделения в страната, разследването е насочено към 22-годишния Тайлър Робинсън. Той бе арестуван в четвъртък вечерта и отказва да сътрудничи на органите на реда.

Полицията е събрала множество доказателства, сред които отвертка, намерена на покрива на университетски кампус в щата Юта, откъдето стрелецът е открил огън. На мястото е била открита и кърпа, с която е било увито оръжието с оптичен мерник, уточни Пател пред „Фокс нюз“.

„Днес мога да потвърдя, че ДНК следите от кърпата и от отвертката съвпадат с тези на заподозрения, който е в ареста“, заяви директорът на ФБР.

Той отбеляза, че Робинсън е оставил бележка преди нападението. „В нея, грубо казано, пише: имам възможност да елиминирам Чарли Кърк и ще се възползвам от нея. ФБР разполага с доказателства за тази бележка, макар че тя вече е унищожена“, каза Пател.

Очаква се утре на Робинсън официално да бъдат повдигнати обвинения. Президентът на САЩ Доналд Тръмп, близък приятел на убития, потвърди, че в неделя ще присъства на възпоменателна церемония в Аризона. Събитието ще се проведе на стадион с капацитет над 63 000 души.


САЩ
Оценка 3.7 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сталин

    27 16 Отговор
    Чарли Кърк беше убит от Мосад след като Чарли започна да говори истината за еврейските организации като ADL които финансират BLM и разпространяват пропаганда за омраза срещу белите хора ,даже Тъкър Карлсон миналата седмица в интервю каза че еврейдките организации разпространяват марксизъм идеология,убийците напускат САЩ с частен самолет N888KJ от летище Provo , след като незаконно изключва радара си ,самолета се оказва собственост на Шабад Любавич

    Коментиран от #7, #9

    21:07 15.09.2025

  • 2 си дзън

    14 12 Отговор
    Айде сега и флекс да намерят. Това момче е новият Осуалд. Тръмп се провали навсякъде
    и хоп - убийство за отвличане на вниманието.

    21:11 15.09.2025

  • 3 минувач

    13 0 Отговор
    Колко да е ,,важна,,новината за една отверка , намерена на покрив ...

    Коментиран от #6, #22

    21:11 15.09.2025

  • 4 Майна

    18 5 Отговор
    Идват" интересни" дни..
    ,,администрацията на Тръмп ще обяви смъртта на 25 деца, свързани с ваксини срещу COVID-19"
    Лелеее

    21:12 15.09.2025

  • 5 Кондуктор

    18 27 Отговор
    Чарли няма да ми липсва, но чакам с нетърпение същото да сполети един бункерен, дърт плъх.

    Коментиран от #8, #41

    21:12 15.09.2025

  • 6 минувач

    10 3 Отговор

    До коментар #3 от "минувач":

    отверТка ...Грешка на правописа ...

    21:13 15.09.2025

  • 7 си дзън

    23 6 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Кърк е убит от тези, които убиха Кенеди.

    Коментиран от #10, #17

    21:13 15.09.2025

  • 8 онзи

    18 11 Отговор

    До коментар #5 от "Кондуктор":

    А за зеленият бункерен не чакаш ли ?

    21:13 15.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 оли ,

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    Дай инфо ! Само с недомлъвки не става ясно какво си искал да ни кажеш ..

    Коментиран от #12, #19, #40

    21:15 15.09.2025

  • 11 Спецназ

    6 4 Отговор
    Тоя не го виждам, баце!

    Демократите могат да действат отдалече и подло, но тоя нема и влезе у затвора.

    Тръмпи като се бръсне още гледа че едното ухо му е от силикон.

    ТОЯ е нежилец отпишете го.

    21:17 15.09.2025

  • 12 си дзън

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "оли ,":

    Ако дам инфо заминавам при Кърк

    21:18 15.09.2025

  • 13 Холмс

    4 1 Отговор
    Най-сериозната улика е отвертката !

    Коментиран от #18, #26

    21:18 15.09.2025

  • 14 az СВО Победа80

    9 1 Отговор
    В Юта смъртните присъди се изпълняват чрез инжекция или с разстрел!

    Най-правилно ми се струва да бъде обесен публично на висок автокран, както правят иранците!

    Коментиран от #16

    21:19 15.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Копейкотрошач

    0 9 Отговор

    До коментар #14 от "az СВО Победа80":

    Врстленцето!

    21:20 15.09.2025

  • 17 Хеми значи бензин

    2 13 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    Кенеди бе убит от Съветите

    21:21 15.09.2025

  • 18 Поаро

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Холмс":

    Носната кърпичка, където си е издухал носа е по-голяма улика

    21:21 15.09.2025

  • 19 Сталин

    12 2 Отговор

    До коментар #10 от "оли ,":

    "Президентът Кенеди реши да се наложи мониторинг на ядрената централа Димона .Той настояваше за това за да се знае дали там се разработват ядрени оръжия.Израел отказаха ,но той настояваше,и кризата беше решена с оставката на Бен-Гурион ,той подаде оставка за да не се съгласи на мониторинг на ядрената централа Димона и след това той даде заповед за убийството на президента Кенеди,Кенеди беше убит защото настояваше за мониторинг на ядрената централа Димона."

    Муамар Кадафи

    Заради това тези ционистки кучета убиха великия Муамар Кадафи защото знаеше истината и на 23 септември 2009 на генералната асамблея на ООН, Кадафи публично имаше смелостта да иска разследване за ядрените оръжия на Израел.

    21:22 15.09.2025

  • 20 И това какво го интересува

    4 1 Отговор
    Целокупният български народ?

    21:22 15.09.2025

  • 21 Ъъъъъъъъъ

    9 2 Отговор
    Ли Харви Осуалд.....Сега, ако се появи и някой "Джак Руби", който всъщност се казва Джейкъб Рубинщайн и гръмне заподозрения, всичко ще е точно.

    21:23 15.09.2025

  • 22 Европеец

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "минувач":

    Същото щях да напиша и аз..... Прочетох два пъти статията и видях че важната новина е една отверка на покрива..... Още бг журналистика..... И мога да кажа само ,че една тиква даде правилно определение за така наречените журналисти...

    21:23 15.09.2025

  • 23 Само питам

    6 7 Отговор
    Защо орките бомбардират Курска област?

    21:23 15.09.2025

  • 24 Баш Балък

    5 2 Отговор
    Интересно как се оставя ДНК върху отвертка и кърпа, има няколко начина, но само с пипане не става

    Коментиран от #28

    21:24 15.09.2025

  • 25 Запознат

    5 4 Отговор
    Вдовицата му наследява 150 милиона $.

    За копейките пак средният.

    21:27 15.09.2025

  • 26 Хохо Бохо

    11 3 Отговор

    До коментар #13 от "Холмс":

    А как и къде се научи да стреля тоя 22 годишния не е интересно. Не е интересно и какъв опит има в стрелбата по движещи се хора и въобще в убийствата. На назобаните с холивудска боза вярват ли вярват. Ахам

    Коментиран от #37

    21:28 15.09.2025

  • 27 Коко

    3 10 Отговор
    Медведев: „Ако НАТО защити украинското небе, това е война.“
    Западът: „А ако Русия защити трезвеността на Медведев, това е чудо.“

    21:28 15.09.2025

  • 28 Ма н аф

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Баш Балък":

    Може да си е ударил една преди да завие пушката в кърпата.

    Коментиран от #30

    21:30 15.09.2025

  • 29 директно от Ла Пас Боливия

    7 1 Отговор
    Всичките ми познати гейове имат кръвосмешения в рода си поколения назад това е извън природните закони и не знам защо учат децата че било нормално това е болест преди години в медицинските учебници се описва като болест

    по строг контрол трябва на богаташките фамилии и по селата в България са малко в чужбина е страшно не се и крият

    Коментиран от #35

    21:31 15.09.2025

  • 30 Баш Балък

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Ма н аф":

    Мислех си по-скоро за кръв или слюнка, ама не се споменава.

    21:32 15.09.2025

  • 31 Факти: Стрелбата по Чарли Кърк

    2 2 Отговор
    е с Custom Made Rifle for hunting big game, на базата на Маузер receiver, всичко друго е специализирано.

    Патрони 30.06 калибър кореспондиращи грубо, на 7.62x63mm за лов на Черна Мечка, Карибу, Лос, Елени и т.н., ефективно разстояние на стрелба:
    от 100 м. до 900 м., Чарли Кърк е носел metal Titanium Plate от която метална плоча the bullet ricochet пронизва вратът и по всяка вероятност засяда някъде мозъкът.

    21:32 15.09.2025

  • 32 Симо

    11 0 Отговор
    Активна операция на ЦРУ, с косвени жертви! И убития и набедения.

    21:32 15.09.2025

  • 33 И ни дума

    1 2 Отговор
    как е унищожена бележката?

    21:33 15.09.2025

  • 34 Караджата

    4 4 Отговор
    Либералите са убийци

    21:34 15.09.2025

  • 35 Хеми значи бензин

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "директно от Ла Пас Боливия":

    Нищо общо болестите при кръвосмешения са други най често хемофилия.

    21:41 15.09.2025

  • 36 А крик

    2 0 Отговор
    за кола и резервна гума ,не са ли намерили ?

    21:49 15.09.2025

  • 37 Ей Изду.ханяк

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Хохо Бохо":

    Той и Чарлито
    Е знаел да стреля.
    Постоянно е висял по разни стрелбища
    И е стрелял колкото си иска .
    Нали е поддръжник
    На притежанието на оръжия .

    Така че какви се чудиш
    22 годишния откъде знае да стреля .

    Коментиран от #44

    21:58 15.09.2025

  • 38 Тръмп е абсолютен боклук, като Путин

    2 3 Отговор
    "Събитието ще се проведе на стадион с капацитет над 63 000 души."

    Но в крайна сметка ще присъстват същите стотина души, които присъстваха и на злополучният парад по случай рожденния ден на идиота Тръмп... направо се учуди нарциса, че никой не дойде да го поздрави.

    21:59 15.09.2025

  • 39 така, така

    4 2 Отговор
    Въобще не се съмнявам, че е действал сам и никой с нищо, нито му е помагал, нито го е мотивирал. Нямам притеснение, че всички необходими доказателства ще бъдат налични, а как са събрани няма значение. Всичко необходимо да бъде осъден ще бъде, къде трябва.
    Няма да се изненадам, ако тоя младеж Робинсън повтори съдбата на Лий Харви Осуалд. Вярно, не е убил президент, ама толкова шум се вдигна около това убийството, че не бих изключил подобен сценарий.
    Жалко за Кърк, но някак, започва да ми е жал и за Робинсън, който най-вероятно ще се окаже поредния употребен в мръсните игри на други.

    Коментиран от #42

    21:59 15.09.2025

  • 40 Ъъъъъъъъ

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "оли ,":

    "Дай инфо ! Само с недомлъвки не става ясно какво си искал да ни кажеш .."

    Ми то има достатъчно инфо, но не в корпоративните медии. Вчера се появи едно видео в Х, от което изглежда, че Кърк всъщност не е убит от 200 ярда, а съвсем от близо. Просто човек от тълпата на 10-на метра от него го гръмна. Заради голямото увеличение обаче, кадрите бяха леко размазани, но все пак се видя достатъчно. Това момче няма нищо общо със стрелбата.

    22:00 15.09.2025

  • 41 Евреина Кобзон

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Кондуктор":

    И това ще стане.

    Концертът без него
    Няма да е пълен .

    Бункерния МУДАК е
    ВИП.

    22:01 15.09.2025

  • 42 демократ

    2 5 Отговор

    До коментар #39 от "така, така":

    Осуалд беше съветскиншпионин нали беше женен за раскиня.

    22:01 15.09.2025

  • 43 Той Тръмп

    1 1 Отговор
    Беше и на Ю ЕС Опън.

    И Публиката го О.ПЪН,а

    Със освирквания .

    Добре че бяха забранили на
    Телевизията да излъчва
    ПОЗОРА на Рижавия .
    И Музиката беше усилена
    Като на концерт на Металика

    Хахахаха ..

    Затова ще ходи на погребението
    Там поне няма да освиркват .

    22:05 15.09.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Павел пенев

    1 0 Отговор
    Защо не пишете,че убиеца е джендър и живее на семейни начала с мъж, а Чарли е провокиран да говори за убитите от джендъри в САЩ, след което е застрелян.

    22:15 15.09.2025

  • 46 Ами

    0 0 Отговор
    Кърпа и отверка ... и бележка която пък е унищожена.
    Моного съмнителна работа.

    22:17 15.09.2025

  • 47 Перо

    1 0 Отговор
    Е, как транс-джендър, аматьор с оръжие и мека китка, няма да остави безброй следи! Ако пушката не е положена на двунога или друг неподвижен станог /подложка/, никога няма да улучи! На това разстояние 130-180 м., целта е като портрет и не са нужни никакви умения. Още през WWll със снайперова пушка Маузер 98 К, целите са поразявани без проблем на 400 м. Сега ще му изпушат ушите на джендъра, на електрическия стол на 2000 W! От партия ПП могат да си обявят траурен ден!

    22:20 15.09.2025

  • 48 Уинчестър

    0 0 Отговор
    Хора като Робинсън,направиха Америка Греетагейн !

    22:28 15.09.2025

  • 49 Механик

    1 0 Отговор
    Ахаааа. Ясно! Бележката унищожена, но разполагаме с доказтелства за нея.
    Интересно ми е тоя стрелец, за какво е носил отвертка?
    Аа, сетих се. Чистил си е ноктите с нея.
    САЩ смърди още от убийството на Кенеди. ( а вероятно от много по-отдавна)

    22:28 15.09.2025

  • 50 А Тръмп

    0 0 Отговор
    беше по-бърз от куршума ....

    22:29 15.09.2025