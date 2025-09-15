ФБР обяви важна новина във връзка с убийството на Чарли Кърк

ДНК следи, открити върху два предмета, намерени близо до мястото на убийството на Чарли Кърк, съвпадат с ДНК профила на основния заподозрян, задържан от властите, обяви днес директорът на ФБР Каш Пател, цитиран от Франс прес, предаде БТА.
Пет дни след покушението, което разтърси САЩ и изостри политическите разделения в страната, разследването е насочено към 22-годишния Тайлър Робинсън. Той бе арестуван в четвъртък вечерта и отказва да сътрудничи на органите на реда.
Полицията е събрала множество доказателства, сред които отвертка, намерена на покрива на университетски кампус в щата Юта, откъдето стрелецът е открил огън. На мястото е била открита и кърпа, с която е било увито оръжието с оптичен мерник, уточни Пател пред „Фокс нюз“.
„Днес мога да потвърдя, че ДНК следите от кърпата и от отвертката съвпадат с тези на заподозрения, който е в ареста“, заяви директорът на ФБР.
Той отбеляза, че Робинсън е оставил бележка преди нападението. „В нея, грубо казано, пише: имам възможност да елиминирам Чарли Кърк и ще се възползвам от нея. ФБР разполага с доказателства за тази бележка, макар че тя вече е унищожена“, каза Пател.
Очаква се утре на Робинсън официално да бъдат повдигнати обвинения. Президентът на САЩ Доналд Тръмп, близък приятел на убития, потвърди, че в неделя ще присъства на възпоменателна церемония в Аризона. Събитието ще се проведе на стадион с капацитет над 63 000 души.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
Коментиран от #7, #9
21:07 15.09.2025
2 си дзън
и хоп - убийство за отвличане на вниманието.
21:11 15.09.2025
3 минувач
Коментиран от #6, #22
21:11 15.09.2025
4 Майна
,,администрацията на Тръмп ще обяви смъртта на 25 деца, свързани с ваксини срещу COVID-19"
Лелеее
21:12 15.09.2025
5 Кондуктор
Коментиран от #8, #41
21:12 15.09.2025
6 минувач
До коментар #3 от "минувач":отверТка ...Грешка на правописа ...
21:13 15.09.2025
7 си дзън
До коментар #1 от "Сталин":Кърк е убит от тези, които убиха Кенеди.
Коментиран от #10, #17
21:13 15.09.2025
8 онзи
До коментар #5 от "Кондуктор":А за зеленият бункерен не чакаш ли ?
21:13 15.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 оли ,
До коментар #7 от "си дзън":Дай инфо ! Само с недомлъвки не става ясно какво си искал да ни кажеш ..
Коментиран от #12, #19, #40
21:15 15.09.2025
11 Спецназ
Демократите могат да действат отдалече и подло, но тоя нема и влезе у затвора.
Тръмпи като се бръсне още гледа че едното ухо му е от силикон.
ТОЯ е нежилец отпишете го.
21:17 15.09.2025
12 си дзън
До коментар #10 от "оли ,":Ако дам инфо заминавам при Кърк
21:18 15.09.2025
13 Холмс
Коментиран от #18, #26
21:18 15.09.2025
14 az СВО Победа80
Най-правилно ми се струва да бъде обесен публично на висок автокран, както правят иранците!
Коментиран от #16
21:19 15.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Копейкотрошач
До коментар #14 от "az СВО Победа80":Врстленцето!
21:20 15.09.2025
17 Хеми значи бензин
До коментар #7 от "си дзън":Кенеди бе убит от Съветите
21:21 15.09.2025
18 Поаро
До коментар #13 от "Холмс":Носната кърпичка, където си е издухал носа е по-голяма улика
21:21 15.09.2025
19 Сталин
До коментар #10 от "оли ,":"Президентът Кенеди реши да се наложи мониторинг на ядрената централа Димона .Той настояваше за това за да се знае дали там се разработват ядрени оръжия.Израел отказаха ,но той настояваше,и кризата беше решена с оставката на Бен-Гурион ,той подаде оставка за да не се съгласи на мониторинг на ядрената централа Димона и след това той даде заповед за убийството на президента Кенеди,Кенеди беше убит защото настояваше за мониторинг на ядрената централа Димона."
Муамар Кадафи
Заради това тези ционистки кучета убиха великия Муамар Кадафи защото знаеше истината и на 23 септември 2009 на генералната асамблея на ООН, Кадафи публично имаше смелостта да иска разследване за ядрените оръжия на Израел.
21:22 15.09.2025
20 И това какво го интересува
21:22 15.09.2025
21 Ъъъъъъъъъ
21:23 15.09.2025
22 Европеец
До коментар #3 от "минувач":Същото щях да напиша и аз..... Прочетох два пъти статията и видях че важната новина е една отверка на покрива..... Още бг журналистика..... И мога да кажа само ,че една тиква даде правилно определение за така наречените журналисти...
21:23 15.09.2025
23 Само питам
21:23 15.09.2025
24 Баш Балък
Коментиран от #28
21:24 15.09.2025
25 Запознат
За копейките пак средният.
21:27 15.09.2025
26 Хохо Бохо
До коментар #13 от "Холмс":А как и къде се научи да стреля тоя 22 годишния не е интересно. Не е интересно и какъв опит има в стрелбата по движещи се хора и въобще в убийствата. На назобаните с холивудска боза вярват ли вярват. Ахам
Коментиран от #37
21:28 15.09.2025
27 Коко
Западът: „А ако Русия защити трезвеността на Медведев, това е чудо.“
21:28 15.09.2025
28 Ма н аф
До коментар #24 от "Баш Балък":Може да си е ударил една преди да завие пушката в кърпата.
Коментиран от #30
21:30 15.09.2025
29 директно от Ла Пас Боливия
по строг контрол трябва на богаташките фамилии и по селата в България са малко в чужбина е страшно не се и крият
Коментиран от #35
21:31 15.09.2025
30 Баш Балък
До коментар #28 от "Ма н аф":Мислех си по-скоро за кръв или слюнка, ама не се споменава.
21:32 15.09.2025
31 Факти: Стрелбата по Чарли Кърк
Патрони 30.06 калибър кореспондиращи грубо, на 7.62x63mm за лов на Черна Мечка, Карибу, Лос, Елени и т.н., ефективно разстояние на стрелба:
от 100 м. до 900 м., Чарли Кърк е носел metal Titanium Plate от която метална плоча the bullet ricochet пронизва вратът и по всяка вероятност засяда някъде мозъкът.
21:32 15.09.2025
32 Симо
21:32 15.09.2025
33 И ни дума
21:33 15.09.2025
34 Караджата
21:34 15.09.2025
35 Хеми значи бензин
До коментар #29 от "директно от Ла Пас Боливия":Нищо общо болестите при кръвосмешения са други най често хемофилия.
21:41 15.09.2025
36 А крик
21:49 15.09.2025
37 Ей Изду.ханяк
До коментар #26 от "Хохо Бохо":Той и Чарлито
Е знаел да стреля.
Постоянно е висял по разни стрелбища
И е стрелял колкото си иска .
Нали е поддръжник
На притежанието на оръжия .
Така че какви се чудиш
22 годишния откъде знае да стреля .
Коментиран от #44
21:58 15.09.2025
38 Тръмп е абсолютен боклук, като Путин
Но в крайна сметка ще присъстват същите стотина души, които присъстваха и на злополучният парад по случай рожденния ден на идиота Тръмп... направо се учуди нарциса, че никой не дойде да го поздрави.
21:59 15.09.2025
39 така, така
Няма да се изненадам, ако тоя младеж Робинсън повтори съдбата на Лий Харви Осуалд. Вярно, не е убил президент, ама толкова шум се вдигна около това убийството, че не бих изключил подобен сценарий.
Жалко за Кърк, но някак, започва да ми е жал и за Робинсън, който най-вероятно ще се окаже поредния употребен в мръсните игри на други.
Коментиран от #42
21:59 15.09.2025
40 Ъъъъъъъъ
До коментар #10 от "оли ,":"Дай инфо ! Само с недомлъвки не става ясно какво си искал да ни кажеш .."
Ми то има достатъчно инфо, но не в корпоративните медии. Вчера се появи едно видео в Х, от което изглежда, че Кърк всъщност не е убит от 200 ярда, а съвсем от близо. Просто човек от тълпата на 10-на метра от него го гръмна. Заради голямото увеличение обаче, кадрите бяха леко размазани, но все пак се видя достатъчно. Това момче няма нищо общо със стрелбата.
22:00 15.09.2025
41 Евреина Кобзон
До коментар #5 от "Кондуктор":И това ще стане.
Концертът без него
Няма да е пълен .
Бункерния МУДАК е
ВИП.
22:01 15.09.2025
42 демократ
До коментар #39 от "така, така":Осуалд беше съветскиншпионин нали беше женен за раскиня.
22:01 15.09.2025
43 Той Тръмп
И Публиката го О.ПЪН,а
Със освирквания .
Добре че бяха забранили на
Телевизията да излъчва
ПОЗОРА на Рижавия .
И Музиката беше усилена
Като на концерт на Металика
Хахахаха ..
Затова ще ходи на погребението
Там поне няма да освиркват .
22:05 15.09.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Павел пенев
22:15 15.09.2025
46 Ами
Моного съмнителна работа.
22:17 15.09.2025
47 Перо
22:20 15.09.2025
48 Уинчестър
22:28 15.09.2025
49 Механик
Интересно ми е тоя стрелец, за какво е носил отвертка?
Аа, сетих се. Чистил си е ноктите с нея.
САЩ смърди още от убийството на Кенеди. ( а вероятно от много по-отдавна)
22:28 15.09.2025
50 А Тръмп
22:29 15.09.2025