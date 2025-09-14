Новини
Русия коментира убийството на Чарли Кърк

Русия коментира убийството на Чарли Кърк

14 Септември, 2025 18:55 1 618 32

  • чарли кърк-
  • дмитрий песков-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • русия

Смъртта на Чарли Кърк е последица от поляризацията, каза говорителят на Кремъл

Русия коментира убийството на Чарли Кърк - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нарече убийството на американския консервативен активист Чарли Кърк последица от поляризацията на обществото в САЩ, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Работа е на американските правоприлагащи органи е да открият дали става въпрос за изолиран случай или за тенденция, което би било много по-лошо", заяви Песков днес в интервю за руската държавна телевизия, уточнява агенция Интерфакс.

"Но е вярно, че в момента обществото (в САЩ - бел. ред.) е изключително поляризирано", отбеляза той.

Трийсет и една годишният политически активист, който беше и медийна фигура и приятел със семейството на американския президент Доналд Тръмп, бе застрелян в сряда в американския щат Юта, докато държеше реч на открито в кампуса на Университета "Юта Вали".

Като заподозрян за убийството бе арестуван двайсет и две годишният Тайлър Робинсън. Според американските власти става въпрос за политическо убийство, отбелязва Ройтерс.


Русия
  • 1 Дам

    15 12 Отговор
    Американците са икономични. За оня Пригожин цял самолет разбиха.

    Коментиран от #30

    18:58 14.09.2025

  • 2 Помнете!!!

    40 10 Отговор
    Българите НЕ сме в НАТО. Българите масово мразим тази престъпна терористична организация НАТО. Никой не ни е питал за НАТО. Който се смята член на НАТО, прав му път на него децата и внуците му .

    Коментиран от #6

    18:58 14.09.2025

  • 3 Копейки,

    9 16 Отговор
    Кой уби Пригожин? Коментирайте.

    18:59 14.09.2025

  • 4 да питам

    13 17 Отговор
    А как ще коментира руzкия политически балконинг ?!🤔

    18:59 14.09.2025

  • 5 Соваж бейби

    21 4 Отговор
    Нещо интелигентно и нормално в Америка не може се очаква, това са хора с оръжие от малки стреля като талибаните.Наследници на мигранти и сбирщина рецидивисти болна работа .

    19:01 14.09.2025

  • 6 Ахааа ,

    6 18 Отговор

    До коментар #2 от "Помнете!!!":

    И кои сте "българите" , тия които ги вози у буса ли ? 🤭😁

    Коментиран от #17

    19:01 14.09.2025

  • 7 Майна

    10 6 Отговор
    Нито Румен Радев
    Нито правителството не изпрати съболезнователна телеграма до САЩ
    Той , Ричърд Кърк , беше политическа личност от кръга на Тръмп

    Коментиран от #9

    19:01 14.09.2025

  • 8 Винету

    13 4 Отговор
    Положението в крЪварника не се е променило за цялата кратка история от съзадаването му !
    Но не може да се очаква друго от наследници на златотърсачи, избягали затворници и προζΤΝτΟΔκи..

    19:02 14.09.2025

  • 9 От какъв зор

    6 5 Отговор

    До коментар #7 от "Майна":

    На кого му пука в Европа? Прати му ти бе !

    19:03 14.09.2025

  • 10 Факт

    4 0 Отговор
    Поляризацията изостря всяка лична драма! Когато се заличи разликата между политическа пропаганда и личностни нападки има винаги риск!

    19:04 14.09.2025

  • 11 Майна

    8 5 Отговор
    Стига сте крякали:
    Малко да ви светне:
    ,,Но истинската природа на Западната империя е била внимателно скрита от нас зад лъскавата фасада на западната „цивилизация“. Днешната империя е прераждане на немъртвата Британска империя, чието ДНК все още носи. Колкото повече научаваме за тази империя, толкова по-грозна изглежда тя. Като пример, изглежда, че много, ако не и повечето от гладовете, регистрирани в историята, не са били природни бедствия, нито последици от войни, а резултати от умишлена политика, насочена към подчиняване на населението и принуждаване на то да приеме колониален контрол и робство.

    Това може да изглежда като преувеличение, но британският държавник и министър-председател Бенджамин Дизраели изрично го е казал самият той. Той обясни, че целта на Британската империя е била да

    „Спечелете и задържете територии, които притежават най-големите запаси от основни суровини. Създайте военноморски бази по целия свят, за да контролирате морето и търговските пътища. Блокирайте и докарайте до подчинение с глад всяка нация или група нации, която се противопостави на тази програма за контрол на империята.“

    19:07 14.09.2025

  • 12 демократ

    6 3 Отговор
    Проблемите в Сящ идват от университетоте възпитаващи левичарство а в тях "професорите" от соца дет приеха навремето.Троцкисти марксисти и други хомо сексуалисти.

    19:08 14.09.2025

  • 13 Герги

    5 6 Отговор
    Тръмп е на власт и с неговите неадекватни изцепки,всичко рефлектира върху обществото...

    Коментиран от #16

    19:08 14.09.2025

  • 14 Сталин

    11 1 Отговор
    Чарли Кърк беше убит от Мосад след като Чарли започна да говори истината за еврейските организации като ADL които финансират BLM и разпространяват пропаганда за омраза срещу белите хора ,даже Тъкър Карлсон миналата седмица в интервю каза че еврейските организации разпространяват марксизъм идеология,убийците напускат САЩ с частен самолет N888KJ от летище Provo , след като незаконно изключва радара си ,самолета се оказва собственост на Шабад Любавич

    Коментиран от #19

    19:10 14.09.2025

  • 15 Злобното Джуджи

    5 8 Отговор
    Всекидневните Четири Года убийства на украинци га ще коментираме ? 😄

    19:11 14.09.2025

  • 16 Герге ,

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Герги":

    Не мога рАзбера , кога обичате Дончо и кога го намразвате .. 🤔

    Коментиран от #27

    19:14 14.09.2025

  • 17 Няма да разбереш!

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ахааа ,":

    Ти си българин при това с негърска кръв!🫢

    Коментиран от #26

    19:15 14.09.2025

  • 18 Киро

    6 0 Отговор
    Тия шерифи големи шкембета имат като нашите полицаи..

    19:15 14.09.2025

  • 19 Майна

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "Сталин":

    Изглеждаш ..начетен
    По какво се различават МI6 и МОСАТ
    Кой кого..създаде..
    Има ли някъде където да не е дългата ръка на MI6
    Тя беше ( още не разчистено) превзела и ЦРУ и ФБР , и още 15 щатски служби..
    Хм..

    19:16 14.09.2025

  • 20 хикочко..

    8 0 Отговор
    То и масква почна да премахва генералите от кiевската хунта-дека им се пречкат..в кролевец-суми беше батисан шефа на 116 отбранителна бригада всу генерал валерий гончар,бандерците изкрейзиха от неговите чаркояци и стотина направиха беж беж..но не сполучливо-фабовете им видеха сметката

    19:20 14.09.2025

  • 21 В В.П.

    6 2 Отговор
    На никой не му пука за янките .Не го повтаряйте .той е жертва на поляризация..казаха хората .Всеки поляризиран има право да ликвидира всеки..така е в САЩ..страната на свободата...Чарли Нее жертва ,той е последствие на Демокрацията..

    19:21 14.09.2025

  • 22 В В.П.

    7 4 Отговор
    Това е американската мечта..Сутринта пращаш детето на училище ,изгладено и сресано..На обяд ти звънят, да го прибереш в черен чувал..Обезобразено и смачкано..Също може да те гръмнат на паркинг ,много е фешън..Както искаш..

    Коментиран от #23

    19:25 14.09.2025

  • 23 демократ

    4 5 Отговор

    До коментар #22 от "В В.П.":

    Ужас е в Сащ нали не р както в БъГъ ограбват те бият те а не можеш да се защитиш

    19:26 14.09.2025

  • 24 Последния Софиянец

    1 3 Отговор
    Днес сервитьорката от последният ми ресторант / имам вече 18 / , и исках половинка минерална вода . Даде ми една , цялата пълна с лед . Как са го сложили вътре , се чудя .

    Коментиран от #29

    19:29 14.09.2025

  • 25 среднощен

    2 0 Отговор
    "...Трийсет и една годишният политически активист, който беше и медийна фигура и приятел със семейството на американския президент Доналд Тръмп, бе застрелян в сряда в американския щат Юта, докато държеше реч на открито в кампуса на Университета "Юта Вали"...";

    Без коментар...

    19:31 14.09.2025

  • 26 Ахааа ,

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Няма да разбереш!":

    Самогона у теб кипна , а ?🤭😁

    19:33 14.09.2025

  • 27 Герги

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Герге ,":

    ...няма такъв момент в който да го обичаме...

    20:17 14.09.2025

  • 28 Тодор

    0 0 Отговор
    Ще коментират ами, още един техен агент си замина.

    20:17 14.09.2025

  • 29 Дончо

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Последния Софиянец":

    Че ледът е поскъп от водата ти, уволни ги:)

    20:19 14.09.2025

  • 30 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дам":

    ТРОЛейбус...Путин най показно го ликвидира...и Стиви Уондър го видя....

    20:19 14.09.2025

  • 31 В В.П.

    0 2 Отговор
    Светът трябва да направи рестарт .без янки и евреи..тя пречат на успеха.и благоденствието..

    Коментиран от #32

    20:24 14.09.2025

  • 32 Кривоверен алкаш

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "В В.П.":

    добави руснаците и съм съгласен.

    20:28 14.09.2025

