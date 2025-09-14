Русия коментира убийството на Чарли Кърк

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нарече убийството на американския консервативен активист Чарли Кърк последица от поляризацията на обществото в САЩ, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Работа е на американските правоприлагащи органи е да открият дали става въпрос за изолиран случай или за тенденция, което би било много по-лошо", заяви Песков днес в интервю за руската държавна телевизия, уточнява агенция Интерфакс.
"Но е вярно, че в момента обществото (в САЩ - бел. ред.) е изключително поляризирано", отбеляза той.
Трийсет и една годишният политически активист, който беше и медийна фигура и приятел със семейството на американския президент Доналд Тръмп, бе застрелян в сряда в американския щат Юта, докато държеше реч на открито в кампуса на Университета "Юта Вали".
Като заподозрян за убийството бе арестуван двайсет и две годишният Тайлър Робинсън. Според американските власти става въпрос за политическо убийство, отбелязва Ройтерс.
1 Дам
Коментиран от #30
18:58 14.09.2025
2 Помнете!!!
Коментиран от #6
18:58 14.09.2025
3 Копейки,
18:59 14.09.2025
4 да питам
18:59 14.09.2025
5 Соваж бейби
19:01 14.09.2025
6 Ахааа ,
До коментар #2 от "Помнете!!!":И кои сте "българите" , тия които ги вози у буса ли ? 🤭😁
Коментиран от #17
19:01 14.09.2025
7 Майна
Нито правителството не изпрати съболезнователна телеграма до САЩ
Той , Ричърд Кърк , беше политическа личност от кръга на Тръмп
Коментиран от #9
19:01 14.09.2025
8 Винету
Но не може да се очаква друго от наследници на златотърсачи, избягали затворници и προζΤΝτΟΔκи..
19:02 14.09.2025
9 От какъв зор
До коментар #7 от "Майна":На кого му пука в Европа? Прати му ти бе !
19:03 14.09.2025
10 Факт
19:04 14.09.2025
11 Майна
Малко да ви светне:
,,Но истинската природа на Западната империя е била внимателно скрита от нас зад лъскавата фасада на западната „цивилизация“. Днешната империя е прераждане на немъртвата Британска империя, чието ДНК все още носи. Колкото повече научаваме за тази империя, толкова по-грозна изглежда тя. Като пример, изглежда, че много, ако не и повечето от гладовете, регистрирани в историята, не са били природни бедствия, нито последици от войни, а резултати от умишлена политика, насочена към подчиняване на населението и принуждаване на то да приеме колониален контрол и робство.
Това може да изглежда като преувеличение, но британският държавник и министър-председател Бенджамин Дизраели изрично го е казал самият той. Той обясни, че целта на Британската империя е била да
„Спечелете и задържете територии, които притежават най-големите запаси от основни суровини. Създайте военноморски бази по целия свят, за да контролирате морето и търговските пътища. Блокирайте и докарайте до подчинение с глад всяка нация или група нации, която се противопостави на тази програма за контрол на империята.“
19:07 14.09.2025
12 демократ
19:08 14.09.2025
13 Герги
Коментиран от #16
19:08 14.09.2025
14 Сталин
Коментиран от #19
19:10 14.09.2025
15 Злобното Джуджи
19:11 14.09.2025
16 Герге ,
До коментар #13 от "Герги":Не мога рАзбера , кога обичате Дончо и кога го намразвате .. 🤔
Коментиран от #27
19:14 14.09.2025
17 Няма да разбереш!
До коментар #6 от "Ахааа ,":Ти си българин при това с негърска кръв!🫢
Коментиран от #26
19:15 14.09.2025
18 Киро
19:15 14.09.2025
19 Майна
До коментар #14 от "Сталин":Изглеждаш ..начетен
По какво се различават МI6 и МОСАТ
Кой кого..създаде..
Има ли някъде където да не е дългата ръка на MI6
Тя беше ( още не разчистено) превзела и ЦРУ и ФБР , и още 15 щатски служби..
Хм..
19:16 14.09.2025
20 хикочко..
19:20 14.09.2025
21 В В.П.
19:21 14.09.2025
22 В В.П.
Коментиран от #23
19:25 14.09.2025
23 демократ
До коментар #22 от "В В.П.":Ужас е в Сащ нали не р както в БъГъ ограбват те бият те а не можеш да се защитиш
19:26 14.09.2025
24 Последния Софиянец
Коментиран от #29
19:29 14.09.2025
25 среднощен
Без коментар...
19:31 14.09.2025
26 Ахааа ,
До коментар #17 от "Няма да разбереш!":Самогона у теб кипна , а ?🤭😁
19:33 14.09.2025
27 Герги
До коментар #16 от "Герге ,":...няма такъв момент в който да го обичаме...
20:17 14.09.2025
28 Тодор
20:17 14.09.2025
29 Дончо
До коментар #24 от "Последния Софиянец":Че ледът е поскъп от водата ти, уволни ги:)
20:19 14.09.2025
30 гост
До коментар #1 от "Дам":ТРОЛейбус...Путин най показно го ликвидира...и Стиви Уондър го видя....
20:19 14.09.2025
31 В В.П.
Коментиран от #32
20:24 14.09.2025
32 Кривоверен алкаш
До коментар #31 от "В В.П.":добави руснаците и съм съгласен.
20:28 14.09.2025