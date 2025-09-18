САЩ: Защо свалиха шоуто на Джими Кимъл?

Американската телевизия ABC обяви в сряда вечерта, че спира шоуто на Джими Кимъл "за неопределено време" след като консерваторите обвиниха известния телевизионен водещ, че е описал неточно политическите възгледи на мъжа, обвинен в убийството Чарли Кърк.

Кърк беше застрелян на 10 септември по време на изява в университетски кампус в щата Юта. 31-годишният мъж беше смятан за един от най-влиятелните десни активисти и поддръжници на президента Доналд Тръмп сред младите американци.

Внезапното решение на телевизионния канал, собственост на Walt Disney Company, дойде часове след като председателят на Федералната комисия по комуникациите Брендън Кар нападна Джими Кимъл и предложи регулаторната агенция да предприеме действия срещу ABC заради коментарите, които водещият направи в понеделник вечер, информира "Ню Йорк Таймс".

ABC не обясни решението си, но поредицата от събития от сряда, 17 септември, се превърна в извънредно упражняване на политически натиск върху голям телевизионен канал от страна на администрацията на Доналд Тръмп, коментира "Ню Йорк Таймс".

Коментарите, които предизвикаха бурните реакции, бяха направени по време на встъпителния монолог на Джими Кимъл на 15 септември. "През уикенда достигнахме нови нива на падение, като бандата на MAGA се опита отчаяно да представи този младеж, който уби Чарли Кърк, като нещо различно от тях и направи всичко възможно, за да извлече политически ползи от това", каза водещият.

Консервативните активисти разкритикуваха думите на Кимъл, като заявиха, че те представят погрешно политическите убеждения на Тайлър Робинсън, обвиняемия за стрелбата. По данни на прокуратурата Робинсън е писал в лични съобщения за "омразата" на Кърк, но властите не са установили кои от възгледите на Кърк заподозреният е сметнал за омразни, посочва "Ню Йорк Таймс". Изданието добавя, че майката на обвиняемия е казала на прокурорите, че синът ѝ наскоро е преминал към политическата левица и е станал "по-ориентиран към правата на хомосексуалистите и транссексуалните".

Тръмп: "Страхотна новина за Америка"

Американският президент Доналд Тръмп изрази задоволство от решението за спиране на шоуто на Джими Кимъл и призова да бъдат преустановени и други предавания с водещи, които не му харесват. "Страхотна новина за Америка", коментира той в социалната си мрежа Truth Social. "Поздравления на ABC, че най-накрая намериха смелостта да направят това, което трябваше да се направи." Тръмп обърна внимание и на останалите комедианти Джими Фалън и Сет Майърс, наричайки ги "двама тотални неудачници" и призова телевизионния канал NBC да последва примера и да спре предаванията им. "Направи го, NBC!!!", гласи призива на президнета.

Американските вечерни шоута са под засилен натиск, откакто бе обявено, че от май догодина CBS сваля предаването на популярния водещ Стивън Колбер. От телевизията заявиха, че решението на отмяната на шоуто е взето поради финансови причини, но много хора от медийната индустрия спекулират, че целта е да се спечели благоразположението на администрацията на Тръмп. Президентът многократно е казвал, че освен Колбер най-вече Джими Кимъл е трън в очите му, припомня германската обществена телевизия АРД и добавя, че и двамата водещи често се шегуват остро и хапливо с президента на САЩ.

"Ню Йорк Таймс" пише, че според двама души, запознати с програмата, Джими Кимъл е планирал да отговори на негативната реакция към коментарите си относно убиеца на Кърк в шоуто си в сряда, 17 септември. Изданието посочва, че ръководството на Walt Disney Company е решило да спре предаването малко преди да започне записът. Според източниците, запознати с дискусиите в медийната компания, решението за спиране на шоуто е било взето от Робърт А. Айгър, главен изпълнителен директор на Walt Disney, и Дана Уолдън, телевизионен директор на компанията, пише още "Ню Йорк Таймс".

Фенове, знаменитости и политици от Демократическата партия реагираха остро на решението за спирането на Jimmy Kimmel Live. Според тях става дума за цензура и атака срещу свободата на словото. Същевременно консервативни активисти и консервативни медийни личности приветстваха свалянето на шоуто.

Губернаторът на Калифорния, демократът Гавин Нюсъм, заяви в сряда, че кампанията на републиканците за натиск върху медийните компании да уволняват водещи, да отменят предавания и да установят контрол над медийните платформи е "координирана" и "опасна" атака срещу Първата поправка към Конституцията на САЩ.

Томи Витор, бивш говорител по националната сигурност в администрацията на президента Барак Обама и водещ на либералния политически подкаст Pod Save America, нарече спирането на шоуто на Джими Кимъл "абсурдно". "Ако господин Кимъл е допуснал фактическа грешка, той трябва да я поправи", заяви Витор в X, но "спирането или отмяната на шоуто е прекалено бурна реакция". "Това не е нещо, което правят демокрациите. Това е нещо, което правят автокрациите. И няма значение дали сте съгласни с Кимъл или не, той има право на свобода на словото", заяви Чък Шумър, лидер на демократите в Сената.

Същевременно консерватори като коментатора Марк Р. Левин смятат, че водещият Джими Кимъл е трябвало да бъде "уволнен отдавна". "По-добре късно, отколкото никога", коментира Левин.

Как да се коментира убийството на Кърк?

В Съединените щати се води ожесточена дискусия за това как може да се коментира смъртта на Чарли Кърк, чиито отчасти екстремно консервативни до крайнодесни възгледи бяха силно оспорвани. Доналд Тръмп и неговото правителство обявиха, че ще предприемат мерки срещу коментатори, които според тях не се изказват по подходящ начин за 31-годишния мъж, застрелян в щата Юта, пише АРД. Според критиците е изключително тревожно, че при това на заден план остават свободата на печата и свободата на изразяване.

Автор: Мария Илчева