Убийството на Чарли Кърк предизвика искри и в Италия

14 Септември, 2025 18:45 415 5

  • чарли кърк-
  • матео салвини-
  • италия-
  • сащ-
  • убийство-
  • доналд тръмп

Мелони заяви, че това е отвратително убийство, което оставя дълбока рана за демокрацията

Убийството на Чарли Кърк предизвика искри и в Италия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Убийството на американския десен активист Чарли Кърк се превърна в обект на оживени дискусии и в италианските политически среди, обобщават италиански медии, сред които АНСА, „Ти Джи Ком 24“, „Скай Ти Джи 24“, „Кориере дела сера“ и „РАИ Нюз“, пише БТА.

В интервю за „Кориере дела сера“ италианският вицепремиер Матео Салвини, който е лидер на италианската крайнодясна партия „Лига“, заяви, че случилото се в САЩ му се е отразило както никога досега. „Има преди и сега“, допълни той и добави, че самият той се е разплакал, когато е видял как млади хора са се молели за оцеляването на Кърк малко след като той беше прострелян по време на публична проява в университета на щата Юта в сряда. Кърк умря малко след това.

Салвини разкритикува и някои от реакциите на убийството на Кърк, заявявайки, че партиите от левицата нито са проявили съпричастие, нито са осъдили атаката, а вместо това са упрекнали жертвата или пък президента на САЩ Доналд Тръмп. Според Салвини убийството на Кърк е породило „поток от гняв и злоба, които вече не са се криели и са се проявили с усмивка и без срам“.

Самата италианска премиерка, представителката на консервативната десница в Италия, Джорджа Мелони на три пъти коментира убийството на Чарли Кърк. В деня на убийството тя написа в социалните си мрежи: „Шокираща новина за убийството на Чарли Кърк, един млад и следван републикански активист. Отвратително убийство, което оставя дълбока рана за демокрацията и за тези, които вярват в свободата. Моите съболезнования на семейството, близките му и на американската консервативна общност“.

В деня, в който беше съобщено, че върху гилза на местоплестъплението предполагаемият убиец на Кърк е направил препратка и към италианската антифашистка песен „Bella Ciao“, в Италия се появи снимка, на която Кърк се вижда с главата надолу и върху нея е изписано „минус 1“. Мелони коментира това с думите: „Това са предполагаемите антифашисти. Такъв е климатът вече и в Италия. Никой няма да каже нищо, затова го казвам аз. Няма да се оставим да ни сплащат“.

Снимката беше поствана от италиански левоцентристки студентски групи. Представянето на образа на Кърк на нея с главата надолу показваше, че създателите на изображението правят препратка между убийството му с това на Бенито Мусолини, чието тяло беше обесено след смъртта му с главата надолу на миланския площад „Пиацале Лорето“, посочва АНСА.

По повод на тази снимка Лука Чириани, министърът за връзките с парламента в кабинета на Мелони заяви, че убийството на Кърк, който беше и поддръжник на Доналд Тръмп, показва, че има климат на омраза, идващ отляво в италианския политически спектър. „В САЩ е убит 31-годишен консервативен инфлуенсър и някои интелектуалци направо казват по телевизията, че той си го е заслужил“, заяви Чириани, припомня АНСА.

Вчера Мелони произнесе реч и на проява на Съюза на християндемократите и на центристите. Италианският премиер заяви, че в този исторически момент омразата и политическото насилие отново се превръщат по един драматичен начин в реалност и в Италия също този климат става нетърпим и трябва да се потърси сметка на левицата за това постоянно омаловажаване или оправдаване на престъпността и на насилието срещу онези, които не мислят като нея, предаде АНСА.


Италия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лозенград

    3 2 Отговор
    Мелони се издаде, че е от Мормонската Мафия

    Коментиран от #5

    18:47 14.09.2025

  • 2 Соваж бейби

    1 0 Отговор
    Стига ни занимавате с този ,дано се оправи 🤣 и това болно американско население !

    18:52 14.09.2025

  • 3 Мелон и нещо се обърка

    0 0 Отговор
    Веднага прайд със скандиране против нейната визия и финансиран от софийска община.

    18:55 14.09.2025

  • 4 Сталин

    1 0 Отговор
    Чарли Кърк беше убит от Мосад след като Чарли започна да говори истината за еврейските организации като ADL които финансират BLM и разпространяват пропаганда за омраза срещу белите хора ,даже Тъкър Карлсон миналата седмица в интервю каза че еврейдките организации разпространяват марксизъм идеология,убийците напускат САЩ с частен самолет N888KJ от летище Provo , след като незаконно изключва радара си ,самолета се оказва собственост на Шабад Любавич

    18:55 14.09.2025

  • 5 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лозенград":

    Тя е същата лъжкиня като Тръмп, резил за партията на която е лидер !Нито затвори граници ,ното се предприема нещо срещу смяна на пола ,Тръмп обеща че ще го забрани и други неща за които излъга !Жалко за Мъск че пръсна толкова милиони за него и накрая го изгони.

    18:55 14.09.2025

