Китай за първи път в топ 10 на най-иновативните държави според ООН

Китай за първи път се нареди сред първите десет най-иновативни държави в света, измествайки Германия, съобщава Ройтерс. Това показва годишният глобален индекс за иновации (Global Innovation Index, GII) на ООН, който обхваща 139 икономики и оценява 78 различни показателя, предава News.bg.
Първото място в класацията отново заема Швейцария, следвана от Швеция и САЩ. Китай заема 10-а позиция, а Германия е на 11-о място. Други държави в топ 10 са Южна Корея, Сингапур, Великобритания, Финландия, Нидерландия и Дания.
Според доклада Пекин бързо се доближава до лидерите по инвестиции в научноизследователска и развойна дейност (R&D) и вече е източник на около една четвърт от международните патентни заявки за 2024 г., докато САЩ, Япония и Германия заедно генерират 40% от глобалните заявки, отбелязвайки лек спад.
Въпреки успеха на Китай, перспективите пред глобалните иновации остават несигурни: очаква се растежът на инвестициите в R&D да се забави до 2,3% през 2025 г., най-ниското ниво от 2010 г. насам. Генералният директор на WIPO Дарън Танг посочва, че предизвикателството пред Германия е да съчетае силния индустриален иновационен капацитет с развитие в дигиталния сектор.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
12:08 16.09.2025
2 Доки
Коментиран от #9
12:08 16.09.2025
3 Къде сме ние?
Коментиран от #5
12:22 16.09.2025
4 Западът се е развивал
Коментиран от #6
12:25 16.09.2025
5 Стига сте се захласвали
До коментар #3 от "Къде сме ние?":по тоя Китай. Преди 30г. китайците бяха икономическа нула. Благодарение на Запада купиха десетки хиляди западни заводи и китайското чудо е компилация от западни технологии, многобройният, трудолюбив, ниско платен и жестоко експлоатиран от комунистическата диктатура китайски народ и не на последно място скъпия западен пазар. Китай сам нищо не е постигнал, на глава от населението БВП е по-малко от на бедна България, просто са много. БВП на България е $120млрд. и ако го умножим по 230(толкова са повече китайците от нас) се получава $27,6 трлн., а китайският е $18трлн.
Коментиран от #7, #8, #10, #12
12:26 16.09.2025
6 Пропагандата
До коментар #4 от "Западът се е развивал":Китай е една от най-древните цивилизации, развила култура и изкуство, земеделие и производство още преди да се измисли самото име "Европа". Отидете там и вижте какво е сега, не е толкова трудно. Можете и по интернет да намерите снимки, карти, има всякаква информация. Но на живо ще изпитате такъв шок, че ще искате да забравите, че България 35г върви изцяло назад. Още 10г и се връщаме в 1944г.
И после ми разправя Иван Костов (бивш комунист), че комунизмът не бил добре. Вижте комунистически Китай как ви прави за смях, господа капиталисти.
Коментиран от #11
12:35 16.09.2025
7 Истината
До коментар #5 от "Стига сте се захласвали":Истината е, че Китай вече живее във епоха, до която България никога няма да може да достигне докато сме в Евросъюза. Тук сме царството на упадъка и разрухата. Дори не може да подържаме да функционира построеното по соца. Вече на много места няма вода, която преди имаше, скоро и ток няма да има, но ще плащате, че жиците стигат до дома ви. Накрая и дом няма да имате, защото ни управляват 30 години българоубийци и се кланяме на негри.
12:39 16.09.2025
8 Оня с коня
До коментар #5 от "Стига сте се захласвали":Когато в Китай са открили барута дядо ти си е палил огън с търкане на клечки, а дядото на Урсула въобще не е знаел що е това огън, чакал е да падне гръмотевица че да се топли. Капиш!
12:46 16.09.2025
9 защото миличка
До коментар #2 от "Доки":ще изпаднеш в криза и дори психиатър няма да ти помогне също като другата тролка варна 3 дори телефона му е китай но не благодаря какво благодариш ма
12:48 16.09.2025
10 кога си бил в Китай ?
До коментар #5 от "Стига сте се захласвали":забравих миришат ти чорапите !но нали си на заплата в отворено общество на линия 24/7
12:50 16.09.2025
11 демократ
До коментар #6 от "Пропагандата":Откажи се от Бг граждансвто и заминавай за "развития" Изток.
12:52 16.09.2025
12 DW смърди
До коментар #5 от "Стига сте се захласвали":Четене с разбиране не работи при вас и води до болки във вашата глава?
Ето подбрана информация, която може да Ви помогне да разберете какво се има предвид в статията:
"Пекин ... вече е източник на около една четвърт от международните патентни заявки за 2024 г., докато САЩ, Япония и Германия заедно генерират 40%"
Демек Китай има 25% от новите световните технически открития (патенти), а другите три страни общо 40% или средно по 13% на всяка от тях.
25% е повече от 13% (почти два пъти), да кажа за всеки случай...
Извод - Китай не само използва това, което са му внесли от запада, като мапини, но и се развива технологически и интелектуално. За сведение - имат най-много инженери на глава от население.
И други неща може да се кажат за развитието на Китай, но засега стига, да не претоварим хрехката Ви умствена структура.
12:59 16.09.2025
13 Аааа
13:14 16.09.2025