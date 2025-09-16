Китай за първи път в топ 10 на най-иновативните държави според ООН

Китай за първи път се нареди сред първите десет най-иновативни държави в света, измествайки Германия, съобщава Ройтерс. Това показва годишният глобален индекс за иновации (Global Innovation Index, GII) на ООН, който обхваща 139 икономики и оценява 78 различни показателя, предава News.bg.

Първото място в класацията отново заема Швейцария, следвана от Швеция и САЩ. Китай заема 10-а позиция, а Германия е на 11-о място. Други държави в топ 10 са Южна Корея, Сингапур, Великобритания, Финландия, Нидерландия и Дания.

Според доклада Пекин бързо се доближава до лидерите по инвестиции в научноизследователска и развойна дейност (R&D) и вече е източник на около една четвърт от международните патентни заявки за 2024 г., докато САЩ, Япония и Германия заедно генерират 40% от глобалните заявки, отбелязвайки лек спад.

Въпреки успеха на Китай, перспективите пред глобалните иновации остават несигурни: очаква се растежът на инвестициите в R&D да се забави до 2,3% през 2025 г., най-ниското ниво от 2010 г. насам. Генералният директор на WIPO Дарън Танг посочва, че предизвикателството пред Германия е да съчетае силния индустриален иновационен капацитет с развитие в дигиталния сектор.