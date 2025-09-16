Новини
Свят »
Китай »
Китай за първи път в топ 10 на най-иновативните държави според ООН

Китай за първи път в топ 10 на най-иновативните държави според ООН

16 Септември, 2025 11:59, обновена 16 Септември, 2025 12:02 601 13

  • китай-
  • оон-
  • иновативна

Глобалният индекс за иновации показва ускоряващото се научноразвойно развитие на Пекин

Китай за първи път в топ 10 на най-иновативните държави според ООН - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китай за първи път се нареди сред първите десет най-иновативни държави в света, измествайки Германия, съобщава Ройтерс. Това показва годишният глобален индекс за иновации (Global Innovation Index, GII) на ООН, който обхваща 139 икономики и оценява 78 различни показателя, предава News.bg.

Първото място в класацията отново заема Швейцария, следвана от Швеция и САЩ. Китай заема 10-а позиция, а Германия е на 11-о място. Други държави в топ 10 са Южна Корея, Сингапур, Великобритания, Финландия, Нидерландия и Дания.

Според доклада Пекин бързо се доближава до лидерите по инвестиции в научноизследователска и развойна дейност (R&D) и вече е източник на около една четвърт от международните патентни заявки за 2024 г., докато САЩ, Япония и Германия заедно генерират 40% от глобалните заявки, отбелязвайки лек спад.

Въпреки успеха на Китай, перспективите пред глобалните иновации остават несигурни: очаква се растежът на инвестициите в R&D да се забави до 2,3% през 2025 г., най-ниското ниво от 2010 г. насам. Генералният директор на WIPO Дарън Танг посочва, че предизвикателството пред Германия е да съчетае силния индустриален иновационен капацитет с развитие в дигиталния сектор.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    3 4 Отговор
    Технологии? Не, благодаря.

    12:08 16.09.2025

  • 2 Доки

    1 5 Отговор
    За Русия защо не искат да кажат?

    Коментиран от #9

    12:08 16.09.2025

  • 3 Къде сме ние?

    6 0 Отговор
    Напишете нещо за България.

    Коментиран от #5

    12:22 16.09.2025

  • 4 Западът се е развивал

    1 8 Отговор
    в продължение на стотици години, а Китай купуваше хиляди готови заводи от САЩ и ЕС. Преди 30 и повече години китайците бяха изостанала нация правеща доменни пещи по селата по заръка на другаря Мао. Кисинджър беше този който вкара запада като икономика в противовес на СССР другите соц. държави. Сега се сетиха, че са сгрешили, но не е късно. Китайският бум е съчетание от западни технологии, трудолюбието на китаеца, тоталитарната му експлоатация от режима, лошите условия на труд, ниско заплащане и най-вече западните пазари.

    Коментиран от #6

    12:25 16.09.2025

  • 5 Стига сте се захласвали

    2 9 Отговор

    До коментар #3 от "Къде сме ние?":

    по тоя Китай. Преди 30г. китайците бяха икономическа нула. Благодарение на Запада купиха десетки хиляди западни заводи и китайското чудо е компилация от западни технологии, многобройният, трудолюбив, ниско платен и жестоко експлоатиран от комунистическата диктатура китайски народ и не на последно място скъпия западен пазар. Китай сам нищо не е постигнал, на глава от населението БВП е по-малко от на бедна България, просто са много. БВП на България е $120млрд. и ако го умножим по 230(толкова са повече китайците от нас) се получава $27,6 трлн., а китайският е $18трлн.

    Коментиран от #7, #8, #10, #12

    12:26 16.09.2025

  • 6 Пропагандата

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "Западът се е развивал":

    Китай е една от най-древните цивилизации, развила култура и изкуство, земеделие и производство още преди да се измисли самото име "Европа". Отидете там и вижте какво е сега, не е толкова трудно. Можете и по интернет да намерите снимки, карти, има всякаква информация. Но на живо ще изпитате такъв шок, че ще искате да забравите, че България 35г върви изцяло назад. Още 10г и се връщаме в 1944г.

    И после ми разправя Иван Костов (бивш комунист), че комунизмът не бил добре. Вижте комунистически Китай как ви прави за смях, господа капиталисти.

    Коментиран от #11

    12:35 16.09.2025

  • 7 Истината

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Стига сте се захласвали":

    Истината е, че Китай вече живее във епоха, до която България никога няма да може да достигне докато сме в Евросъюза. Тук сме царството на упадъка и разрухата. Дори не може да подържаме да функционира построеното по соца. Вече на много места няма вода, която преди имаше, скоро и ток няма да има, но ще плащате, че жиците стигат до дома ви. Накрая и дом няма да имате, защото ни управляват 30 години българоубийци и се кланяме на негри.

    12:39 16.09.2025

  • 8 Оня с коня

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Стига сте се захласвали":

    Когато в Китай са открили барута дядо ти си е палил огън с търкане на клечки, а дядото на Урсула въобще не е знаел що е това огън, чакал е да падне гръмотевица че да се топли. Капиш!

    12:46 16.09.2025

  • 9 защото миличка

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Доки":

    ще изпаднеш в криза и дори психиатър няма да ти помогне също като другата тролка варна 3 дори телефона му е китай но не благодаря какво благодариш ма

    12:48 16.09.2025

  • 10 кога си бил в Китай ?

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Стига сте се захласвали":

    забравих миришат ти чорапите !но нали си на заплата в отворено общество на линия 24/7

    12:50 16.09.2025

  • 11 демократ

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пропагандата":

    Откажи се от Бг граждансвто и заминавай за "развития" Изток.

    12:52 16.09.2025

  • 12 DW смърди

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Стига сте се захласвали":

    Четене с разбиране не работи при вас и води до болки във вашата глава?

    Ето подбрана информация, която може да Ви помогне да разберете какво се има предвид в статията:

    "Пекин ... вече е източник на около една четвърт от международните патентни заявки за 2024 г., докато САЩ, Япония и Германия заедно генерират 40%"

    Демек Китай има 25% от новите световните технически открития (патенти), а другите три страни общо 40% или средно по 13% на всяка от тях.

    25% е повече от 13% (почти два пъти), да кажа за всеки случай...

    Извод - Китай не само използва това, което са му внесли от запада, като мапини, но и се развива технологически и интелектуално. За сведение - имат най-много инженери на глава от население.

    И други неща може да се кажат за развитието на Китай, но засега стига, да не претоварим хрехката Ви умствена структура.

    12:59 16.09.2025

  • 13 Аааа

    0 0 Отговор
    Видяли са летящите коли и плуващите джипове значи вече от ООН.

    13:14 16.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания