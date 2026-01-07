Китайските рафинерии търсят заместители на венецуелския петрол след спирането на доставките

Китайските независими рафинерии ще бъдат принудени да търсят алтернативи на венецуелския петрол, след като доставките за страната на практика бяха прекъснати, съобщават водещи западни медии, позовавайки се на търговци и анализатори. По данни на „Ройтерс“ износът на суров петрол от Венецуела към Китай е спрян след ареста на президента Николас Мадуро от американските сили, което е накарало рафинериите да пренасочат търсенето си към други пазари, предава News.bg.

Китай е най-големият купувач на венецуелски тежък суров петрол, който традиционно се доставя на независимите преработватели, известни като „чайници“. През 2025 г. страната е внасяла средно около 389 000 барела дневно от Венецуела - приблизително 4% от морския си внос на суров петрол, показват данни на компанията Kpler.

След прекратяването на товаренето за азиатските клиенти анализаторите очакват, че през март и април китайските независими рафинерии ще се ориентират към руски и ирански доставки. И двата източника предлагат тежки сортове суров петрол, подходящи за технологичните процеси на „чайниците“, често и с отстъпки спрямо световните бенчмаркове.

Според експерти наличието на достатъчни количества руски и ирански петрол вероятно ще позволи на рафинериите да избегнат наддаване за санкционирани товари, което би направило покупките икономически неизгодни. В момента иранският тежък суров петрол се търгува с около 10 долара под цената на ICE Brent, което го прави най-евтиният достъпен вариант при сегашните пазарни условия.

Съществуващите запаси от венецуелски петрол, вече натоварени на танкери и плаващи складове, могат да покрият около 75 дни от текущото търсене на Китай. Това обаче не решава дългосрочния проблем, ако товаренето от венецуелските пристанища остане блокирано.

Освен към Русия и Иран, китайските компании могат да насочат вниманието си и към несанкционирани източници като Канада, Бразилия, Ирак и Колумбия, които също изнасят тежки и средни сортове суров петрол.

Промяната в търсенето се случва на фона на по-широки геополитически и търговски напрежения, свързани с американските санкции срещу Венесуела и усилията на САЩ да пренасочат венецуелския износ към вътрешния си пазар и към традиционни партньори, включително чрез предложения за изкупуване и преразпределяне на суров петрол към американски рафинерии.