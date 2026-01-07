Новини
Китайските рафинерии търсят заместители на венецуелския петрол след спирането на доставките

7 Януари, 2026

Арестът на Николас Мадуро прекъсна износа за Китай, „чайниците“ се насочват към руски и ирански суров петрол

Китайските рафинерии търсят заместители на венецуелския петрол след спирането на доставките - 1
Снимкa: БГНЕС
Китайските независими рафинерии ще бъдат принудени да търсят алтернативи на венецуелския петрол, след като доставките за страната на практика бяха прекъснати, съобщават водещи западни медии, позовавайки се на търговци и анализатори. По данни на „Ройтерс“ износът на суров петрол от Венецуела към Китай е спрян след ареста на президента Николас Мадуро от американските сили, което е накарало рафинериите да пренасочат търсенето си към други пазари, предава News.bg.

Китай е най-големият купувач на венецуелски тежък суров петрол, който традиционно се доставя на независимите преработватели, известни като „чайници“. През 2025 г. страната е внасяла средно около 389 000 барела дневно от Венецуела - приблизително 4% от морския си внос на суров петрол, показват данни на компанията Kpler.

След прекратяването на товаренето за азиатските клиенти анализаторите очакват, че през март и април китайските независими рафинерии ще се ориентират към руски и ирански доставки. И двата източника предлагат тежки сортове суров петрол, подходящи за технологичните процеси на „чайниците“, често и с отстъпки спрямо световните бенчмаркове.

Според експерти наличието на достатъчни количества руски и ирански петрол вероятно ще позволи на рафинериите да избегнат наддаване за санкционирани товари, което би направило покупките икономически неизгодни. В момента иранският тежък суров петрол се търгува с около 10 долара под цената на ICE Brent, което го прави най-евтиният достъпен вариант при сегашните пазарни условия.

Съществуващите запаси от венецуелски петрол, вече натоварени на танкери и плаващи складове, могат да покрият около 75 дни от текущото търсене на Китай. Това обаче не решава дългосрочния проблем, ако товаренето от венецуелските пристанища остане блокирано.

Освен към Русия и Иран, китайските компании могат да насочат вниманието си и към несанкционирани източници като Канада, Бразилия, Ирак и Колумбия, които също изнасят тежки и средни сортове суров петрол.

Промяната в търсенето се случва на фона на по-широки геополитически и търговски напрежения, свързани с американските санкции срещу Венесуела и усилията на САЩ да пренасочат венецуелския износ към вътрешния си пазар и към традиционни партньори, включително чрез предложения за изкупуване и преразпределяне на суров петрол към американски рафинерии.


Китай


