Джей Ди Ванс: Националното единство е невъзможно с тези, които празнуват убийството на Чарли Кърк

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви днес, че „отчаяно“ иска национално единство след убийството на консервативния политически активист Чарли Кърк, но посочи, че е невъзможно да се намерят допирни точки с хората, които празнуват смъртта му, предава Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Ванс води радиопредаването на Кърк от церемониалния офис на сграда „Айзенхауер“ до Белия дом. В началото той каза, че „замества някого, който не може да бъде заместен“, а в края разкритикува лъжите за Кърк и обвини тях за убийството му. Ванс обеща, че администрацията на Тръмп ще предприеме действия срещу всеки, който би убил друг човек заради политически убеждения.
„Отчаяно искам страната ни да бъде единна в осъждането на действията и идеите, които убиха моя приятел“, каза вицепрезидентът, като подчерта, че политическото насилие е недопустимо.
Ванс беше особено близък с Кърк, основател на една от най-големите политически организации в САЩ с клонове в гимназии и колежи, като двамата са приятели почти десетилетие. В предаването участваха още началникът на канцеларията на Белия дом Сузи Уайлс, министърът на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши, говорителката на Белия дом Керълайн Левит и заместник-началникът на канцеларията Стивън Милър.
