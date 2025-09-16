Новини
Джей Ди Ванс: Националното единство е невъзможно с тези, които празнуват убийството на Чарли Кърк

Джей Ди Ванс: Националното единство е невъзможно с тези, които празнуват убийството на Чарли Кърк

16 Септември, 2025 13:26

Американският вицепрезидент води шоуто на Кърк и осъжда политическото насилие

Джей Ди Ванс: Националното единство е невъзможно с тези, които празнуват убийството на Чарли Кърк - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви днес, че „отчаяно“ иска национално единство след убийството на консервативния политически активист Чарли Кърк, но посочи, че е невъзможно да се намерят допирни точки с хората, които празнуват смъртта му, предава Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Ванс води радиопредаването на Кърк от церемониалния офис на сграда „Айзенхауер“ до Белия дом. В началото той каза, че „замества някого, който не може да бъде заместен“, а в края разкритикува лъжите за Кърк и обвини тях за убийството му. Ванс обеща, че администрацията на Тръмп ще предприеме действия срещу всеки, който би убил друг човек заради политически убеждения.

„Отчаяно искам страната ни да бъде единна в осъждането на действията и идеите, които убиха моя приятел“, каза вицепрезидентът, като подчерта, че политическото насилие е недопустимо.

Ванс беше особено близък с Кърк, основател на една от най-големите политически организации в САЩ с клонове в гимназии и колежи, като двамата са приятели почти десетилетие. В предаването участваха още началникът на канцеларията на Белия дом Сузи Уайлс, министърът на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши, говорителката на Белия дом Керълайн Левит и заместник-началникът на канцеларията Стивън Милър.


САЩ
  • 1 Последния Софиянец

    21 3 Отговор
    Гражданската война в САЩ е неизбежна.

    Коментиран от #11, #23

    13:30 16.09.2025

  • 2 1488

    7 12 Отговор
    а тези, които го празнуват не са ли обединени в нещо ?
    или трябва да е такова единство което е одобрено от израел ?

    13:31 16.09.2025

  • 3 А пък

    26 4 Отговор
    Украинците се скъсаха да пишат радостни постове за убийството на Кърк.
    Той беше против оръжията, давани за Украйна и наричаше зеленски убиец на украинци.

    Коментиран от #5, #17

    13:31 16.09.2025

  • 4 честен ционист

    7 17 Отговор
    Жена му на Чарли даже си щракна селфи пред ковчега за спомен.

    13:32 16.09.2025

  • 5 честен ционист

    6 15 Отговор

    До коментар #3 от "А пък":

    Беше против оръжията за Украйна, само за да се дават повече такива на Израел.

    Коментиран от #7

    13:33 16.09.2025

  • 6 Така е

    18 3 Отговор
    Много са гадни демонкратите. Страх ме е и за Тръмп и ДжейДи!!!
    Урсулиците тук са също злобни

    13:34 16.09.2025

  • 7 Искаш да кажеш, че украИната е

    9 3 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    поръчителя, не ИСраел. Разбрах.

    13:35 16.09.2025

  • 8 Ами

    11 3 Отговор
    Щом е невъзможно, разделяйте се на две и готово! Всяка една от двете нови Америки ще е по-велика от другата.

    13:37 16.09.2025

  • 9 Внимавай какво си пожелаваш

    6 17 Отговор
    Не бях чувал никога за личността на Чарли Кърк и едва сега изгледах няколко негови видеа.
    Ами човека си е откровен нацист, проповядваш и оправдаващ насилието ...

    Коментиран от #25

    13:37 16.09.2025

  • 10 Kaлпазанин

    6 0 Отговор
    А с избиването на половин милион (досега) и докато не избием и последния и ги прогоним ,няма как да постигнете нац единство

    13:41 16.09.2025

  • 11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Намирсва на такова или на лагери

    Коментиран от #13

    13:44 16.09.2025

  • 12 сара

    5 0 Отговор
    Тръмп развя поредното си знаме. И всички са в акция...

    13:55 16.09.2025

  • 13 Продължаваш да философстваш

    5 6 Отговор

    До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Марш да пълниш снаряди за Украйна!!!

    13:55 16.09.2025

  • 14 Ивелин Михайлов

    2 2 Отговор
    Соросите вчера туъркваха на гроба му🤬

    14:03 16.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 НЕПОЗНАТ

    1 0 Отговор
    ПЪРВО БЕШЕ СЛОВОТО. ДУМИТЕ СА КАТО КАМШИК. С ТЯХ МОЖЕШ ДА НАРАНЯВАШ ПОВЕЧЕ ОТ ШАМАР. ЗАТОВА КЪРК НАРАНЯВАШЕ СИЛНО И БЕЗКОМПРОМИСНО ХОРАТА С ЛЕВИ УБЕЖДЕНИЯ. ТОЙ СМЯТАШЕ, ЧЕ ПАЛЕСТИНЦИТЕ СИ ЗАСЛУЖАВАТ СЪДБАТА. НО ВСИЧКИ ЗНАЕМ, ЧЕ НЕ Е ТАКА. ТЕ СА КОРЕННОТО НАСЕЛЕНИЕ ПО ТЕЗИ ЗЕМИ ОТ 1500 ГОДИНИ.

    14:04 16.09.2025

  • 17 Ъхъ

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "А пък":

    У нас ппдб/ЛГБТ ще обявят национален празник, ако могат!

    14:06 16.09.2025

  • 18 Ами

    6 3 Отговор
    На първо място по радостни постове са наркоманите дето се бият според тях за Европа .

    14:08 16.09.2025

  • 19 Добър стрелец

    2 6 Отговор
    Хвала!

    14:09 16.09.2025

  • 20 Ха, де!

    7 0 Отговор
    Като е невъзможно, разделяйте се, хващайте пушките и се почвайте! Откога ви чакаме!

    14:09 16.09.2025

  • 21 Възраждане

    3 0 Отговор
    Прав е Ди Джей Ванс. Който не е с нас е против нас. Така е и в България

    14:25 16.09.2025

  • 22 Соваж бейби

    3 1 Отговор
    Кога ще започва гражданска война там ,чакам с нетърпение! Не им трябва външна намеса ,сами се избият и латиносите ще ги довърши .

    14:32 16.09.2025

  • 23 Дядо ви

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Предпазния винтил на тенджерата свири като приближаващ влак. Тези хора ни назидават каква демокрация да си построим у нас !?! Това ли е към което се стремим? Сатанинска радост и публично ликуване от разстрела на млад мъж с
    деца и съпруга!? Цяла западна Европа оглушително мълчи! Тоест, мълчаливо одобрява! И ще търпим тези лукави костюмирани зверове да ни получават, назидават и командват? Пфу! Нечистоплътие облечено във лукс, мерзост с претенции за власт. Точно както в средновековието - некъпани от месеци, въшлясали под перуките и акащи в кофи на алеите на дворците си. ПО ДАЛЕЧ ОТ
    ТИЯ!

    14:41 16.09.2025

  • 24 Ди Джея

    1 2 Отговор
    вицепрезидент на САЩ ли е или водещ на шоу?

    Как може един вицепрезидент да говори така?

    Цялото котило на Тръмп са сбъркани.

    14:56 16.09.2025

  • 25 Дими

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Внимавай какво си пожелаваш":

    Глупости пишеш, нещо не си разбрал!!! Чарли Кърк одобрява оръжието само ако е за защита, а не да си ходиш и да си стреляш когото пожелаеш, погледай още виде и се опитай да разсъждаваш!!!!

    15:01 16.09.2025