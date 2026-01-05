Вицето на Тръмп: Луд човек се опита да нахлуе в дома ми!

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс днес заяви, че „луд човек“ се е опитал да нахлуе в дома му в Охайо, разбивайки прозорците, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Семейството на Ванс не е било там в момента на нападението.

Си Ен Ен, позовавайки се на източник от правоприлагащите органи, по-рано днес съобщи, че властите разследват инцидент в дома на вицепрезидента, а един човек е задържан по случая.

„Доколкото мога да преценя, луд човек се е опитал да влезе с взлом, разбивайки прозорците. Благодарен съм на Сикрет сървис и на полицията в Синсинати за бързия отговор“, написа Ванс в публикация в социалната мрежа „Екс“.

„Дори не бяхме вкъщи, тъй като вече се бяхме върнали във Вашингтон“ добави той, като призова медиите да не публикуват снимки на дома му с дупки на прозорците.