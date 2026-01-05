Новини
Вицето на Тръмп: Луд човек се опита да нахлуе в дома ми!

5 Януари, 2026 17:55 1 276 32

  • джей ди ванс-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • републиканска партия

Си Ен Ен, позовавайки се на източник от правоприлагащите органи, по-рано днес съобщи, че властите разследват инцидент в дома на вицепрезидента, а един човек е задържан по случая

Вицето на Тръмп: Луд човек се опита да нахлуе в дома ми! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс днес заяви, че „луд човек“ се е опитал да нахлуе в дома му в Охайо, разбивайки прозорците, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Семейството на Ванс не е било там в момента на нападението.

Си Ен Ен, позовавайки се на източник от правоприлагащите органи, по-рано днес съобщи, че властите разследват инцидент в дома на вицепрезидента, а един човек е задържан по случая.

„Доколкото мога да преценя, луд човек се е опитал да влезе с взлом, разбивайки прозорците. Благодарен съм на Сикрет сървис и на полицията в Синсинати за бързия отговор“, написа Ванс в публикация в социалната мрежа „Екс“.

„Дори не бяхме вкъщи, тъй като вече се бяхме върнали във Вашингтон“ добави той, като призова медиите да не публикуват снимки на дома му с дупки на прозорците.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хохо Бохо

    26 3 Отговор
    Ка пут, ти нахълта в дома на президент докато спи и отвлече него и жена му бе. Кво ревеш? Жив да те одерат ти е малко

    Коментиран от #32

    17:59 05.01.2026

  • 2 Е НАЧАЛНИКЪТ ТИ

    26 2 Отговор
    НЕ Е ЛИ ЛУД ЧЕ ВЛЕЗЕ В ДОМА НА МАДУРО?!

    17:59 05.01.2026

  • 3 Това

    18 3 Отговор
    Е бил венецуелският Зоро ! Търсел е да надене нещо краварско на шпагата! Ех , да знаеше вицето , би си стоял вкъщи...

    18:01 05.01.2026

  • 4 И един луд

    21 1 Отговор
    влезе в дома на Мадуро. Всичко се връща.

    18:01 05.01.2026

  • 5 тоя с очната линия

    23 1 Отговор
    пак се прави на жертва през лични драми като дедо си тръмпоч

    18:01 05.01.2026

  • 6 Не,че нещо,ама...

    19 0 Отговор
    Домовете на президента и вицепрезидентите, се охраняват денонощно с камери и жива охрана.Как така, някой ще влезне?

    18:02 05.01.2026

  • 7 луд човек в чужда къща

    19 0 Отговор
    Опиянен от театъра със залавянето на Мадуро пред телевизора, рижият шеф е решил следващия път в Колумбия да се прави на шериф и с викове е нападнал къщата на Ванс за тренировка.

    18:02 05.01.2026

  • 8 Обаче

    14 0 Отговор
    Не е никакъв проблем да пратите армията и делтафАрс да нахлуят посред нощ в дома на президент на суверенна чужда държава и да го отвлекат против всякакви правила на международното право, което никога не сте зачитали.

    18:03 05.01.2026

  • 9 Хипотетично

    11 0 Отговор
    Дупки в прозорците се правят с огнестрелно оръжие. Луд, полудял или изперкал от адреналин при последните световни събития.

    Коментиран от #11

    18:04 05.01.2026

  • 10 Горски

    16 0 Отговор
    1. Кога Европейската комисия ще подготви първият пакет санкции срещу САЩ?
    2. Какви конкретно ще бъдат тези санкции?
    3. От кога ще влезе в сила забраната на ЕК за използване на доставени от САЩ петролни продукти, газ и ядрено гориво?
    4. Има ли в страните членки на ЕС финансови активи на САЩ и кога те ще бъдат „замразени“?
    5. Кога ЕК ще внесе предложение до Международната футболна федерация (ФИФА) за отнемане на домакинството на САЩ за предстоящото световно първенство?
    6. Кога ЕК ще поиска от Международния олимпийски комитет американските спортисти да бъдат изхвърлени от участие във всички международни спортни прояви?
    7. Кога ще бъде затворено въздушното пространство на ЕС за полети на гражданската и военната авиация на САЩ?
    8. Кога ЕК ще внесе предложение до Европейския парламент да бъде спряно излъчването на американските новинарски канали в страните от ЕС?
    9. Кога ЕК ще поиска от Съвета на НАТО прекратяване на членството на САЩ в Организацията на Северноатлантическия договор?

    Коментиран от #12, #16, #19

    18:05 05.01.2026

  • 11 Както е тръгнал оранжевия ненормланик

    15 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хипотетично":

    Следващата дупка вече ще е между ушите му.

    18:05 05.01.2026

  • 12 съвет

    0 8 Отговор

    До коментар #10 от "Горски":

    по т.9 може да обедините питането заедно със Захарова, за да има повече тежест.

    18:07 05.01.2026

  • 13 Той е

    11 0 Отговор
    луд,а на тебе и перчемчето нищо ви нема.

    18:08 05.01.2026

  • 14 гошо

    10 0 Отговор
    Оранжев ли беше тоя луд?

    18:09 05.01.2026

  • 15 долу сащ

    13 0 Отговор
    казва го човек, който гледа наживо отвличане президент на друга страна .....

    18:09 05.01.2026

  • 16 НикогИ

    3 5 Отговор

    До коментар #10 от "Горски":

    Аре дърпай!

    18:10 05.01.2026

  • 17 Влади

    7 0 Отговор
    Джей ди, Мейбълин ки ползва, че и аз такава искам да си купя?

    18:10 05.01.2026

  • 18 гост

    11 0 Отговор
    ТОЙ ИЗКУКУРИГАЛИЯ тРЪМПОЧ ИЗПРАТИ ГЛАВОРЕЗИТЕ СИ В КАРАКАС! Не се плаши Ванс, твоят човек може да се е пообъркал, и да търси, че пласираш наркотици! Абе луда работа от всякъде!

    18:10 05.01.2026

  • 19 Стайков

    2 5 Отговор

    До коментар #10 от "Горски":

    Питай арменският поп.

    18:10 05.01.2026

  • 20 Асен

    10 0 Отговор
    А дало този луд не е бил възрастен с рижава коса?

    18:12 05.01.2026

  • 21 Бай Дън

    9 0 Отговор
    Тръмп те проверява!

    18:14 05.01.2026

  • 22 ДрайвингПлежър

    9 0 Отговор
    Абсолютно същото стана и в къщата на Мадуро - луд човек влезе, изби много народ и го отвлече
    Може да стане същото а?

    18:17 05.01.2026

  • 23 Хип-хоп

    6 0 Отговор
    Тоа с жълтите зъби и очната линия, братчето на нашите зелени индийци бая се е стреснал

    18:21 05.01.2026

  • 24 хаха

    3 0 Отговор
    А на мен какво ми пука бе канапебльо?

    18:23 05.01.2026

  • 25 китайски балон

    3 0 Отговор
    Не е по-луд от шефа му БайДончо, само гледайте, как ще счупи джама на "приятелската" му Генландия?

    18:23 05.01.2026

  • 26 Мдаа

    3 1 Отговор
    Сигурно е търсил сродна душа.

    18:24 05.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 демокрация, а ?! Честито !

    4 0 Отговор
    Е така де, луд човек наху в дома на президента на Венецуела , изби 32 ма души от охраната му и с белезници го отвлече и него и жена му в друга държава уж да го съдел по своите си закони. Ти да видиш,какво е демокрация. Всеки може да бъд отвлечен, както си спинка ,така е.Недосегаеми няма.

    18:26 05.01.2026

  • 29 Започва се

    4 0 Отговор
    Скоро Американският президент Тръмп и вицепрезидент Джей Ди Ванс ще разберат, че много
    „луди“ венецуелци и американци има в САЩ, които искат да се “срещнат“ с тях....!!!!!

    18:32 05.01.2026

  • 30 никой

    2 0 Отговор
    По-луди от тия няма,първенец е дядо дони,после тоя смешник...на първо място са и по наглост,изкуфяла работа,правителството им е като на мумията байдън

    18:50 05.01.2026

  • 31 Ае копейките

    0 0 Отговор
    Сега американците другарите са или кравари?

    18:52 05.01.2026

  • 32 големдебил

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хохо Бохо":

    малко му е на наркото,можеше вече да храни червеите.

    18:54 05.01.2026