Вицето на Тръмп: Луд човек се опита да нахлуе в дома ми!

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс днес заяви, че „луд човек“ се е опитал да нахлуе в дома му в Охайо, разбивайки прозорците, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Семейството на Ванс не е било там в момента на нападението.
Си Ен Ен, позовавайки се на източник от правоприлагащите органи, по-рано днес съобщи, че властите разследват инцидент в дома на вицепрезидента, а един човек е задържан по случая.
„Доколкото мога да преценя, луд човек се е опитал да влезе с взлом, разбивайки прозорците. Благодарен съм на Сикрет сървис и на полицията в Синсинати за бързия отговор“, написа Ванс в публикация в социалната мрежа „Екс“.
„Дори не бяхме вкъщи, тъй като вече се бяхме върнали във Вашингтон“ добави той, като призова медиите да не публикуват снимки на дома му с дупки на прозорците.
10 Горски
2. Какви конкретно ще бъдат тези санкции?
3. От кога ще влезе в сила забраната на ЕК за използване на доставени от САЩ петролни продукти, газ и ядрено гориво?
4. Има ли в страните членки на ЕС финансови активи на САЩ и кога те ще бъдат „замразени“?
5. Кога ЕК ще внесе предложение до Международната футболна федерация (ФИФА) за отнемане на домакинството на САЩ за предстоящото световно първенство?
6. Кога ЕК ще поиска от Международния олимпийски комитет американските спортисти да бъдат изхвърлени от участие във всички международни спортни прояви?
7. Кога ще бъде затворено въздушното пространство на ЕС за полети на гражданската и военната авиация на САЩ?
8. Кога ЕК ще внесе предложение до Европейския парламент да бъде спряно излъчването на американските новинарски канали в страните от ЕС?
9. Кога ЕК ще поиска от Съвета на НАТО прекратяване на членството на САЩ в Организацията на Северноатлантическия договор?
11 Както е тръгнал оранжевия ненормланик
До коментар #9 от "Хипотетично":Следващата дупка вече ще е между ушите му.
12 съвет
До коментар #10 от "Горски":по т.9 може да обедините питането заедно със Захарова, за да има повече тежест.
До коментар #10 от "Горски":Аре дърпай!
19 Стайков
До коментар #10 от "Горски":Питай арменският поп.
Може да стане същото а?
29 Започва се
„луди“ венецуелци и американци има в САЩ, които искат да се “срещнат“ с тях....!!!!!
До коментар #1 от "Хохо Бохо":малко му е на наркото,можеше вече да храни червеите.
