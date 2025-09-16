Новини
Командирът на силите на НАТО: Ситуацията в Косово е стабилна, но остава изложена на риск

16 Септември, 2025

Генерал-майор Енрико Бардуани подчерта продължаващата подкрепа на НАТО и КейФОР за диалога за нормализиране на отношенията Белград – Прищина

Командирът на силите на НАТО: Ситуацията в Косово е стабилна, но остава изложена на риск - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Командирът на мироопазващите сили на НАТО в Косово (КейФОР) генерал-майор Енрико Бардуани заяви, че пътят към стабилна сигурност в Косово не е военен, а политически, съобщи вестник "Коха диторе", цитиран от БТА.

Бардуани каза това в последния си брифинг пред Военния комитет на НАТО и Северноатлантическия съвет преди края на мандата си.

Командирът на КейФОР заяви, че "ситуацията в Косово е стабилна, но остава изложена на риск при неочаквано изостряне на напрежението заради редица нерешени въпроси".

По думите му независимо от предизвикателствата на място, КейФОР е допринесъл чрез "поддържане на стабилността и смекчаване на ситуациите, които е могло да доведат до инциденти или избухване на нестабилност".

Бардуани подчерта продължаващата подкрепа на НАТО и КейФОР за диалога за нормализиране на отношенията Белград – Прищина.

Сърбия не признава обявената през 2008 година независимост на някогашната си област Косово. Белград и Прищина водят диалог за нормализиране на отношенията си с посредничеството на ЕС.

"За да вървим напред, Белград и Прищина трябва да приложат съществуващите споразумения. Двете страни трябва да покажат гъвкавост и да направят необходимите компромиси", каза той.

Бардуани оцени като постижение на КейФОР, наред с други неща, временното разполагане на резервни сили и задълбоченото сътрудничество с международната общност, службите за сигурност на Косово и сръбските въоръжени сили.

"КейФОР продължава да изпълнява мандата си – въз основа на Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН от 1999 г. – да допринася за сигурна среда за всички хора и общности, живеещи в Косово, както и за свободата на придвижване по всяко време и безпристрастно", се казва още в изявлението на Бардуани.


