Командирът на силите на НАТО: Ситуацията в Косово е стабилна, но остава изложена на риск

Командирът на мироопазващите сили на НАТО в Косово (КейФОР) генерал-майор Енрико Бардуани заяви, че пътят към стабилна сигурност в Косово не е военен, а политически, съобщи вестник "Коха диторе", цитиран от БТА.
Бардуани каза това в последния си брифинг пред Военния комитет на НАТО и Северноатлантическия съвет преди края на мандата си.
Командирът на КейФОР заяви, че "ситуацията в Косово е стабилна, но остава изложена на риск при неочаквано изостряне на напрежението заради редица нерешени въпроси".
По думите му независимо от предизвикателствата на място, КейФОР е допринесъл чрез "поддържане на стабилността и смекчаване на ситуациите, които е могло да доведат до инциденти или избухване на нестабилност".
Бардуани подчерта продължаващата подкрепа на НАТО и КейФОР за диалога за нормализиране на отношенията Белград – Прищина.
Сърбия не признава обявената през 2008 година независимост на някогашната си област Косово. Белград и Прищина водят диалог за нормализиране на отношенията си с посредничеството на ЕС.
"За да вървим напред, Белград и Прищина трябва да приложат съществуващите споразумения. Двете страни трябва да покажат гъвкавост и да направят необходимите компромиси", каза той.
Бардуани оцени като постижение на КейФОР, наред с други неща, временното разполагане на резервни сили и задълбоченото сътрудничество с международната общност, службите за сигурност на Косово и сръбските въоръжени сили.
"КейФОР продължава да изпълнява мандата си – въз основа на Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН от 1999 г. – да допринася за сигурна среда за всички хора и общности, живеещи в Косово, както и за свободата на придвижване по всяко време и безпристрастно", се казва още в изявлението на Бардуани.
1 Българин
23:48 16.09.2025
2 Спецназ
е голям идиотизъм. Сърбите не са цвете,
АМА СТИГА НИ КЪСАХТЕБЕ!!!
То бива, бива ама разкъсахте България,
после измислена Македония после я направихте "Северна" без
да се е поместила със сантиметър на север,
после разделихте сърби, хървати и мюсюлмани в Босна така
че всеки с половината живее при другия...
НЕАМ ДУМИ!
23:50 16.09.2025
3 Артилерист
Вл. Путин похарчи повече от 10 години да стабилизира властта и силите за сигурност на Русия, за да дойде момента да обяви твърдо: "от днес нататък всичко руско ще се продава по международни цени"! Това вгорчи живота на западняците, но укрепна икономиката, финансите и качеството на живота в Русия. Затова Путин стана най-мразения, обиждан и клеветен държавен ръководител в света от западняците. И понеже не можеха да нападнат директно най-мощната ядрена сила англосаксите намериха свой консуматив в лицето на нацизиращата се Украйна. Но определено удариха на камък. Въпреки стотиците тонове оръжия, логистика и милиарди Русия ги побеждава на украински терен. Независимо, че киевската хунта извършва най-жестоката спрямо своя народ мобилизация, на фронта вече войниците не достигат, руските войски напредват уверено и победата им не буди никакви съмнения...
00:34 17.09.2025