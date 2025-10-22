Новини
Александър Вучич: Нападението пред сръбския парламент е терористичен акт

Александър Вучич: Нападението пред сръбския парламент е терористичен акт

22 Октомври, 2025 16:41

Масови протести и блокади започнаха в Сърбия през ноември миналата година, след като рухна козирката на наскоро ремонтираната гара в Нови Сад, в резултат на което загинаха 16 души

Александър Вучич: Нападението пред сръбския парламент е терористичен акт - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич нарече "терористичен акт" инцидента пред сръбския парламент, при който един мъж беше ранен, а друг беше арестуван за нападение срещу палатков лагер на поддръжници на управляващите, съобщи сръбският вестник "Данас", цитиран от БТА.

Вучич каза по време на събитие в Белград, че ще трябва да го напусне заради "терористичен акт пред сръбския парламент" и допълни, че ще трябва да се занимава "с някои други неща през деня".

По информация на в. "Данас" при инцидента един човек е бил ранен в крака, а друг е арестуван за нападение срещу палатковия лагер, издигнат пред сръбския парламент през март от поддръжници на управляващата Сръбска прогресивна партия.

Сръбският министър на здравеопазването Златибор Лончар посети в Центъра за спешна помощ мъжа, прострелян пред парламента, предаде ТАНЮГ.

По думите на Лончар мъжът е бил прострелян "само защото се е борил за Сърбия без блокади" и все още не е извън опасност за живота, тъй като му предстои сложна операция.

„Днес преживяхме изключително, изключително тежък шок за всички нас, заради случилото се. Току-що говорих с мъжа, който беше прострелян, когото се опитаха да запалят. Той е в съзнание, но не мога да кажа, че животът му е извън опасност", каза Лончар пред репортери, като допълни, че куршумът, с който е прострелян мъжът, не е излязъл и трябва да бъде отстранен оперативно.

Сръбският здравен министър каза, че раненият го е помолил да съобщи на обществеността, че никога преди това не е виждал, човека, който го е прострелял. По думите на министъра при хората в палатковия лагер е дошъл човек, който не е съгласен с тях, че Сърбия не трябва да бъде блокирана от протестиращи срещу правителството, бил е "инструктиран" и е стрелял.

Масови протести и блокади започнаха в Сърбия през ноември миналата година, след като рухна козирката на наскоро ремонтираната гара в Нови Сад, в резултат на което загинаха 16 души. Протестиращите смятат, че до трагедията се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване на трагедията и понасяне на наказателна отговорност прераснаха в призив за предсрочни избори. Продължаващите многомесечни протести, оглавявани от студенти, бяха предимно мирни, но през лятото се стигна до сблъсъци между силите на реда и протестиращи, които обвиняват полицията в бруталност и прекомерна употреба на сила.


  • 1 Пак ли

    2 6 Отговор
    Израелците бре

    16:42 22.10.2025

  • 2 А така

    4 5 Отговор
    мъжът е бил прострелян "само защото се е борил за Сърбия без блокади"..

    16:43 22.10.2025

  • 3 Само блокади и стрелба

    3 4 Отговор
    Като палестинци в Гааза ...

    16:44 22.10.2025

  • 4 аz СВОПобеда 80

    9 12 Отговор
    Вучич, Фицо и Орбан са пътници.Догодина се присъединяват към Асад.

    16:45 22.10.2025

  • 5 Да бе , да ! 😜

    9 5 Отговор
    От статията разбрах само , че напъните на натото да разлага православните държави ( като Сърбия , Молдова и пр. ) продължават , но без особени успехи .

    16:46 22.10.2025

  • 6 А като нашите атлантически терористи

    7 5 Отговор
    На времето запалиха Партийният дом ? А?

    16:48 22.10.2025

  • 7 Т3рористит3 сте ви3

    5 6 Отговор
    Махайте се ! ! !

    16:49 22.10.2025

  • 8 az СВО Победа 80

    9 2 Отговор
    Нищо ново и различно!

    Трябва да сме готови, че Брюксел ще лее кръв, за да постигне целите си!

    Коментиран от #10, #13, #14, #20

    16:51 22.10.2025

  • 9 Ботев

    9 6 Отговор
    Който подкрепя Вучич подкрепя протежето му Мицкоски и следователно е против България!!!

    Коментиран от #16

    16:53 22.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 4 Отговор
    ,,сърбите са най-големият враг на българите,,-Кемал Ататюрк

    16:55 22.10.2025

  • 12 Oня с коня

    5 5 Отговор
    Вучич стои на поста си единствено защото е заплашен от Русия с Ликвидация ако подаде оставка.от друга страна пък съзнава че ако остане,ще бъде пометен от Сръбската Демокр. Вълна и ще бъде осъден Доживотно от междунар. Съд за "престъпления срещу човечеството"...ех Вучич,ех сине майчин,кво те Пиле окълва?!

    Коментиран от #15

    16:57 22.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Копейкотрошач

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа 80":

    Бъди готов с дамски превръзки.

    16:58 22.10.2025

  • 15 Това е безспорен

    3 4 Отговор

    До коментар #12 от "Oня с коня":

    Факт.

    17:01 22.10.2025

  • 16 Ботев

    5 5 Отговор

    До коментар #9 от "Ботев":

    Хаха, минусите почнаха, явно комунягите са против България и на страната на Македония. Нищо чудно, именно бащицата им Георги Димитров е предал българската област Македония на Югославия! И това е не мое твърдение, а на големият историк, член на БСП, Божидар Димитров.

    Коментиран от #18

    17:01 22.10.2025

  • 17 Космос

    3 4 Отговор
    Най-битата армия е руската (след сръбската).

    17:02 22.10.2025

  • 18 Цлхгхх

    4 4 Отговор

    До коментар #16 от "Ботев":

    Срещнеш ли копейка трепИ!За доброто настроение.

    17:03 22.10.2025

  • 19 Куцото добиче

    4 2 Отговор
    Твърде мек е Вучич. Трябваше досега да е смазал платените паразити на Сорос.

    17:03 22.10.2025

  • 20 Копей,

    2 6 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа 80":

    Брюксел командва в Европа.Тсм са парите.Даже и на руските орки да там парите.

    17:05 22.10.2025

  • 21 Българин

    2 6 Отговор
    Така и не разбрахме през коя тръба ще лази Путин на път към Унгария?

    17:06 22.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Пора

    1 2 Отговор
    И тази руска марионетка си отива.

    17:11 22.10.2025

  • 24 бай Ставри

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "стоян георгиев":

    Този път си абсолютно прав. Югославия дълго време седеше на два стола, спечели доста и хвана яко дедовия накрая. Сега продължават, като че ли по инерция.

    17:23 22.10.2025

