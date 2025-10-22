Александър Вучич: Нападението пред сръбския парламент е терористичен акт

Сръбският президент Александър Вучич нарече "терористичен акт" инцидента пред сръбския парламент, при който един мъж беше ранен, а друг беше арестуван за нападение срещу палатков лагер на поддръжници на управляващите, съобщи сръбският вестник "Данас", цитиран от БТА.

Вучич каза по време на събитие в Белград, че ще трябва да го напусне заради "терористичен акт пред сръбския парламент" и допълни, че ще трябва да се занимава "с някои други неща през деня".

По информация на в. "Данас" при инцидента един човек е бил ранен в крака, а друг е арестуван за нападение срещу палатковия лагер, издигнат пред сръбския парламент през март от поддръжници на управляващата Сръбска прогресивна партия.

Сръбският министър на здравеопазването Златибор Лончар посети в Центъра за спешна помощ мъжа, прострелян пред парламента, предаде ТАНЮГ.

По думите на Лончар мъжът е бил прострелян "само защото се е борил за Сърбия без блокади" и все още не е извън опасност за живота, тъй като му предстои сложна операция.

„Днес преживяхме изключително, изключително тежък шок за всички нас, заради случилото се. Току-що говорих с мъжа, който беше прострелян, когото се опитаха да запалят. Той е в съзнание, но не мога да кажа, че животът му е извън опасност", каза Лончар пред репортери, като допълни, че куршумът, с който е прострелян мъжът, не е излязъл и трябва да бъде отстранен оперативно.

Сръбският здравен министър каза, че раненият го е помолил да съобщи на обществеността, че никога преди това не е виждал, човека, който го е прострелял. По думите на министъра при хората в палатковия лагер е дошъл човек, който не е съгласен с тях, че Сърбия не трябва да бъде блокирана от протестиращи срещу правителството, бил е "инструктиран" и е стрелял.

Масови протести и блокади започнаха в Сърбия през ноември миналата година, след като рухна козирката на наскоро ремонтираната гара в Нови Сад, в резултат на което загинаха 16 души. Протестиращите смятат, че до трагедията се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване на трагедията и понасяне на наказателна отговорност прераснаха в призив за предсрочни избори. Продължаващите многомесечни протести, оглавявани от студенти, бяха предимно мирни, но през лятото се стигна до сблъсъци между силите на реда и протестиращи, които обвиняват полицията в бруталност и прекомерна употреба на сила.