Виктор Орбан: Това е още едно напомняне! Войната е на прага ни

Инцидентът с дрон в Полша е сурово напомняне: войната е на прага ни. Това заяви в платформата Х премиерът на Унгария Виктор Орбан, пише Фокус.



Според него инциденти като този показват спешна необходимост от проактивен, основан на преговори подход към войната в Украйна.

⚠️ Wednesday’s drone incident in Poland is a stark reminder: war is at our doorstep. Incidents like this show the urgent need for a proactive, negotiation-driven approach to the Russia-Ukraine conflict to prevent further chaos. We need peace immediately, not escalation or… pic.twitter.com/9NjSxxAyq1 Още новини от Украйна — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 12, 2025



Орбан подчерта, че светът се нуждае от мир, а не от ескалации и провокации. "Ние сме солидарни с нашия приятел и съюзник Полша и винаги ще защитаваме нейния суверенитет", добави унгарският премиер.