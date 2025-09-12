Новини
Виктор Орбан: Това е още едно напомняне! Войната е на прага ни
Виктор Орбан: Това е още едно напомняне! Войната е на прага ни

12 Септември, 2025 16:50

Според Орбан инциденти като този показват спешна необходимост от проактивен, основан на преговори подход към войната в Украйна

Виктор Орбан: Това е още едно напомняне! Войната е на прага ни - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Инцидентът с дрон в Полша е сурово напомняне: войната е на прага ни. Това заяви в платформата Х премиерът на Унгария Виктор Орбан, пише Фокус.

Според него инциденти като този показват спешна необходимост от проактивен, основан на преговори подход към войната в Украйна.


Орбан подчерта, че светът се нуждае от мир, а не от ескалации и провокации. "Ние сме солидарни с нашия приятел и съюзник Полша и винаги ще защитаваме нейния суверенитет", добави унгарският премиер.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    5 8 Отговор
    Ексклузивно! Зеленски обяви че Полша праща войски в Украйна.

    16:52 12.09.2025

  • 2 бай Бай

    18 1 Отговор
    Всеки е за мир.
    При неговите условия.
    В реалноста решава по-силния.
    Т.нар. справедливост е за наивници.

    16:53 12.09.2025

  • 3 1488

    11 7 Отговор
    тоз не бе ли русоболен
    нарече българите македонци

    16:54 12.09.2025

  • 4 минувач

    7 11 Отговор
    Орбан е един лапнишаран ! Днес едно , утре - друго .И той не знае какво иска , както повечето многополови в ЕС .

    16:54 12.09.2025

  • 5 Сталин

    15 7 Отговор
    Трета световна със сигурност ще има ,това е плана на Ротшилд,стотиците трилиони с които западните мародери живяха на корем последните 50 години трябва да бъдат върнати, единствения начин тези пари да се върнат е през кръв и в процеса белите хора в Европа ще бъдат разчистени и ще останат талибаните и приматите които талмудистите трафикираха към Европа и Европа вече няма да бъде същата

    16:59 12.09.2025

  • 6 Последния Софиянец

    11 5 Отговор
    Дрон падна на плажа в Бургас.

    17:01 12.09.2025

  • 7 Свободен

    3 6 Отговор
    Паникьор!

    17:01 12.09.2025

  • 8 Някой

    12 4 Отговор
    Днес украински дрон БПЛА "Сич" изплувал на плаж в Бургас, но още няма статия.

    17:02 12.09.2025

  • 9 Цвете

    2 1 Отговор
    ТИ СИ ГО ПОЖЕЛА. СЕГА, КАТО ТИ КОНФИСКУВАТ ВСИЧКО, ДРУГА АРИЯ ЩЕ ЗАПЕЕШ.ОКАЗА СЕ ПРЕДАТЕЛ ПРЕД ТЪРПЕЛИВИЯ УНГАРСКИ НАРОД. НЕЗАБРАВЯЙ, КАКВО СИ КАЗАЛ ДНЕС, ЗА ДА НЕ ПЕЕШ УТРЕ ДРУГО. 🌏🐒😂

    17:16 12.09.2025

  • 10 Цвете

    1 2 Отговор
    ТИ СИ ГО ПОЖЕЛА. СЕГА, КАТО ТИ КОНФИСКУВАТ ВСИЧКО, ДРУГА АРИЯ ЩЕ ЗАПЕЕШ.ОКАЗА СЕ ПРЕДАТЕЛ ПРЕД ТЪРПЕЛИВИЯ УНГАРСКИ НАРОД. НЕЗАБРАВЯЙ, КАКВО СИ КАЗАЛ ДНЕС, ЗА ДА НЕ ПЕЕШ УТРЕ ДРУГО. 🌏🐒😂

    17:17 12.09.2025

  • 11 И Киев е Руски

    3 4 Отговор
    дроновете са най-съвременни устройства? Тези безпилотни летателни апарати, които влетяха в нашето въздушно пространство, не са поразили никакви цели в Полша. Паднаха на произволно място. Защо? Защото сигналът им е бил заглушен от украински системи за електронна война. Свалянето на такива обекти е нормална практика. И украинците умишлено са им позволили да влетят на полска територия. Това не е случайно! Това е опит да се въвлече Полша в ВОЙНА

    Ако смятате, че това са руски дронове. много съжалявам. Това означава, че нищо и никой не може да спаси Полша. Повечето поляци знаят, че това е украинска провокация

    17:19 12.09.2025

  • 12 Ооооо Да

    2 1 Отговор
    Войната е неизбежна

    Но е малко рано, може би, около 2028

    17:23 12.09.2025

  • 13 Абсурдистан

    3 0 Отговор
    Унгарският примат ще прогледне, макар и късно.

    17:34 12.09.2025

