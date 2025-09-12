Виктор Орбан: Това е още едно напомняне! Войната е на прага ни

Инцидентът с дрон в Полша е сурово напомняне: войната е на прага ни. Това заяви в платформата Х премиерът на Унгария Виктор Орбан, пише Фокус.
Според него инциденти като този показват спешна необходимост от проактивен, основан на преговори подход към войната в Украйна.
⚠️ Wednesday’s drone incident in Poland is a stark reminder: war is at our doorstep. Incidents like this show the urgent need for a proactive, negotiation-driven approach to the Russia-Ukraine conflict to prevent further chaos. We need peace immediately, not escalation or… pic.twitter.com/9NjSxxAyq1September 12, 2025
Орбан подчерта, че светът се нуждае от мир, а не от ескалации и провокации. "Ние сме солидарни с нашия приятел и съюзник Полша и винаги ще защитаваме нейния суверенитет", добави унгарският премиер.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
16:52 12.09.2025
2 бай Бай
При неговите условия.
В реалноста решава по-силния.
Т.нар. справедливост е за наивници.
16:53 12.09.2025
3 1488
нарече българите македонци
16:54 12.09.2025
4 минувач
16:54 12.09.2025
5 Сталин
16:59 12.09.2025
6 Последния Софиянец
17:01 12.09.2025
7 Свободен
17:01 12.09.2025
8 Някой
17:02 12.09.2025
9 Цвете
17:16 12.09.2025
10 Цвете
17:17 12.09.2025
11 И Киев е Руски
Ако смятате, че това са руски дронове. много съжалявам. Това означава, че нищо и никой не може да спаси Полша. Повечето поляци знаят, че това е украинска провокация
17:19 12.09.2025
12 Ооооо Да
Но е малко рано, може би, около 2028
17:23 12.09.2025
13 Абсурдистан
17:34 12.09.2025