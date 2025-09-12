Александър Вучич: Едва ли статутът на Сръбската прогресивна партия в ЕНП ще бъде променен

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че не очаква статутът на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) в Европейската народна партия (EНП) да бъде променен, предават сръбските медии, цитирани от БТА.

"Що се отнася до ЕНП, това е важно място за нас, бъдещето на СПП е в ЕНП. Ние винаги сме готови за диалог, за разговор и мисля, че след всички аргументи, които ще изложим, всичко ще бъде наред. Но, разбира се, това е въпрос по-скоро към председателя на ЕНП и към много други хора от ЕНП", каза сръбският президент в отговор на журналистически въпрос.

Сръбската прогресивна партия е асоцииран член на Европейската народна партия, но на 9 септември председателят на ЕНП Манфред Вебер обяви, че статутът на СПП е поставен под въпрос и че в ЕНП се води дебат по тази тема, а в близките дни се очаква да се стигне до решение.

Поводът за дебата са епитети, които Вучич използва по адрес на евродепутати, присъствали на антиправителствен протест в Нови Сад на 5 септември. Късно вечерта след протеста, на който се стигна до нови сблъсъци между демонстрантите и полицията, сръбският президент даде пресконференция, по време на която нарече евродепутатите "измет" и "най-долна измет".

Днес сутринта председателят на Народната Скупщина на Сърбия Ана Бърнабич се срещна в Брюксел с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола, която я е информирала за това, че евродепутатите са се почувствали обидени от думите на сръбския президент на 5 септември.

По-рано тази седмица Мецола коментира, че очаква "от всеки държавен и правителствен ръководител, независимо от къде идва, да се отнася към членовете на Европейския парламент с уважение".