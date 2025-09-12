Новини
Свят »
Сърбия »
Александър Вучич: Едва ли статутът на Сръбската прогресивна партия в ЕНП ще бъде променен

Александър Вучич: Едва ли статутът на Сръбската прогресивна партия в ЕНП ще бъде променен

12 Септември, 2025 23:33 380 1

  • сърбия-
  • александър вучич-
  • европейска народна партия-
  • сръбска прогресивна партия-
  • манфред вебер-
  • нови сад

Поводът за дебата са епитети, които Вучич използва по адрес на евродепутати, присъствали на антиправителствен протест в Нови Сад на 5 септември

Александър Вучич: Едва ли статутът на Сръбската прогресивна партия в ЕНП ще бъде променен - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че не очаква статутът на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) в Европейската народна партия (EНП) да бъде променен, предават сръбските медии, цитирани от БТА.

"Що се отнася до ЕНП, това е важно място за нас, бъдещето на СПП е в ЕНП. Ние винаги сме готови за диалог, за разговор и мисля, че след всички аргументи, които ще изложим, всичко ще бъде наред. Но, разбира се, това е въпрос по-скоро към председателя на ЕНП и към много други хора от ЕНП", каза сръбският президент в отговор на журналистически въпрос.

Сръбската прогресивна партия е асоцииран член на Европейската народна партия, но на 9 септември председателят на ЕНП Манфред Вебер обяви, че статутът на СПП е поставен под въпрос и че в ЕНП се води дебат по тази тема, а в близките дни се очаква да се стигне до решение.

Поводът за дебата са епитети, които Вучич използва по адрес на евродепутати, присъствали на антиправителствен протест в Нови Сад на 5 септември. Късно вечерта след протеста, на който се стигна до нови сблъсъци между демонстрантите и полицията, сръбският президент даде пресконференция, по време на която нарече евродепутатите "измет" и "най-долна измет".

Днес сутринта председателят на Народната Скупщина на Сърбия Ана Бърнабич се срещна в Брюксел с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола, която я е информирала за това, че евродепутатите са се почувствали обидени от думите на сръбския президент на 5 септември.

По-рано тази седмица Мецола коментира, че очаква "от всеки държавен и правителствен ръководител, независимо от къде идва, да се отнася към членовете на Европейския парламент с уважение".


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    1 0 Отговор
    Вучич в ЕНП при борисов и ДБ на атанасов и петков, ето защо сърбите го смятат за марионетка и не на Путин

    23:41 12.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания