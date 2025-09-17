Новини
Вашингтон продава ракети AMRAAM и оборудване на Нидерландия за $570 милиона

17 Септември, 2025 04:55, обновена 17 Септември, 2025 05:01 313 0

Сделката трябва да "допринесе за постигането на целите на външната политика и националната сигурност на САЩ“ чрез укрепване на отбраната на съюзник от НАТО

Вашингтон продава ракети AMRAAM и оборудване на Нидерландия за $570 милиона - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавният департамент на САЩ одобри евентуалната продажба на ракети „въздух-въздух“ AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) и свързано с тях оборудване на Холандия на обща стойност 570 милиона долара.

Това обяви Агенцията за сътрудничество в областта на външната сигурност на Пентагона, която отговаря за продажбата на военно оборудване и оръжия в чужбина по междуправителствени договори.

Както е отбелязано в изявлението, Нидерландия преди това е поискала закупуването на 232 ракети AMRAAM и осем системи за насочване от САЩ. В изявлението се твърди, че продажбата на тези оръжия на Нидерландия „ще допринесе за постигането на целите на външната политика и националната сигурност на САЩ“ чрез укрепване на отбраната на съюзник от НАТО.

Агенцията смята, че потенциалната сделка „ще подобри способността на Нидерландия да реагира на настоящи и бъдещи заплахи“. Въпреки това, тя е уверена, че продажбата на ракетите няма да промени военния баланс на силите в региона и „няма да изисква разполагането на допълнителен персонал или подизпълнители на правителството на САЩ“.


САЩ
