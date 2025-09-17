Тръмп пристигна във Великобритания, арестуваха четирима, протестирали с прожекция срещу визитата ВИДЕО

Четирима души бяха арестувани за протест срещу държавното посещение на американския президент Доналд Тръмп във Великобритания.

Според ITV протестиращите са прожектирали светлинна проекция на съвместна снимка на американския лидер и финансиста Джефри Епщайн върху замъка Уиндзор.

Задържаните остават в ареста и са заподозрени в „разпространение на злонамерени съобщения“. Протестиращите са прожектирали и снимка на Епщайн с принц Андрю, брат на крал Чарлз III, и откъси от вестници, в които се твърди за приятелството на Тръмп с бизнесмена.

Американският президент пристигна във Великобритания вечерта на 16 септември, което е безпрецедентно второ държавно посещение в съвременната история. На 17 септември той ще бъде приет от Чарлз III в замъка Уиндзор. Тръмп ще проведе разговори с британския премиер Киър Стармър в резиденцията си в Чекърс на 18 септември.

Епщайн беше арестуван в Ню Йорк на 6 юли 2019 г. Прокурорите заявиха, че имат доказателства, че между 2002 и 2005 г. е приел в дома си в Манхатън на десетки непълнолетни момичета, най-малката от които е била на 14 години. Кръгът от приятели и познати на Епщайн включваше множество настоящи и бивши служители не само от САЩ, но и от много други страни, включително бивши държавни глави, видни бизнес лидери и звезди от шоубизнеса. Наказателното преследване на финансиста в САЩ беше прекратено след самоубийството му в затворническата му килия на 10 август 2019 г.