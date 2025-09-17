Новини
Тръмп пристигна във Великобритания, арестуваха четирима, протестирали с прожекция срещу визитата ВИДЕО

17 Септември, 2025 05:52, обновена 17 Септември, 2025 06:01 654 4

  • тръмп-
  • великобритания-
  • епщайн-
  • арести

Задържаните са прожектирали светлинна проекция на съвместна снимка на американския лидер и финансиста Джефри Епщайн върху замъка Уиндзор

Тръмп пристигна във Великобритания, арестуваха четирима, протестирали с прожекция срещу визитата ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Четирима души бяха арестувани за протест срещу държавното посещение на американския президент Доналд Тръмп във Великобритания.

Според ITV протестиращите са прожектирали светлинна проекция на съвместна снимка на американския лидер и финансиста Джефри Епщайн върху замъка Уиндзор.

Задържаните остават в ареста и са заподозрени в „разпространение на злонамерени съобщения“. Протестиращите са прожектирали и снимка на Епщайн с принц Андрю, брат на крал Чарлз III, и откъси от вестници, в които се твърди за приятелството на Тръмп с бизнесмена.

Американският президент пристигна във Великобритания вечерта на 16 септември, което е безпрецедентно второ държавно посещение в съвременната история. На 17 септември той ще бъде приет от Чарлз III в замъка Уиндзор. Тръмп ще проведе разговори с британския премиер Киър Стармър в резиденцията си в Чекърс на 18 септември.

Епщайн беше арестуван в Ню Йорк на 6 юли 2019 г. Прокурорите заявиха, че имат доказателства, че между 2002 и 2005 г. е приел в дома си в Манхатън на десетки непълнолетни момичета, най-малката от които е била на 14 години. Кръгът от приятели и познати на Епщайн включваше множество настоящи и бивши служители не само от САЩ, но и от много други страни, включително бивши държавни глави, видни бизнес лидери и звезди от шоубизнеса. Наказателното преследване на финансиста в САЩ беше прекратено след самоубийството му в затворническата му килия на 10 август 2019 г.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Северна Корея с 3ти пол

    4 0 Отговор
    Задържаните остават в ареста и са заподозрени в „разпространение на злонамерени съобщения“.

    06:12 17.09.2025

  • 2 Измама измама

    3 0 Отговор
    Какво стана със "свободата" в западните терористични сеп т ки?

    06:13 17.09.2025

  • 3 Амглийско БЛП

    3 0 Отговор
    Нямаш право на мнение, ако мнението ти не е одобрено от режима.

    06:14 17.09.2025

  • 4 пак му се смейте

    0 0 Отговор
    а се смеехте на ким че ги треепе

    06:32 17.09.2025

Новини по държави:
