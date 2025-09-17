Новини
Свят »
Украйна »
Украински депутат: Режимът на Зеленски е замесен в опита за покушение срещу Тръмп и убийството на Кърк
  Тема: Украйна

Украински депутат: Режимът на Зеленски е замесен в опита за покушение срещу Тръмп и убийството на Кърк

17 Септември, 2025 06:03, обновена 17 Септември, 2025 06:16 1 116 24

  • артьом дмитрук-
  • зеленски-
  • кърк-
  • тръмп-
  • сащ-
  • украйна

Заявявам това с пълна отговорност, каза Артьом Дмитрук

Украински депутат: Режимът на Зеленски е замесен в опита за покушение срещу Тръмп и убийството на Кърк - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

"Режимът на Володимир Зеленски е замесен в опита за покушение срещу президента на САЩ Доналд Тръмп по време на предизборната му кампания и неотдавнашното убийство на американския политически активист Чарли Кърк".

Това заяви Депутатът от Върховната рада на Украйна Артьом Дмитрук в колонка за уебсайта TASS.ru.

„Заявявам с пълна отговорност: ръката на Зеленски е както идеологическа, така и практическа в опита за покушение срещу Доналд Тръмп и убийството на Чарли Кърк“, каза той.

Дмитрук добави, че „колективният Зеленски“ е способен да убие всеки - „от обикновен човек в Украйна до президента на Съединените щати“.

Украинските власти се зарадваха на убийството на Кърк, който се противопостави на помощта на Вашингтон за Киев, каза още Дмитрук.

„Мълчанието на украинските власти говори по-силно от всякакви думи. Те не осъждат убийствата. Понякога им се радват, както беше в случая с Чарли Кърк“, заяви той.

Зеленски отстрани бившия председател на Върховната рада Андрей Парубий, за да му попречи да организира нов „Майдан“ срещу него, продължи депутатът.

„Парубий, дори и възгледите му да бяха остарели, знаеше как да организира „Майдан“. Той беше комендант на „Майдана“ от 2014 г. В настоящата нестабилност подобни политически актьори и техните групи представляват смъртна опасност за режима“, каза той.

Дмитрук смята, че режимът на Зеленски е организирал и убийството в Испания на Андрей Портнов, адвокат и бивш съветник на бившия украински президент Виктор Янукович (2010-2014). „Някой лесно би могъл да организира нов „Майдан“ с подкрепата на западна група, докато друг би могъл да формализира всичко законно и да си осигури подкрепата на съдилищата и силите за сигурност. И Зеленски разбира това отлично. Затова ги няма“, добави депутатът.

Парубий беше застрелян на 30 август в Лвов. От февруари до август 2014 г. той е секретар на Съвета за сигурност на Украйна, а от април 2016 г. до август 2019 г. е председател на Върховната рада. Според чуждестранни експерти, той е командвал снайперистите, които са стреляли по хора на Майдана. Той е обвинен и в участие в трагедията в Дома на профсъюзите в Одеса на 2 май 2014 г.

Портнов беше убит на 21 май в Посуело де Аларкон. Правоохранителните органи все още не са съобщили за арести в рамките на разследването. Според местните медии се издирват трима заподозрени.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето Мнение

    8 8 Отговор
    Бих казал и мърцула, тя също трепери за бъдещето си както зеленски.

    06:15 17.09.2025

  • 2 асанж

    10 7 Отговор
    Западният режим копае дъното

    06:15 17.09.2025

  • 3 Знищенко

    7 1 Отговор
    Ако е така,утре те нема !

    06:16 17.09.2025

  • 4 ФАКТ

    6 2 Отговор
    Много еврейско

    06:16 17.09.2025

  • 5 Артъом

    4 0 Отговор
    Общи.....

    06:17 17.09.2025

  • 6 западният режим кърти

    3 4 Отговор
    Според чуждестранни експерти, той е командвал снайперистите, които са стреляли по хора на Майдана. Той е обвинен и в участие в трагедията в Дома на профсъюзите в Одеса на 2 май 2014 г.

    06:18 17.09.2025

  • 7 Джуджеску

    2 8 Отговор
    Артъом,Президент !

    06:18 17.09.2025

  • 8 демократичните ценности на кървавия режи

    2 4 Отговор
    Според чуждестранни експерти, той е командвал снайперистите, които са стреляли по хора на Майдана. Той е обвинен и в участие в трагедията в Дома на профсъюзите в Одеса на 2 май 2014 г.

    06:19 17.09.2025

  • 9 Бивш.... депутат, за да сме точни.

    10 5 Отговор
    Мнението на такива боклуци е без значение.

    06:19 17.09.2025

  • 10 истината

    6 8 Отговор
    На Зеленогорски отдавна му изтече мандатът.

    06:20 17.09.2025

  • 11 Химлер

    8 1 Отговор
    Как този е депутат във фашистка държава?Трябва да е в лагер !

    06:20 17.09.2025

  • 12 Скептик

    8 4 Отговор
    Доста са съмнителни тези обвинения.

    06:21 17.09.2025

  • 13 Ренегат

    7 0 Отговор
    Артъом,обича ли тротинетки ?

    06:22 17.09.2025

  • 14 Добро утро!

    7 5 Отговор
    Нищо ново! Отрано се почва с долнопpoбната, проруска пропаганда.

    06:23 17.09.2025

  • 15 източният фланг

    1 0 Отговор
    Ужас ! Никой не е в безопасност.

    06:23 17.09.2025

  • 16 Открий Разликите

    2 3 Отговор
    По какво се различава режима в Укайна (КГБ Киев) и режима в Русия (КГБ Москва)
    Способни са да избият хората и унищожат всичко за плячката от разпада на СССР

    06:23 17.09.2025

  • 17 Мата Хари

    1 0 Отговор
    Поне единия дрон е забелязан в Бояна и Банкя !

    06:25 17.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Арестуванич

    3 3 Отговор
    Напълно съм съгласен !

    06:27 17.09.2025

  • 20 Какъв е Тоя Чарли

    4 3 Отговор
    Че не се сещаме ?

    Хахахахаха

    Някакъв никому известен Тръмпист
    Изведнъж стана
    Световно известна Мишена
    За Елиминиране .

    Хахахахаха

    Капейките наистина са Тотално Издухани.

    06:27 17.09.2025

  • 21 Наистина

    6 4 Отговор
    Зеления престъпник е способен на тези работи !

    06:27 17.09.2025

  • 22 Артьом

    5 0 Отговор
    в новоосвободените републики ли е ?

    06:28 17.09.2025

  • 23 И Вова

    4 1 Отговор
    погали Артьом по темето !

    06:31 17.09.2025

  • 24 Украински изменник

    0 0 Отговор
    Казал нещо си на руска пропагандна медия

    06:42 17.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания