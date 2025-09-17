Новини
Масови протести в Словакия срещу икономическата политика и руските връзки на премиера Фицо

17 Септември, 2025 09:58

Хиляди демонстрират в 16 града срещу мерките за строги икономии и срещите на Фицо с Владимир Путин

Масови протести в Словакия срещу икономическата политика и руските връзки на премиера Фицо - 1
Снимкa: БГНЕС
Хиляди участваха във вторник в протести в цяла Словакия срещу икономическата и проруска политика на премиера Роберт Фицо, съобщава АП. Митингите се проведоха в 16 големи града и населени места, включително столицата Братислава, предава News.bg.

Последната вълна от демонстрации беше подхранена от пътуването на Фицо до Китай, където той се срещна с руския президент Владимир Путин за трети път след началото на войната в Украйна. Допълнително напрежение предизвика и пакет от строги икономически мерки, одобрени наскоро от правителството.

Правителството твърди, че мерките са необходими за ограничаване на бюджетния дефицит, който през миналата година е достигнал 5,3% от БВП – вторият най-висок сред страните от еврозоната. Очаква се през тази година той отново да надхвърли 5%, значително повече от лимита от 3%, изискван от Европейския съюз.

Новите мерки предвиждат увеличение на здравното и социалното осигуряване, повишаване на данъка върху доходите за по-високоплатените, увеличаване на ДДС върху някои хранителни продукти и дори възможно намаляване на броя на националните празници.

Профсъюзите и критиците твърдят, че обикновените граждани ще понесат най-тежките последствия, докато бизнесът настоява, че липсват стимули за икономиката.

„На словаците им е омръзнало от това“, заяви Михал Шимечка, лидерът на партията „Прогресивна Словакия“, пред множеството на Площада на свободата в Братислава. Неговата партия организира протестите заедно с „Свобода и солидарност“, Християндемократите и Демократите.

„Различаваме се помежду си, но мога да гарантирам, че ще работим заедно“, каза още Шимечка. Някои от лидерите предложиха да се организира обща стачка срещу правителството.

Протестите се подновиха миналата седмица и заради срещата на Фицо с Путин и други авторитарни лидери в Пекин. Фицо беше единственият лидер на страна от ЕС, който присъства на военен парад, организиран от китайския президент Си Дзинпин по повод 80-годишнината от края на Втората световна война.

Роберт Фицо е дългогодишна разделяща фигура в Словакия и извън нея. Той се върна на власт за четвърти път, след като неговата партия „Смер“ спечели парламентарните избори през 2023 г. с проруско и антиамериканско послание. Той открито оспорва политиката на ЕС спрямо Украйна, а критиците му твърдят, че Словакия следва линията на Унгария под ръководството на премиера Виктор Орбан.


Словакия
  • 1 Психо

    18 23 Отговор
    Платени глупаци като тука от израждане

    09:59 17.09.2025

  • 2 Даа

    18 16 Отговор
    Радев е нашия Фицо

    10:01 17.09.2025

  • 3 АМАH OT ИДИOTИ

    43 6 Отговор
    ИМА ВСЕ ПАК НЕЩО УСПОКОИТЕЛНО
    😆
    НЕ САМО У НАС ОBЦETЕ СА ПРЕБРОЕНИ 🤣
    И НА ДРУГИ МЕСТА ПО СВЕТА ИМА ПЛАТЕНИ ГЕЙЛИБEPACTKИ ИДИOTИ. 😝😝😝

    10:02 17.09.2025

  • 4 фицо Фашист руски

    15 43 Отговор
    фицо ,орбан са на изчезване!

    10:03 17.09.2025

  • 5 Сакън да не остане

    50 10 Отговор
    Някой трезво мислещ в Евросъюза. Тези от Брюксел не могат да го преживеят. Не можаха физически да го ликвидират, но няма да се спрат.

    Коментиран от #10, #28

    10:04 17.09.2025

  • 6 зле

    14 39 Отговор
    май само в българия останаха руските подлоги вече дори и в сърбия не ги искат

    Коментиран от #16

    10:08 17.09.2025

  • 7 оня с коня

    9 24 Отговор
    Обявено е Соц. Съревнование дали Сърбия ще детронира първа Вучич,или Словакия - Фицо.

    10:09 17.09.2025

  • 8 ...

    47 5 Отговор
    Защо не пишете за протестите в Ингланд и Франсето

    Коментиран от #13

    10:09 17.09.2025

  • 9 Червен Мозък 🧠

    30 2 Отговор
    Здрав натиск от Со рос оидните Изч адия и подкопаване на правителството и Фицо! Време е за атака по тоя Гни лоч и синчето му!

    Коментиран от #19

    10:12 17.09.2025

  • 10 зле

    5 10 Отговор

    До коментар #5 от "Сакън да не остане":

    ако си в съюз с мен даваш ми пари, технологии,... но аз реша да играя с другия отбор и публично да те критикувам и да хваля другите ти какво би направил?

    Коментиран от #40

    10:12 17.09.2025

  • 11 Ако не знаете

    25 2 Отговор
    Соросоидите безделници вече се финансират само от ЕС. Тоест от всички нас.

    10:12 17.09.2025

  • 12 Чак пък масови

    25 1 Отговор
    Що не сложите снимка да се види колко са масови?

    10:14 17.09.2025

  • 13 зле

    6 5 Отговор

    До коментар #8 от "...":

    те кво общо имат с ес? там са си вътрешни протести и ще се оправят. за разика по нихилиста ганя там хората не търпят тукви и прасета във власта

    Коментиран от #15

    10:14 17.09.2025

  • 14 След Вучич

    8 9 Отговор
    и този го подкараха.

    10:16 17.09.2025

  • 15 ...

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "зле":

    Леле леленчо,оди у гората барем разбереш за кво иде реч

    10:19 17.09.2025

  • 16 Национал

    3 13 Отговор

    До коментар #6 от "зле":

    Май навсякъде където останаха големи сигански общности и др. по необразовано население спечелиха проруски хора.Схемата е една и съща.Навремето когато се разделиха с Чехия онези им прехварлиха всички братовчеди.А инфантилите от запад само инвестират фабрики,дават пари да ги крадат и за про руски медии под прикритие и им окрепват властта.После проблеми и саботажи.напълнили се и в ЕС и В НАТО.

    10:19 17.09.2025

  • 17 Путин

    4 8 Отговор
    Да защити Фицо....нали са дружки уж.

    10:19 17.09.2025

  • 18 Гоце

    5 16 Отговор
    Гонете руската подметка докато не сте станали по бедни и от Унгарию

    10:21 17.09.2025

  • 19 Фицо, Фицо

    4 6 Отговор

    До коментар #9 от "Червен Мозък 🧠":

    Щом с един Сорос не можеш да се справиш, какъв премиер си....

    10:21 17.09.2025

  • 20 Путин

    3 7 Отговор
    Да спасява Фицо от словашкия Майдан докато е време.

    10:24 17.09.2025

  • 21 Папуц

    10 1 Отговор
    Значи, словаците ползват ефтини руски ресурси, ама не били съгласни с това???
    Абе, аз ли нещо не разбирам, или сорснята в Словакия е силно дебилна?
    Скоро фамилия Сорос ще остане без основният си источник на дохгоди - америанската хазна.
    Тогава, Ели Стоянова какво ще пише?
    Апропо - нищо не пишете за протестите в България,Франция,Англия - що така?

    Коментиран от #23

    10:44 17.09.2025

  • 22 Хохохо

    7 0 Отговор
    Масови протести има в Ирландия Англия Германия и други против джендаризма и мигрантите но за тях не се говори много

    Коментиран от #24

    10:45 17.09.2025

  • 23 Стига бе

    1 4 Отговор

    До коментар #21 от "Папуц":

    Къде са тия протести в България бре......двеста човека са търкалят по улиците и площадите....и то се едни и същи са....

    10:46 17.09.2025

  • 24 Синчето на Соловьов

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Хохохо":

    Не говори така за нас.....не ни обиждай с...джендър.

    10:48 17.09.2025

  • 25 зле

    1 2 Отговор
    едо време викахте сталин - тито - димитров днес копейкити викати орбан-фицо-вичивич и путин-лукашенко-цизипим. като цяло нищо не се е променило на изток си е същата мизерия и заопчва да затлачва запада

    10:48 17.09.2025

  • 26 стоян георгиев

    1 8 Отговор
    Само болни хора може да са на страната на путлер .фицо не прави изключение.

    Коментиран от #36

    10:48 17.09.2025

  • 27 456

    3 0 Отговор
    Словакия, Унгария, Сърбия- на някой да не му е ясно за какво става въпрос?

    10:50 17.09.2025

  • 28 зле

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сакън да не остане":

    едо време викахте сталин - тито - димитров днес копейкити викати орбан-фицо-вичивич и путин-лукашенко-цизипим. като цяло нищо не се е променило на изток си е същата мизерия и заопчва да затлачва запада

    10:53 17.09.2025

  • 29 Баце ЕООД

    1 0 Отговор
    Тази новина силно намирисва.. Пусната през нощта, някви хора се оплакват от икономическата ситуация на страната породена от санкциите на ЕС срещу Европа?? И са про Европа 🤣🤣🤣

    10:53 17.09.2025

  • 30 Путине, Путине...

    1 1 Отговор
    И Фицо го налазиха. Спасявай го като Юшченко и Асад, че нема много време.....

    10:56 17.09.2025

  • 31 Споко Фицо

    1 3 Отговор
    За теб и Вучич има приготвени луксозни апартаменти е....Москве.

    10:59 17.09.2025

  • 32 Я пък тоя

    3 0 Отговор
    Който не играе по свирката на запада, му подаряват протести.

    Коментиран от #35

    11:02 17.09.2025

  • 33 Бако

    3 1 Отговор
    Сигурно са били 100-200 човека, ама по медиите са "хиляди" . Истинските протести със стотици хиляди са на други места в западна европа ама никой не гъква за тях защото не им изнася.

    11:08 17.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Захарова

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Я пък тоя":

    Да раздава курабийки и кафета на Майдана в Братислава.....

    11:11 17.09.2025

  • 36 Натопорчо

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "стоян георгиев":

    Само еврейски либераст-шорошки жендъри могат да са срещу Путин,Фицо и Орбан...

    Коментиран от #38

    11:11 17.09.2025

  • 37 Фицо...бъди готов

    0 1 Отговор
    Винаги готов да изхвръкна за...Москве.

    11:12 17.09.2025

  • 38 Синчето на Соловьов

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Натопорчо":

    Не говори така за нас, че сме либерастчета и джендърчета.

    11:14 17.09.2025

  • 39 Орбан

    0 0 Отговор
    Фицо, не са коси. Путин ни е обещал служба в Кремле и доживотен гуляй.

    11:16 17.09.2025

  • 40 Като те гледам

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "зле":

    Че колкото ми даваш, толкова ,че и повече ми вземаш едва ли ще съм доволен. Още повече заради една измислена държава, да затриваш цяла Европа.

    11:21 17.09.2025

  • 41 Стенли

    0 0 Отговор
    Е какво като го свалят и дойде някоя марионетка на Сорос всичко ще стане цветя и рози ли с тази енергийна политика така наречения ЕС нищо добро не го чака

    11:21 17.09.2025

