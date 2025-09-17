Масови протести в Словакия срещу икономическата политика и руските връзки на премиера Фицо

Хиляди участваха във вторник в протести в цяла Словакия срещу икономическата и проруска политика на премиера Роберт Фицо, съобщава АП. Митингите се проведоха в 16 големи града и населени места, включително столицата Братислава, предава News.bg.

Последната вълна от демонстрации беше подхранена от пътуването на Фицо до Китай, където той се срещна с руския президент Владимир Путин за трети път след началото на войната в Украйна. Допълнително напрежение предизвика и пакет от строги икономически мерки, одобрени наскоро от правителството.

Правителството твърди, че мерките са необходими за ограничаване на бюджетния дефицит, който през миналата година е достигнал 5,3% от БВП – вторият най-висок сред страните от еврозоната. Очаква се през тази година той отново да надхвърли 5%, значително повече от лимита от 3%, изискван от Европейския съюз.

Новите мерки предвиждат увеличение на здравното и социалното осигуряване, повишаване на данъка върху доходите за по-високоплатените, увеличаване на ДДС върху някои хранителни продукти и дори възможно намаляване на броя на националните празници.

Профсъюзите и критиците твърдят, че обикновените граждани ще понесат най-тежките последствия, докато бизнесът настоява, че липсват стимули за икономиката.

„На словаците им е омръзнало от това“, заяви Михал Шимечка, лидерът на партията „Прогресивна Словакия“, пред множеството на Площада на свободата в Братислава. Неговата партия организира протестите заедно с „Свобода и солидарност“, Християндемократите и Демократите.

„Различаваме се помежду си, но мога да гарантирам, че ще работим заедно“, каза още Шимечка. Някои от лидерите предложиха да се организира обща стачка срещу правителството.

Протестите се подновиха миналата седмица и заради срещата на Фицо с Путин и други авторитарни лидери в Пекин. Фицо беше единственият лидер на страна от ЕС, който присъства на военен парад, организиран от китайския президент Си Дзинпин по повод 80-годишнината от края на Втората световна война.

Роберт Фицо е дългогодишна разделяща фигура в Словакия и извън нея. Той се върна на власт за четвърти път, след като неговата партия „Смер“ спечели парламентарните избори през 2023 г. с проруско и антиамериканско послание. Той открито оспорва политиката на ЕС спрямо Украйна, а критиците му твърдят, че Словакия следва линията на Унгария под ръководството на премиера Виктор Орбан.