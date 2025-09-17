Масови протести в Словакия срещу икономическата политика и руските връзки на премиера Фицо

Хиляди участваха във вторник в протести в цяла Словакия срещу икономическата и проруска политика на премиера Роберт Фицо, съобщава АП. Митингите се проведоха в 16 големи града и населени места, включително столицата Братислава, предава News.bg.
Последната вълна от демонстрации беше подхранена от пътуването на Фицо до Китай, където той се срещна с руския президент Владимир Путин за трети път след началото на войната в Украйна. Допълнително напрежение предизвика и пакет от строги икономически мерки, одобрени наскоро от правителството.
Правителството твърди, че мерките са необходими за ограничаване на бюджетния дефицит, който през миналата година е достигнал 5,3% от БВП – вторият най-висок сред страните от еврозоната. Очаква се през тази година той отново да надхвърли 5%, значително повече от лимита от 3%, изискван от Европейския съюз.
Новите мерки предвиждат увеличение на здравното и социалното осигуряване, повишаване на данъка върху доходите за по-високоплатените, увеличаване на ДДС върху някои хранителни продукти и дори възможно намаляване на броя на националните празници.
Профсъюзите и критиците твърдят, че обикновените граждани ще понесат най-тежките последствия, докато бизнесът настоява, че липсват стимули за икономиката.
„На словаците им е омръзнало от това“, заяви Михал Шимечка, лидерът на партията „Прогресивна Словакия“, пред множеството на Площада на свободата в Братислава. Неговата партия организира протестите заедно с „Свобода и солидарност“, Християндемократите и Демократите.
„Различаваме се помежду си, но мога да гарантирам, че ще работим заедно“, каза още Шимечка. Някои от лидерите предложиха да се организира обща стачка срещу правителството.
Протестите се подновиха миналата седмица и заради срещата на Фицо с Путин и други авторитарни лидери в Пекин. Фицо беше единственият лидер на страна от ЕС, който присъства на военен парад, организиран от китайския президент Си Дзинпин по повод 80-годишнината от края на Втората световна война.
Роберт Фицо е дългогодишна разделяща фигура в Словакия и извън нея. Той се върна на власт за четвърти път, след като неговата партия „Смер“ спечели парламентарните избори през 2023 г. с проруско и антиамериканско послание. Той открито оспорва политиката на ЕС спрямо Украйна, а критиците му твърдят, че Словакия следва линията на Унгария под ръководството на премиера Виктор Орбан.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Психо
09:59 17.09.2025
2 Даа
10:01 17.09.2025
3 АМАH OT ИДИOTИ
😆
НЕ САМО У НАС ОBЦETЕ СА ПРЕБРОЕНИ 🤣
И НА ДРУГИ МЕСТА ПО СВЕТА ИМА ПЛАТЕНИ ГЕЙЛИБEPACTKИ ИДИOTИ. 😝😝😝
10:02 17.09.2025
4 фицо Фашист руски
10:03 17.09.2025
5 Сакън да не остане
Коментиран от #10, #28
10:04 17.09.2025
6 зле
Коментиран от #16
10:08 17.09.2025
7 оня с коня
10:09 17.09.2025
8 ...
Коментиран от #13
10:09 17.09.2025
9 Червен Мозък 🧠
Коментиран от #19
10:12 17.09.2025
10 зле
До коментар #5 от "Сакън да не остане":ако си в съюз с мен даваш ми пари, технологии,... но аз реша да играя с другия отбор и публично да те критикувам и да хваля другите ти какво би направил?
Коментиран от #40
10:12 17.09.2025
11 Ако не знаете
10:12 17.09.2025
12 Чак пък масови
10:14 17.09.2025
13 зле
До коментар #8 от "...":те кво общо имат с ес? там са си вътрешни протести и ще се оправят. за разика по нихилиста ганя там хората не търпят тукви и прасета във власта
Коментиран от #15
10:14 17.09.2025
14 След Вучич
10:16 17.09.2025
15 ...
До коментар #13 от "зле":Леле леленчо,оди у гората барем разбереш за кво иде реч
10:19 17.09.2025
16 Национал
До коментар #6 от "зле":Май навсякъде където останаха големи сигански общности и др. по необразовано население спечелиха проруски хора.Схемата е една и съща.Навремето когато се разделиха с Чехия онези им прехварлиха всички братовчеди.А инфантилите от запад само инвестират фабрики,дават пари да ги крадат и за про руски медии под прикритие и им окрепват властта.После проблеми и саботажи.напълнили се и в ЕС и В НАТО.
10:19 17.09.2025
17 Путин
10:19 17.09.2025
18 Гоце
10:21 17.09.2025
19 Фицо, Фицо
До коментар #9 от "Червен Мозък 🧠":Щом с един Сорос не можеш да се справиш, какъв премиер си....
10:21 17.09.2025
20 Путин
10:24 17.09.2025
21 Папуц
Абе, аз ли нещо не разбирам, или сорснята в Словакия е силно дебилна?
Скоро фамилия Сорос ще остане без основният си источник на дохгоди - америанската хазна.
Тогава, Ели Стоянова какво ще пише?
Апропо - нищо не пишете за протестите в България,Франция,Англия - що така?
Коментиран от #23
10:44 17.09.2025
22 Хохохо
Коментиран от #24
10:45 17.09.2025
23 Стига бе
До коментар #21 от "Папуц":Къде са тия протести в България бре......двеста човека са търкалят по улиците и площадите....и то се едни и същи са....
10:46 17.09.2025
24 Синчето на Соловьов
До коментар #22 от "Хохохо":Не говори така за нас.....не ни обиждай с...джендър.
10:48 17.09.2025
25 зле
10:48 17.09.2025
26 стоян георгиев
Коментиран от #36
10:48 17.09.2025
27 456
10:50 17.09.2025
28 зле
До коментар #5 от "Сакън да не остане":едо време викахте сталин - тито - димитров днес копейкити викати орбан-фицо-вичивич и путин-лукашенко-цизипим. като цяло нищо не се е променило на изток си е същата мизерия и заопчва да затлачва запада
10:53 17.09.2025
29 Баце ЕООД
10:53 17.09.2025
30 Путине, Путине...
10:56 17.09.2025
31 Споко Фицо
10:59 17.09.2025
32 Я пък тоя
Коментиран от #35
11:02 17.09.2025
33 Бако
11:08 17.09.2025
35 Захарова
До коментар #32 от "Я пък тоя":Да раздава курабийки и кафета на Майдана в Братислава.....
11:11 17.09.2025
36 Натопорчо
До коментар #26 от "стоян георгиев":Само еврейски либераст-шорошки жендъри могат да са срещу Путин,Фицо и Орбан...
Коментиран от #38
11:11 17.09.2025
37 Фицо...бъди готов
11:12 17.09.2025
38 Синчето на Соловьов
До коментар #36 от "Натопорчо":Не говори така за нас, че сме либерастчета и джендърчета.
11:14 17.09.2025
39 Орбан
11:16 17.09.2025
40 Като те гледам
До коментар #10 от "зле":Че колкото ми даваш, толкова ,че и повече ми вземаш едва ли ще съм доволен. Още повече заради една измислена държава, да затриваш цяла Европа.
11:21 17.09.2025
41 Стенли
11:21 17.09.2025