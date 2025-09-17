Годишно в Белгия се "изпират" по 16 млрд. евро

За година в Белгия се "изпират" по 16 милиарда евро, сочат данни на Белгийската национална банка, цитирани в местни медии. Миналата година 90 хиляди съмнителни декларации за имуществено състояние са били предадени на финансовите власти за проверка, като 1300 са били насочени към прокуратурата и са засягали произхода на общо 1,5 млрд. евро, предаде БТА.
Данните са били представени вчера на заседание на парламентарна комисия, посветено на отговорностите на банките в подобни случаи. Изслушването на представители на най-големите банки в страната е свързано с разследването срещу бившия белгийски еврокомисар по правосъдието и бивш белгийски вицепремиер Дидие Рейндерс. По-рано тази година Рейндерс бе разпитан по съмнения за търговия с влияние и незаконно обогатяване с един милион евро.
Белгийската прокуратура преди няколко дни възобнови дело за пране на пари срещу руския олигарх Олег Дерипаска, за когото се твърди, че е бил свързан с Рейндерс. Делото срещу Дерипаска е било прекратено, докато Рейндерс е бил действащ министър.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
11:51 17.09.2025
2 Сталин
„силите на финансовия капитализъм имаха друга широкообхватна цел, не по-малко от това да създадат
система за финансов контрол в частни ръце, способна да доминира политическата система на всяка страна и икономиката на света като цяло - Тази система е контролирана по феодален начин от централните банки на света, действащи съгласувано, чрез тайни споразумения постигнати на частни срещи и конференции. Върхът на системата е Банката за международни разплащания (BIS) в Базел, Швейцария, частна банка, притежавана и контролирана от седемте главни централни банки и се управляват от техните ръководители ,които заедно формират нейния управителен съвет, и които сами по себе са частни корпорации...
Във всяка страна властта на централната банка се основава до голяма степен на контрола върху кредита и паричното предлагане...
Така банкерите сключват тайни споразумения за да координират контрола върху парите ,за да доминират правителствата по целия свят.FED е частна собственост на еврейския финансов кабал,които също притежават BIS .Ние имаме едно световно правителство от 1929 ,когато е създаден BIS.
11:52 17.09.2025
3 Урсула
Коментиран от #5
11:55 17.09.2025
4 Някой
Коментиран от #9
11:57 17.09.2025
5 Изсула
До коментар #3 от "Урсула":Те пак добре, че знаят колкко се изпират. В България цифрата въобще не е ясна!
11:58 17.09.2025
6 бай чекмеджан
да си изпера и аз моите чекмеджета
че доста прах хванаха
11:58 17.09.2025
7 име
12:09 17.09.2025
8 поаро
12:12 17.09.2025
9 Соваж бейби
До коментар #4 от "Някой":Разликата е че българите тулуми краде народа,купува си хотели и палати ,с 3 къщи не чрез инвестиция в бизнес завод ,магазини...И българите не им търси сметка,в Европа и Америка е друго пране.
12:28 17.09.2025
12:46 17.09.2025