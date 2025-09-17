Новини
Годишно в Белгия се "изпират" по 16 млрд. евро

17 Септември, 2025 11:47 838 10

90 хиляди съмнителни декларации за имуществено състояние са били предадени на финансовите власти

Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За година в Белгия се "изпират" по 16 милиарда евро, сочат данни на Белгийската национална банка, цитирани в местни медии. Миналата година 90 хиляди съмнителни декларации за имуществено състояние са били предадени на финансовите власти за проверка, като 1300 са били насочени към прокуратурата и са засягали произхода на общо 1,5 млрд. евро, предаде БТА.

Данните са били представени вчера на заседание на парламентарна комисия, посветено на отговорностите на банките в подобни случаи. Изслушването на представители на най-големите банки в страната е свързано с разследването срещу бившия белгийски еврокомисар по правосъдието и бивш белгийски вицепремиер Дидие Рейндерс. По-рано тази година Рейндерс бе разпитан по съмнения за търговия с влияние и незаконно обогатяване с един милион евро.

Белгийската прокуратура преди няколко дни възобнови дело за пране на пари срещу руския олигарх Олег Дерипаска, за когото се твърди, че е бил свързан с Рейндерс. Делото срещу Дерипаска е било прекратено, докато Рейндерс е бил действащ министър.


  • 1 Сталин

    12 1 Отговор
    Всички западни мародери перат стотици милиарди ,най големите перални са ситито на Лондон и Швейцария,а нас ни обясняват че трябва да се борим с прането на пари и ни карат в банката да даваме обяснения за 1000 лева кеш

    11:51 17.09.2025

  • 2 Сталин

    5 1 Отговор
    От „Трагедия и надежда“ на Карол Куигли:

    „силите на финансовия капитализъм имаха друга широкообхватна цел, не по-малко от това да създадат
    система за финансов контрол в частни ръце, способна да доминира политическата система на всяка страна и икономиката на света като цяло - Тази система е контролирана по феодален начин от централните банки на света, действащи съгласувано, чрез тайни споразумения постигнати на частни срещи и конференции. Върхът на системата е Банката за международни разплащания (BIS) в Базел, Швейцария, частна банка, притежавана и контролирана от седемте главни централни банки и се управляват от техните ръководители ,които заедно формират нейния управителен съвет, и които сами по себе са частни корпорации...

    Във всяка страна властта на централната банка се основава до голяма степен на контрола върху кредита и паричното предлагане...
    Така банкерите сключват тайни споразумения за да координират контрола върху парите ,за да доминират правителствата по целия свят.FED е частна собственост на еврейския финансов кабал,които също притежават BIS .Ние имаме едно световно правителство от 1929 ,когато е създаден BIS.

    11:52 17.09.2025

  • 3 Урсула

    6 2 Отговор
    Не е вярно ! Най-много се перат в Русия и страните от източна Европа и най-вече познайте къде - България. Белгия не може да бъде корумпирана, защото това е европейска директива.

    Коментиран от #5

    11:55 17.09.2025

  • 4 Някой

    10 2 Отговор
    Не знам защо си мислим, че ние сме измислили корупцията и прането на пари. Европейците и американците ни водят съссветлинни години и по двете направления. Но сочат нас с пръст.

    Коментиран от #9

    11:57 17.09.2025

  • 5 Изсула

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Урсула":

    Те пак добре, че знаят колкко се изпират. В България цифрата въобще не е ясна!

    11:58 17.09.2025

  • 6 бай чекмеджан

    8 0 Отговор
    къде е таз перачница
    да си изпера и аз моите чекмеджета
    че доста прах хванаха

    11:58 17.09.2025

  • 7 име

    4 0 Отговор
    Ком признават за 16 милиарда, значи са двойно повече. Ама на хартия БВПто било намсикво. Е, да, ама тва е само на хартия.

    12:09 17.09.2025

  • 8 поаро

    1 0 Отговор
    Разумни хора

    12:12 17.09.2025

  • 9 Соваж бейби

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Разликата е че българите тулуми краде народа,купува си хотели и палати ,с 3 къщи не чрез инвестиция в бизнес завод ,магазини...И българите не им търси сметка,в Европа и Америка е друго пране.

    12:28 17.09.2025

  • 10 Факти

    2 0 Отговор
    „Алтернатива за Германия“ вече е първа политическа сила .За първи път партията застава начело в национално допитване на международната компания за маркетингови проучвания и анализ на данни.Германската партия "Алтернатива за Германия" (AзГ) изпревари консервативния блок ХДС/ХСС (Християндемократически съюз/Християнсоциален съюз) в публикувано днес проучване на общественото мнение на института "ЮГав" (YouGov), предаде ДПА, съобщи БТА.

    Агенцията подчертава, че за първи път крайнодясната, антиимигрантска партия застава начело в национално допитване на международната компания за маркетингови проучвания и анализ на данни.

    Подкрепата за АзГ се е увеличила с два процентни пункта в сравнение с проучване от август и сега е 27%, докато християндемократите (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц и тяхната сестринска партия в Бавария, Християнсоциалният съюз (ХСС), бележат спад с един пункт - до 26%.В последните проучвания на други социологически институти AзГ беше на равнището на консервативния блок или малко зад него. Ако общите избори бяха произведени тази неделя, социалдемократи (ГСДП) - младшият партньор в правителството - биха получили 15% от гласовете, което е с един процент повече, според проучването на "ЮГав".

    При Зелените ситуацията е без промяна - 11%, докато партия "Левите" отчита спад с един пункт до 9%.

    Подкрепата за новосъздадения популистки "Алианс на Сара Вагенкнехт" (АСВ) остава стабилна на 5%, както и тази за бизнес ориентираните свободни демократ

    12:46 17.09.2025

