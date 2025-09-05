Новини
Свят »
Белгия »
Белгия: ЕС не спазва задълженията си за Газа

Белгия: ЕС не спазва задълженията си за Газа

5 Септември, 2025 22:14 672 14

  • ивицата газа-
  • газа-
  • ес-
  • белгия-
  • максим прево

Ограниченият достъп до хуманитарна помощ за цивилното население накара ООН да обяви в края на август, че там върлува масов глад

Белгия: ЕС не спазва задълженията си за Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз не спазва задълженията си по отношение на войната в Газа, а неговата благонадеждност при изпълнение на външната му политика "рухва", заяви днес белгийският министър на външните работи Максим Прево в интервю за Франс Прес, предаде БТА.

"Няма никакво съмнение, че на този етап ЕС не изпълнява достатъчно отговорностите си в тази огромна хуманитарна криза, която достига нечовешки размери" обяви Прево.

"За общественото мнение е вече ясно, че рухва благонадеждността на провежданата външна политика от страна на ЕС само по този въпрос" добави той.

С изявлението си френскоезичният центристки министър препраща към разединението между 27-те държави членки, които от месеци не могат да постигнат единодушие, за да санкционират Израел за водената от него вече две години разрушителна война в палестинската територия в отговор на атаката на 7 октомври 2023 г., извършена от "Хамас".

Крайно ограниченият достъп до хуманитарна помощ за цивилното население накара ООН да обяви в края на август, че там върлува масов глад.

За да отговори на кризисната обстановка, тази седмица Белгия еднозначно пристъпи към редица санкции (икономически, консулски и т.н.) срещу Израел и няколко от министрите в правителството на Бенямин Нетаняху и се ангажира да се присъедини към страните, които скоро ще признаят Палестина за държава в кулоарите на следващото Общо събрание на ООН, между които се намира и Франция.

"Трябва да изпратим силен политически и дипломатически сигнал, както и да приложим натиск върху израелското правителство, за да отговорим възможно най-бързо на хуманитарната криза в Газа", настоя днес Прево.

"Съществува морално, а също и правно задължение да се действа. Държавите са страни по конвенции и международни договори, които ги задължават да предприемат всяко действие, за да предотвратят извършването на геноцид", продължи той. "Затова нека останем решителни защитници на международното право!"

В края на юли президентът Еманюел Макрон заяви, че Франция ще признае Държавата Палестина на Общото събрание на ООН, което ще се проведе от 9 до 23 септември в Ню Йорк. Впоследствие повече от десет правителства на западни държави призоваха други страни по света да последват примера им.

Белгия ще се присъедини към страните, подписали Нюйоркската декларация за мирно уреждане на палестинския въпрос и прилагането на решението за две държави. От правна гледна точка обаче признаването на палестинската държава чрез бъдещ кралски указ остава обвързано с две условия: освобождаването на всички заложници на "Хамас" и изключването на ислямистката групировка от всякакви управляващи органи в Палестина.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коста

    4 3 Отговор
    До Белгия от Урсула: натискайте парцалите и не дрънкайте много да не висе подпалят чаршафи те

    22:19 05.09.2025

  • 2 Баджо

    2 8 Отговор
    ЕС не дължи нищо на газа

    22:25 05.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ъъъъъъъ

    8 1 Отговор
    "....не могат да постигнат единодушие, за да санкционират Израел"

    Страх тресе европейската кочина.

    22:29 05.09.2025

  • 5 Мнение

    0 6 Отговор
    Колкото по далечко, толкова по смели, Израел си има външна политика и по принцип на Израел никой нищо не може да му каже.

    Коментиран от #8, #11

    22:34 05.09.2025

  • 6 Одобрявам

    6 0 Отговор
    Разпад на ес

    22:37 05.09.2025

  • 7 Един

    7 0 Отговор
    Целия свят вече видя, че ЕС е една фашизирана и крайно идиотизирана престъпна структура с двойни и тройни стандарти! Заради шепа европейски политически престъпници вече е срамно да кажеш, че си европеец!

    22:37 05.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Те и факти

    2 0 Отговор
    Се занимават само с простотии и трият

    22:39 05.09.2025

  • 10 белгияПедали

    2 1 Отговор
    израелФашисти

    22:41 05.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Лицемери

    4 0 Отговор
    В 21 век се извършва геноцид, а света гледа и мълчи. Жалко за т.нар цивилизован свят, който уж се бори за демокрация, а само празни лозунги. Срам за човечеството

    Коментиран от #13

    22:56 05.09.2025

  • 13 ,,,,,,

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Лицемери":

    Ама забравихте ли че американците хвърляха хуманитарна помощ със самолети, а колко хуманитарна помощ чака, ма много ви е лесно всичко да забравяте иначе

    23:27 05.09.2025

  • 14 ГДЕ

    0 0 Отговор
    Кая Калас??

    23:28 05.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания