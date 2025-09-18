Новини
Икономическата миграция към Белгия намалява

Икономическата миграция към Белгия намалява

18 Септември, 2025 12:04

Причините за тези явления са свързани с икономическата обстановка

Икономическата миграция към Белгия намалява - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Притокът на икономически имигранти към Белгия намалява, сочат данни на националната служба по миграцията, цитирани от местни медии. За последната година в страната се отчита спад от 12 на сто при броя на издадените временни разрешителни за краткосрочен престой и работа, предаде БТА.

Тези разрешителни се издават по искане на местен работодател, който желае да наеме работник от държава извън ЕС. С 9 на сто е намалението на молбите от чужденци, поискали да се преместят в Белгия, за да работят.

Въпреки че гражданите на ЕС имат автоматичен достъп до трудовия пазар на Белгия, броят на европейците, заселили се в страната, за да работят, също намалява. Командированите служители в Белгия от друга държава от ЕС са общо 205 хиляди, като се уточнява, че бройката им постоянно спада след 2017 година.

Според анализа на властите причините за тези явления са свързани с икономическата обстановка. Допълва се, че влияние имат и приетите наскоро законодателни промени за ограничаване на условията за влизане и престой на дошлите от държави извън ЕС.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТИ

    5 3 Отговор
    Намаляват ли мигрантите - икономиката спада
    Увеличават ли се мигрантите - икономиката и социалната сфера цъвти

    Коментиран от #2

    12:11 18.09.2025

  • 2 Увеличават ли се мигрантите - икономикат

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТИ":

    Увеличават ли се мигрантите - икономиката и социалната сфера !

    Цъфва !

    Коментиран от #6

    12:17 18.09.2025

  • 3 Ми нормално

    5 0 Отговор
    С тоя темп, с който Белгия се пълни с доктори и инженери, скоро ще трябва да изнася

    Коментиран от #4

    12:18 18.09.2025

  • 4 Да си допълня мисълта

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ми нормално":

    Пък и докторите и инженерите, в крайна сметка искат да бягат към бели държави, а Белгия вече не се класира там

    12:19 18.09.2025

  • 5 хаха

    4 0 Отговор
    Спираш всички "помощи" и безплатни общински жилища и ги заменяш с намаляване на данъците ...

    Гледай тогава всичката измет как оттича в канала.

    12:20 18.09.2025

  • 6 аха

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Увеличават ли се мигрантите - икономикат":

    и това значи, че в Русия и Сомалия е върха на сладоледа. Кеф бате... волен свободен живот. Ма ЖИВОТ бате да се наживееш от кеф.

    Коментиран от #8

    12:21 18.09.2025

  • 7 Лопата Орешник

    2 0 Отговор
    Оле какво прозрение!! Икономическата миграция била свързана с икономическата обстановка! Аз мислих,че е свързана с цикадните цикли на насекомите!

    12:23 18.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 a НЕ Командированите

    1 0 Отговор
    се увеличават и увеличават ...!!

    12:32 18.09.2025

  • 10 Това в Европа

    1 0 Отговор
    не са никакви имигранти, а живи африкански и арабски кръвопийци, сиреч кърлежи.

    12:37 18.09.2025

Новини по държави:
