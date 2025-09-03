Белгийски еврокомисар е поддържал връзки с руски олигарх

Бившият белгийски еврокомисар Дидие Рейндерс, разследван за пране на пари, е поддържал връзки с руския олигарх Олег Дерипаска, съобщават медии в Белгия. Уточнява се, че Дерипаска е близък с Кремъл и е сред санкционираните от ЕС, предаде БТА.
Журналистическо разследване е установило, че Дерипаска е поддържал до 2018 г. в Белгия организации с идеална цел, които са управлявали музей в предградие на Брюксел. От тази организация са били преведени 878 хиляди евро към друга местна структура, работила в интерес на крайната десница и разпространявала руска дезинформация и пропаганда срещу хората от ЛГБТ+ общността. Сътрудник на Рейндерс междувременно е бил назначен за управител на музея.
През 2014 г. белгийските служби за борба с прането на пари са предприели разследване по този случай. Проверката е била прекратена по-късно, като по това време Рейндерс е бил министър на външните работи и международната търговия.
Рейндерс е отказал коментар по данните от журналистическото разследване. По-рано тази година местни медии съобщиха, че на 16 септември предстои изслушване във Федералния парламент на няколко банки, сред които и тази, обслужвала Рейндерс.
Банката на бившия еврокомисар е заподозряна в търговия с влияние заради това, че години наред не е подала сигнал срещу Рейндерс за възможно пране на пари. Белгийските власти установиха, че Рейндерс е внасял в банковата си сметка значителни суми в брой, а след като е бил попитан за произхода на средствата, е променил подхода си и е започнал да купува с пари в брой лотарийни билети, печалбите от които е прехвърлял към банков депозит.
