Белгийски еврокомисар е поддържал връзки с руски олигарх

3 Септември, 2025 10:21 1 466 29

  • руски олигарси-
  • еврокомисар-
  • ес-
  • белгия-
  • дидие рейндерс-
  • русия-
  • олег дерипаска

Дерипаска е близък с Кремъл и е сред санкционираните от ЕС

Белгийски еврокомисар е поддържал връзки с руски олигарх - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият белгийски еврокомисар Дидие Рейндерс, разследван за пране на пари, е поддържал връзки с руския олигарх Олег Дерипаска, съобщават медии в Белгия. Уточнява се, че Дерипаска е близък с Кремъл и е сред санкционираните от ЕС, предаде БТА.

Журналистическо разследване е установило, че Дерипаска е поддържал до 2018 г. в Белгия организации с идеална цел, които са управлявали музей в предградие на Брюксел. От тази организация са били преведени 878 хиляди евро към друга местна структура, работила в интерес на крайната десница и разпространявала руска дезинформация и пропаганда срещу хората от ЛГБТ+ общността. Сътрудник на Рейндерс междувременно е бил назначен за управител на музея.

През 2014 г. белгийските служби за борба с прането на пари са предприели разследване по този случай. Проверката е била прекратена по-късно, като по това време Рейндерс е бил министър на външните работи и международната търговия.

Рейндерс е отказал коментар по данните от журналистическото разследване. По-рано тази година местни медии съобщиха, че на 16 септември предстои изслушване във Федералния парламент на няколко банки, сред които и тази, обслужвала Рейндерс.

Банката на бившия еврокомисар е заподозряна в търговия с влияние заради това, че години наред не е подала сигнал срещу Рейндерс за възможно пране на пари. Белгийските власти установиха, че Рейндерс е внасял в банковата си сметка значителни суми в брой, а след като е бил попитан за произхода на средствата, е променил подхода си и е започнал да купува с пари в брой лотарийни билети, печалбите от които е прехвърлял към банков депозит.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 11 гласа.
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 И Киев е Руски

    22 6 Отговор
    В евро коптора има и читави

    Коментиран от #6

    10:22 03.09.2025

  • 3 Трол

    8 10 Отговор
    Белгия - троянският кон на Русия в ЕС.

    10:23 03.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Буха ха

    12 3 Отговор
    Корупция има само у нас, нали така?

    10:25 03.09.2025

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 10 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    моля ви , много се моля РФ и ВИЕ да ме съжалите, да си заредя мерцедеса с руЗкий октан,и замръзнах тая зима

    Коментиран от #9

    10:25 03.09.2025

  • 7 404

    12 3 Отговор
    Въпреки гнусотиите на Меркел и либералите в ЕС в Белгия има и белгийци но за кратко

    10:27 03.09.2025

  • 8 българина

    14 3 Отговор
    А Тръмп се среща с Путин, без да се крият.... Америка срещу България колко й беше бюджета за местни НПО та формиращи мнение и политики? Към 100 млн долара?

    Коментиран от #11

    10:28 03.09.2025

  • 9 И Киев е Руски

    8 5 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Първо виж да се изкъпеш.После мисли за коня и каруцата

    Коментиран от #12

    10:29 03.09.2025

  • 10 Я изнесете всички връзки!

    17 3 Отговор
    Не само връзките с руски олигарси. Колко еврокомисари имат връзка със западно европейски, арабски и американски олигарси? Най-голямата корупционна схема в историята на ЕС е именно между Урсула с олигарси от фирмата Файзер когато за източени милиарди евро от бюджетите на европейски държави и ЕС.

    Коментиран от #13

    10:30 03.09.2025

  • 11 име

    8 5 Отговор

    До коментар #8 от "българина":

    Ба, 100 милиона! Само ПрocтитеПapчeта са смукнали официално над 800 милиона лева от краварите в периода 21 - 24г!

    10:32 03.09.2025

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 7 Отговор

    До коментар #9 от "И Киев е Руски":

    как да се изкъпя-направо съм полуумрял без руЗкий газ ,...едва презимувах

    Коментиран от #15, #18

    10:32 03.09.2025

  • 13 И Киев е Руски

    12 2 Отговор

    До коментар #10 от "Я изнесете всички връзки!":

    В либералите страни и Фащ не му казват корупция А ЛОБИЗЪМ и е законно

    10:32 03.09.2025

  • 14 има си

    1 1 Отговор
    заради това изгониха и забраниха руснаците в ЕС и юса . аз не съм срещал . а белгииците са нвсякъде в бегето . добри хора са . явно както за нашето благополучие се грижат еврокомисари , така и за тяхното . те имат повече в ЕС . би следвало да вземем пример от белгииците . в белгия също се навират в войните . строят , печелят , наемници набират и пращат . но в РФ някои от олигарсите бяха силно орязани и конфискация от президента имаше . помним , преди 8-9 години . закона каквото каже .

    Коментиран от #16

    10:36 03.09.2025

  • 15 Yвонтя

    5 3 Отговор

    До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    сайта на котешка пи.k04

    10:36 03.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Историк

    6 7 Отговор
    Империята на злото не е спирала да трови с отровите на Кремъл. За разлика от България другите държави имат правосъдие. България обучава прокурорите си в Москва, а правосъдието е изцяло в техните ръце, резултатите са ясни- нама правосъдие!

    Коментиран от #22

    10:42 03.09.2025

  • 18 име

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Споко, не си останал без рузкий газ, направи си справка колко втечнен рузкий вкарва ЕССР всяка година от началото на "санкциите" и си вземи един душ. Апропо, получи ли новата карта за отстъпки в Лукойл?

    10:43 03.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Последния Шоп

    4 3 Отговор
    И ние имаме няколко евродепутати от братска партия на Путлеровата Нова Русия в Европарламента .Единия даже сменил фамилията на дядо си с руска такава - Волгин .Очакваме и останалите да го последват,а следователи да ги разследват за Саботаж и Диверсия !!!!

    10:51 03.09.2025

  • 21 Всеки на тази планета

    3 3 Отговор
    Право има да си поддържа връзки с който си иска! Нацистите отново са се объркали нещо

    10:52 03.09.2025

  • 22 Империята на злото НАТО ли

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "Историк":

    На теб ти казва с кой да поддържаш връзки ? А? Писма ли ти пишат всяка седмица със списъци ?

    10:54 03.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Страшна работа е

    4 2 Отговор
    В организация с идеална цел да си, която управлявала музей в предградие на Брюксел.... леле майко....

    10:57 03.09.2025

  • 25 Ддд

    4 4 Отговор
    В целия ЕС има предатели , за пари или идеологически подбуди. Но в България се хвалят че подкрепят Русия за войната. Първи е Радев, президента ни на държавата.

    Коментиран от #28

    11:21 03.09.2025

  • 26 Публикувайте речта на Цар Борис 3

    4 2 Отговор
    При откриването Паметника на Шипка.
    Всички партии и депутати трябва да си скъсат правомощията

    11:26 03.09.2025

  • 27 Икономист

    5 1 Отговор
    Я ми кажето кой бяга от парите ?Това което не може да се купи с пари се купува с повече пари 🤣 .Всичката е мижи да те лажем,театаър за пред електората ,който кълве на голи куки .

    11:32 03.09.2025

  • 28 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 3 Отговор

    До коментар #25 от "Ддд":

    Как пък един козяшки жълтопаветник не замина да защитава Незалежная 404 ,оня Свтльо Ултраса дето се изгуби по трасето не го броя !

    11:34 03.09.2025

  • 29 хихи

    1 0 Отговор
    Интимна връзка

    12:07 03.09.2025

Новини по държави:
