„Алтернатива за Германия“ вече е първа политическа сила

Германската партия "Алтернатива за Германия" (AзГ) изпревари консервативния блок ХДС/ХСС (Християндемократически съюз/Християнсоциален съюз) в публикувано днес проучване на общественото мнение на института "ЮГав" (YouGov), предаде ДПА, съобщи БТА.
Агенцията подчертава, че за първи път крайнодясната, антиимигрантска партия застава начело в национално допитване на международната компания за маркетингови проучвания и анализ на данни.
Подкрепата за АзГ се е увеличила с два процентни пункта в сравнение с проучване от август и сега е 27%, докато християндемократите (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц и тяхната сестринска партия в Бавария, Християнсоциалният съюз (ХСС), бележат спад с един пункт - до 26%.
В последните проучвания на други социологически институти AзГ беше на равнището на консервативния блок или малко зад него. Ако общите избори бяха произведени тази неделя, социалдемократи (ГСДП) - младшият партньор в правителството - биха получили 15% от гласовете, което е с един процент повече, според проучването на "ЮГав".
При Зелените ситуацията е без промяна - 11%, докато партия "Левите" отчита спад с един пункт до 9%.
Подкрепата за новосъздадения популистки "Алианс на Сара Вагенкнехт" (АСВ) остава стабилна на 5%, както и тази за бизнес ориентираните свободни демократи (ГСвДП) - на 4%, с което тази формация остава под прага от 5%, необходим за влизане в парламента. Проучването е осъществено между 12 и 15 септември и в него са участвали 1649 германски избиратели.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #23, #30
12:01 17.09.2025
2 Маца
12:02 17.09.2025
3 Бай Ганьо
12:02 17.09.2025
4 таксиджия 🚖
Коментиран от #31
12:03 17.09.2025
5 Фен
12:04 17.09.2025
6 Инвеститор
12:06 17.09.2025
7 таксиджия 🚖
Добре му е да си седи в НС и да прибира заплата. Опаа той вече не ходи в НС, даже не се явява на работното си място.
12:08 17.09.2025
8 Хеми значи бензин
12:09 17.09.2025
9 Бай Ганьо
12:09 17.09.2025
10 Дедо Йоцо
Коментиран от #17
12:10 17.09.2025
11 Гошо
12:11 17.09.2025
12 6666
12:11 17.09.2025
13 Анонимен
12:11 17.09.2025
14 когато прокудят в родините им
а не да ги връщат в бг по дъблинското споразумение
тогава да говорят
„Алтернатива за Германия“ вече е първа политическа сила
12:11 17.09.2025
15 Русофилският бяс
И в Германия същата работа!
12:13 17.09.2025
16 Смешник
12:14 17.09.2025
17 6666
До коментар #10 от "Дедо Йоцо":Титаник никога не е плавал за да потъне! Потънал е близнака му Олимпик. Той е бил готов преди Титаник и за да не изпуснат сроковете са пренесли надписите и името върху него. Титаник след трагедията е продаден за скрап.
12:14 17.09.2025
18 ИВАН
12:15 17.09.2025
19 Първа сила
В Германия е пропорционална система.
Някой да обясни на русофилките, че много се възторгнаха!
Русофилите в Германия са малцинство, както и у нас.
12:18 17.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 име
12:21 17.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ко ти пречи еурото бе?
До коментар #1 от "Последния Софиянец":На мен ни ми пречи.Даже ми е на кирия,шот кат хода в Бегето нема да чакам на опашката на ченча.
Коментиран от #28, #34
12:25 17.09.2025
24 Ламбо
12:26 17.09.2025
25 допитване
а. Франция
б. Германия
в. И двете
12:30 17.09.2025
26 може би ...
12:32 17.09.2025
27 Браво
12:32 17.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Нашата урси
12:37 17.09.2025
30 Не нямат
До коментар #1 от "Последния Софиянец":такова намерие.Програмата и вижданията им са насочени преидмно към вътрешната политика и икономика. Външната е също доста интересна да видим дали ще успеят.
12:38 17.09.2025
31 Българин
До коментар #4 от "таксиджия 🚖":Ами то и нашите лидери са от левия бряг.Попитайте буда за топлата връзка с кмета на Симитли.
12:40 17.09.2025
32 Дрън, дрън
12:40 17.09.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Путин
До коментар #23 от "Ко ти пречи еурото бе?":Не е лошо да си глупав,лошо е че ти личи,МНОГО и ОТДАЛЕЧЕ.
12:44 17.09.2025
35 Българин
12:46 17.09.2025
36 БАНко
12:46 17.09.2025