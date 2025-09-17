Новини
За първи път партията застава начело в национално допитване на международната компания за маркетингови проучвания и анализ на данни

„Алтернатива за Германия“ вече е първа политическа сила - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Германската партия "Алтернатива за Германия" (AзГ) изпревари консервативния блок ХДС/ХСС (Християндемократически съюз/Християнсоциален съюз) в публикувано днес проучване на общественото мнение на института "ЮГав" (YouGov), предаде ДПА, съобщи БТА.

Агенцията подчертава, че за първи път крайнодясната, антиимигрантска партия застава начело в национално допитване на международната компания за маркетингови проучвания и анализ на данни.

Подкрепата за АзГ се е увеличила с два процентни пункта в сравнение с проучване от август и сега е 27%, докато християндемократите (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц и тяхната сестринска партия в Бавария, Християнсоциалният съюз (ХСС), бележат спад с един пункт - до 26%.

В последните проучвания на други социологически институти AзГ беше на равнището на консервативния блок или малко зад него. Ако общите избори бяха произведени тази неделя, социалдемократи (ГСДП) - младшият партньор в правителството - биха получили 15% от гласовете, което е с един процент повече, според проучването на "ЮГав".

При Зелените ситуацията е без промяна - 11%, докато партия "Левите" отчита спад с един пункт до 9%.

Подкрепата за новосъздадения популистки "Алианс на Сара Вагенкнехт" (АСВ) остава стабилна на 5%, както и тази за бизнес ориентираните свободни демократи (ГСвДП) - на 4%, с което тази формация остава под прага от 5%, необходим за влизане в парламента. Проучването е осъществено между 12 и 15 септември и в него са участвали 1649 германски избиратели.


  • 1 Последния Софиянец

    53 10 Отговор
    Алтернатива за Германия ще извади Германия от еврозоната и край с еврото.

    Коментиран от #23, #30

    12:01 17.09.2025

  • 2 Маца

    65 6 Отговор
    Тъкмо ще се качим на кораба и той ще потъне!

    12:02 17.09.2025

  • 3 Бай Ганьо

    6 35 Отговор
    За нашите копейки остава бибека

    12:02 17.09.2025

  • 4 таксиджия 🚖

    4 47 Отговор
    Младите германци се лъжат лесно от популистки лозунги и обещания. А не виждат, че партията е собственост на лезбийка, която работи за зионистите. Същото като Тръмпоча и Мелони. Нали те щяха да правят нещо, пък то...

    Коментиран от #31

    12:03 17.09.2025

  • 5 Фен

    41 6 Отговор
    Либерализмът си отива...

    12:04 17.09.2025

  • 6 Инвеститор

    32 6 Отговор
    Управленчески нюх: Купуваме си фабрика на 8 септември. Скоро ще има ревове - дойдоха шумкарите и ни взеха фабриката. А тъкмо щяме да почнем да забогатяваме. Сега остава да върнем заемите.

    12:06 17.09.2025

  • 7 таксиджия 🚖

    5 17 Отговор
    Костадин Центаджиев републиканеца 🇮🇱🇺🇲 не желае да падне правителството, защото повече никога няма да има толкова депутати и мултимилионна субсидия!

    Добре му е да си седи в НС и да прибира заплата. Опаа той вече не ходи в НС, даже не се явява на работното си място.

    12:08 17.09.2025

  • 8 Хеми значи бензин

    33 10 Отговор
    Честито разпадане на ЕС.

    12:09 17.09.2025

  • 9 Бай Ганьо

    8 21 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки, пак да хванат средния!

    12:09 17.09.2025

  • 10 Дедо Йоцо

    27 4 Отговор
    Важно е да се знае! Титаник не е потънал нито от инженерна грешка, нито от лоша изработка. Потънал е от некадърно управление.

    Коментиран от #17

    12:10 17.09.2025

  • 11 Гошо

    21 4 Отговор
    А така ,макар и бавно ,ама взе да им идва акъла на немците

    12:11 17.09.2025

  • 12 6666

    23 5 Отговор
    Да се надяваме, че промените в Европа ще са масови в големите държави и те да доведат до връщане на нормалността. Ние у нас не можем да променим нищо. Чакаме само нещо отвън да дойде.

    12:11 17.09.2025

  • 13 Анонимен

    19 4 Отговор
    Ще дойдат славни дни за страната.Заспалите дълбок сън граждани,приспани от тъмните сили ,ще се събудят за да започнат радикални и крайно належащи промени ,държавата ще бъде в невъзвратим и окончателен възход.

    12:11 17.09.2025

  • 14 когато прокудят в родините им

    20 2 Отговор
    милионите пришълци
    а не да ги връщат в бг по дъблинското споразумение
    тогава да говорят
    „Алтернатива за Германия“ вече е първа политическа сила

    12:11 17.09.2025

  • 15 Русофилският бяс

    8 19 Отговор
    Те и нашите Възрожденци по едно време бяха се качили до второто място, но нищо не излезе от това! Няма и да излезе!
    И в Германия същата работа!

    12:13 17.09.2025

  • 16 Смешник

    19 3 Отговор
    А у нас си харесват Тиквата и Шиши Възраждане е на четвърто място според поръчковите агенции Или агенциите лъжат или народа спи

    12:14 17.09.2025

  • 17 6666

    2 15 Отговор

    До коментар #10 от "Дедо Йоцо":

    Титаник никога не е плавал за да потъне! Потънал е близнака му Олимпик. Той е бил готов преди Титаник и за да не изпуснат сроковете са пренесли надписите и името върху него. Титаник след трагедията е продаден за скрап.

    12:14 17.09.2025

  • 18 ИВАН

    12 3 Отговор
    А в България кога, кога ще има Алтернатива за България, защото вече 35 год. вървим в задънена улица.

    12:15 17.09.2025

  • 19 Първа сила

    5 16 Отговор
    не означава управляваща.
    В Германия е пропорционална система.

    Някой да обясни на русофилките, че много се възторгнаха!

    Русофилите в Германия са малцинство, както и у нас.

    12:18 17.09.2025

  • 21 име

    3 7 Отговор
    Немските нацисти ще забранят АзГ

    12:21 17.09.2025

  • 23 Ко ти пречи еурото бе?

    1 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    На мен ни ми пречи.Даже ми е на кирия,шот кат хода в Бегето нема да чакам на опашката на ченча.

    Коментиран от #28, #34

    12:25 17.09.2025

  • 24 Ламбо

    10 2 Отговор
    "Вятърът на промяната" дойде в Германия .

    12:26 17.09.2025

  • 25 допитване

    9 3 Отговор
    Кой ще излезе първи от ЕС:
    а. Франция
    б. Германия
    в. И двете

    12:30 17.09.2025

  • 26 може би ...

    3 8 Отговор
    А, Фашиста путин си е N 1 за руските крепостници....

    12:32 17.09.2025

  • 27 Браво

    7 3 Отговор
    лека по лека явно немските глави започват да увират. И продължавам да твърдя, че Мерц няма да изкара мандата, а ще го крепят докато АзГ посъбере оше сила. Трябват реформи, а засега поне само те имат мерка и волят да ги направят. Традиционните.. много са омекнали...

    12:32 17.09.2025

  • 29 Нашата урси

    5 0 Отговор
    е избесняла

    12:37 17.09.2025

  • 30 Не нямат

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    такова намерие.Програмата и вижданията им са насочени преидмно към вътрешната политика и икономика. Външната е също доста интересна да видим дали ще успеят.

    12:38 17.09.2025

  • 31 Българин

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "таксиджия 🚖":

    Ами то и нашите лидери са от левия бряг.Попитайте буда за топлата връзка с кмета на Симитли.

    12:40 17.09.2025

  • 32 Дрън, дрън

    6 0 Отговор
    Била "крайно дясна" ли? НЕ, АзГ е единствената НАРОДНА партия днес в Германия. Всичките останали са в канала- прецакани от Шваб, Сорос и дълбоката държава.... Аз избирам винаги АзГ, понеже те са ПРОТИВ войната, за преговори са, за мир...И против подмяната на европейското население с неевропейски народи.

    12:40 17.09.2025

  • 34 Путин

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ко ти пречи еурото бе?":

    Не е лошо да си глупав,лошо е че ти личи,МНОГО и ОТДАЛЕЧЕ.

    12:44 17.09.2025

  • 35 Българин

    4 0 Отговор
    До 1.Тя Германия ще се оправи, но нас колективно ще ни оправят, с тия англо-дженд.арски- боклуци които ни управляват нищо добро не ни очаква

    12:46 17.09.2025

  • 36 БАНко

    4 0 Отговор
    ТАЗИ ПАРТИЯ ОБЕДИНЯВА ХОРАТА ЗА МИР , ХОРАТА ПРОТИВ ВОЙНА НА НАТОВСКАТА СБИРЩИНА СРЕЩУ РУСИЯ !!!

    12:46 17.09.2025

